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Доброго времени суток вам, уважаемые болельщики. Сегодня в программе спортивного портала LiveResult.Ru первый матч Лиги чемпионов 2020/2021 раунда плей-офф. На стадионе "Акер" Мольде, вместимостью 11167 мест, лицом к лицу сойдутся "Мольде" и "Ференцварош". Обслужит этот матч бригада арбитров во главе с Карлос дель Серро (Испания); помощники судьи - Роберто Алонсо, Пау Себриан Девис; резервный судья - Гильермо Куадра; видеопомощник - Хуан Мартинес, ассистент видеопомощника - Рикардо де Бургос. Проведёт эту текстовую онлайн-трансляцию - Евгений Банмиллер.