А вот и Адриан вступил в игру! Среагировал голкипер "Ливерпуля" на прострел с левого фланга в исполнении Энтони Скалли!

Подбирается первый тайм к своей середине, пока никаких сложностей нет у "Ливерпуля". Приличное преимущество у гостей.

Отличное настроение у Юргена Клоппа, улыбается он около своей скамейки, обменивается радостными репликами с помощниками.

Штрафной у ворот хозяев. Пошла подача в штрафную площадь с правого фланга, Монтсма мяч выбил. Минамино оказался первым на подборе, нанёс удар с подступов к штрафной, мяч после рикошета улетел на угловой.

Удалось отбиться хозяевам поля после подачи с угла поля, хотя было довольно напряжённо. Впрочем, у ворот "Линкольна" практически всегда напряжённо сегодня.

18' ГО-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! Такуми Минамино! 0:2!

Отличное исполнение японского форварда! Мяч после удара Минамино влетел в самую девятку ворот Палмера! И вновь без шансов для голкипера!

17' Цимикас сделал заброс в штрафную площадь "Линкольна", там Кёртис Джонс принял мяч, убрал соперника, а вот пробил рядом со штангой!

16' Эллиотт направил по правому флангу Неко Уильямса, тот навесил в центр штрафной площади, и защитник хозяев головой мяч вынес.

15' Эллиотт с правого фланга выполнял заброс в штрафную площадь "Линкольна", но никто из партнёров туда не пошёл. Потеря.

14' Активны игроки "Линкольна" на своей половине поля, постоянно прессингуют соперника. Как только игрок "Ливерпуля" получает мяч, на него сразу бросается футболист хозяев.

12' Спокойно владеют мячом футболисты "Ливерпуля" на половине поля соперника. Пока прогулочным получается этот поединок у гостей.

11' Да, пусть пока не получилось к воротам напрямую прорваться игрокам "Ливерпуля", мастерски исполненный штрафной удар Шакири вывел гостей вперёд.

9' ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! Джердан Шакири! 0:1!

Вот это красота получилась! Шакири великолепным ударом со штрафного в ближнюю девятку отправляет мяч в самую девятку, даже с небольшим отскоком от перекладины! Вратарь такое взять не может!

6' Пока не даёт прессинг "Линкольна" как следует развернуться футболистам "Ливерпуля" в атаке.

4' Игроки "Линкольна" стараются прессинговать соперника с самого начала матча, но пока не получается отобрать мяч.

3' Футболисты "Ливерпуля" сегодня в бирюзовой форме играет, а хозяева будут действовать в красных майках, чёрных трусах. На первых минутах мячом владеют гости, что вполне себе предсказуемо.