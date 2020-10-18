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  3. Италия
Специя
1:2
Первый тайм: 42'

Стадион:
Фиорентина
94
Проведель
Иван
7
Сала
Джакопо
19
Терци
Клаудио
22
Хабот
Юлиан
20
Бастони
Симоне
27
Дейола
Алессандро
8
Риччи
Матео
4
Акампора
Дженнаро
31
Верде
Даниэле
91
Пикколи
Роберто
11
Гьяси
Эммануэль
69
Дронговски
Бартломей
4
Миленкович
Никола
20
Песселья
Херман
22
Касерес
Мартин
21
Лирола
Поль
5
Бонавентура
Джакомо
34
Амрабат
Софьян
10
Кастровилли
Гаэтано
3
Бираги
Кристиано
9
Влахович
Душан
7
Рибери
Франк
Специя
4-3-3
Фиорентина
3-5-2

Ход матча

2'
0:1
Песселья Херман
(Бираги Кристиано)
4'
0:2
Бираги Кристиано
(Лирола Поль)
39'
Верде Даниэле
1:2

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 3 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 3
  • 2 Угловые 2
  • 0 Офсайды 2
  • 6 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 53 Владение мячом, % 47

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Специя
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Галабинов Андрей 3 0.75
2. Гьяси Эммануэль 0 0
3. Рафаэл Биттенкур 0 0
4. Риччи Матео 0 0
Фиорентина
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кастровилли Гаэтано 2 0.5
2. Бираги Кристиано 1 0.25
3. Кьеза Федерико 1 0.25
4. Песселья Херман 1 0.25
5. Влахович Душан 1 0.25
6. Куаме Кристиан 1 0.25
7. Рибери Франк 0 0
8. Бонавентура Джакомо 0 0
9. Миленкович Никола 0 0
10. Лирола Поль 0 0

Карточки

Специя
# Игрок      
1. Терци Клаудио 1 1
2. Зут Йерун 1 0
3. Фариас Диего 1 0
4. Сала Джакопо 1 0
5. Гьяси Эммануэль 1 0
6. Риччи Матео 1 0
7. Рамос Хуан 1 0
8. Феррер Сальвадор 1 0
Фиорентина
# Игрок      
1. Чеккерини Федерико 2 0
2. Бираги Кристиано 1 0
3. Миленкович Никола 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Специя 0 66.67% (2) 0 0 0 33.33% (1)
 Фиорентина 20% (1) 0 0 20% (1) 40% (2) 20% (1)

Предыдущие игры

Специя Последние 20 матчей: + = -
Милан 3:0 Специя Удинезе 0:2 Специя Специя 1:4 Сассуоло Специя 5:0 Пистойезе
Специя 0:1 Фрозиноне Фрозиноне 0:1 Специя Специя 3:1 Кьево Кьево 2:0 Специя Салернитана 1:2 Специя Специя 0:0 Виртус Энтелла Кремонезе 0:0 Специя Специя 0:1 Венеция Ливорно 0:1 Специя Специя 5:1 Козенца Фрозиноне 2:1 Специя Специя 1:2 Пиза Кьево 1:3 Специя Специя 1:0 Эмполи Юве Стабия 3:1 Специя Специя 2:0 Пескара
Фиорентина Последние 20 матчей: + = -
Фиорентина 1:2 Сампдория Интер Милан 4:3 Фиорентина Фиорентина 1:0 Торино Фиорентина 5:1 Реджана 1915
Фиорентина 5:1 Реджана Фиорентина 5:0 Луккьезе СПАЛ 2013 1:3 Фиорентина Фиорентина 4:0 Болонья Рома 2:1 Фиорентина Интер Милан 0:0 Фиорентина Фиорентина 2:0 Торино Лечче 1:3 Фиорентина Фиорентина 1:1 Верона Фиорентина 0:0 Кальяри Парма 1:2 Фиорентина Фиорентина 1:3 Сассуоло Лацио 2:1 Фиорентина Фиорентина 1:1 Брешия Удинезе 0:0 Фиорентина Фиорентина 1:1 Милан
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 4 4 0 0 9 - 1 12
2. Сассуоло Заявка 4 3 1 0 13 - 6 10
3. Аталанта Заявка 4 3 0 1 14 - 9 9
4. Наполи Заявка 4 3 0 1 12 - 4 8
5. Ювентус Заявка 4 2 2 0 9 - 3 8
6. Интер Милан Заявка 4 2 1 1 11 - 8 7
7. Верона Заявка 3 2 0 1 4 - 1 6
8. Беневенто Заявка 3 2 0 1 6 - 7 6
9. Фиорентина 2:0 Заявка 4 2 0 2 7 - 6 6
10. Сампдория Заявка 4 2 0 2 7 - 7 6
11. Рома Заявка 3 1 1 1 3 - 5 4
12. Лацио Заявка 4 1 1 2 4 - 8 4
13. Кальяри 2:1 Заявка 4 1 1 2 5 - 9 4
14. Дженоа Заявка 2 1 0 1 4 - 7 3
15. Парма Заявка 3 1 0 2 2 - 6 3
16. Болонья Заявка 4 1 0 3 7 - 8 3
17. Специя 0:2 Заявка 4 1 0 3 3 - 9 3
18. Кротоне Заявка 4 0 1 3 3 - 11 1
19. Удинезе Заявка 3 0 0 3 0 - 4 0
20. Торино 1:2 Заявка 3 0 0 3 3 - 7 0
Прогнозы 149
Специя 3.4% (5)
X 12.1% (18)
Фиорентина 84.6% (126)
Все прогнозы
2.03 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Специя
Ничья
Фиорентина
6.83
4.78
1.51
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
40.00 16.00 1.05
44.00 15.00 1.04
6.75 4.65 1.51
6.83 4.78 1.47

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.5 5.5 6.5 6.5 7.5 7.5
9.70 1.02 4.40 1.25 3.50 1.30 7.00 1.09 2.02 1.98 1.77 2.31 2.50 1.53 1.25 4.60 1.48 2.63 1.04 8.90 1.15 5.30 1.03 12.00 1.03 12.00
14.00 1.02 12.50 1.03 4.40 1.22 3.52 1.31 2.28 1.70 1.76 2.09 1.49 2.66 1.25 4.05 1.19 4.85 1.07 8.70
4.19 1.25 2.48 1.59 5.87 1.15 1.87 2.03 1.63 2.39 2.92 1.43 2.33 1.65 2.03 1.85 1.71 2.21 1.53 2.61 1.42 3.00 1.66 2.30 1.46 2.84 1.13 6.60
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4.5 4.5
2.11 1.73 1.55 2.60 1.19 5.10 1.48 2.63 1.04 10.00 1.04 10.00
3.45 1.31 2.32 1.61 1.56 2.43 1.21 4.40 1.14 5.70
3.26 1.36 2.69 1.50 2.11 1.78 1.68 2.28 1.48 2.76 1.31 3.58 1.27 3.95 1.14 6.10 1.41 3.04 1.28 3.87 1.21 4.69
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.30 1.31 1.80 1.95 1.41 2.80
4.70 1.19 3.30 1.33 1.89 1.91 1.41 2.91 1.26 3.85

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.82 1.97
Букмекер Да Нет
5.80 1.13
Букмекер Да Нет
3.60 1.29
Где смотреть матч Специя 1:2 Фиорентина онлайн

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Прогнозы на матч Специя 1:2 Фиорентина

Исход игры
Специя
3.4% (5)
Ничья
12.1% (18)
Фиорентина
84.6% (126)
Тотал 2.5
Больше
63.95% (94)
Меньше
36.05% (53)
Обе команды забьют
Да
73.47% (108)
Нет
26.53% (39)
Популярный счёт
1:2 Фиорентина
55.7% (83)
0:1 Фиорентина
12.8% (19)
1:1 Ничья
10.7% (16)
0:2 Фиорентина
9.4% (14)
1:3 Фиорентина
3.4% (5)
1:0 Специя
2% (3)
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