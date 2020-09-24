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Линкольн Сити
0:2
Первый тайм: 24'

Стадион:
Ливерпуль
0'
0:1
9' Гол
Шакири Джердан
0:2
18' Гол
Минамино Такуми
24'

Ход матча

9'
0:1
Шакири Джердан
18'
0:2
Минамино Такуми

Бомбардиры внутри турнира

Линкольн Сити
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Lewis Montsma 2 0.67
2. Хупер Том 1 0.33
3. James Jones I 1 0.33
4. Callum Morton 1 0.33
5. Anthony Scully 1 0.33
Ливерпуль
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Шакири Джердан 1 1

Карточки

Линкольн Сити
# Игрок      
Ливерпуль
# Игрок      

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Линкольн Сити 16.67% (1) 16.67% (1) 16.67% (1) 16.67% (1) 16.67% (1) 16.67% (1)
 Ливерпуль 0 0 0 0 0 0

Предыдущие игры

Линкольн Сити Последние 20 матчей: + = -
Милтон-Кейнс Донс 1:2 Линкольн Сити Брэдфорд Сити 0:5 Линкольн Сити Линкольн Сити 2:0 Оксфорд Юнайтед Линкольн Сити 1:1 Сканторп
Крю Александра 1:2 Линкольн Сити Олдхэм Атлетик 2:1 Линкольн Сити Линкольн Сити 4:0 Сканторп Линкольн Сити 3:2 Бёртон Линкольн Сити 0:0 Джиллингем Аккрингтон 4:3 Линкольн Сити Линкольн Сити 1:1 Милтон-Кейнс Донс Линкольн Сити 0:1 Ротерхэм Саутенд 2:1 Линкольн Сити Линкольн Сити 0:2 Портсмут Ипсвич 1:0 Линкольн Сити Линкольн Сити 1:0 Блэкпул Линкольн Сити 5:1 Болтон Шрусбери Таун 1:1 Линкольн Сити Сандерленд 3:1 Линкольн Сити Линкольн Сити 2:1 Питерборо Юнайтед
Ливерпуль Последние 20 матчей: + = -
Челси 0:2 Ливерпуль Ливерпуль 4:3 Лидс Ливерпуль 7:2 Блэкпул Арсенал 1:1 Ливерпуль
Ред Булл Зальцбург 2:2 Ливерпуль Ливерпуль 3:0 Штуттгарт Ньюкасл 1:3 Ливерпуль Ливерпуль 5:3 Челси Арсенал 2:1 Ливерпуль Ливерпуль 1:1 Бёрнли Брайтон 1:3 Ливерпуль Ливерпуль 2:0 Астон Вилла Манчестер Сити 4:0 Ливерпуль Ливерпуль 4:0 Кристал Пэлас Эвертон 0:0 Ливерпуль Ливерпуль 2:3 Атлетико М Ливерпуль 2:1 Борнмут Челси 2:0 Ливерпуль Уотфорд 3:0 Ливерпуль Ливерпуль 3:2 Вест Хэм

Будет доступно позже.

  • Первый тайм
  • Угловой
    24'
    Удалось отбиться хозяевам поля после подачи с угла поля, хотя было довольно напряжённо. Впрочем, у ворот "Линкольна" практически всегда напряжённо сегодня.
  • 23'
    Штрафной у ворот хозяев. Пошла подача в штрафную площадь с правого фланга, Монтсма мяч выбил. Минамино оказался первым на подборе, нанёс удар с подступов к штрафной, мяч после рикошета улетел на угловой.
  • 22'
    Отличное настроение у Юргена Клоппа, улыбается он около своей скамейки, обменивается радостными репликами с помощниками.
  • 21'
    Подбирается первый тайм к своей середине, пока никаких сложностей нет у "Ливерпуля". Приличное преимущество у гостей.
  • 20'
    А вот и Адриан вступил в игру! Среагировал голкипер "Ливерпуля" на прострел с левого фланга в исполнении Энтони Скалли!
  • Описание гола
    18'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! Такуми Минамино! 0:2!
    Отличное исполнение японского форварда! Мяч после удара Минамино влетел в самую девятку ворот Палмера! И вновь без шансов для голкипера!
  • Опасный момент
    17'
    Цимикас сделал заброс в штрафную площадь "Линкольна", там Кёртис Джонс принял мяч, убрал соперника, а вот пробил рядом со штангой!
  • 16'
    Эллиотт направил по правому флангу Неко Уильямса, тот навесил в центр штрафной площади, и защитник хозяев головой мяч вынес.
  • 15'
    Эллиотт с правого фланга выполнял заброс в штрафную площадь "Линкольна", но никто из партнёров туда не пошёл. Потеря.
  • 14'
    Активны игроки "Линкольна" на своей половине поля, постоянно прессингуют соперника. Как только игрок "Ливерпуля" получает мяч, на него сразу бросается футболист хозяев.
  • 12'
    Спокойно владеют мячом футболисты "Ливерпуля" на половине поля соперника. Пока прогулочным получается этот поединок у гостей.
  • 11'
    Да, пусть пока не получилось к воротам напрямую прорваться игрокам "Ливерпуля", мастерски исполненный штрафной удар Шакири вывел гостей вперёд.
  • Описание гола
    9'
    ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! Джердан Шакири! 0:1!
    Вот это красота получилась! Шакири великолепным ударом со штрафного в ближнюю девятку отправляет мяч в самую девятку, даже с небольшим отскоком от перекладины! Вратарь такое взять не может!
  • 6'
    Пока не даёт прессинг "Линкольна" как следует развернуться футболистам "Ливерпуля" в атаке.
  • 4'
    Игроки "Линкольна" стараются прессинговать соперника с самого начала матча, но пока не получается отобрать мяч.
  • 3'
    Футболисты "Ливерпуля" сегодня в бирюзовой форме играет, а хозяева будут действовать в красных майках, чёрных трусах. На первых минутах мячом владеют гости, что вполне себе предсказуемо.
  • Первый тайм начался
    1'
    Поехали! Игра началась!
  • До матча
  • Здравствуйте, уважаемые зрители, любители футбола!
    Мы рады предложить вашему вниманию прямую текстовую трансляцию поединка Кубка английского Лиги. Встречаются команды "Линкольн Сити" и "Ливерпуль".
    С вами Андрей Сергеев. Добро пожаловать!
Прогнозы 156
Линкольн Сити 0% (0)
X 1.3% (2)
Ливерпуль 98.7% (154)
Все прогнозы
2.21 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Линкольн Сити
Ничья
Ливерпуль
37.69
8.80
1.16
Все Коэффициенты
Новости

Прогнозы на матч Линкольн Сити 0:2 Ливерпуль

Исход игры
Линкольн Сити
0% (0)
Ничья
1.3% (2)
Ливерпуль
98.7% (154)
Тотал 2.5
Больше
68.63% (105)
Меньше
31.37% (48)
Обе команды забьют
Да
23.53% (36)
Нет
76.47% (117)
Популярный счёт
0:2 Ливерпуль
29.5% (46)
0:3 Ливерпуль
28.2% (44)
1:3 Ливерпуль
12.8% (20)
0:4 Ливерпуль
9% (14)
1:2 Ливерпуль
7.1% (11)
0:5 Ливерпуль
6.4% (10)
1:4 Ливерпуль
1.3% (2)
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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
14.00 8.80 1.12
34.00 12.00 1.07
22.00 9.10 1.15
12.18 6.47 1.23
37.69 13.67 1.05

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5 7 7 7.5 7.5
6.50 1.08 5.60 1.11 4.60 1.19 3.70 1.27 2.00 1.85 2.33 1.60 1.77 2.08 1.82 1.97 1.52 2.52 1.27 3.70 1.20 4.44 1.07 8.00
20.00 1.00 19.00 1.00 6.20 1.13 5.50 1.15 3.10 1.39 2.43 1.59 1.82 2.02 1.56 2.53 1.38 2.88 1.15 5.60 1.14 5.95 1.05 10.75
13.98 1.02 12.95 1.02 4.64 1.15 3.97 1.22 2.48 1.56 1.97 1.89 1.60 2.39 1.30 3.43 1.22 3.97 1.08 5.93 1.07 6.55 1.02 12.68 1.02 13.12 1.01 14.76 1.01 15.11
5.61 1.14 2.80 1.44 2.54 1.53 3.08 1.37 2.35 1.60 2.00 1.84 1.77 2.06 1.56 2.44 1.33 3.32 1.13 6.12
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
3.20 1.32 3.05 1.37 2.00 1.80 1.45 2.70
4.55 1.20 3.15 1.37 1.75 2.11 1.37 3.15 1.21 4.40
3.55 1.28 2.50 1.55 1.63 2.33 1.23 3.88 1.14 4.77 1.04 10.16 1.03 11.22
3.62 1.30 2.99 1.40 2.13 1.73 2.59 1.49 2.14 1.70 1.68 2.18 1.44 2.76
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3
2.30 1.52 1.72 2.05 1.47 2.60
5.65 1.14 4.75 1.19 2.15 1.70 1.63 2.28 1.43 2.88 1.20 4.65

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.90 1.90
2.15 1.68
Букмекер Да Нет
3.70 1.27
Букмекер Да Нет
3.35 1.30
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