Второй тайм

98' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

98' Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

96' Берарди Доменико на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

96' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

95' Удар от ворот произведет Болонья

94' Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

93' Болонья вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

92' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

92' Консильи Андреа взял и забрал мяч на выходе

92' Сассуоло вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

92' Данило Ларанжера выносит мяч и сбавляет давление на ворота

89' Данило Ларанжера выносит мяч и сбавляет давление на ворота

88' Болонья вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

88' Матч возобновится спорным мячом

88' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

86' Удар от ворот произведет Болонья

86' Капуто Франческо оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

84' М'Байе Ибрахим предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

84' Отличные скиллы показывает Распадори Джакомо , обводя своих соперников

83' Распадори Джакомо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

82' Кирьякопулос Георгиос предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

82' Кирикеш Влад выносит мяч и сбавляет давление на ворота

82' Рефери не любит споров - именно за это Айхан Кан сейчас получил желтую

82' Сансоне Никола пробил со штрафного прямо в стенку

77' Г О О О О Л - Томиясу Такэхиро уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!

77' Игрок команды Сассуоло исполняет передачу

77' Удар от ворот произведет Болонья

75' Кирьякопулос Георгиос не смог попасть в створ ударом издали

74' Головой пробил Феррари Джанмарко , но голкипер отбил его в поле!

73' Рефери не любит споров - именно за это Скорупски Лукаш сейчас получил желтую

73' Данило Ларанжера выносит мяч и сбавляет давление на ворота

73' Локателли Мануэль получил желтую карточку от судьи

70' Г О О О О О О Л - Капуто Франческо из команды Сассуоло головой вбивает мяч в сетку.

70' Локателли Мануэль из команды Сассуоло сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

69' Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

68' Удар от ворот произведет Болонья

64' Г О О О О Л - Джуричич Филип изменил счет на табло!

63' Матч возобновлен

62' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

60' Г О О О О Л - Орсолини Риккардо забивает!

60' Игрок команды Сассуоло совершает серьёзную ошибку в обороне

60' Консильи Андреа взял и забрал мяч на выходе

59' Локателли Мануэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

58' Джуричич Филип из команды Сассуоло направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

58' Данило Ларанжера выносит мяч и сбавляет давление на ворота

57' Хорошую попытку сделал Паласио Родриго . Удар в створ, но вратарь начеку

56' Удар от ворот произведет Сассуоло

56' Паласио Родриго не смог попасть в створ ударом издали

55' Удар от ворот произведет Сассуоло

55' Барроу Муса не смог попасть в створ ударом издали

55' Эрон Хики выносит мяч и сбавляет давление на ворота

54' Отличные скиллы показывает Берарди Доменико , обводя своих соперников

54' Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

54' Феррари Джанмарко выносит мяч и сбавляет давление на ворота

53' Сассуоло вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

52' Сассуоло имеет хороший шанс забить.

52' Удар от ворот произведет Сассуоло

51' Болонья вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

51' Болонья вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

51' Сассуоло вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

51' Феррари Джанмарко выносит мяч и сбавляет давление на ворота

50' Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

50' Кирикеш Влад выносит мяч и сбавляет давление на ворота

49' Удар от ворот произведет Болонья

49' Джуричич Филип оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

48' Сассуоло вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

48' Данило Ларанжера выносит мяч и сбавляет давление на ворота