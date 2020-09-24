Линкольн Сити
0:2
Первый тайм: 24'
Стадион: Синсил Банк
Ливерпуль
0:1
9' ГолШакири Джердан
0:2
18' ГолМинамино Такуми
Ход матча
9'
0:1
18'
0:2
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Lewis Montsma
|2
|0.67
|2.
|Хупер Том
|1
|0.33
|3.
|James Jones I
|1
|0.33
|4.
|Callum Morton
|1
|0.33
|5.
|Anthony Scully
|1
|0.33
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Шакири Джердан
|1
|1
Карточки
|#
|Игрок
|#
|Игрок
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Линкольн Сити
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|Ливерпуль
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Линкольн Сити Последние 20 матчей: + = -Милтон-Кейнс Донс 1:2 Линкольн Сити Брэдфорд Сити 0:5 Линкольн Сити Линкольн Сити 2:0 Оксфорд Юнайтед Линкольн Сити 1:1 Сканторп
Крю Александра 1:2 Линкольн Сити Олдхэм Атлетик 2:1 Линкольн Сити Линкольн Сити 4:0 Сканторп Линкольн Сити 3:2 Бёртон Линкольн Сити 0:0 Джиллингем Аккрингтон 4:3 Линкольн Сити Линкольн Сити 1:1 Милтон-Кейнс Донс Линкольн Сити 0:1 Ротерхэм Саутенд 2:1 Линкольн Сити Линкольн Сити 0:2 Портсмут Ипсвич 1:0 Линкольн Сити Линкольн Сити 1:0 Блэкпул Линкольн Сити 5:1 Болтон Шрусбери Таун 1:1 Линкольн Сити Сандерленд 3:1 Линкольн Сити Линкольн Сити 2:1 Питерборо Юнайтед
Ливерпуль Последние 20 матчей: + = -Челси 0:2 Ливерпуль Ливерпуль 4:3 Лидс Ливерпуль 7:2 Блэкпул Арсенал 1:1 Ливерпуль
Ред Булл Зальцбург 2:2 Ливерпуль Ливерпуль 3:0 Штуттгарт Ньюкасл 1:3 Ливерпуль Ливерпуль 5:3 Челси Арсенал 2:1 Ливерпуль Ливерпуль 1:1 Бёрнли Брайтон 1:3 Ливерпуль Ливерпуль 2:0 Астон Вилла Манчестер Сити 4:0 Ливерпуль Ливерпуль 4:0 Кристал Пэлас Эвертон 0:0 Ливерпуль Ливерпуль 2:3 Атлетико М Ливерпуль 2:1 Борнмут Челси 2:0 Ливерпуль Уотфорд 3:0 Ливерпуль Ливерпуль 3:2 Вест Хэм
Будет доступно позже.
Прогнозы на матч Линкольн Сити 0:2 Ливерпуль
Исход игры
Линкольн Сити
0% (0)
Ничья
1.3% (2)
Ливерпуль
98.7% (154)
Тотал 2.5
Больше
68.63% (105)
Меньше
31.37% (48)
Обе команды забьют
Да
23.53% (36)
Нет
76.47% (117)
Популярный счёт
0:2 Ливерпуль
29.5% (46)
0:3 Ливерпуль
28.2% (44)
1:3 Ливерпуль
12.8% (20)
0:4 Ливерпуль
9% (14)
1:2 Ливерпуль
7.1% (11)
0:5 Ливерпуль
6.4% (10)
1:4 Ливерпуль
1.3% (2)
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Победитель
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|6.5
|6.5
|7
|7
|7.5
|7.5
|—
|—
|—
|—
|6.50
|1.08
|5.60
|1.11
|4.60
|1.19
|—
|—
|3.70
|1.27
|2.00
|1.85
|2.33
|1.60
|1.77
|2.08
|1.82
|1.97
|1.52
|2.52
|1.27
|3.70
|1.20
|4.44
|1.07
|8.00
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|20.00
|1.00
|19.00
|1.00
|6.20
|1.13
|5.50
|1.15
|3.10
|1.39
|—
|—
|2.43
|1.59
|—
|—
|1.82
|2.02
|—
|—
|1.56
|2.53
|1.38
|2.88
|1.15
|5.60
|1.14
|5.95
|1.05
|10.75
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|13.98
|1.02
|12.95
|1.02
|4.64
|1.15
|3.97
|1.22
|2.48
|1.56
|—
|—
|1.97
|1.89
|—
|—
|1.60
|2.39
|—
|—
|1.30
|3.43
|1.22
|3.97
|1.08
|5.93
|1.07
|6.55
|1.02
|12.68
|1.02
|13.12
|1.01
|14.76
|1.01
|15.11
|—
|—
|—
|—
|5.61
|1.14
|—
|—
|2.80
|1.44
|2.54
|1.53
|3.08
|1.37
|2.35
|1.60
|2.00
|1.84
|1.77
|2.06
|1.56
|2.44
|1.33
|3.32
|—
|—
|1.13
|6.12
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|3
|3
|3.5
|3.5
|—
|—
|—
|—
|3.20
|1.32
|—
|—
|3.05
|1.37
|—
|—
|2.00
|1.80
|—
|—
|1.45
|2.70
|—
|—
|—
|—
|4.55
|1.20
|—
|—
|3.15
|1.37
|—
|—
|1.75
|2.11
|—
|—
|1.37
|3.15
|—
|—
|1.21
|4.40
|—
|—
|—
|—
|3.55
|1.28
|—
|—
|2.50
|1.55
|—
|—
|1.63
|2.33
|—
|—
|1.23
|3.88
|—
|—
|1.14
|4.77
|1.04
|10.16
|1.03
|11.22
|—
|—
|3.62
|1.30
|2.99
|1.40
|2.13
|1.73
|2.59
|1.49
|2.14
|1.70
|1.68
|2.18
|1.44
|2.76
|—
|—
|—
|—
|—
|—