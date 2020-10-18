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  3. Италия
Торино
1:2
Первый тайм: 41'

Стадион:
Кальяри
0'
1:0
4' Пенальти
Белотти Андреа
1:1
12' Гол
Педро Жоао
1:2
19' Гол
Симеоне Джованни
31' Желтая карточка
Ринкон Томас
31' Желтая карточка
Рог Марко
41'
39
Сиригу
Сальваторе
27
Войвода
Мергим
33
Н'Кулу
Николя
4
Лянко
Войнович
13
Родригес
Рикардо
23
Мейте
Суалихо
88
Ринкон
Томас
77
Линетти
Кароль
7
Лукич
Саша
26
Бонаццоли
Федерико
9
Белотти
Андреа
28
Краньо
Алессио
25
Дзаппа
Габриэле
40
Валюкевич
Себастьян
2
Годин
Диего
22
Ликояннис
Хараламбос
18
Нандес
Найтан
8
Марин
Рэзван
6
Рог
Марко
33
Соттил
Рикардо
9
Симеоне
Джованни
10
Педро
Жоао
Торино
4-3-1-2
Кальяри
4-4-2

Ход матча

4'
Белотти Андреа
1:0
12'
1:1
Педро Жоао
(Валюкевич Себастьян)
19'
1:2
Симеоне Джованни
(Нандес Найтан)
31'
Ринкон Томас
 
31'
 
Рог Марко

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 0 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 5
  • 0 Угловые 2
  • 1 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 53 Владение мячом, % 47

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Торино
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Белотти Андреа 3 (1) 1
2. Ринкон Томас 0 0
3. Войвода Мергим 0 0
Кальяри
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Педро Жоао 2 0.5
2. Симеоне Джованни 2 0.5
3. Годин Диего 1 0.25
4. Ликояннис Хараламбос 0 0
5. Нандес Найтан 0 0
6. Марин Рэзван 0 0
7. Валюкевич Себастьян 0 0

Карточки

Торино
# Игрок      
1. Ринкон Томас 1 0
2. Дзадза Симоне 1 0
3. Линетти Кароль 1 0
Кальяри
# Игрок      
1. Рог Марко 2 0
2. Фараго Паоло 1 0
3. Нандес Найтан 1 0
4. Марин Рэзван 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Торино 50% (1) 0 50% (1) 0 0 0
 Кальяри 0 33.33% (1) 0 33.33% (1) 0 33.33% (1)

Предыдущие игры

Торино Последние 20 матчей: + = -
Торино 2:4 Аталанта Фиорентина 1:0 Торино Торино 1:2 Про Верчелли Торино 1:1 Про Патрия
Торино 4:1 Новара Болонья 1:1 Торино Торино 2:3 Рома СПАЛ 2013 1:1 Торино Торино 1:1 Верона Фиорентина 2:0 Торино Торино 3:0 Дженоа Интер Милан 3:1 Торино Торино 3:1 Брешия Ювентус 4:1 Торино Торино 1:2 Лацио Кальяри 4:2 Торино Торино 1:0 Удинезе Торино 1:1 Парма Наполи 2:1 Торино Милан 1:0 Торино
Кальяри Последние 20 матчей: + = -
Аталанта 5:2 Кальяри Кальяри 0:2 Лацио Сассуоло 1:1 Кальяри Кальяри 2:2 Рома
Кальяри 1:0 Ольбия Милан 3:0 Кальяри Кальяри 2:0 Ювентус Кальяри 0:1 Удинезе Лацио 2:1 Кальяри Кальяри 1:1 Сассуоло Сампдория 3:0 Кальяри Кальяри 0:0 Лечче Фиорентина 0:0 Кальяри Кальяри 0:1 Аталанта Болонья 1:1 Кальяри Кальяри 4:2 Торино СПАЛ 2013 0:1 Кальяри Верона 2:1 Кальяри Кальяри 3:4 Рома Кальяри 0:1 Наполи

Последние игры между собой

Торино: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 6
Кальяри: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 7
Кальяри 4:2 Торино Серия A Торино 1:1 Кальяри Серия A Торино 1:1 Кальяри Серия A Кальяри 0:0 Торино Серия A
Кальяри 0:4 Торино Серия A Торино 2:1 Кальяри Серия A Кальяри 2:3 Торино Серия A Торино 5:1 Кальяри Серия A Торино 1:1 Кальяри Серия A Кальяри 1:2 Торино Серия A Торино 2:1 Кальяри Серия A Кальяри 2:1 Торино Серия A Кальяри 4:3 Торино Серия A Торино 0:1 Кальяри Серия A Кальяри 0:0 Торино Серия A Торино 0:1 Кальяри Серия A Кальяри 3:0 Торино Серия A Торино 2:0 Кальяри Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 4 4 0 0 9 - 1 12
2. Сассуоло Заявка 4 3 1 0 13 - 6 10
3. Аталанта Заявка 4 3 0 1 14 - 9 9
4. Наполи Заявка 4 3 0 1 12 - 4 8
5. Ювентус Заявка 4 2 2 0 9 - 3 8
6. Интер Милан Заявка 4 2 1 1 11 - 8 7
7. Верона Заявка 3 2 0 1 4 - 1 6
8. Беневенто Заявка 3 2 0 1 6 - 7 6
9. Фиорентина 2:0 Заявка 4 2 0 2 7 - 6 6
10. Сампдория Заявка 4 2 0 2 7 - 7 6
11. Рома Заявка 3 1 1 1 3 - 5 4
12. Лацио Заявка 4 1 1 2 4 - 8 4
13. Кальяри 2:1 Заявка 4 1 1 2 5 - 9 4
14. Дженоа Заявка 2 1 0 1 4 - 7 3
15. Парма Заявка 3 1 0 2 2 - 6 3
16. Болонья Заявка 4 1 0 3 7 - 8 3
17. Специя 0:2 Заявка 4 1 0 3 3 - 9 3
18. Кротоне Заявка 4 0 1 3 3 - 11 1
19. Удинезе Заявка 3 0 0 3 0 - 4 0
20. Торино 1:2 Заявка 3 0 0 3 3 - 7 0
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
Прогнозы 148
Торино 73% (108)
X 21.6% (32)
Кальяри 5.4% (8)
Все прогнозы
2.25 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Торино
Ничья
Кальяри
2.50
3.60
3.50
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
5.40 3.45 1.73
5.25 3.80 1.67
2.17 3.52 3.52
5.75 3.83 1.65

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.25 5.25 5.5 5.5 6.5 6.5 7.5 7.5
12.50 1.01 9.70 1.04 4.00 1.28 3.15 1.39 9.00 1.05 1.88 1.98 1.65 2.41 6.20 1.11 1.20 5.20 2.35 1.58 1.04 8.90 1.42 2.85 1.13 5.80 1.03 12.00
12.00 1.04 10.00 1.05 4.05 1.25 3.15 1.37 2.11 1.81 1.64 2.29 1.43 2.88 1.21 4.55 1.16 5.40 1.06 9.80
4.19 1.25 3.13 1.40 2.50 1.57 2.12 1.77 1.88 2.00 1.63 2.36 1.50 2.70 6.38 1.13 2.49 1.57 2.11 1.78 2.84 1.45 2.23 1.70 1.95 1.93 1.65 2.33 1.49 2.74 1.39 3.14 1.11 7.24
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4.5 4.5
2.08 1.75 1.48 2.80 1.16 5.30 2.27 1.62 1.55 2.45 1.06 8.80
3.15 1.36 2.11 1.73 1.51 2.56 1.17 5.00 1.12 6.25
3.26 1.36 2.69 1.50 2.11 1.78 1.68 2.28 1.48 2.77 1.31 3.59 2.07 1.81 1.70 2.24 1.32 3.49 1.23 4.42 1.34 3.40 1.18 5.11
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.10 1.37 1.81 1.93 1.36 2.95
4.20 1.23 3.04 1.38 1.82 1.99 1.34 3.26 1.24 4.05

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.71 2.28
Букмекер Да Нет
4.50 1.22
Букмекер Да Нет
3.25 1.39
Где смотреть матч Торино 1:2 Кальяри онлайн

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Прогнозы на матч Торино 1:2 Кальяри

Исход игры
Торино
73% (108)
Ничья
21.6% (32)
Кальяри
5.4% (8)
Тотал 2.5
Больше
53.06% (78)
Меньше
46.94% (69)
Обе команды забьют
Да
70.07% (103)
Нет
29.93% (44)
Популярный счёт
2:1 Торино
43.9% (65)
1:0 Торино
20.9% (31)
1:1 Ничья
16.9% (25)
2:0 Торино
5.4% (8)
2:2 Ничья
2.7% (4)
3:1 Торино
2% (3)
0:0 Ничья
2% (3)
1:2 Кальяри
2% (3)
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