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Рома
 
Позже

Стадион:
Беневенто
83
Миранте
Антонио
23
Манчини
Джанлука
4
Кристанте
Бриан
3
Ибаньес
Рожер
18
Сантон
Давиде
7
Пеллегрини
Лоренцо
17
Верету
Жордан
37
Спинаццола
Леонардо
11
Педро
Родригес
77
Мхитарян
Генрих
9
Джеко
Эдин
1
Монтипо
Лоренцо
3
Летиция
Гаэтано
15
Глик
Камил
5
Кальдирола
Лука
18
Фулон
Дам
29
Ионице
Артур
28
Скьяттарелла
Паскуале
14
Дабо
Брайан
44
Фальке
Яго
17
Капрари
Джанлука
9
Лападула
Джанлука
Рома
3-4-2-1
Беневенто
4-3-2-1

Бомбардиры внутри турнира

Рома
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Верету Жордан 2 (1) 0.67
2. Педро Родригес 1 0.33
3. Мхитарян Генрих 0 0
Беневенто
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Капрари Джанлука 2 0.67
2. Кальдирола Лука 2 0.67
3. Лападула Джанлука 1 0.33
4. Летиция Гаэтано 1 0.33
5. Сау Марко 0 0

Карточки

Рома
# Игрок      
1. Пеллегрини Лоренцо 1 0
2. Кумбулла Мараш 1 0
Беневенто
# Игрок      
1. Скьяттарелла Паскуале 2 0
2. Дабо Брайан 1 0
3. Фулон Дам 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Рома 0 0 66.67% (2) 33.33% (1) 0 0
 Беневенто 0 0 33.33% (2) 0 33.33% (2) 33.33% (2)

Предыдущие игры

Рома Последние 20 матчей: + = -
Удинезе 0:1 Рома Рома 2:2 Ювентус Верона 3:0 Рома Кальяри 2:2 Рома
Фрозиноне 1:4 Рома Рома 4:2 Самбенедеттезе Севилья 2:0 Рома Ювентус 1:3 Рома Торино 2:3 Рома Рома 2:1 Фиорентина СПАЛ 2013 1:6 Рома Рома 2:2 Интер Милан Рома 2:1 Верона Брешия 0:3 Рома Рома 2:1 Парма Наполи 2:1 Рома Рома 0:2 Удинезе Милан 2:0 Рома Рома 2:1 Сампдория Кальяри 3:4 Рома
Беневенто Последние 20 матчей: + = -
Беневенто 1:0 Болонья Беневенто 2:5 Интер Милан Сампдория 2:3 Беневенто Лацио 0:0 Беневенто
Беневенто 2:1 Реджина Асколи 2:4 Беневенто Беневенто 0:1 Кьево Фрозиноне 2:3 Беневенто Беневенто 3:1 Ливорно Трапани 2:0 Беневенто Беневенто 1:1 Венеция Кротоне 3:0 Беневенто Беневенто 1:0 Юве Стабия Эмполи 0:0 Беневенто Кремонезе 0:1 Беневенто Беневенто 4:0 Пескара Перуджа 1:2 Беневенто Беневенто 3:1 Специя Виртус Энтелла 0:4 Беневенто Беневенто 2:1 Порденоне

Последние игры между собой

Рома: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 1
Беневенто: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 2
Беневенто 2:1 Рома Товарищеские матчи Рома 5:2 Беневенто Серия A Беневенто 0:4 Рома Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 4 4 0 0 9 - 1 12
2. Сассуоло Заявка 4 3 1 0 13 - 6 10
3. Аталанта Заявка 4 3 0 1 14 - 9 9
4. Наполи Заявка 4 3 0 1 12 - 4 8
5. Ювентус Заявка 4 2 2 0 9 - 3 8
6. Интер Милан Заявка 4 2 1 1 11 - 8 7
7. Верона Заявка 3 2 0 1 4 - 1 6
8. Беневенто Заявка 3 2 0 1 6 - 7 6
9. Сампдория Заявка 4 2 0 2 7 - 7 6
10. Рома Заявка 3 1 1 1 3 - 5 4
11. Фиорентина Заявка 4 1 1 2 7 - 8 4
12. Лацио Заявка 4 1 1 2 4 - 8 4
13. Специя Заявка 4 1 1 2 5 - 9 4
14. Кальяри Заявка 4 1 1 2 6 - 10 4
15. Дженоа Заявка 2 1 0 1 4 - 7 3
16. Болонья Заявка 4 1 0 3 7 - 8 3
17. Удинезе Заявка 4 1 0 3 3 - 6 3
18. Парма Заявка 4 1 0 3 4 - 9 3
19. Кротоне Заявка 4 0 1 3 3 - 11 1
20. Торино Заявка 3 0 0 3 4 - 8 0
  • До матча
  • Приветствую всех любителей футбола! В рамках заключительного поединка воскресного игрового дня в итальянской Серии А встретятся "Рома" и "Беневенто". Обеим командам нужны очки, потому игра обещает быть интересной. Комментировать игру для Вас будет Федосов Дмитрий!
Прогнозы 159
Рома 95% (151)
X 3.1% (5)
Беневенто 1.9% (3)
Все прогнозы
1.81 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Рома
Ничья
Беневенто
1.40
5.84
8.90
Все Коэффициенты
Новости

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
1.35 5.00 8.00
1.39 5.00 8.90
1.40 5.40 10.00
1.36 5.84 8.29

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
12.00 1.01 6.30 1.10 5.40 1.13 3.05 1.38 2.15 1.70 2.50 1.57 2.12 1.77 1.89 1.98 1.52 2.55 1.37 3.10 1.19 4.80 1.14 5.20 1.05 8.60
19.25 1.00 18.00 1.01 5.50 1.17 5.70 1.15 2.80 1.53 1.99 1.81 1.68 2.24 1.50 2.62 1.34 3.32 1.12 6.60 1.14 5.80 1.05 10.25
6.76 1.13 3.21 1.38 2.68 1.52 2.55 1.57 2.14 1.78 1.90 2.01 1.70 2.27 1.51 2.72 1.35 3.38 1.13 6.71
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
4.05 1.23 2.95 1.40 1.78 2.04 1.33 3.30
4.45 1.21 2.72 1.46 1.67 2.21 1.36 3.15 1.21 4.55
3.72 1.31 3.11 1.41 2.18 1.75 1.82 2.11 1.57 2.54 1.34 3.53
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3
3.45 1.28 2.35 1.55 1.75 2.01 1.44 2.70
5.20 1.17 4.45 1.22 2.04 1.76 1.53 2.53 1.39 3.04 1.16 5.25

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.57 2.40
Букмекер Да Нет
3.75 1.27
Букмекер Да Нет
2.65 1.48
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Прогнозы на матч Рома - Беневенто

Исход игры
Рома
95% (151)
Ничья
3.1% (5)
Беневенто
1.9% (3)
Тотал 2.5
Больше
43.87% (68)
Меньше
56.13% (87)
Обе команды забьют
Да
36.77% (57)
Нет
63.23% (98)
Популярный счёт
2:0 Рома
47.8% (76)
2:1 Рома
17% (27)
3:1 Рома
11.9% (19)
3:0 Рома
7.5% (12)
1:0 Рома
5.7% (9)
2:2 Ничья
1.9% (3)
2:3 Беневенто
1.3% (2)
1:1 Ничья
1.3% (2)
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