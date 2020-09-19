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  3. Испания
Хетафе
1:0
Второй тайм: 76'

Стадион:
Осасуна
0'
16' Желтая карточка
Максимович Неманья
1:0
54' Гол
Мата Хайме
57' Желтая карточка
Кукурелья Марк
64' Желтая карточка
Эрнандес Аридане
76'
13
Сория
Давид
22
Дамиан
Суарес
2
Дьене
Даконам
4
Этчейта
Хавьер
17
Оливера
Матиас
12
Ньом
Аллан
20
Максимович
Неманья
18
Арамбарри
Мауро
15
Кукурелья
Марк
23
Эрнандес
Хуан
7
Мата
Хайме
1
Эррера
Серхио
12
Ронкалья
Факундо
5
Гарсия
Давид
III
23
Эрнандес
Аридане
3
Круз
Хуан
10
Торрес
Роберто
27
Монкайола
Хон
6
Ойер
Санхурхо
21
Перес
Иньиго
20
Адриан
Лопес
14
Гарсия
Рубен
Хетафе
4-4-2
Осасуна
4-4-2

Ход матча

16'
Максимович Неманья
 
54'
Мата Хайме
(Максимович Неманья)
1:0
57'
Кукурелья Марк
 
64'
 
Эрнандес Аридане
66'
 
Видаль Начо
Ронкалья Факундо
66'
 
Кардона Марк
Перес Иньиго

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 4
  • 1 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 0
  • 1 Офсайды 3
  • 15 Нарушения правил 9
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 2
  • 58 Владение мячом, % 42

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Хетафе
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мата Хайме 1 1
2. Максимович Неманья 0 0
Осасуна
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гарсия Рубен 1 0.5
2. Адриан Лопес 1 0.5
3. Торро Лукас 0 0
4. Ойер Санхурхо 0 0

Карточки

Хетафе
# Игрок      
1. Максимович Неманья 1 0
2. Кукурелья Марк 1 0
Осасуна
# Игрок      
1. Круз Хуан 1 0
2. Гарсия Давид III 1 0
3. Эрнандес Аридане 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Хетафе 0 0 0 0 0 0
 Осасуна 50% (1) 0 0 0 0 50% (1)

Предыдущие игры

Хетафе Последние 20 матчей: + = -
Реал Мадрид 6:0 Хетафе Сарагоса 0:2 Хетафе Фуэнлабрада 1:2 Хетафе Интер Милан 2:0 Хетафе
Леванте 1:0 Хетафе Хетафе 0:2 Атлетико М Алавес 0:0 Хетафе Хетафе 1:3 Вильярреал Осасуна 0:0 Хетафе Реал Мадрид 1:0 Хетафе Хетафе 2:1 Реал Сосьедад Вальядолид 1:1 Хетафе Хетафе 1:1 Эйбар Хетафе 0:0 Эспаньол Гранада 2:1 Хетафе Хетафе 0:0 Сельта Мальорка 0:1 Хетафе Аякс 2:1 Хетафе Хетафе 0:3 Севилья Хетафе 2:0 Аякс
Осасуна Последние 20 матчей: + = -
Кадис 0:2 Осасуна Реал Сосьедад 1:0 Осасуна Осасуна 1:1 Эйбар Осасуна 2:1 Алавес
Мирандес 0:2 Осасуна Осасуна 2:2 Мальорка Барселона 1:2 Осасуна Осасуна 2:1 Сельта Бетис 3:0 Осасуна Осасуна 0:0 Хетафе Эйбар 0:2 Осасуна Осасуна 2:1 Леганес Алавес 0:1 Осасуна Валенсия 2:0 Осасуна Осасуна 0:5 Атлетико М Реал Сосьедад 1:1 Осасуна Осасуна 1:0 Эспаньол Севилья 3:2 Осасуна Осасуна 0:3 Гранада Атлетик Б 0:1 Осасуна

Последние игры между собой

Хетафе: победы: 5, ничьи: 8, поражения: 5
Осасуна: победы: 5, ничьи: 8, поражения: 5
Осасуна 0:0 Хетафе Ла Лига Хетафе 0:0 Осасуна Ла Лига Осасуна 2:0 Хетафе Примера Хетафе 2:1 Осасуна Примера
Осасуна 1:0 Хетафе Примера Хетафе 1:1 Осасуна Примера Осасуна 0:0 Хетафе Примера Хетафе 2:2 Осасуна Примера Хетафе 2:0 Осасуна Примера Осасуна 0:0 Хетафе Примера Осасуна 0:0 Хетафе Примера Хетафе 2:1 Осасуна Примера Хетафе 3:0 Осасуна Примера Осасуна 5:2 Хетафе Примера Осасуна 1:0 Хетафе Кубок Короля Хетафе 0:0 Осасуна Кубок Короля Хетафе 0:2 Осасуна Первый дивизион Осасуна 0:2 Хетафе Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вильярреал Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
2. Гранада Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Валенсия Заявка 1 1 0 0 4 - 2 3
4. Бетис Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Хетафе 1:0 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
6. Осасуна 0:1 Заявка 2 1 0 1 2 - 1 3
7. Уэска Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
8. Реал Сосьедад Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Вальядолид Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Сельта Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
11. Эйбар Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
12. Севилья Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Атлетико М Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Барселона Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Эльче Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Реал Мадрид Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Алавес Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
18. Атлетик Б Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
19. Леванте Заявка 1 0 0 1 2 - 4 0
20. Кадис Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
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Прогнозы
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Coliseum Alfonso Perez. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 150
Хетафе 74.7% (112)
X 22.7% (34)
Осасуна 2.7% (4)
Все прогнозы
1.76 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Хетафе
Ничья
Осасуна
3.00
3.15
5.18
Все Коэффициенты

Прогнозы на матч Хетафе 1:0 Осасуна

Исход игры
Хетафе
74.7% (112)
Ничья
22.7% (34)
Осасуна
2.7% (4)
Тотал 2.5
Больше
38.93% (58)
Меньше
61.07% (91)
Обе команды забьют
Да
53.69% (80)
Нет
46.31% (69)
Популярный счёт
2:1 Хетафе
34% (51)
1:0 Хетафе
30.7% (46)
1:1 Ничья
14.7% (22)
2:0 Хетафе
8% (12)
0:0 Ничья
5.3% (8)
2:2 Ничья
2.7% (4)
0:2 Осасуна
1.3% (2)
3:1 Хетафе
1.3% (2)
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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
2.55 2.45 4.05
2.05 3.15 5.05
2.03 3.06 4.33
3.00 1.97 5.18

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5
5.85 1.12 4.45 1.21 2.32 1.75 1.64 2.26 1.37 2.99 1.13 5.30 1.08 6.15 1.00 11.00 1.03 13.75
5.47 1.14 4.28 1.21 2.30 1.60 1.73 2.07 1.44 2.74 1.18 4.70 1.14 5.47 1.04 10.16 1.03 11.22
2.36 1.64 1.95 1.94 1.51 2.68 1.34 3.41 1.61 2.41 1.35 3.36 1.54 2.61 1.51 2.73 1.16 5.73 1.10 8.08
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.24 1.65 1.45 2.75 1.23 4.20 1.04 11.00 1.03 12.50
2.24 1.63 1.48 2.60 1.25 3.85 1.05 9.29 1.04 10.16
1.33 3.46 1.18 5.22 1.26 4.07 1.18 5.09
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.68 1.47 1.76 2.06 1.36 3.15 1.09 7.30 1.07 8.60

Обе забьют

Основное время
Букмекер Да Нет
2.44 1.54
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