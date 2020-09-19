Линкольн Сити
Позже
Стадион: Синсил Банк
Ливерпуль
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Lewis Montsma
|2
|1
|2.
|Хупер Том
|1
|0.5
|3.
|James Jones I
|1
|0.5
|4.
|Callum Morton
|1
|0.5
|5.
|Anthony Scully
|1
|0.5
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
Карточки
|#
|Игрок
|#
|Игрок
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Линкольн Сити
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|Ливерпуль
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Линкольн Сити Последние 20 матчей: +10 =3 -7Милтон-Кейнс Донс 1:2 Линкольн Сити Брэдфорд Сити 0:5 Линкольн Сити Линкольн Сити 2:0 Оксфорд Юнайтед Линкольн Сити 1:1 Сканторп
Крю Александра 1:2 Линкольн Сити Олдхэм Атлетик 2:1 Линкольн Сити Линкольн Сити 4:0 Сканторп Линкольн Сити 3:2 Бёртон Линкольн Сити 0:0 Джиллингем Аккрингтон 4:3 Линкольн Сити Линкольн Сити 1:1 Милтон-Кейнс Донс Линкольн Сити 0:1 Ротерхэм Саутенд 2:1 Линкольн Сити Линкольн Сити 0:2 Портсмут Ипсвич 1:0 Линкольн Сити Линкольн Сити 1:0 Блэкпул Линкольн Сити 5:1 Болтон Шрусбери Таун 1:1 Линкольн Сити Сандерленд 3:1 Линкольн Сити Линкольн Сити 2:1 Питерборо Юнайтед
Ливерпуль Последние 20 матчей: +11 =3 -6Челси 0:2 Ливерпуль Ливерпуль 4:3 Лидс Ливерпуль 7:2 Блэкпул Арсенал 1:1 Ливерпуль
Ред Булл Зальцбург 2:2 Ливерпуль Ливерпуль 3:0 Штуттгарт Ньюкасл 1:3 Ливерпуль Ливерпуль 5:3 Челси Арсенал 2:1 Ливерпуль Ливерпуль 1:1 Бёрнли Брайтон 1:3 Ливерпуль Ливерпуль 2:0 Астон Вилла Манчестер Сити 4:0 Ливерпуль Ливерпуль 4:0 Кристал Пэлас Эвертон 0:0 Ливерпуль Ливерпуль 2:3 Атлетико М Ливерпуль 2:1 Борнмут Челси 2:0 Ливерпуль Уотфорд 3:0 Ливерпуль Ливерпуль 3:2 Вест Хэм
Прогнозы на матч Линкольн Сити - Ливерпуль
Исход игры
Линкольн Сити
0% (0)
Ничья
1.7% (1)
Ливерпуль
98.3% (57)
Тотал 2.5
Больше
68.42% (39)
Меньше
31.58% (18)
Обе команды забьют
Да
29.82% (17)
Нет
70.18% (40)
Популярный счёт
0:2 Ливерпуль
31% (18)
0:3 Ливерпуль
24.1% (14)
1:3 Ливерпуль
15.5% (9)
1:2 Ливерпуль
12.1% (7)
0:4 Ливерпуль
6.9% (4)
0:5 Ливерпуль
5.2% (3)
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Победитель
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|6.5
|6.5
|—
|—
|—
|—
|5.40
|1.15
|4.10
|1.21
|2.45
|1.51
|—
|—
|1.97
|1.83
|1.75
|2.08
|1.61
|2.33
|1.31
|3.25
|1.27
|3.85
|1.10
|6.30
|1.10
|7.00
|1.03
|10.50
|—
|—
|16.50
|1.01
|15.00
|1.02
|5.20
|1.17
|4.15
|1.24
|2.56
|1.57
|—
|—
|1.96
|1.86
|—
|—
|1.61
|2.35
|1.33
|3.38
|1.25
|4.05
|1.11
|6.95
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|13.98
|1.02
|12.95
|1.02
|4.64
|1.15
|3.97
|1.22
|2.48
|1.56
|—
|—
|1.97
|1.89
|—
|—
|1.60
|2.39
|1.30
|3.43
|1.22
|3.97
|1.08
|5.93
|1.07
|6.55
|1.02
|12.68
|1.02
|13.12
|—
|—
|—
|—
|5.25
|1.14
|—
|—
|2.46
|1.53
|2.21
|1.66
|1.96
|1.85
|1.74
|2.09
|1.59
|2.33
|—
|—
|1.23
|3.99
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.5
|2.5
|3
|3
|3.5
|3.5
|—
|—
|—
|—
|2.48
|1.50
|—
|—
|1.64
|2.26
|—
|—
|1.27
|3.85
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|3.76
|1.27
|—
|—
|2.59
|1.50
|—
|—
|1.65
|2.24
|—
|—
|1.26
|3.85
|1.17
|5.05
|—
|—
|—
|—
|3.55
|1.28
|—
|—
|2.50
|1.55
|—
|—
|1.63
|2.33
|—
|—
|1.23
|3.88
|1.14
|4.77
|1.04
|10.16
|1.03
|11.22
|—
|—
|3.17
|1.34
|2.54
|1.50
|1.90
|1.92
|1.61
|2.29
|1.41
|2.83
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—