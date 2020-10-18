Первый тайм

41' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Специя будет все-таки засчитан.

41' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

39' Г О О О О Л - Верде Даниэле забивает!

39' Специя вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

38' Матч возобновлен

37' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

34' Фиорентина вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

32' Амрабат Софьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота

31' Фиорентина вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

30' Специя вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

29' Удар от ворот произведет Фиорентина

28' Риччи Матео не смог попасть в створ ударом издали

28' Удар от ворот произведет Специя

27' Какой промах! Влахович Душан имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!

27' Фиорентина вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

22' Проведель Иван взял и забрал мяч на выходе

22' Песселья Херман выносит мяч и сбавляет давление на ворота

18' Игра в одни ворота сейчас. Фиорентина доминирует и владеет мячом

18' Специя вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

18' Хорошую попытку сделал Влахович Душан . Удар в створ, но вратарь начеку

18' Бонавентура Джакомо делает скидку назад вдоль ворот

18' Проведель Иван выносит мяч и сбавляет давление на ворота

17' Матч возобновлен

17' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

17' Сала Джакопо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

17' Бираги Кристиано навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

16' Удар от ворот произведет Специя

14' Специя вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

13' Фиорентина вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

13' Фиорентина вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

11' Специя вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

11' Касерес Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

11' О, нет. Из многообещающей позиции Пикколи Роберто из команды Специя наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.

10' Фиорентина вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

6' Специя вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

4' Г О О О О Л - Бираги Кристиано изменил счет на табло!

2' Сала Джакопо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

2' Бонавентура Джакомо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

1' Фиорентина вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Фиорентина начинает с центра поля