Специя
1:2
Первый тайм: 42'
Стадион: Orogel Stadium-Dino Manuzzi
Фиорентина
0:1
2' ГолПесселья Херман
0:2
4' ГолБираги Кристиано
1:2
39' ГолВерде Даниэле
22
Хабот
Юлиан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Хабот ЮлианЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
28 Эрлич МартинЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Фариас ДиегоПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Агум ЛюсьенПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Нзола М'БалаНападающий
-
Главный тренер: Vincenzo Italiano
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Лирола ПольПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
98 Роша Игор IIЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
78 Пульгар ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Якини Джузеппе
Ход матча
2'
4'
0:2
39'
1:2
Статистика матча
-
1 Голы 2
-
3 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 3
-
2 Угловые 2
-
0 Офсайды 2
-
6 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
53 Владение мячом, % 47
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Галабинов Андрей
|3
|0.75
|2.
|Гьяси Эммануэль
|0
|0
|3.
|Рафаэл Биттенкур
|0
|0
|4.
|Риччи Матео
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кастровилли Гаэтано
|2
|0.5
|2.
|Бираги Кристиано
|1
|0.25
|3.
|Кьеза Федерико
|1
|0.25
|4.
|Песселья Херман
|1
|0.25
|5.
|Влахович Душан
|1
|0.25
|6.
|Куаме Кристиан
|1
|0.25
|7.
|Рибери Франк
|0
|0
|8.
|Бонавентура Джакомо
|0
|0
|9.
|Миленкович Никола
|0
|0
|10.
|Лирола Поль
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Терци Клаудио
|1
|1
|2.
|Зут Йерун
|1
|0
|3.
|Фариас Диего
|1
|0
|4.
|Сала Джакопо
|1
|0
|5.
|Гьяси Эммануэль
|1
|0
|6.
|Риччи Матео
|1
|0
|7.
|Рамос Хуан
|1
|0
|8.
|Феррер Сальвадор
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Чеккерини Федерико
|2
|0
|2.
|Бираги Кристиано
|1
|0
|3.
|Миленкович Никола
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Специя
|0
|66.67% (2)
|0
|0
|0
|33.33% (1)
|Фиорентина
|20% (1)
|0
|0
|20% (1)
|40% (2)
|20% (1)
Предыдущие игры
Специя Последние 20 матчей: + = -Милан 3:0 Специя Удинезе 0:2 Специя Специя 1:4 Сассуоло Специя 5:0 Пистойезе
Специя 0:1 Фрозиноне Фрозиноне 0:1 Специя Специя 3:1 Кьево Кьево 2:0 Специя Салернитана 1:2 Специя Специя 0:0 Виртус Энтелла Кремонезе 0:0 Специя Специя 0:1 Венеция Ливорно 0:1 Специя Специя 5:1 Козенца Фрозиноне 2:1 Специя Специя 1:2 Пиза Кьево 1:3 Специя Специя 1:0 Эмполи Юве Стабия 3:1 Специя Специя 2:0 Пескара
Фиорентина Последние 20 матчей: + = -Фиорентина 1:2 Сампдория Интер Милан 4:3 Фиорентина Фиорентина 1:0 Торино Фиорентина 5:1 Реджана 1915
Фиорентина 5:1 Реджана Фиорентина 5:0 Луккьезе СПАЛ 2013 1:3 Фиорентина Фиорентина 4:0 Болонья Рома 2:1 Фиорентина Интер Милан 0:0 Фиорентина Фиорентина 2:0 Торино Лечче 1:3 Фиорентина Фиорентина 1:1 Верона Фиорентина 0:0 Кальяри Парма 1:2 Фиорентина Фиорентина 1:3 Сассуоло Лацио 2:1 Фиорентина Фиорентина 1:1 Брешия Удинезе 0:0 Фиорентина Фиорентина 1:1 Милан
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|9 - 1
|12
|2.
|Сассуоло
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|13 - 6
|10
|3.
|Аталанта
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|14 - 9
|9
|4.
|Наполи
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|12 - 4
|8
|5.
|Ювентус
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|9 - 3
|8
|6.
|Интер Милан
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|11 - 8
|7
|7.
|Верона
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 1
|6
|8.
|Беневенто
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 7
|6
|9.
|Фиорентина
|2:0 Заявка
|4
|2
|0
|2
|7 - 6
|6
|10.
|Сампдория
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|7 - 7
|6
|11.
|Рома
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 5
|4
|12.
|Лацио
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 8
|4
|13.
|Кальяри
|2:1 Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 9
|4
|14.
|Дженоа
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 7
|3
|15.
|Парма
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 6
|3
|16.
|Болонья
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|7 - 8
|3
|17.
|Специя
|0:2 Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 9
|3
|18.
|Кротоне
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 11
|1
|19.
|Удинезе
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 4
|0
|20.
|Торино
|1:2 Заявка
|3
|0
|0
|3
|3 - 7
|0
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.25
|4.25
|4.5
|4.5
|4.75
|4.75
|5
|5
|5.5
|5.5
|6.5
|6.5
|7.5
|7.5
|—
|—
|9.70
|1.02
|4.40
|1.25
|3.50
|1.30
|—
|—
|7.00
|1.09
|2.02
|1.98
|1.77
|2.31
|—
|—
|2.50
|1.53
|—
|—
|1.25
|4.60
|—
|—
|1.48
|2.63
|—
|—
|1.04
|8.90
|1.15
|5.30
|1.03
|12.00
|1.03
|12.00
|14.00
|1.02
|12.50
|1.03
|4.40
|1.22
|3.52
|1.31
|—
|—
|2.28
|1.70
|—
|—
|1.76
|2.09
|—
|—
|1.49
|2.66
|—
|—
|1.25
|4.05
|—
|—
|1.19
|4.85
|—
|—
|1.07
|8.70
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|4.19
|1.25
|—
|—
|2.48
|1.59
|5.87
|1.15
|1.87
|2.03
|1.63
|2.39
|2.92
|1.43
|2.33
|1.65
|2.03
|1.85
|1.71
|2.21
|1.53
|2.61
|1.42
|3.00
|1.66
|2.30
|1.46
|2.84
|1.13
|6.60
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4.5
|4.5
|—
|—
|—
|—
|2.11
|1.73
|—
|—
|1.55
|2.60
|—
|—
|1.19
|5.10
|1.48
|2.63
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|1.04
|10.00
|1.04
|10.00
|3.45
|1.31
|—
|—
|2.32
|1.61
|—
|—
|1.56
|2.43
|—
|—
|1.21
|4.40
|1.14
|5.70
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|3.26
|1.36
|2.69
|1.50
|2.11
|1.78
|1.68
|2.28
|1.48
|2.76
|1.31
|3.58
|—
|—
|1.27
|3.95
|1.14
|6.10
|1.41
|3.04
|1.28
|3.87
|1.21
|4.69
|—
|—
Прогнозы на матч Специя 1:2 Фиорентина
Исход игры
Специя
3.4% (5)
Ничья
12.1% (18)
Фиорентина
84.6% (126)
Тотал 2.5
Больше
63.95% (94)
Меньше
36.05% (53)
Обе команды забьют
Да
73.47% (108)
Нет
26.53% (39)
Популярный счёт
1:2 Фиорентина
55.7% (83)
0:1 Фиорентина
12.8% (19)
1:1 Ничья
10.7% (16)
0:2 Фиорентина
9.4% (14)
1:3 Фиорентина
3.4% (5)
1:0 Специя
2% (3)
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