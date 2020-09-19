  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Англия
Линкольн Сити
 
Позже

Стадион:
Ливерпуль

Бомбардиры внутри турнира

Линкольн Сити
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Lewis Montsma 2 1
2. Хупер Том 1 0.5
3. James Jones I 1 0.5
4. Callum Morton 1 0.5
5. Anthony Scully 1 0.5
Ливерпуль
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч

Карточки

Линкольн Сити
# Игрок      
Ливерпуль
# Игрок      

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Линкольн Сити 16.67% (1) 16.67% (1) 16.67% (1) 16.67% (1) 16.67% (1) 16.67% (1)
 Ливерпуль 0 0 0 0 0 0

Предыдущие игры

Линкольн Сити Последние 20 матчей: +10 =3 -7
Милтон-Кейнс Донс 1:2 Линкольн Сити Брэдфорд Сити 0:5 Линкольн Сити Линкольн Сити 2:0 Оксфорд Юнайтед Линкольн Сити 1:1 Сканторп
Крю Александра 1:2 Линкольн Сити Олдхэм Атлетик 2:1 Линкольн Сити Линкольн Сити 4:0 Сканторп Линкольн Сити 3:2 Бёртон Линкольн Сити 0:0 Джиллингем Аккрингтон 4:3 Линкольн Сити Линкольн Сити 1:1 Милтон-Кейнс Донс Линкольн Сити 0:1 Ротерхэм Саутенд 2:1 Линкольн Сити Линкольн Сити 0:2 Портсмут Ипсвич 1:0 Линкольн Сити Линкольн Сити 1:0 Блэкпул Линкольн Сити 5:1 Болтон Шрусбери Таун 1:1 Линкольн Сити Сандерленд 3:1 Линкольн Сити Линкольн Сити 2:1 Питерборо Юнайтед
Ливерпуль Последние 20 матчей: +11 =3 -6
Челси 0:2 Ливерпуль Ливерпуль 4:3 Лидс Ливерпуль 7:2 Блэкпул Арсенал 1:1 Ливерпуль
Ред Булл Зальцбург 2:2 Ливерпуль Ливерпуль 3:0 Штуттгарт Ньюкасл 1:3 Ливерпуль Ливерпуль 5:3 Челси Арсенал 2:1 Ливерпуль Ливерпуль 1:1 Бёрнли Брайтон 1:3 Ливерпуль Ливерпуль 2:0 Астон Вилла Манчестер Сити 4:0 Ливерпуль Ливерпуль 4:0 Кристал Пэлас Эвертон 0:0 Ливерпуль Ливерпуль 2:3 Атлетико М Ливерпуль 2:1 Борнмут Челси 2:0 Ливерпуль Уотфорд 3:0 Ливерпуль Ливерпуль 3:2 Вест Хэм
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Линкольн Сити - Ливерпуль от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 24 сентября 2020, осталось 2 дня 16 часов 43 минуты.


    На матч можно сделать ставку и получить бонус 5000 рублей.
    • Прогнозы 58
    Линкольн Сити 0% (0)
    X 1.7% (1)
    Ливерпуль 98.3% (57)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Линкольн Сити
    Ничья
    Ливерпуль
    16.50
    7.50
    1.23
    Все Коэффициенты

    Прогнозы на матч Линкольн Сити - Ливерпуль

    Исход игры
    Линкольн Сити
    0% (0)
    Ничья
    1.7% (1)
    Ливерпуль
    98.3% (57)
    Тотал 2.5
    Больше
    68.42% (39)
    Меньше
    31.58% (18)
    Обе команды забьют
    Да
    29.82% (17)
    Нет
    70.18% (40)
    Популярный счёт
    0:2 Ливерпуль
    31% (18)
    0:3 Ливерпуль
    24.1% (14)
    1:3 Ливерпуль
    15.5% (9)
    1:2 Ливерпуль
    12.1% (7)
    0:4 Ливерпуль
    6.9% (4)
    0:5 Ливерпуль
    5.2% (3)
    Конкурс прогнозов

    Ваш прогноз

    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Где смотреть матч Линкольн Сити - Ливерпуль онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Олимп Матчи АПЛ

    Фонбет (список матчей)

    Париматч

    БетСити + ФРИБЕТ 10 000 рублей



    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    16.50 7.50 1.17
    12.50 6.70 1.21
    16.25 7.30 1.21
    12.18 6.47 1.23
    14.56 6.23 1.20

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
    5.40 1.15 4.10 1.21 2.45 1.51 1.97 1.83 1.75 2.08 1.61 2.33 1.31 3.25 1.27 3.85 1.10 6.30 1.10 7.00 1.03 10.50
    16.50 1.01 15.00 1.02 5.20 1.17 4.15 1.24 2.56 1.57 1.96 1.86 1.61 2.35 1.33 3.38 1.25 4.05 1.11 6.95
    13.98 1.02 12.95 1.02 4.64 1.15 3.97 1.22 2.48 1.56 1.97 1.89 1.60 2.39 1.30 3.43 1.22 3.97 1.08 5.93 1.07 6.55 1.02 12.68 1.02 13.12
    5.25 1.14 2.46 1.53 2.21 1.66 1.96 1.85 1.74 2.09 1.59 2.33 1.23 3.99
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
    2.48 1.50 1.64 2.26 1.27 3.85
    3.76 1.27 2.59 1.50 1.65 2.24 1.26 3.85 1.17 5.05
    3.55 1.28 2.50 1.55 1.63 2.33 1.23 3.88 1.14 4.77 1.04 10.16 1.03 11.22
    3.17 1.34 2.54 1.50 1.90 1.92 1.61 2.29 1.41 2.83
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.02 1.74 1.51 2.46 1.31 3.25
    5.20 1.16 3.76 1.27 2.03 1.79 1.51 2.56 1.32 3.38

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    2.17 1.64
    2.15 1.68
    Букмекер Да Нет
    5.00 1.15
    Букмекер Да Нет
    3.90 1.23
    Рейтинг букмекеров
    1 Бонус: 15 000 ₽ Обзор Играть
    2 Бонус: 5 000 ₽ Обзор Играть
    3 Бонус: 5 000 ₽ Обзор Играть
    4 Бонус: 10 000 ₽ Обзор Играть
    5 Бонус: 15 000 ₽ Обзор Играть
    6 Бонус: 2 000 ₽ Обзор Играть
    7 Бонус: 2 000 ₽ Обзор Играть
    8 Бонус: 20 000 ₽ Обзор Играть
    9 Бонус: 500 ₽ Обзор Играть
    10 Бонус: 1 000 ₽ Обзор Играть
    11 Бонус: 19 500 ₽ Обзор Играть
    12 Бонус: 3 000 ₽ Обзор Играть
    Полный рейтинг букмекеров
    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный