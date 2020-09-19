Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

47' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Осасуна вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

44' Мата Хайме из команды Хетафе сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

43' Игрок из команды Осасуна вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

42' Удар от ворот произведет Хетафе

41' Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

41' Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

40' Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

39' Эррера Серхио взял и забрал мяч на выходе

38' Матч возобновлен

38' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

38' Эррера Серхио взял и забрал мяч на выходе

38' О, нет. Из многообещающей позиции Ньом Аллан из команды Хетафе наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.

37' Удар от ворот произведет Хетафе

37' Осасуна вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

35' Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

35' Гарсия Давид III выносит мяч и сбавляет давление на ворота

34' Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

32' Удар от ворот произведет Осасуна

31' Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

31' Матч возобновлен

31' После проверки VAR рефери не стал менять решения - Осасуна пробьет пенальти!

31' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

30' Осасуна вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

30' Оливера Матиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

30' Круз Хуан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

28' Удар от ворот произведет Хетафе

26' Удар от ворот произведет Осасуна

26' Эрнандес Аридане выносит мяч и сбавляет давление на ворота

24' Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

23' Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

23' Дьене Даконам выносит мяч и сбавляет давление на ворота

23' Игрок из команды Осасуна вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

23' Осасуна вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

22' Эррера Серхио взял и забрал мяч на выходе

21' Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

20' Удар от ворот произведет Осасуна

20' Осасуна вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

20' Дьене Даконам на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

19' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

19' Осасуна вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

17' Осасуна вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

17' Дьене Даконам выносит мяч и сбавляет давление на ворота

16' Максимович Неманья получил желтую карточку от судьи

15' Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

15' Дьене Даконам выносит мяч и сбавляет давление на ворота

14' Максимович Неманья выносит мяч и сбавляет давление на ворота

14' Круз Хуан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

13' Гарсия Давид III выносит мяч и сбавляет давление на ворота

13' Эрнандес Аридане выносит мяч и сбавляет давление на ворота

12' Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

11' Ойер Санхурхо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

9' Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

7' Осасуна вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

6' Осасуна вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

5' Сория Давид взял и забрал мяч на выходе

4' Удар от ворот произведет Осасуна

4' Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

3' Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

3' Удар от ворот произведет Хетафе

2' Торрес Роберто не смог попасть в створ ударом издали

2' Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.

2' Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Сегодня отличная погода для футбола.

1' Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Осасуна начинает с центра поля