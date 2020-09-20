Бетис
2:0
Конец матча
Стадион: Бенито Вильямарин
Вальядолид
1:0
10' ПенальтиФекир Набиль
2:0
18' ГолКарвалью Вилльям
30' Желтая карточкаФекир Набиль
58' Желтая карточкаЭмерсон Жуниор
58' Желтая карточкаГидо Родригес
23
Манди
Аисса
15
Морено
Алекс
17
Мойано
Хави
21
Мичел
Мигель
10
Оскар
Плано
23
Рубио
Вальдо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Манди АиссаЗащитник
- Защитник
-
15 Морено АлексЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
12 СиднейЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
20 Лаинес ДиегоНападающий
-
Главный тренер: Пеллегрини Мануэль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Мойано ХавиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Мичел МигельПолузащитник
-
10 Оскар ПланоПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Рубио ВальдоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Рэй ОриольПолузащитник
-
19 Вилья ТониПолузащитник
- Полузащитник
-
15 Луисми ЛуисПолузащитник
-
27 Куки ХосеНападающий
-
11 Эрвиас ПаблоНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Гонсалес Серхио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
Ход матча
10'
1:0
18'
2:0
30'
58'
58'
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
6 Удары по воротам 2
-
6 Удары в створ 2
-
5 Угловые 3
-
1 Офсайды 4
-
19 Нарушения правил 10
-
3 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
56 Владение мячом, % 44
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Тельо Кристиан
|1
|0.5
|2.
|Карвалью Вилльям
|1
|0.5
|3.
|Фекир Набиль
|1 (1)
|0.5
|4.
|Каналес Серхио
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мичел Мигель
|1
|0.5
|2.
|Гвардиола Серхи
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Эмерсон Жуниор
|2
|0
|2.
|Морено Алекс
|1
|0
|3.
|Фекир Набиль
|1
|0
|4.
|Гидо Родригес
|1
|0
|5.
|Иглесиас Борха
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Мичел Мигель
|1
|0
|2.
|Начо Мартинес
|1
|0
|3.
|Хоакин Фернандес
|1
|0
|4.
|Рубио Вальдо
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Бетис
|33.33% (1)
|33.33% (1)
|0
|0
|0
|33.33% (1)
|Вальядолид
|0
|0
|100% (1)
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Бетис Последние 20 матчей: + = -Алавес 0:1 Бетис Бетис 3:2 Гранада Альмерия 0:2 Бетис Бетис 1:0 Кадис
Бетис 1:0 Кадис Вальядолид 2:0 Бетис Бетис 1:2 Алавес Атлетико М 1:0 Бетис Бетис 3:0 Осасуна Сельта 1:1 Бетис Бетис 0:2 Вильярреал Леванте 4:2 Бетис Бетис 1:0 Эспаньол Атлетик Б 1:0 Бетис Бетис 2:2 Гранада Севилья 2:0 Бетис Бетис 2:1 Реал Мадрид Валенсия 2:1 Бетис Бетис 3:3 Мальорка Леганес 0:0 Бетис
Вальядолид Последние 20 матчей: + = -Вальядолид 1:1 Реал Сосьедад Брага 2:2 Вальядолид Спортинг Л 2:1 Вальядолид Спортинг 2:1 Вальядолид
Гранада 0:3 Вальядолид Малага 1:0 Вальядолид Вальядолид 2:0 Бетис Эйбар 3:1 Вальядолид Вальядолид 0:1 Барселона Валенсия 2:1 Вальядолид Вальядолид 1:0 Алавес Вальядолид 0:0 Леванте Севилья 1:1 Вальядолид Вальядолид 1:1 Хетафе Атлетико М 1:0 Вальядолид Вальядолид 0:0 Сельта Леганес 1:2 Вальядолид Вальядолид 1:4 Атлетик Б Реал Сосьедад 1:0 Вальядолид Вальядолид 2:1 Эспаньол
Последние игры между собой
Бетис: победы: 7, ничьи: 7, поражения: 5
Вальядолид: победы: 5, ничьи: 7, поражения: 7
Бетис 1:1 Вальядолид Товарищеские матчи Бетис 4:0 Вальядолид Сегунда Вальядолид 0:0 Бетис Сегунда Бетис 4:3 Вальядолид Примера Вальядолид 0:0 Бетис Примера Бетис 0:0 Вальядолид Примера Бетис 3:0 Вальядолид Кубок Короля Вальядолид 1:0 Бетис Кубок Короля Вальядолид 0:1 Бетис Примера Вальядолид 1:0 Бетис Сегунда Бетис 2:1 Вальядолид Сегунда Бетис 1:1 Вальядолид Примера Вальядолид 1:3 Бетис Примера Бетис 1:1 Вальядолид Первый дивизион Вальядолид 0:0 Бетис Первый дивизион
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бетис
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|2.
|Гранада
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|3.
|Вильярреал
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|4.
|Сельта
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|5.
|Хетафе
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|Валенсия
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 4
|3
|7.
|Осасуна
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|8.
|Кадис
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|9.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Эйбар
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|11.
|Уэска
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|12.
|Вальядолид
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|13.
|Севилья
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Атлетико М
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Барселона
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Эльче
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Реал Мадрид
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Атлетик Б
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|19.
|Леванте
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 4
|0
|20.
|Алавес
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
Прогнозы на матч Бетис 2:0 Вальядолид
Исход игры
Бетис
71.3% (107)
Ничья
18.7% (28)
Вальядолид
10% (15)
Тотал 2.5
Больше
42.95% (64)
Меньше
57.05% (85)
Обе команды забьют
Да
58.39% (87)
Нет
41.61% (62)
Популярный счёт
2:1 Бетис
32.7% (49)
1:0 Бетис
30% (45)
1:1 Ничья
16.7% (25)
1:2 Вальядолид
7.3% (11)
2:0 Бетис
6.7% (10)
0:0 Ничья
1.3% (2)
0:1 Вальядолид
1.3% (2)
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