Рома
Позже
Стадион: Олимпийский (Рим)
Беневенто
15
Глик
Камил
18
Фулон
Дам
29
Ионице
Артур
14
Дабо
Брайан
44
Фальке
Яго
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Пау ЛопесВратарь
-
63 Боер ПьетроВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
55 Дарбо ЭбримаПолузащитник
- Полузащитник
-
33 Перес БруноПолузащитник
- Полузащитник
-
31 Перес КарлесПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Фонсека Паулу
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Глик КамилЗащитник
- Защитник
-
18 Фулон ДамЗащитник
-
29 Ионице АртурПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Дабо БрайанПолузащитник
-
44 Фальке ЯгоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Сау МаркоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Индзаги Филиппо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Верету Жордан
|2 (1)
|0.67
|2.
|Педро Родригес
|1
|0.33
|3.
|Мхитарян Генрих
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Капрари Джанлука
|2
|0.67
|2.
|Кальдирола Лука
|2
|0.67
|3.
|Лападула Джанлука
|1
|0.33
|4.
|Летиция Гаэтано
|1
|0.33
|5.
|Сау Марко
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Пеллегрини Лоренцо
|1
|0
|2.
|Кумбулла Мараш
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Скьяттарелла Паскуале
|2
|0
|2.
|Дабо Брайан
|1
|0
|3.
|Фулон Дам
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Рома
|0
|0
|66.67% (2)
|33.33% (1)
|0
|0
|Беневенто
|0
|0
|33.33% (2)
|0
|33.33% (2)
|33.33% (2)
Предыдущие игры
Рома Последние 20 матчей: + = -Удинезе 0:1 Рома Рома 2:2 Ювентус Верона 3:0 Рома Кальяри 2:2 Рома
Беневенто Последние 20 матчей: + = -Беневенто 1:0 Болонья Беневенто 2:5 Интер Милан Сампдория 2:3 Беневенто Лацио 0:0 Беневенто
Беневенто 2:1 Реджина Асколи 2:4 Беневенто Беневенто 0:1 Кьево Фрозиноне 2:3 Беневенто Беневенто 3:1 Ливорно Трапани 2:0 Беневенто Беневенто 1:1 Венеция Кротоне 3:0 Беневенто Беневенто 1:0 Юве Стабия Эмполи 0:0 Беневенто Кремонезе 0:1 Беневенто Беневенто 4:0 Пескара Перуджа 1:2 Беневенто Беневенто 3:1 Специя Виртус Энтелла 0:4 Беневенто Беневенто 2:1 Порденоне
Последние игры между собой
Рома: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 1
Беневенто: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|9 - 1
|12
|2.
|Сассуоло
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|13 - 6
|10
|3.
|Аталанта
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|14 - 9
|9
|4.
|Наполи
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|12 - 4
|8
|5.
|Ювентус
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|9 - 3
|8
|6.
|Интер Милан
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|11 - 8
|7
|7.
|Верона
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 1
|6
|8.
|Беневенто
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 7
|6
|9.
|Сампдория
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|7 - 7
|6
|10.
|Рома
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 5
|4
|11.
|Фиорентина
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|7 - 8
|4
|12.
|Лацио
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 8
|4
|13.
|Специя
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 9
|4
|14.
|Кальяри
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 10
|4
|15.
|Дженоа
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 7
|3
|16.
|Болонья
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|7 - 8
|3
|17.
|Удинезе
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 6
|3
|18.
|Парма
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 9
|3
|19.
|Кротоне
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 11
|1
|20.
|Торино
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|4 - 8
|0
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|—
|—
|12.00
|1.01
|6.30
|1.10
|5.40
|1.13
|3.05
|1.38
|2.15
|1.70
|2.50
|1.57
|2.12
|1.77
|1.89
|1.98
|—
|—
|1.52
|2.55
|1.37
|3.10
|1.19
|4.80
|1.14
|5.20
|1.05
|8.60
|19.25
|1.00
|18.00
|1.01
|5.50
|1.17
|5.70
|1.15
|2.80
|1.53
|—
|—
|1.99
|1.81
|—
|—
|1.68
|2.24
|—
|—
|1.50
|2.62
|1.34
|3.32
|1.12
|6.60
|1.14
|5.80
|1.05
|10.25
|—
|—
|—
|—
|6.76
|1.13
|—
|—
|3.21
|1.38
|2.68
|1.52
|2.55
|1.57
|2.14
|1.78
|1.90
|2.01
|1.70
|2.27
|1.51
|2.72
|1.35
|3.38
|—
|—
|1.13
|6.71
|—
|—
Прогнозы на матч Рома - Беневенто
Исход игры
Рома
95% (151)
Ничья
3.1% (5)
Беневенто
1.9% (3)
Тотал 2.5
Больше
43.87% (68)
Меньше
56.13% (87)
Обе команды забьют
Да
36.77% (57)
Нет
63.23% (98)
Популярный счёт
2:0 Рома
47.8% (76)
2:1 Рома
17% (27)
3:1 Рома
11.9% (19)
3:0 Рома
7.5% (12)
1:0 Рома
5.7% (9)
2:2 Ничья
1.9% (3)
2:3 Беневенто
1.3% (2)
1:1 Ничья
1.3% (2)
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