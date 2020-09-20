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Бетис
2:0
Конец матча

Стадион:
Вальядолид
0'
1:0
10' Пенальти
Фекир Набиль
2:0
18' Гол
Карвалью Вилльям
30' Желтая карточка
Фекир Набиль
58' Желтая карточка
Эмерсон Жуниор
58' Желтая карточка
Гидо Родригес
90'+6
25
Браво
Клаудио
22
Эмерсон
Жуниор
23
Манди
Аисса
5
Бартра
Марк
15
Морено
Алекс
21
Гидо
Родригес
14
Карвалью
Вилльям
8
Фекир
Набиль
17
Хоакин
Санчес
10
Каналес
Серхио
9
Иглесиас
Борха
13
Роберто
Хименес
17
Мойано
Хави
24
Хоакин
Фернандес
6
Бруно
Гонсалес
22
Начо
Мартинес
20
Сан
Эметерио
Феде
21
Мичел
Мигель
10
Оскар
Плано
12
Орельяна
Фабиан
23
Рубио
Вальдо
7
Гвардиола
Серхи
Бетис
4-2-3-1
Вальядолид
4-2-3-1

Ход матча

10'
Фекир Набиль
1:0
14'
 
Луис Перез
Мойано Хави
18'
Карвалью Вилльям
2:0
30'
Фекир Набиль
 
46'
 
Эрвиас Пабло
Мичел Мигель
46'
 
Вайссман Шон
Рубио Вальдо
46'
 
Перес Кике
Оскар Плано
58'
Эмерсон Жуниор
 
58'
Гидо Родригес
 
60'
Тельо Кристиан
Фекир Набиль
 
61'
 
Санчес Хавьер
Хоакин Фернандес
70'
Иглесиас Борха
Хоакин Санчес
 
70'
Хуанми Мигель
Санабрия Антонио
 
90'
Акуоку Поль
Карвалью Вилльям
 

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 6 Удары по воротам 2
  • 6 Удары в створ 2
  • 5 Угловые 3
  • 1 Офсайды 4
  • 19 Нарушения правил 10
  • 3 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 56 Владение мячом, % 44

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Бетис
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Тельо Кристиан 1 0.5
2. Карвалью Вилльям 1 0.5
3. Фекир Набиль 1 (1) 0.5
4. Каналес Серхио 0 0
Вальядолид
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мичел Мигель 1 0.5
2. Гвардиола Серхи 0 0

Карточки

Бетис
# Игрок      
1. Эмерсон Жуниор 2 0
2. Морено Алекс 1 0
3. Фекир Набиль 1 0
4. Гидо Родригес 1 0
5. Иглесиас Борха 1 0
Вальядолид
# Игрок      
1. Мичел Мигель 1 0
2. Начо Мартинес 1 0
3. Хоакин Фернандес 1 0
4. Рубио Вальдо 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Бетис 33.33% (1) 33.33% (1) 0 0 0 33.33% (1)
 Вальядолид 0 0 100% (1) 0 0 0

Предыдущие игры

Бетис Последние 20 матчей: + = -
Алавес 0:1 Бетис Бетис 3:2 Гранада Альмерия 0:2 Бетис Бетис 1:0 Кадис
Бетис 1:0 Кадис Вальядолид 2:0 Бетис Бетис 1:2 Алавес Атлетико М 1:0 Бетис Бетис 3:0 Осасуна Сельта 1:1 Бетис Бетис 0:2 Вильярреал Леванте 4:2 Бетис Бетис 1:0 Эспаньол Атлетик Б 1:0 Бетис Бетис 2:2 Гранада Севилья 2:0 Бетис Бетис 2:1 Реал Мадрид Валенсия 2:1 Бетис Бетис 3:3 Мальорка Леганес 0:0 Бетис
Вальядолид Последние 20 матчей: + = -
Вальядолид 1:1 Реал Сосьедад Брага 2:2 Вальядолид Спортинг Л 2:1 Вальядолид Спортинг 2:1 Вальядолид
Гранада 0:3 Вальядолид Малага 1:0 Вальядолид Вальядолид 2:0 Бетис Эйбар 3:1 Вальядолид Вальядолид 0:1 Барселона Валенсия 2:1 Вальядолид Вальядолид 1:0 Алавес Вальядолид 0:0 Леванте Севилья 1:1 Вальядолид Вальядолид 1:1 Хетафе Атлетико М 1:0 Вальядолид Вальядолид 0:0 Сельта Леганес 1:2 Вальядолид Вальядолид 1:4 Атлетик Б Реал Сосьедад 1:0 Вальядолид Вальядолид 2:1 Эспаньол

Последние игры между собой

Бетис: победы: 7, ничьи: 7, поражения: 5
Вальядолид: победы: 5, ничьи: 7, поражения: 7
Вальядолид 2:0 Бетис Ла Лига Бетис 1:2 Вальядолид Ла Лига Вальядолид 0:2 Бетис Примера Бетис 0:1 Вальядолид Примера
Бетис 1:1 Вальядолид Товарищеские матчи Бетис 4:0 Вальядолид Сегунда Вальядолид 0:0 Бетис Сегунда Бетис 4:3 Вальядолид Примера Вальядолид 0:0 Бетис Примера Бетис 0:0 Вальядолид Примера Бетис 3:0 Вальядолид Кубок Короля Вальядолид 1:0 Бетис Кубок Короля Вальядолид 0:1 Бетис Примера Вальядолид 1:0 Бетис Сегунда Бетис 2:1 Вальядолид Сегунда Бетис 1:1 Вальядолид Примера Вальядолид 1:3 Бетис Примера Бетис 1:1 Вальядолид Первый дивизион Вальядолид 0:0 Бетис Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бетис Заявка 2 2 0 0 3 - 0 6
2. Гранада Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
3. Вильярреал Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
4. Сельта Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
5. Хетафе Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
6. Валенсия Заявка 2 1 0 1 5 - 4 3
7. Осасуна Заявка 2 1 0 1 2 - 1 3
8. Кадис Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
9. Реал Сосьедад Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Эйбар Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
11. Уэска Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
12. Вальядолид Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
13. Севилья Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Атлетико М Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Барселона Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Эльче Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Реал Мадрид Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Атлетик Б Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
19. Леванте Заявка 1 0 0 1 2 - 4 0
20. Алавес Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
Новости матча
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Прогнозы
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Benito Villamarin. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 150
Бетис 71.3% (107)
X 18.7% (28)
Вальядолид 10% (15)
Все прогнозы
1.87 Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Бетис 2:0 Вальядолид

Исход игры
Бетис
71.3% (107)
Ничья
18.7% (28)
Вальядолид
10% (15)
Тотал 2.5
Больше
42.95% (64)
Меньше
57.05% (85)
Обе команды забьют
Да
58.39% (87)
Нет
41.61% (62)
Популярный счёт
2:1 Бетис
32.7% (49)
1:0 Бетис
30% (45)
1:1 Ничья
16.7% (25)
1:2 Вальядолид
7.3% (11)
2:0 Бетис
6.7% (10)
0:0 Ничья
1.3% (2)
0:1 Вальядолид
1.3% (2)
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