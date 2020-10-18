Второй тайм

96' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

96' Акампора Дженнаро выносит мяч и сбавляет давление на ворота

95' Терци Клаудио предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

95' Фиорентина вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

94' Фиорентина вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

94' Куаме Кристиан из команды Фиорентина направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

93' Как он промахнулся? Нзола М'Бала имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

93' Плохо сыграл Роша Игор II - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

93' Удар от ворот произведет Фиорентина

91' Матч возобновлен

91' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

90' Отличный пас сделал Амрабат Софьян из команды Фиорентина . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

90' Фиорентина вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

89' Матч возобновлен

89' Риччи Матео на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

88' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

86' Лирола Поль - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

85' Феррер Сальвадор выносит мяч и сбавляет давление на ворота

82' Специя вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

82' Миленкович Никола выносит мяч и сбавляет давление на ворота

81' Удар от ворот произведет Фиорентина

79' Фиорентина вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

75' Г О О О О Л - Фариас Диего первым реагирует на отскоке и вбивает в сетку!

75' Плохо сыграл Миленкович Никола - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

74' Дронговски Бартломей взял и забрал мяч на выходе

72' Фиорентина вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

72' Удар от ворот произведет Специя

72' Матч возобновлен

72' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

71' Песселья Херман на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

70' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

70' Фиорентина вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

68' Удар от ворот произведет Фиорентина

68' Как он промахнулся? Фариас Диего имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

68' Фиорентина вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

67' Фиорентина вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

66' Рефери не любит споров - именно за это Бонавентура Джакомо сейчас получил желтую

66' Лирола Поль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

63' О, нет. Из многообещающей позиции Влахович Душан из команды Фиорентина наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.

62' Специя вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

61' Песселья Херман выносит мяч и сбавляет давление на ворота

60' Бонавентура Джакомо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

59' Хабот Юлиан получил желтую карточку от судьи

56' Миленкович Никола выносит мяч и сбавляет давление на ворота

52' Фиорентина вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

52' Специя вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

52' Лирола Поль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

50' Удар от ворот произведет Специя

47' Специя вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

47' Фиорентина вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

46' Фиорентина вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

46' Специя вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля