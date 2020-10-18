Первый тайм

40' Родригес Рикардо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

40' Отличные скиллы показывает Нандес Найтан , обводя своих соперников

39' Лянко Войнович предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

36' Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

35' Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

34' Кальяри вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

33' Торино вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

33' Матч возобновлен

33' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

31' Рефери не любит споров - именно за это Рог Марко сейчас получил желтую

31' Ринкон Томас получил желтую карточку от судьи

30' Удар от ворот произведет Кальяри

30' Отличный пас сделал Лукич Саша из команды Торино . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

29' Лянко Войнович выносит мяч и сбавляет давление на ворота

29' Н'Кулу Николя предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

28' Кальяри вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

26' Удар от ворот произведет Кальяри

25' Торино вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

24' Отличные скиллы показывает Белотти Андреа , обводя своих соперников

23' Лянко Войнович выносит мяч и сбавляет давление на ворота

23' Жуан Педро из команды Кальяри делает пас партнеру.

23' Торино вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

22' Кальяри вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

19' Г О О О О Л - Симеоне Джованни изменил счет на табло!

18' Торино вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

16' Лукич Саша навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

15' Торино вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

14' Краньо Алессио взял и забрал мяч на выходе

14' Торино вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

12' Игрок команды Кальяри исполняет передачу

12' Г О О О О Л - Жуан Педро изменил счет на табло!

11' Жуан Педро наказан за толчок Мейте Суалихо

10' Удар от ворот произведет Торино

10' Марин Рэзван нанес удар издали, но голкипер отбил его обратно в поле!

9' Лянко Войнович выносит мяч и сбавляет давление на ворота

4' Г О О О О Л - Белотти Андреа из команды Торино забивает с точки!

2' Войвода Мергим выносит мяч и сбавляет давление на ворота

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Торино начинает с центра поля