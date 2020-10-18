Второй тайм

96' Обе команды могли выиграть сегодня, но Кальяри вырывает победу

96' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

95' Валюкевич Себастьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота

95' Игрок из команды Торино вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

95' Торино вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

94' Удар от ворот произведет Кальяри

93' Верди Симоне оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

92' Удар от ворот произведет Кальяри

92' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

91' Ликояннис Хараламбос выносит мяч и сбавляет давление на ворота

91' Валюкевич Себастьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота

89' Паволетти Леонардо получил желтую карточку от судьи

89' Кальяри вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

87' УДАЛЕНИЕ! - Ми­лин­ко­вич-Са­вич Ваня удален за устное оскорбление в адрес судьи

87' Валюкевич Себастьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота

87' Годин Диего предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

86' Верди Симоне навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

86' [player1] из команды [team] играет слишком грубо. [player2] оказался на газоне.

84' Тактическая замена. Жуан Педро уходит с поля и его заменяет Калигара Фабрицио

83' Удар от ворот произведет Кальяри

83' Торино вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

82' Торино вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

80' Родригес Рикардо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

79' Краньо Алессио выносит мяч и сбавляет давление на ворота

78' Годин Диего выносит мяч и сбавляет давление на ворота

77' Торино вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

75' Валюкевич Себастьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота

75' Ликояннис Хараламбос получил желтую карточку от судьи

75' Войвода Мергим выносит мяч и сбавляет давление на ворота

73' Голкипер мог бы сыграть и получше

73' Кальяри вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

73' Г О О О О Л - Симеоне Джованни первым реагирует на отскоке и вбивает в сетку!

73' Жуан Педро из команды Кальяри делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

72' Мейте Суалихо наказан за толчок Жуан Педро

71' Удар от ворот произведет Кальяри

71' Мейте Суалихо не смог попасть в створ ударом издали

70' Хорошую попытку сделал Бонаццоли Федерико . Удар в створ, но вратарь начеку

69' Торино вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

66' Белотти Андреа навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

65' Бонаццоли Федерико получил желтую карточку от судьи

65' Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

63' Удар от ворот произведет Торино

63' Соттил Рикардо оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

62' Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

61' Торино вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

61' Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

61' Матч возобновлен

60' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

59' Ринкон Томас не смог попасть в створ ударом издали

59' Нандес Найтан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

58' Нандес Найтан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

58' Торино вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

57' Краньо Алессио взял и забрал мяч на выходе

56' Торино вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

56' Кальяри вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

55' Кальяри вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

55' Н'Кулу Николя выносит мяч и сбавляет давление на ворота

55' Сиригу Сальваторе взял и забрал мяч на выходе

54' Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

54' Н'Кулу Николя выносит мяч и сбавляет давление на ворота

51' Удар от ворот произведет Торино

49' Г О О О О Л - Белотти Андреа изменил счет на табло!

48' Матч возобновлен

48' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

47' Кальяри вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

47' Лянко Войнович выносит мяч и сбавляет давление на ворота