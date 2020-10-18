Торино
2:3
Конец матча
Стадион: Олимпийский стадион (Турин)
Кальяри
1:0
4' ПенальтиБелотти Андреа
1:1
12' ГолПедро Жоао
1:2
19' ГолСимеоне Джованни
31' Желтая карточкаРинкон Томас
31' Желтая карточкаРог Марко
2:2
49' ГолБелотти Андреа
65' Желтая карточкаБонаццоли Федерико
2:3
73' ГолСимеоне Джованни
75' Желтая карточкаЛикояннис Хараламбос
87' Красная карточкаМилинкович-Савич Ваня
89' Желтая карточкаПаволетти Леонардо
88
Ринкон
Томас
10
Педро
Жоао
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
88 Ринкон ТомасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
29 Мурру НиколаЗащитник
- Защитник
-
24 Верди СимонеПолузащитник
-
10 Гояк АмерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Эдера СимонеНападающий
-
Главный тренер: Джампаоло Марко
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Педро ЖоаоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Фараго ПаолоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
37 Уна АдамНападающий
-
Главный тренер: Ди Франческо Эусебио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
Ход матча
4'
1:0
12'
19'
31'
31'
49'
73'
2:3
Статистика матча
-
2 Голы 3
-
4 Удары по воротам 3
-
6 Удары в створ 6
-
2 Угловые 4
-
1 Офсайды 4
-
13 Нарушения правил 16
-
2 Жёлтые карточки 3
-
1 Красные карточки 0
-
4 Замены 4
-
55 Владение мячом, % 45
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Белотти Андреа
|4 (1)
|1.33
|2.
|Ринкон Томас
|0
|0
|3.
|Бонаццоли Федерико
|0
|0
|4.
|Войвода Мергим
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Симеоне Джованни
|3
|0.75
|2.
|Педро Жоао
|2
|0.5
|3.
|Годин Диего
|1
|0.25
|4.
|Ликояннис Хараламбос
|0
|0
|5.
|Нандес Найтан
|0
|0
|6.
|Марин Рэзван
|0
|0
|7.
|Валюкевич Себастьян
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Милинкович-Савич Ваня
|0
|1
|2.
|Ринкон Томас
|1
|0
|3.
|Дзадза Симоне
|1
|0
|4.
|Линетти Кароль
|1
|0
|5.
|Бонаццоли Федерико
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Рог Марко
|2
|0
|2.
|Паволетти Леонардо
|1
|0
|3.
|Ликояннис Хараламбос
|1
|0
|4.
|Фараго Паоло
|1
|0
|5.
|Нандес Найтан
|1
|0
|6.
|Марин Рэзван
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Торино
|50% (2)
|0
|25% (1)
|25% (1)
|0
|0
|Кальяри
|16.67% (1)
|33.33% (2)
|0
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|16.67% (1)
Предыдущие игры
Торино Последние 20 матчей: + = -Торино 2:4 Аталанта Фиорентина 1:0 Торино Торино 1:2 Про Верчелли Торино 1:1 Про Патрия
Кальяри Последние 20 матчей: + = -Аталанта 5:2 Кальяри Кальяри 0:2 Лацио Сассуоло 1:1 Кальяри Кальяри 2:2 Рома
Кальяри 1:0 Ольбия Милан 3:0 Кальяри Кальяри 2:0 Ювентус Кальяри 0:1 Удинезе Лацио 2:1 Кальяри Кальяри 1:1 Сассуоло Сампдория 3:0 Кальяри Кальяри 0:0 Лечче Фиорентина 0:0 Кальяри Кальяри 0:1 Аталанта Болонья 1:1 Кальяри Кальяри 4:2 Торино СПАЛ 2013 0:1 Кальяри Верона 2:1 Кальяри Кальяри 3:4 Рома Кальяри 0:1 Наполи
Последние игры между собой
Торино: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 6
Кальяри: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 7
Кальяри 0:4 Торино Серия A Торино 2:1 Кальяри Серия A Кальяри 2:3 Торино Серия A Торино 5:1 Кальяри Серия A Торино 1:1 Кальяри Серия A Кальяри 1:2 Торино Серия A Торино 2:1 Кальяри Серия A Кальяри 2:1 Торино Серия A Кальяри 4:3 Торино Серия A Торино 0:1 Кальяри Серия A Кальяри 0:0 Торино Серия A Торино 0:1 Кальяри Серия A Кальяри 3:0 Торино Серия A Торино 2:0 Кальяри Серия A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|9 - 1
|12
|2.
|Сассуоло
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|13 - 6
|10
|3.
|Аталанта
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|14 - 9
|9
|4.
|Наполи
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|12 - 4
|8
|5.
|Ювентус
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|9 - 3
|8
|6.
|Интер Милан
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|11 - 8
|7
|7.
|Верона
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 1
|6
|8.
|Беневенто
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 7
|6
|9.
|Сампдория
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|7 - 7
|6
|10.
|Рома
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 5
|4
|11.
|Фиорентина
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|7 - 8
|4
|12.
|Лацио
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 8
|4
|13.
|Специя
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 9
|4
|14.
|Кальяри
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 10
|4
|15.
|Дженоа
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 7
|3
|16.
|Парма
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 6
|3
|17.
|Болонья
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|7 - 8
|3
|18.
|Кротоне
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 11
|1
|19.
|Удинезе
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 4
|0
|20.
|Торино
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|4 - 8
|0
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.25
|4.25
|4.5
|4.5
|4.75
|4.75
|5
|5
|5.25
|5.25
|5.5
|5.5
|5.75
|5.75
|6
|6
|6.5
|6.5
|7.5
|7.5
|12.50
|1.01
|9.70
|1.04
|4.00
|1.28
|3.15
|1.39
|—
|—
|9.00
|1.05
|1.88
|1.98
|1.65
|2.41
|—
|—
|4.44
|1.20
|—
|—
|1.20
|5.20
|—
|—
|3.05
|1.37
|—
|—
|1.04
|8.90
|—
|—
|1.23
|4.05
|—
|—
|—
|—
|1.09
|7.20
|1.03
|12.00
|12.00
|1.04
|10.00
|1.05
|4.05
|1.25
|3.15
|1.37
|—
|—
|2.11
|1.81
|—
|—
|1.64
|2.29
|—
|—
|1.43
|2.88
|—
|—
|1.21
|4.55
|—
|—
|1.16
|5.40
|—
|—
|1.06
|9.80
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|4.19
|1.25
|3.13
|1.40
|2.50
|1.57
|2.12
|1.77
|1.88
|2.00
|1.63
|2.36
|1.50
|2.70
|4.71
|1.21
|2.49
|1.57
|3.21
|1.37
|2.21
|1.71
|2.68
|1.50
|2.23
|1.70
|1.77
|2.13
|1.50
|2.67
|1.75
|2.15
|1.46
|2.83
|1.17
|5.46
|1.11
|7.24
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4.5
|4.5
|—
|—
|—
|—
|2.08
|1.75
|—
|—
|1.48
|2.80
|—
|—
|1.16
|5.30
|2.27
|1.62
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|1.55
|2.45
|—
|—
|1.06
|8.80
|3.15
|1.36
|—
|—
|2.11
|1.73
|—
|—
|1.51
|2.56
|—
|—
|1.17
|5.00
|1.12
|6.25
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|3.26
|1.36
|2.69
|1.50
|2.11
|1.78
|1.68
|2.28
|1.48
|2.77
|1.31
|3.59
|—
|—
|2.07
|1.81
|1.70
|2.24
|1.32
|3.49
|1.23
|4.42
|1.34
|3.40
|1.18
|5.11
|—
|—
Прогнозы на матч Торино 2:3 Кальяри
Исход игры
Торино
73% (108)
Ничья
21.6% (32)
Кальяри
5.4% (8)
Тотал 2.5
Больше
53.06% (78)
Меньше
46.94% (69)
Обе команды забьют
Да
70.07% (103)
Нет
29.93% (44)
Популярный счёт
2:1 Торино
43.9% (65)
1:0 Торино
20.9% (31)
1:1 Ничья
16.9% (25)
2:0 Торино
5.4% (8)
2:2 Ничья
2.7% (4)
1:2 Кальяри
2% (3)
3:1 Торино
2% (3)
0:0 Ничья
2% (3)
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