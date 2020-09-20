  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Испания
Бетис
 
Позже

Стадион:
Вальядолид
25
Браво
Клаудио
22
Эмерсон
Жуниор
23
Манди
Аисса
5
Бартра
Марк
15
Морено
Алекс
21
Гидо
Родригес
14
Карвалью
Вилльям
10
Каналес
Серхио
8
Фекир
Набиль
17
Хоакин
Санчес
9
Иглесиас
Борха
13
Роберто
Хименес
17
Мойано
Хави
24
Хоакин
Фернандес
6
Бруно
Гонсалес
22
Начо
Мартинес
20
Сан
Эметерио
Феде
21
Мичел
Мигель
10
Оскар
Плано
12
Орельяна
Фабиан
23
Рубио
Вальдо
7
Гвардиола
Серхи
Бетис
4-2-3-1
Вальядолид
4-2-3-1

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Бомбардиры внутри турнира

Бетис
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Тельо Кристиан 1 1
2. Каналес Серхио 0 0
Вальядолид
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мичел Мигель 1 1
2. Гвардиола Серхи 0 0

Карточки

Бетис
# Игрок      
1. Морено Алекс 1 0
2. Иглесиас Борха 1 0
3. Эмерсон Жуниор 1 0
Вальядолид
# Игрок      
1. Мичел Мигель 1 0
2. Начо Мартинес 1 0
3. Хоакин Фернандес 1 0
4. Рубио Вальдо 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Бетис 0 0 0 0 0 100% (1)
 Вальядолид 0 0 100% (1) 0 0 0

Предыдущие игры

Бетис Последние 20 матчей: + = -
Алавес 0:1 Бетис Бетис 3:2 Гранада Альмерия 0:2 Бетис Бетис 1:0 Кадис
Бетис 1:0 Кадис Вальядолид 2:0 Бетис Бетис 1:2 Алавес Атлетико М 1:0 Бетис Бетис 3:0 Осасуна Сельта 1:1 Бетис Бетис 0:2 Вильярреал Леванте 4:2 Бетис Бетис 1:0 Эспаньол Атлетик Б 1:0 Бетис Бетис 2:2 Гранада Севилья 2:0 Бетис Бетис 2:1 Реал Мадрид Валенсия 2:1 Бетис Бетис 3:3 Мальорка Леганес 0:0 Бетис
Вальядолид Последние 20 матчей: + = -
Вальядолид 1:1 Реал Сосьедад Брага 2:2 Вальядолид Спортинг Л 2:1 Вальядолид Спортинг 2:1 Вальядолид
Гранада 0:3 Вальядолид Малага 1:0 Вальядолид Вальядолид 2:0 Бетис Эйбар 3:1 Вальядолид Вальядолид 0:1 Барселона Валенсия 2:1 Вальядолид Вальядолид 1:0 Алавес Вальядолид 0:0 Леванте Севилья 1:1 Вальядолид Вальядолид 1:1 Хетафе Атлетико М 1:0 Вальядолид Вальядолид 0:0 Сельта Леганес 1:2 Вальядолид Вальядолид 1:4 Атлетик Б Реал Сосьедад 1:0 Вальядолид Вальядолид 2:1 Эспаньол

Последние игры между собой

Бетис: победы: 7, ничьи: 7, поражения: 5
Вальядолид: победы: 5, ничьи: 7, поражения: 7
Вальядолид 2:0 Бетис Ла Лига Бетис 1:2 Вальядолид Ла Лига Вальядолид 0:2 Бетис Примера Бетис 0:1 Вальядолид Примера
Бетис 1:1 Вальядолид Товарищеские матчи Бетис 4:0 Вальядолид Сегунда Вальядолид 0:0 Бетис Сегунда Бетис 4:3 Вальядолид Примера Вальядолид 0:0 Бетис Примера Бетис 0:0 Вальядолид Примера Бетис 3:0 Вальядолид Кубок Короля Вальядолид 1:0 Бетис Кубок Короля Вальядолид 0:1 Бетис Примера Вальядолид 1:0 Бетис Сегунда Бетис 2:1 Вальядолид Сегунда Бетис 1:1 Вальядолид Примера Вальядолид 1:3 Бетис Примера Бетис 1:1 Вальядолид Первый дивизион Вальядолид 0:0 Бетис Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вильярреал Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
2. Сельта Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
3. Гранада Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Бетис Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Хетафе Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
6. Валенсия Заявка 2 1 0 1 5 - 4 3
7. Осасуна Заявка 2 1 0 1 2 - 1 3
8. Кадис Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
9. Реал Сосьедад Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Вальядолид Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
11. Эйбар Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
12. Уэска Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
13. Севилья Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Атлетико М Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Барселона Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Эльче Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Реал Мадрид Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Алавес Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
19. Атлетик Б Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
20. Леванте Заявка 1 0 0 1 2 - 4 0
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
Прогнозы 150
Бетис 71.3% (107)
X 18.7% (28)
Вальядолид 10% (15)
Все прогнозы
1.87 Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Бетис - Вальядолид

Исход игры
Бетис
71.3% (107)
Ничья
18.7% (28)
Вальядолид
10% (15)
Тотал 2.5
Больше
42.95% (64)
Меньше
57.05% (85)
Обе команды забьют
Да
58.39% (87)
Нет
41.61% (62)
Популярный счёт
2:1 Бетис
32.7% (49)
1:0 Бетис
30% (45)
1:1 Ничья
16.7% (25)
1:2 Вальядолид
7.3% (11)
2:0 Бетис
6.7% (10)
0:0 Ничья
1.3% (2)
0:1 Вальядолид
1.3% (2)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Где смотреть матч Бетис - Вальядолид онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Олимп Матчи АПЛ

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + ФРИБЕТ 10 000 рублей



Рейтинг букмекеров
1
Бонус: 5 000 ₽
Обзор
Играть
2
Бонус: 15 000 ₽
Обзор
Играть
3
Бонус: 5 000 ₽
Обзор
Играть
4
Бонус: 10 000 ₽
Обзор
Играть
5
Бонус: 1 000 ₽
Обзор
Играть
6
Бонус: 19 500 ₽
Обзор
Играть
Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный