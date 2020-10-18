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Приветствую всех любителей футбола! В рамках заключительного поединка воскресного игрового дня в итальянской Серии А встретятся "Рома" и "Беневенто". Обеим командам нужны очки, потому игра обещает быть интересной. Комментировать игру для Вас будет Федосов Дмитрий!