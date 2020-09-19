Хетафе
1:0
Второй тайм: 76'
Стадион: Колизеум Альфонсо Перес
Осасуна
16' Желтая карточкаМаксимович Неманья
1:0
54' ГолМата Хайме
57' Желтая карточкаКукурелья Марк
64' Желтая карточкаЭрнандес Аридане
13
Сория
Давид
12
Ньом
Аллан
21
Перес
Иньиго
20
Адриан
Лопес
14
Гарсия
Рубен
- Основной состав
-
13 Сория ДавидВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Ньом АлланПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
10 Унал ЭнесПолузащитник
-
24 Тимор ДавидПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Бордалас Пепе
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Перес ИньигоПолузащитник
-
20 Адриан ЛопесНападающий
-
14 Гарсия РубенНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Навас РаульЗащитник
-
11 Барха ЭнрикеПолузащитник
-
24 Торро ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Орос АймарПолузащитник
- Нападающий
-
17 Кардона МаркНападающий
-
Главный тренер: Аррасате Хагоба
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
54'
1:0
57'
64'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
1 Удары по воротам 4
-
1 Удары в створ 1
-
3 Угловые 0
-
1 Офсайды 3
-
15 Нарушения правил 9
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 2
-
58 Владение мячом, % 42
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мата Хайме
|1
|1
|2.
|Максимович Неманья
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гарсия Рубен
|1
|0.5
|2.
|Адриан Лопес
|1
|0.5
|3.
|Торро Лукас
|0
|0
|4.
|Ойер Санхурхо
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Максимович Неманья
|1
|0
|2.
|Кукурелья Марк
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Круз Хуан
|1
|0
|2.
|Гарсия Давид III
|1
|0
|3.
|Эрнандес Аридане
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Хетафе
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Осасуна
|50% (1)
|0
|0
|0
|0
|50% (1)
Предыдущие игры
Хетафе Последние 20 матчей: + = -Реал Мадрид 6:0 Хетафе Сарагоса 0:2 Хетафе Фуэнлабрада 1:2 Хетафе Интер Милан 2:0 Хетафе
Леванте 1:0 Хетафе Хетафе 0:2 Атлетико М Алавес 0:0 Хетафе Хетафе 1:3 Вильярреал Осасуна 0:0 Хетафе Реал Мадрид 1:0 Хетафе Хетафе 2:1 Реал Сосьедад Вальядолид 1:1 Хетафе Хетафе 1:1 Эйбар Хетафе 0:0 Эспаньол Гранада 2:1 Хетафе Хетафе 0:0 Сельта Мальорка 0:1 Хетафе Аякс 2:1 Хетафе Хетафе 0:3 Севилья Хетафе 2:0 Аякс
Осасуна Последние 20 матчей: + = -Кадис 0:2 Осасуна Реал Сосьедад 1:0 Осасуна Осасуна 1:1 Эйбар Осасуна 2:1 Алавес
Мирандес 0:2 Осасуна Осасуна 2:2 Мальорка Барселона 1:2 Осасуна Осасуна 2:1 Сельта Бетис 3:0 Осасуна Осасуна 0:0 Хетафе Эйбар 0:2 Осасуна Осасуна 2:1 Леганес Алавес 0:1 Осасуна Валенсия 2:0 Осасуна Осасуна 0:5 Атлетико М Реал Сосьедад 1:1 Осасуна Осасуна 1:0 Эспаньол Севилья 3:2 Осасуна Осасуна 0:3 Гранада Атлетик Б 0:1 Осасуна
Последние игры между собой
Хетафе: победы: 5, ничьи: 8, поражения: 5
Осасуна: победы: 5, ничьи: 8, поражения: 5
Осасуна 1:0 Хетафе Примера Хетафе 1:1 Осасуна Примера Осасуна 0:0 Хетафе Примера Хетафе 2:2 Осасуна Примера Хетафе 2:0 Осасуна Примера Осасуна 0:0 Хетафе Примера Осасуна 0:0 Хетафе Примера Хетафе 2:1 Осасуна Примера Хетафе 3:0 Осасуна Примера Осасуна 5:2 Хетафе Примера Осасуна 1:0 Хетафе Кубок Короля Хетафе 0:0 Осасуна Кубок Короля Хетафе 0:2 Осасуна Первый дивизион Осасуна 0:2 Хетафе Первый дивизион
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вильярреал
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|2.
|Гранада
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Валенсия
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 2
|3
|4.
|Бетис
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Хетафе
|1:0 Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|Осасуна
|0:1 Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|7.
|Уэска
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Вальядолид
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Сельта
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|Эйбар
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|12.
|Севилья
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Атлетико М
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Барселона
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Эльче
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Реал Мадрид
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Алавес
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|18.
|Атлетик Б
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|19.
|Леванте
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 4
|0
|20.
|Кадис
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
Прогнозы на матч Хетафе 1:0 Осасуна
Исход игры
Хетафе
74.7% (112)
Ничья
22.7% (34)
Осасуна
2.7% (4)
Тотал 2.5
Больше
38.93% (58)
Меньше
61.07% (91)
Обе команды забьют
Да
53.69% (80)
Нет
46.31% (69)
Популярный счёт
2:1 Хетафе
34% (51)
1:0 Хетафе
30.7% (46)
1:1 Ничья
14.7% (22)
2:0 Хетафе
8% (12)
0:0 Ничья
5.3% (8)
2:2 Ничья
2.7% (4)
0:2 Осасуна
1.3% (2)
3:1 Хетафе
1.3% (2)
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Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5.85
|1.12
|—
|—
|4.45
|1.21
|—
|—
|2.32
|1.75
|—
|—
|1.64
|2.26
|—
|—
|1.37
|2.99
|1.13
|5.30
|1.08
|6.15
|1.00
|11.00
|1.03
|13.75
|5.47
|1.14
|—
|—
|4.28
|1.21
|—
|—
|2.30
|1.60
|—
|—
|1.73
|2.07
|—
|—
|1.44
|2.74
|1.18
|4.70
|1.14
|5.47
|1.04
|10.16
|1.03
|11.22
|2.36
|1.64
|1.95
|1.94
|1.51
|2.68
|1.34
|3.41
|1.61
|2.41
|1.35
|3.36
|1.54
|2.61
|1.51
|2.73
|1.16
|5.73
|—
|—
|1.10
|8.08
|—
|—
|—
|—