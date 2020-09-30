Феррейра от углового флага навесил на ближнюю штангу. Гости выбили мяч на противоположный фланг.

Коларж вышел на подачу Феррейры от углового флага и забрал мяч в руки.

Провод не позволил Систо справа прострелить к воротам. Мяч отскочил в лицо Пионе, чем выключил игрока на несколько десятков секунд из игры.

Близится окончание первого тайма. Всего один удар в створ нанесли команды пока, и именно этот удар оказался результативным.

35' Провод в чужой штрафной площади придержал за футболку Андерссона.

34' Голешу с дальней дистанции не удалось прицельно пробить по воротам.

33' Шольц слева прострелил к воротам, где Коларж спокойно забрал мяч в руки.

32' Подачу от углового флага исполнил Феррейра. Святченко головой пробил точно в руки Коларжа.

31' Феррейра слева слева со штрафного забросил мяч на Шольца, который оказался в офсайде.

30' Провод на фланге сбил Паулиньо.

29' Прострел Мабиля справа к воротам гости заблокировали.

28' Масопуст после навеса справа сделал скидку на Боржила, который очень неудачно прокинул мяч себе на ход.

27' Подача Провода от углового флага не доходит до партнёров. Святченко выбил мяч головой из штрафной площади.

26' Станчу от углового флага навесил к воротам. Хансен на выходе отправляет мяч снова за пределы поля.

25' Олайинка после навеса Цоуфала справа попытался пробить в падении через себя, но не попал по мячу.

24' Половина тайма позади. Хозяева пока не нанесли ни одного удара в сторону чужих ворот.

23' Провод справа с двадцати метров не попал в ближний угол.

22' Святченко откликнулся на заброс вперёд и в касание пробил рядом со штангой. Арбитры зафиксировали офсайд у Эрика.

21' Феррейра от углового флага навесил на ближнюю штангу. Гости вынесли мяч из штрафной площади.

20' Мабиль справа рванул вперёд, но пройти трёх соперников на пути не смог.

19' Олайинка справа убежал от Шольца, но не смог сделать точную подачу в штрафную площадь на Масопуста.

18' Олайинка пас вперёд по правому флангу на ход Шевчику сделал слишком сильно.

17' Масопуст у центрального круга врезал по ногам Феррейре.

16' Каюсте сделал заброс вперёд на Каба, который находился в офсайде и играть не стал.

15' Мабиль справа навесил на Каба, который не смог нанести прицельный удар головой по воротам.

14' Ониика у центрального круга нарушил правила.

13' Олайинка не смог удачно принять мяч после прострела Цоуфала справа.

12' "Славия" уверенно проводит стартовые минуты встречи, не давая соперникам перейти с мячом через центральную линию поля.

11' Каба у центрального круга подтолкнул в спину Куделу.

10' Систо в центральном круге перехватил передачу соперника, но пас вперёд на Каба исполнил слишком сильно.

8' Хозяевам пока не удаётся закрепиться на чужой половине поля. Цоуфал справа прошёл вперёд и выдал пас на Масопуста, который неудачно сыграл на приёме.

7' Датская команда пройдёт в групповой этап Лиги чемпионов только при победе в сегодняшнем матче. "Славию" устроит любая результативная ничья.

5' Провод исполнил подачу от углового флага. Хансен выбивает мяч кулаком недалеко. После навеса Шевчика Олайинка головой пробил левее ворот.

3' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!

0:1!!!

ОЛАЙИНКА!!! Станчу от углового флага навесил к ближней штанге. Хансен неудачно сыграл на выходе и мяч оказался у Олайинки. Первый раз Питер махнул ногой мимо мяча, а со второй попытки счёт оказался открытым.

3' В первом матче в Праге команды голов не забили. Если и сегодня 90 минут будут нерезультативными, то в матче будет дополнительное время и, возможно, серия пенальти.

2' "Митьюлланд" играет в тёмно-синей форме, "Славия" - в красно-белой.