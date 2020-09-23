Мольде
Позже
Стадион: Акер
Ференцварош
20
Уинго
Генри
16
Хуссейн
Эцаз
19
Хестад
Эйрик
10
Джеймс
Леке
90
Дибус
Денеш
21
Ботка
Эндре
25
Блажич
Миха
17
Чивич
Эльдар
93
Ледуни
Аисса
10
Нгуэн
Токмак
70
Боли
Франк
77
Узуни
Мюрто
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Уинго ГенриЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Хуссейн ЭцазПолузащитник
-
19 Хестад ЭйрикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Джеймс ЛекеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
30 Болли МатисПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Моэ Эрлинг
- Основной состав
-
90 Дибус ДенешВратарь
-
21 Ботка ЭндреЗащитник
- Защитник
-
25 Блажич МихаЗащитник
-
17 Чивич ЭльдарЗащитник
-
93 Ледуни АиссаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Нгуэн ТокмакНападающий
-
70 Боли ФранкНападающий
-
77 Узуни МюртоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
33 Двали ЛашаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Шигер ДавидПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Ребров Сергей
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Хестад Эйрик
|1
|0.33
|2.
|Эйкрем Магнус
|1
|0.33
|3.
|Кнутсон Эрлинг
|1
|0.33
|4.
|Омойджуфано Охи
|1
|0.33
|5.
|Хуссейн Эцаз
|1
|0.33
|6.
|Джеймс Леке
|1
|0.33
|7.
|Педерсен Маркус Гольмгрен
|1
|0.33
|8.
|Хёуген Кристоффер
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Нгуэн Токмак
|3
|1
|2.
|Ловренчич Герге
|1
|0.33
|3.
|Шигер Давид
|1
|0.33
|4.
|Узуни Мюрто
|1
|0.33
|5.
|Сомалиа Вергитон
|0
|0
|6.
|Боли Франк
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Хуссейн Эцаз
|1
|0
|2.
|Хестад Эйрик
|1
|0
|3.
|Эллингсен Мартин
|1
|0
|4.
|Педерсен Маркус Гольмгрен
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Блажич Миха
|2
|0
|2.
|Нгуэн Токмак
|1
|0
|3.
|Боли Франк
|1
|0
|4.
|Ковачевич Аднан
|1
|0
|5.
|Фримпонг Абрахам
|1
|0
|6.
|Харатин Игорь
|1
|0
|7.
|Чивич Эльдар
|1
|0
|8.
|Шигер Давид
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Мольде
|0
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|28.57% (2)
|28.57% (2)
|Ференцварош
|33.33% (2)
|0
|16.67% (1)
|0
|50% (3)
|0
Предыдущие игры
Мольде Последние 20 матчей: + = -Волеренга 2:1 Мольде Карабах 0:0 Мольде Викинг 3:2 Мольде Целе 1:2 Мольде
Мольде 2:0 Одд Мольде 5:0 КуПС Сарпсборг-08 2:1 Мольде Мольде 1:2 Бранн Мольде 5:0 Старт Саннефьёрд 2:1 Мольде Мольде 4:1 Волеренга Будё-Глимт 3:1 Мольде Стрёмсгодсет 0:4 Мольде Мольде 5:0 Викинг Хёугесунн 0:3 Мольде Мольде 2:1 Мьёндален Кристиансунд 2:2 Мольде Мольде 4:1 Стабек Старт 2:3 Мольде Мольде 1:0 Русенборг
Ференцварош Последние 20 матчей: + = -Ференцварош 2:1 Динамо Загреб Ференцварош 5:0 Пакш Залаэгерсег 1:2 Ференцварош Селтик 1:2 Ференцварош
Ференцварош 2:0 Юргорден МТК 1:1 Ференцварош Штурм 0:1 Ференцварош Копер 0:2 Ференцварош Табор Сезана 1:1 Ференцварош Ференцварош 2:2 Драва Ференцварош 4:0 Брежице Ференцварош 9:0 Фридек Мистек Ференцварош 2:2 Халадаш Ференцварош 1:0 Мезёкёвешд Фехервар 1:0 Ференцварош Ференцварош 1:0 Уйпешт Гонвед 0:2 Ференцварош Ференцварош 1:0 Варда Пакш 2:2 Ференцварош Ференцварош 3:0 Диошдьёр
Прогнозы на матч Мольде - Ференцварош
Исход игры
Мольде
51% (79)
Ничья
26.5% (41)
Ференцварош
22.6% (35)
Тотал 2.5
Больше
44.74% (68)
Меньше
55.26% (84)
Обе команды забьют
Да
67.76% (103)
Нет
32.24% (49)
Популярный счёт
2:1 Мольде
23.9% (37)
1:1 Ничья
22.6% (35)
1:0 Мольде
20% (31)
1:2 Ференцварош
16.8% (26)
2:0 Мольде
4.5% (7)
0:1 Ференцварош
3.9% (6)
0:0 Ничья
1.9% (3)
0:2 Ференцварош
1.3% (2)
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Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Победитель
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|11.00
|1.02
|8.10
|1.05
|3.40
|1.29
|—
|—
|2.65
|1.47
|2.14
|1.71
|1.86
|1.94
|1.69
|2.17
|1.45
|2.60
|1.31
|3.25
|1.13
|5.50
|1.10
|6.20
|1.02
|11.00
|—
|—
|8.90
|1.02
|7.20
|1.06
|3.14
|1.31
|—
|—
|2.62
|1.49
|—
|—
|1.89
|2.01
|—
|—
|1.47
|2.68
|1.26
|3.32
|1.09
|5.50
|1.08
|6.05
|1.00
|10.75
|—
|—
|9.29
|1.05
|6.85
|1.07
|3.32
|1.32
|—
|—
|2.57
|1.52
|—
|—
|1.84
|2.02
|—
|—
|1.44
|2.81
|1.30
|3.43
|1.11
|5.17
|1.09
|5.61
|1.03
|11.22
|1.03
|12.18
|—
|—
|—
|—
|3.67
|1.30
|2.96
|1.43
|2.84
|1.46
|2.25
|1.68
|1.95
|1.92
|1.72
|2.19
|1.50
|2.70
|1.32
|3.48
|—
|—
|1.11
|7.11
|—
|—
|—
|—