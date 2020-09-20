Бетис
Позже
Стадион: Бенито Вильямарин
Вальядолид
23
Манди
Аисса
15
Морено
Алекс
17
Мойано
Хави
21
Мичел
Мигель
10
Оскар
Плано
23
Рубио
Вальдо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Манди АиссаЗащитник
- Защитник
-
15 Морено АлексЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
12 СиднейЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
20 Лаинес ДиегоНападающий
-
Главный тренер: Пеллегрини Мануэль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Мойано ХавиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Мичел МигельПолузащитник
-
10 Оскар ПланоПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Рубио ВальдоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Рэй ОриольПолузащитник
-
19 Вилья ТониПолузащитник
- Полузащитник
-
15 Луисми ЛуисПолузащитник
-
27 Куки ХосеНападающий
-
11 Эрвиас ПаблоНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Гонсалес Серхио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Тельо Кристиан
|1
|1
|2.
|Каналес Серхио
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мичел Мигель
|1
|1
|2.
|Гвардиола Серхи
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Морено Алекс
|1
|0
|2.
|Иглесиас Борха
|1
|0
|3.
|Эмерсон Жуниор
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Мичел Мигель
|1
|0
|2.
|Начо Мартинес
|1
|0
|3.
|Хоакин Фернандес
|1
|0
|4.
|Рубио Вальдо
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Бетис
|0
|0
|0
|0
|0
|100% (1)
|Вальядолид
|0
|0
|100% (1)
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Бетис Последние 20 матчей: + = -Алавес 0:1 Бетис Бетис 3:2 Гранада Альмерия 0:2 Бетис Бетис 1:0 Кадис
Бетис 1:0 Кадис Вальядолид 2:0 Бетис Бетис 1:2 Алавес Атлетико М 1:0 Бетис Бетис 3:0 Осасуна Сельта 1:1 Бетис Бетис 0:2 Вильярреал Леванте 4:2 Бетис Бетис 1:0 Эспаньол Атлетик Б 1:0 Бетис Бетис 2:2 Гранада Севилья 2:0 Бетис Бетис 2:1 Реал Мадрид Валенсия 2:1 Бетис Бетис 3:3 Мальорка Леганес 0:0 Бетис
Вальядолид Последние 20 матчей: + = -Вальядолид 1:1 Реал Сосьедад Брага 2:2 Вальядолид Спортинг Л 2:1 Вальядолид Спортинг 2:1 Вальядолид
Гранада 0:3 Вальядолид Малага 1:0 Вальядолид Вальядолид 2:0 Бетис Эйбар 3:1 Вальядолид Вальядолид 0:1 Барселона Валенсия 2:1 Вальядолид Вальядолид 1:0 Алавес Вальядолид 0:0 Леванте Севилья 1:1 Вальядолид Вальядолид 1:1 Хетафе Атлетико М 1:0 Вальядолид Вальядолид 0:0 Сельта Леганес 1:2 Вальядолид Вальядолид 1:4 Атлетик Б Реал Сосьедад 1:0 Вальядолид Вальядолид 2:1 Эспаньол
Последние игры между собой
Бетис: победы: 7, ничьи: 7, поражения: 5
Вальядолид: победы: 5, ничьи: 7, поражения: 7
Бетис 1:1 Вальядолид Товарищеские матчи Бетис 4:0 Вальядолид Сегунда Вальядолид 0:0 Бетис Сегунда Бетис 4:3 Вальядолид Примера Вальядолид 0:0 Бетис Примера Бетис 0:0 Вальядолид Примера Бетис 3:0 Вальядолид Кубок Короля Вальядолид 1:0 Бетис Кубок Короля Вальядолид 0:1 Бетис Примера Вальядолид 1:0 Бетис Сегунда Бетис 2:1 Вальядолид Сегунда Бетис 1:1 Вальядолид Примера Вальядолид 1:3 Бетис Примера Бетис 1:1 Вальядолид Первый дивизион Вальядолид 0:0 Бетис Первый дивизион
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вильярреал
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|2.
|Сельта
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|3.
|Гранада
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|Бетис
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Хетафе
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|Валенсия
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 4
|3
|7.
|Осасуна
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|8.
|Кадис
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|9.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Вальядолид
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|Эйбар
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|12.
|Уэска
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|13.
|Севилья
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Атлетико М
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Барселона
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Эльче
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Реал Мадрид
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Алавес
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|19.
|Атлетик Б
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|20.
|Леванте
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 4
|0
Прогнозы на матч Бетис - Вальядолид
Исход игры
Бетис
71.3% (107)
Ничья
18.7% (28)
Вальядолид
10% (15)
Тотал 2.5
Больше
42.95% (64)
Меньше
57.05% (85)
Обе команды забьют
Да
58.39% (87)
Нет
41.61% (62)
Популярный счёт
2:1 Бетис
32.7% (49)
1:0 Бетис
30% (45)
1:1 Ничья
16.7% (25)
1:2 Вальядолид
7.3% (11)
2:0 Бетис
6.7% (10)
0:0 Ничья
1.3% (2)
0:1 Вальядолид
1.3% (2)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!