Хетафе
1:0
Конец матча
Стадион: Колизеум Альфонсо Перес
Осасуна
16' Желтая карточкаМаксимович Неманья
1:0
54' ГолМата Хайме
57' Желтая карточкаКукурелья Марк
64' Желтая карточкаЭрнандес Аридане
89' Желтая карточкаАрамбарри Мауро
90' Желтая карточкаВидаль Начо
90' Желтая карточкаДамиан Суарес
13
Сория
Давид
12
Ньом
Аллан
21
Перес
Иньиго
20
Адриан
Лопес
14
Гарсия
Рубен
- Основной состав
-
13 Сория ДавидВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Ньом АлланПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
10 Унал ЭнесПолузащитник
-
24 Тимор ДавидПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Бордалас Пепе
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Перес ИньигоПолузащитник
-
20 Адриан ЛопесНападающий
-
14 Гарсия РубенНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Навас РаульЗащитник
-
11 Барха ЭнрикеПолузащитник
-
24 Торро ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Орос АймарПолузащитник
- Нападающий
-
17 Кардона МаркНападающий
-
Главный тренер: Аррасате Хагоба
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
54'
1:0
57'
64'
88'
89'
90'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
2 Удары по воротам 6
-
1 Удары в створ 3
-
4 Угловые 1
-
2 Офсайды 3
-
19 Нарушения правил 13
-
4 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
55 Владение мячом, % 45
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мата Хайме
|1
|1
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гарсия Рубен
|1
|0.5
|2.
|Адриан Лопес
|1
|0.5
|3.
|Торро Лукас
|0
|0
|4.
|Ойер Санхурхо
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Дамиан Суарес
|1
|0
|2.
|Максимович Неманья
|1
|0
|3.
|Арамбарри Мауро
|1
|0
|4.
|Кукурелья Марк
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Круз Хуан
|1
|0
|2.
|Гарсия Давид III
|1
|0
|3.
|Видаль Начо
|1
|0
|4.
|Эрнандес Аридане
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Хетафе
|0
|0
|0
|100% (1)
|0
|0
|Осасуна
|50% (1)
|0
|0
|0
|0
|50% (1)
Предыдущие игры
Хетафе Последние 20 матчей: + = -Реал Мадрид 6:0 Хетафе Сарагоса 0:2 Хетафе Фуэнлабрада 1:2 Хетафе Интер Милан 2:0 Хетафе
Леванте 1:0 Хетафе Хетафе 0:2 Атлетико М Алавес 0:0 Хетафе Хетафе 1:3 Вильярреал Осасуна 0:0 Хетафе Реал Мадрид 1:0 Хетафе Хетафе 2:1 Реал Сосьедад Вальядолид 1:1 Хетафе Хетафе 1:1 Эйбар Хетафе 0:0 Эспаньол Гранада 2:1 Хетафе Хетафе 0:0 Сельта Мальорка 0:1 Хетафе Аякс 2:1 Хетафе Хетафе 0:3 Севилья Хетафе 2:0 Аякс
Осасуна Последние 20 матчей: + = -Кадис 0:2 Осасуна Реал Сосьедад 1:0 Осасуна Осасуна 1:1 Эйбар Осасуна 2:1 Алавес
Мирандес 0:2 Осасуна Осасуна 2:2 Мальорка Барселона 1:2 Осасуна Осасуна 2:1 Сельта Бетис 3:0 Осасуна Осасуна 0:0 Хетафе Эйбар 0:2 Осасуна Осасуна 2:1 Леганес Алавес 0:1 Осасуна Валенсия 2:0 Осасуна Осасуна 0:5 Атлетико М Реал Сосьедад 1:1 Осасуна Осасуна 1:0 Эспаньол Севилья 3:2 Осасуна Осасуна 0:3 Гранада Атлетик Б 0:1 Осасуна
Последние игры между собой
Хетафе: победы: 5, ничьи: 8, поражения: 5
Осасуна: победы: 5, ничьи: 8, поражения: 5
Осасуна 1:0 Хетафе Примера Хетафе 1:1 Осасуна Примера Осасуна 0:0 Хетафе Примера Хетафе 2:2 Осасуна Примера Хетафе 2:0 Осасуна Примера Осасуна 0:0 Хетафе Примера Осасуна 0:0 Хетафе Примера Хетафе 2:1 Осасуна Примера Хетафе 3:0 Осасуна Примера Осасуна 5:2 Хетафе Примера Осасуна 1:0 Хетафе Кубок Короля Хетафе 0:0 Осасуна Кубок Короля Хетафе 0:2 Осасуна Первый дивизион Осасуна 0:2 Хетафе Первый дивизион
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вильярреал
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|2.
|Сельта
|1:0 Заявка
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|3.
|Гранада
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|Бетис
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Хетафе
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|Валенсия
|0:1 Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|7.
|Осасуна
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|8.
|Уэска
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Вальядолид
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|Эйбар
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|12.
|Севилья
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Атлетико М
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Барселона
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Эльче
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Реал Мадрид
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Алавес
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|18.
|Атлетик Б
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|19.
|Леванте
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 4
|0
|20.
|Кадис
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
Прогнозы на матч Хетафе 1:0 Осасуна
Исход игры
Хетафе
74.7% (112)
Ничья
22.7% (34)
Осасуна
2.7% (4)
Тотал 2.5
Больше
38.93% (58)
Меньше
61.07% (91)
Обе команды забьют
Да
53.69% (80)
Нет
46.31% (69)
Популярный счёт
2:1 Хетафе
34% (51)
1:0 Хетафе
30.7% (46)
1:1 Ничья
14.7% (22)
2:0 Хетафе
8% (12)
0:0 Ничья
5.3% (8)
2:2 Ничья
2.7% (4)
3:1 Хетафе
1.3% (2)
0:2 Осасуна
1.3% (2)
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Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5.85
|1.12
|—
|—
|4.45
|1.21
|—
|—
|2.32
|1.75
|—
|—
|1.64
|2.26
|—
|—
|1.37
|2.99
|1.13
|5.30
|1.08
|6.15
|1.00
|11.00
|1.03
|13.75
|5.47
|1.14
|—
|—
|4.28
|1.21
|—
|—
|2.30
|1.60
|—
|—
|1.73
|2.07
|—
|—
|1.44
|2.74
|1.18
|4.70
|1.14
|5.47
|1.04
|10.16
|1.03
|11.22
|2.36
|1.64
|1.95
|1.94
|1.51
|2.68
|1.34
|3.41
|1.61
|2.41
|1.35
|3.36
|1.54
|2.61
|1.51
|2.73
|1.16
|5.73
|—
|—
|1.10
|8.08
|—
|—
|—
|—