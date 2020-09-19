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  3. Испания
Хетафе
1:0
Конец матча

Стадион:
Осасуна
0'
16' Желтая карточка
Максимович Неманья
1:0
54' Гол
Мата Хайме
57' Желтая карточка
Кукурелья Марк
64' Желтая карточка
Эрнандес Аридане
89' Желтая карточка
Арамбарри Мауро
90' Желтая карточка
Видаль Начо
90' Желтая карточка
Дамиан Суарес
90'+7
13
Сория
Давид
22
Дамиан
Суарес
2
Дьене
Даконам
4
Этчейта
Хавьер
17
Оливера
Матиас
12
Ньом
Аллан
20
Максимович
Неманья
18
Арамбарри
Мауро
15
Кукурелья
Марк
23
Эрнандес
Хуан
7
Мата
Хайме
1
Эррера
Серхио
12
Ронкалья
Факундо
5
Гарсия
Давид
III
23
Эрнандес
Аридане
3
Круз
Хуан
10
Торрес
Роберто
27
Монкайола
Хон
6
Ойер
Санхурхо
21
Перес
Иньиго
20
Адриан
Лопес
14
Гарсия
Рубен
Хетафе
4-4-2
Осасуна
4-4-2

Ход матча

16'
Максимович Неманья
 
54'
Мата Хайме
1:0
57'
Кукурелья Марк
 
64'
 
Эрнандес Аридане
66'
 
Видаль Начо
Ронкалья Факундо
66'
 
Кардона Марк
Перес Иньиго
76'
 
Барха Энрике
Торрес Роберто
76'
 
Кальери Хонатан
Адриан Лопес
80'
Тимор Давид
Эрнандес Хуан
 
83'
 
Торро Лукас
Ойер Санхурхо
88'
Унал Энес
Мата Хайме
 
89'
Арамбарри Мауро
 
90'
 
Видаль Начо
90'
Анхель Луис
Максимович Неманья
 
90'
Кабако Эрик
Дамиан Суарес
 
90'
Дамиан Суарес
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 6
  • 1 Удары в створ 3
  • 4 Угловые 1
  • 2 Офсайды 3
  • 19 Нарушения правил 13
  • 4 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 55 Владение мячом, % 45

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Хетафе
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мата Хайме 1 1
Осасуна
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гарсия Рубен 1 0.5
2. Адриан Лопес 1 0.5
3. Торро Лукас 0 0
4. Ойер Санхурхо 0 0

Карточки

Хетафе
# Игрок      
1. Дамиан Суарес 1 0
2. Максимович Неманья 1 0
3. Арамбарри Мауро 1 0
4. Кукурелья Марк 1 0
Осасуна
# Игрок      
1. Круз Хуан 1 0
2. Гарсия Давид III 1 0
3. Видаль Начо 1 0
4. Эрнандес Аридане 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Хетафе 0 0 0 100% (1) 0 0
 Осасуна 50% (1) 0 0 0 0 50% (1)

Предыдущие игры

Хетафе Последние 20 матчей: + = -
Реал Мадрид 6:0 Хетафе Сарагоса 0:2 Хетафе Фуэнлабрада 1:2 Хетафе Интер Милан 2:0 Хетафе
Леванте 1:0 Хетафе Хетафе 0:2 Атлетико М Алавес 0:0 Хетафе Хетафе 1:3 Вильярреал Осасуна 0:0 Хетафе Реал Мадрид 1:0 Хетафе Хетафе 2:1 Реал Сосьедад Вальядолид 1:1 Хетафе Хетафе 1:1 Эйбар Хетафе 0:0 Эспаньол Гранада 2:1 Хетафе Хетафе 0:0 Сельта Мальорка 0:1 Хетафе Аякс 2:1 Хетафе Хетафе 0:3 Севилья Хетафе 2:0 Аякс
Осасуна Последние 20 матчей: + = -
Кадис 0:2 Осасуна Реал Сосьедад 1:0 Осасуна Осасуна 1:1 Эйбар Осасуна 2:1 Алавес
Мирандес 0:2 Осасуна Осасуна 2:2 Мальорка Барселона 1:2 Осасуна Осасуна 2:1 Сельта Бетис 3:0 Осасуна Осасуна 0:0 Хетафе Эйбар 0:2 Осасуна Осасуна 2:1 Леганес Алавес 0:1 Осасуна Валенсия 2:0 Осасуна Осасуна 0:5 Атлетико М Реал Сосьедад 1:1 Осасуна Осасуна 1:0 Эспаньол Севилья 3:2 Осасуна Осасуна 0:3 Гранада Атлетик Б 0:1 Осасуна

Последние игры между собой

Хетафе: победы: 5, ничьи: 8, поражения: 5
Осасуна: победы: 5, ничьи: 8, поражения: 5
Осасуна 0:0 Хетафе Ла Лига Хетафе 0:0 Осасуна Ла Лига Осасуна 2:0 Хетафе Примера Хетафе 2:1 Осасуна Примера
Осасуна 1:0 Хетафе Примера Хетафе 1:1 Осасуна Примера Осасуна 0:0 Хетафе Примера Хетафе 2:2 Осасуна Примера Хетафе 2:0 Осасуна Примера Осасуна 0:0 Хетафе Примера Осасуна 0:0 Хетафе Примера Хетафе 2:1 Осасуна Примера Хетафе 3:0 Осасуна Примера Осасуна 5:2 Хетафе Примера Осасуна 1:0 Хетафе Кубок Короля Хетафе 0:0 Осасуна Кубок Короля Хетафе 0:2 Осасуна Первый дивизион Осасуна 0:2 Хетафе Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вильярреал Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
2. Сельта 1:0 Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
3. Гранада Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Бетис Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Хетафе Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
6. Валенсия 0:1 Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
7. Осасуна Заявка 2 1 0 1 2 - 1 3
8. Уэска Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Реал Сосьедад Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Вальядолид Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
11. Эйбар Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
12. Севилья Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Атлетико М Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Барселона Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Эльче Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Реал Мадрид Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Алавес Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
18. Атлетик Б Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
19. Леванте Заявка 1 0 0 1 2 - 4 0
20. Кадис Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
Новости матча
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Прогнозы
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Coliseum Alfonso Perez. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 150
Хетафе 74.7% (112)
X 22.7% (34)
Осасуна 2.7% (4)
Все прогнозы
1.76 Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Хетафе 1:0 Осасуна

Исход игры
Хетафе
74.7% (112)
Ничья
22.7% (34)
Осасуна
2.7% (4)
Тотал 2.5
Больше
38.93% (58)
Меньше
61.07% (91)
Обе команды забьют
Да
53.69% (80)
Нет
46.31% (69)
Популярный счёт
2:1 Хетафе
34% (51)
1:0 Хетафе
30.7% (46)
1:1 Ничья
14.7% (22)
2:0 Хетафе
8% (12)
0:0 Ничья
5.3% (8)
2:2 Ничья
2.7% (4)
3:1 Хетафе
1.3% (2)
0:2 Осасуна
1.3% (2)
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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
1.14 6.70 35.00
2.05 3.15 5.05
2.03 3.06 4.33
3.00 1.97 5.18

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5
5.85 1.12 4.45 1.21 2.32 1.75 1.64 2.26 1.37 2.99 1.13 5.30 1.08 6.15 1.00 11.00 1.03 13.75
5.47 1.14 4.28 1.21 2.30 1.60 1.73 2.07 1.44 2.74 1.18 4.70 1.14 5.47 1.04 10.16 1.03 11.22
2.36 1.64 1.95 1.94 1.51 2.68 1.34 3.41 1.61 2.41 1.35 3.36 1.54 2.61 1.51 2.73 1.16 5.73 1.10 8.08
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.24 1.65 1.45 2.75 1.23 4.20 1.04 11.00 1.03 12.50
2.24 1.63 1.48 2.60 1.25 3.85 1.05 9.29 1.04 10.16
1.33 3.46 1.18 5.22 1.26 4.07 1.18 5.09
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.68 1.47 1.76 2.06 1.36 3.15 1.09 7.30 1.07 8.60

Обе забьют

Основное время
Букмекер Да Нет
2.44 1.54
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