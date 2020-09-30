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Митьюлланд
0:1
Первый тайм: 38'

Стадион:
Славия Прага
0'
0:1
3' Гол
Олайинка Питер
38'
1
Хансен
Йеспер
6
Андерссон
Йоэль
28
Святченко
Эрик
14
Шольц
Александр
29
Паулиньо
VI
40
Каюсте
Йенс
38
Ониика
Фрэнк
10
Феррейра
Эвандер
11
Мабиль
Авер
9
Каба
Сори
7
Систо
Пионе
1
Коларж
Ондржей
5
Цоуфал
Владимир
15
Кудела
Ондрей
2
Говорка
Давид
18
Боржил
Ян
7
Станчу
Николае
3
Голеш
Томаш
17
Провод
Лукас
23
Шевчик
Петр
9
Олайинка
Питер
28
Масопуст
Лукаш
Митьюлланд
4-3-3
Славия Прага
4-3-1-2

Ход матча

3'
0:1
Олайинка Питер

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 0 Удары по воротам 2
  • 0 Удары в створ 2
  • 4 Угловые 4
  • 2 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 47 Владение мячом, % 53

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Митьюлланд
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мабиль Авер 1 0.25
2. Дрейер Андерс 1 0.25
3. Брумадо Жуниор 1 0.25
4. Каба Сори 0 0
5. Ониика Фрэнк 0 0
Славия Прага
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Олайинка Питер 1 0.5

Карточки

Митьюлланд
# Игрок      
1. Ониика Фрэнк 2 0
2. Паулиньо VI 2 0
3. Святченко Эрик 1 0
4. Краев Божидар 1 0
5. Каба Сори 1 0
Славия Прага
# Игрок      
1. Голеш Томаш 1 0
2. Масопуст Лукаш 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Митьюлланд 0 0 0 0 33.33% (1) 66.67% (2)
 Славия Прага 0 0 0 0 0 0

Предыдущие игры

Митьюлланд Последние 20 матчей: + = -
Митьюлланд 1:0 Раннерс Славия Прага 0:0 Митьюлланд Митьюлланд 1:0 Люнгбю Митьюлланд 3:0 Янг Бойз
Сённерйюск 2:0 Митьюлланд Оденсе 2:2 Митьюлланд Митьюлланд 5:1 Фредерисия Лудогорец 0:1 Митьюлланд Гамбург 0:2 Митьюлланд Реймс 3:1 Митьюлланд Митьюлланд 1:2 Ольборг Брондбю 1:1 Митьюлланд Митьюлланд 6:3 Нордшелланн Орхус 3:0 Митьюлланд Митьюлланд 3:1 Копенгаген Нордшелланн 0:1 Митьюлланд Копенгаген 1:2 Митьюлланд Митьюлланд 3:4 Орхус Митьюлланд 0:0 Брондбю Ольборг 0:2 Митьюлланд
Славия Прага Последние 20 матчей: + = -
Славия Прага 3:0 Словацко Славия Прага 0:0 Митьюлланд Славия Прага 5:1 Теплице Пардубице 1:1 Славия Прага
Славия Прага 3:0 Пршибрам Ческе-Будеевице 0:6 Славия Прага Славия Прага 2:0 Яблонец B Славия Прага 2:1 Нюрнберг-2 Славия Прага 3:1 Фехервар Славия Прага 5:0 Санкт-Пёльтен Либерец B 2:3 Славия Прага Славия Прага 1:0 Градец Кралове Б Вельвари 2:3 Славия Прага Славия Прага 0:0 Спарта Прага Слован Либерец 1:3 Славия Прага Славия Прага 4:0 Яблонец Виктория Пльзень-2 2:1 Славия Прага Славия Прага 1:0 Виктория Пльзень Богемианс 1905-2 2:4 Славия Прага Баник Острава 1:3 Славия Прага

Последние игры между собой

Митьюлланд: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Славия Прага: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Славия Прага 0:0 Митьюлланд Лига чемпионов
  • Первый тайм
  • 40'
    Близится окончание первого тайма. Всего один удар в створ нанесли команды пока, и именно этот удар оказался результативным.
  • Травма, повреждение
    39'
    Провод не позволил Систо справа прострелить к воротам. Мяч отскочил в лицо Пионе, чем выключил игрока на несколько десятков секунд из игры.
  • Угловой
    38'
    Коларж вышел на подачу Феррейры от углового флага и забрал мяч в руки.
  • 37'
    Дальний удар Систо слева приводит к следующему угловому удару.
  • Угловой
    36'
    Феррейра от углового флага навесил на ближнюю штангу. Гости выбили мяч на противоположный фланг.
  • Фол, нарушение
    35'
    Провод в чужой штрафной площади придержал за футболку Андерссона.
  • 34'
    Голешу с дальней дистанции не удалось прицельно пробить по воротам.
  • 33'
    Шольц слева прострелил к воротам, где Коларж спокойно забрал мяч в руки.
  • Угловой
    32'
    Подачу от углового флага исполнил Феррейра. Святченко головой пробил точно в руки Коларжа.
  • Офсайд
    31'
    Феррейра слева слева со штрафного забросил мяч на Шольца, который оказался в офсайде.
  • Фол, нарушение
    30'
    Провод на фланге сбил Паулиньо.
  • 29'
    Прострел Мабиля справа к воротам гости заблокировали.
  • 28'
    Масопуст после навеса справа сделал скидку на Боржила, который очень неудачно прокинул мяч себе на ход.
  • Угловой
    27'
    Подача Провода от углового флага не доходит до партнёров. Святченко выбил мяч головой из штрафной площади.
  • Угловой
    26'
    Станчу от углового флага навесил к воротам. Хансен на выходе отправляет мяч снова за пределы поля.
  • 25'
    Олайинка после навеса Цоуфала справа попытался пробить в падении через себя, но не попал по мячу.
  • 24'
    Половина тайма позади. Хозяева пока не нанесли ни одного удара в сторону чужих ворот.
  • 23'
    Провод справа с двадцати метров не попал в ближний угол.
  • Офсайд
    22'
    Святченко откликнулся на заброс вперёд и в касание пробил рядом со штангой. Арбитры зафиксировали офсайд у Эрика.
  • Угловой
    21'
    Феррейра от углового флага навесил на ближнюю штангу. Гости вынесли мяч из штрафной площади.
  • 20'
    Мабиль справа рванул вперёд, но пройти трёх соперников на пути не смог.
  • 19'
    Олайинка справа убежал от Шольца, но не смог сделать точную подачу в штрафную площадь на Масопуста.
  • 18'
    Олайинка пас вперёд по правому флангу на ход Шевчику сделал слишком сильно.
  • Фол, нарушение
    17'
    Масопуст у центрального круга врезал по ногам Феррейре.
  • 16'
    Каюсте сделал заброс вперёд на Каба, который находился в офсайде и играть не стал.
  • 15'
    Мабиль справа навесил на Каба, который не смог нанести прицельный удар головой по воротам.
  • Фол, нарушение
    14'
    Ониика у центрального круга нарушил правила.
  • 13'
    Олайинка не смог удачно принять мяч после прострела Цоуфала справа.
  • 12'
    "Славия" уверенно проводит стартовые минуты встречи, не давая соперникам перейти с мячом через центральную линию поля.
  • Фол, нарушение
    11'
    Каба у центрального круга подтолкнул в спину Куделу.
  • 10'
    Систо в центральном круге перехватил передачу соперника, но пас вперёд на Каба исполнил слишком сильно.
  • 8'
    Хозяевам пока не удаётся закрепиться на чужой половине поля. Цоуфал справа прошёл вперёд и выдал пас на Масопуста, который неудачно сыграл на приёме.
  • 7'
    Датская команда пройдёт в групповой этап Лиги чемпионов только при победе в сегодняшнем матче. "Славию" устроит любая результативная ничья.
  • Угловой
    5'
    Провод исполнил подачу от углового флага. Хансен выбивает мяч кулаком недалеко. После навеса Шевчика Олайинка головой пробил левее ворот.
  • Описание гола
    3'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    0:1!!!
    ОЛАЙИНКА!!! Станчу от углового флага навесил к ближней штанге. Хансен неудачно сыграл на выходе и мяч оказался у Олайинки. Первый раз Питер махнул ногой мимо мяча, а со второй попытки счёт оказался открытым.
  • 3'
    В первом матче в Праге команды голов не забили. Если и сегодня 90 минут будут нерезультативными, то в матче будет дополнительное время и, возможно, серия пенальти.
  • 2'
    "Митьюлланд" играет в тёмно-синей форме, "Славия" - в красно-белой.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовал матч на "МСХ Арене"!
  • До матча
  • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Приглашаем Вас на прямую текстовую трансляцию ответного матча раунда плэй-офф Лиги чемпионов, в котором сыграют датский «Митьюлланд» и чешская «Славия» из Праги. Игру будет комментировать Вячеслав Черненков.
    • Прогнозы 143
    Митьюлланд 45.5% (65)
    X 35.7% (51)
    Славия Прага 18.9% (27)
    Все прогнозы
    1.87 Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Митьюлланд
    Ничья
    Славия Прага
    7.77
    4.22
    2.82
    Все Коэффициенты
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на MCH Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
7.50 4.15 1.47
7.77 4.05 1.48
2.53 3.22 2.86
2.64 3.13 2.80
6.87 4.22 1.50

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
7.40 1.07 5.80 1.12 5.10 1.16 2.05 1.77 1.75 2.10 2.00 1.80 1.28 3.60 1.30 3.50 1.06 8.00 1.08 7.77 0.00 15.00 1.01 15.00
7.10 1.06 5.90 1.10 2.69 1.44 2.04 1.78 1.62 2.44 1.28 3.68 1.19 4.50 1.05 8.20 1.03 8.80
6.87 1.07 5.60 1.10 2.81 1.45 2.12 1.77 1.62 2.37 1.29 3.54 1.20 4.23 1.07 7.23 1.06 8.82 1.01 15.87 1.01 16.33
2.71 1.48 2.37 1.61 2.03 1.83 1.74 2.15 2.54 1.54 2.21 1.70 1.88 1.99 1.63 2.33 1.49 2.69 1.14 6.02
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3.5 3.5
1.48 2.65 1.37 3.05 1.04 9.30 1.02 13.00 1.02 13.00
2.53 1.52 1.66 2.22 1.33 3.30 1.08 8.00 1.05 9.50
2.60 1.52 1.68 2.26 1.32 3.37 1.07 6.89 1.06 8.94
2.36 1.62 1.94 1.92 1.50 2.65 1.33 3.39 1.85 2.02 1.53 2.58 1.21 4.51 1.15 5.61
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.39 1.53 1.58 2.28 1.22 4.00
3.20 1.35 2.12 1.72 1.50 2.59 1.17 5.10 1.12 6.35

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.62 2.27
1.94 1.85
Букмекер Да Нет
2.85 1.16
Букмекер Да Нет
3.50 1.27
Где смотреть матч Митьюлланд 0:1 Славия Прага онлайн

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Прогнозы на матч Митьюлланд 0:1 Славия Прага

Исход игры
Митьюлланд
45.5% (65)
Ничья
35.7% (51)
Славия Прага
18.9% (27)
Тотал 2.5
Больше
31.91% (45)
Меньше
68.09% (96)
Обе команды забьют
Да
65.96% (93)
Нет
34.04% (48)
Популярный счёт
1:1 Ничья
33.6% (48)
1:0 Митьюлланд
21% (30)
2:1 Митьюлланд
20.3% (29)
1:2 Славия Прага
9.1% (13)
0:1 Славия Прага
6.3% (9)
2:0 Митьюлланд
3.5% (5)
0:0 Ничья
1.4% (2)
0:2 Славия Прага
1.4% (2)
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