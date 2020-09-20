Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

51' Команда Бетис играла лучше в этом тайме.

51' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Бруно Гонсалес предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

45' Каналес Серхио из команды Бетис плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.

44' Удар от ворот произведет Вальядолид

43' Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

41' Оскар Плано из команды Вальядолид направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

41' Роберто Хименес взял и забрал мяч на выходе

39' Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

38' Хоакин Санчес из команды Бетис навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

35' Вальядолид вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

33' Вальядолид вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

33' Матч возобновлен

31' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

30' Фекир Набиль получил желтую карточку от судьи

30' Вальядолид вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

29' Роберто Хименес взял и забрал мяч на выходе

29' Бруно Гонсалес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

29' Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

28' Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

28' Удар от ворот произведет Вальядолид

26' Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

25' Вальядолид вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

25' Удар от ворот произведет Вальядолид

23' Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

22' Вальядолид вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

20' Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

18' Г О О О О О Л - Карвалью Вилльям ударом с лёта отправляет мяч в сетку ворот

18' Бетис имеет хороший шанс забить.

18' Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

17' Удар от ворот произведет Вальядолид

15' Начо Мартинес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

15' Бартра Марк из команды Бетис сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

14' Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

14' Вальядолид вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

14' Матч возобновлен

14' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

13' Мойано Хави на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

12' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

12' Бруно Гонсалес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

12' Вальядолид вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

11' Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

10' Г О О О О Л - Фекир Набиль из команды Бетис забивает с точки!

9' После проверки VAR судья изменил решение - Бетис пробьет пенальти!

7' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

6' Морено Алекс из команды Бетис сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

6' Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

5' Хоакин Фернандес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

3' Вальядолид вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

2' Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Вальядолид вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Бетис начинает с центра поля