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Мольде
 
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Стадион:
Ференцварош
1
Линде
Андреас
20
Уинго
Генри
6
Грегерсен
Стиан
11
Эллингсен
Мартин
28
Хёуген
Кристоффер
17
Эурснес
Фредрик
16
Хуссейн
Эцаз
19
Хестад
Эйрик
7
Эйкрем
Магнус
14
Кнутсон
Эрлинг
10
Джеймс
Леке
90
Дибус
Денеш
21
Ботка
Эндре
5
Фримпонг
Абрахам
25
Блажич
Миха
17
Чивич
Эльдар
93
Ледуни
Аисса
14
Харатин
Игорь
7
Сомалиа
Вергитон
10
Нгуэн
Токмак
70
Боли
Франк
77
Узуни
Мюрто
Мольде
4-2-3-1
Ференцварош
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Мольде
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Хестад Эйрик 1 0.33
2. Эйкрем Магнус 1 0.33
3. Кнутсон Эрлинг 1 0.33
4. Омойджуфано Охи 1 0.33
5. Хуссейн Эцаз 1 0.33
6. Джеймс Леке 1 0.33
7. Педерсен Маркус Гольмгрен 1 0.33
8. Хёуген Кристоффер 0 0
Ференцварош
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Нгуэн Токмак 3 1
2. Ловренчич Герге 1 0.33
3. Шигер Давид 1 0.33
4. Узуни Мюрто 1 0.33
5. Сомалиа Вергитон 0 0
6. Боли Франк 0 0

Карточки

Мольде
# Игрок      
1. Хуссейн Эцаз 1 0
2. Хестад Эйрик 1 0
3. Эллингсен Мартин 1 0
4. Педерсен Маркус Гольмгрен 1 0
Ференцварош
# Игрок      
1. Блажич Миха 2 0
2. Нгуэн Токмак 1 0
3. Боли Франк 1 0
4. Ковачевич Аднан 1 0
5. Фримпонг Абрахам 1 0
6. Харатин Игорь 1 0
7. Чивич Эльдар 1 0
8. Шигер Давид 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Мольде 0 14.29% (1) 14.29% (1) 14.29% (1) 28.57% (2) 28.57% (2)
 Ференцварош 33.33% (2) 0 16.67% (1) 0 50% (3) 0

Предыдущие игры

Мольде Последние 20 матчей: + = -
Волеренга 2:1 Мольде Карабах 0:0 Мольде Викинг 3:2 Мольде Целе 1:2 Мольде
Мольде 2:0 Одд Мольде 5:0 КуПС Сарпсборг-08 2:1 Мольде Мольде 1:2 Бранн Мольде 5:0 Старт Саннефьёрд 2:1 Мольде Мольде 4:1 Волеренга Будё-Глимт 3:1 Мольде Стрёмсгодсет 0:4 Мольде Мольде 5:0 Викинг Хёугесунн 0:3 Мольде Мольде 2:1 Мьёндален Кристиансунд 2:2 Мольде Мольде 4:1 Стабек Старт 2:3 Мольде Мольде 1:0 Русенборг
Ференцварош Последние 20 матчей: + = -
Ференцварош 2:1 Динамо Загреб Ференцварош 5:0 Пакш Залаэгерсег 1:2 Ференцварош Селтик 1:2 Ференцварош
Ференцварош 2:0 Юргорден МТК 1:1 Ференцварош Штурм 0:1 Ференцварош Копер 0:2 Ференцварош Табор Сезана 1:1 Ференцварош Ференцварош 2:2 Драва Ференцварош 4:0 Брежице Ференцварош 9:0 Фридек Мистек Ференцварош 2:2 Халадаш Ференцварош 1:0 Мезёкёвешд Фехервар 1:0 Ференцварош Ференцварош 1:0 Уйпешт Гонвед 0:2 Ференцварош Ференцварош 1:0 Варда Пакш 2:2 Ференцварош Ференцварош 3:0 Диошдьёр
  • До матча
  • С составами "Мольд" и "Ференцвароша" вы можете ознакомиться в соответствующей вкладке "Составы". Также приглашаем вас оставить прогнозы к этой игре, пройдя по вкладке "Комментарии".
  • Доброго времени суток вам, уважаемые болельщики. Сегодня в программе спортивного портала LiveResult.Ru первый матч Лиги чемпионов 2020/2021 раунда плей-офф. На стадионе "Акер" Мольде, вместимостью 11167 мест, лицом к лицу сойдутся "Мольде" и "Ференцварош". Обслужит этот матч бригада арбитров во главе с Карлос дель Серро (Испания); помощники судьи - Роберто Алонсо, Пау Себриан Девис; резервный судья - Гильермо Куадра; видеопомощник - Хуан Мартинес, ассистент видеопомощника - Рикардо де Бургос. Проведёт эту текстовую онлайн-трансляцию - Евгений Банмиллер.
Прогнозы 155
Мольде 51% (79)
X 26.5% (41)
Ференцварош 22.6% (35)
Все прогнозы
2.04 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Мольде
Ничья
Ференцварош
2.10
3.66
3.71
Все Коэффициенты

Прогнозы на матч Мольде - Ференцварош

Исход игры
Мольде
51% (79)
Ничья
26.5% (41)
Ференцварош
22.6% (35)
Тотал 2.5
Больше
44.74% (68)
Меньше
55.26% (84)
Обе команды забьют
Да
67.76% (103)
Нет
32.24% (49)
Популярный счёт
2:1 Мольде
23.9% (37)
1:1 Ничья
22.6% (35)
1:0 Мольде
20% (31)
1:2 Ференцварош
16.8% (26)
2:0 Мольде
4.5% (7)
0:1 Ференцварош
3.9% (6)
0:0 Ничья
1.9% (3)
0:2 Ференцварош
1.3% (2)
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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
2.10 3.55 3.55
2.02 3.50 3.70
2.01 3.62 3.65
2.30 3.38 3.13
2.04 3.64 3.71

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
11.00 1.02 8.10 1.05 3.40 1.29 2.65 1.47 2.14 1.71 1.86 1.94 1.69 2.17 1.45 2.60 1.31 3.25 1.13 5.50 1.10 6.20 1.02 11.00
8.90 1.02 7.20 1.06 3.14 1.31 2.62 1.49 1.89 2.01 1.47 2.68 1.26 3.32 1.09 5.50 1.08 6.05 1.00 10.75
9.29 1.05 6.85 1.07 3.32 1.32 2.57 1.52 1.84 2.02 1.44 2.81 1.30 3.43 1.11 5.17 1.09 5.61 1.03 11.22 1.03 12.18
3.67 1.30 2.96 1.43 2.84 1.46 2.25 1.68 1.95 1.92 1.72 2.19 1.50 2.70 1.32 3.48 1.11 7.11
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.73 2.01 1.32 3.20 1.08 6.90
2.75 1.45 1.91 1.89 1.43 2.83 1.11 6.40 1.09 7.30
2.70 1.47 1.84 2.02 1.36 3.16 1.07 6.23 1.05 7.19
2.93 1.43 2.41 1.60 1.88 1.98 1.55 2.53 1.40 3.08
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.80 1.40 1.72 2.05 1.30 3.30
3.85 1.26 2.62 1.49 1.68 2.19 1.28 3.68 1.16 5.10

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.76 1.99
1.76 2.03
Букмекер Да Нет
5.10 1.17
Букмекер Да Нет
3.20 1.33
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