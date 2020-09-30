Митьюлланд
0:1
Первый тайм: 38'
Стадион: МСХ Арена
Славия Прага
0:1
3' ГолОлайинка Питер
29
Паулиньо
VI
40
Каюсте
Йенс
38
Ониика
Фрэнк
11
Мабиль
Авер
18
Боржил
Ян
17
Провод
Лукас
23
Шевчик
Петр
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Паулиньо VIЗащитник
-
40 Каюсте ЙенсПолузащитник
-
38 Ониика ФрэнкПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Мабиль АверНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Приске Бриан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Боржил ЯнЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Провод ЛукасПолузащитник
-
23 Шевчик ПетрПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
19 Дорли ОскарЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Муса ПетарНападающий
-
16 Кухта ЯнНападающий
-
Главный тренер: Трпишовски Индржих
Ход матча
3'
0:1
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
0 Удары по воротам 2
-
0 Удары в створ 2
-
4 Угловые 4
-
2 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
47 Владение мячом, % 53
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мабиль Авер
|1
|0.25
|2.
|Дрейер Андерс
|1
|0.25
|3.
|Брумадо Жуниор
|1
|0.25
|4.
|Каба Сори
|0
|0
|5.
|Ониика Фрэнк
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Олайинка Питер
|1
|0.5
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ониика Фрэнк
|2
|0
|2.
|Паулиньо VI
|2
|0
|3.
|Святченко Эрик
|1
|0
|4.
|Краев Божидар
|1
|0
|5.
|Каба Сори
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Голеш Томаш
|1
|0
|2.
|Масопуст Лукаш
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Митьюлланд
|0
|0
|0
|0
|33.33% (1)
|66.67% (2)
|Славия Прага
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Митьюлланд Последние 20 матчей: + = -Митьюлланд 1:0 Раннерс Славия Прага 0:0 Митьюлланд Митьюлланд 1:0 Люнгбю Митьюлланд 3:0 Янг Бойз
Сённерйюск 2:0 Митьюлланд Оденсе 2:2 Митьюлланд Митьюлланд 5:1 Фредерисия Лудогорец 0:1 Митьюлланд Гамбург 0:2 Митьюлланд Реймс 3:1 Митьюлланд Митьюлланд 1:2 Ольборг Брондбю 1:1 Митьюлланд Митьюлланд 6:3 Нордшелланн Орхус 3:0 Митьюлланд Митьюлланд 3:1 Копенгаген Нордшелланн 0:1 Митьюлланд Копенгаген 1:2 Митьюлланд Митьюлланд 3:4 Орхус Митьюлланд 0:0 Брондбю Ольборг 0:2 Митьюлланд
Славия Прага Последние 20 матчей: + = -Славия Прага 3:0 Словацко Славия Прага 0:0 Митьюлланд Славия Прага 5:1 Теплице Пардубице 1:1 Славия Прага
Славия Прага 3:0 Пршибрам Ческе-Будеевице 0:6 Славия Прага Славия Прага 2:0 Яблонец B Славия Прага 2:1 Нюрнберг-2 Славия Прага 3:1 Фехервар Славия Прага 5:0 Санкт-Пёльтен Либерец B 2:3 Славия Прага Славия Прага 1:0 Градец Кралове Б Вельвари 2:3 Славия Прага Славия Прага 0:0 Спарта Прага Слован Либерец 1:3 Славия Прага Славия Прага 4:0 Яблонец Виктория Пльзень-2 2:1 Славия Прага Славия Прага 1:0 Виктория Пльзень Богемианс 1905-2 2:4 Славия Прага Баник Острава 1:3 Славия Прага
Последние игры между собой
Митьюлланд: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Славия Прага: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Победитель
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|7.40
|1.07
|5.80
|1.12
|5.10
|1.16
|—
|—
|2.05
|1.77
|1.75
|2.10
|2.00
|1.80
|—
|—
|1.28
|3.60
|—
|—
|1.30
|3.50
|1.06
|8.00
|1.08
|7.77
|0.00
|15.00
|1.01
|15.00
|7.10
|1.06
|5.90
|1.10
|2.69
|1.44
|—
|—
|2.04
|1.78
|—
|—
|1.62
|2.44
|—
|—
|1.28
|3.68
|—
|—
|1.19
|4.50
|1.05
|8.20
|1.03
|8.80
|—
|—
|—
|—
|6.87
|1.07
|5.60
|1.10
|2.81
|1.45
|—
|—
|2.12
|1.77
|—
|—
|1.62
|2.37
|—
|—
|1.29
|3.54
|—
|—
|1.20
|4.23
|1.07
|7.23
|1.06
|8.82
|1.01
|15.87
|1.01
|16.33
|—
|—
|—
|—
|2.71
|1.48
|2.37
|1.61
|2.03
|1.83
|1.74
|2.15
|2.54
|1.54
|2.21
|1.70
|1.88
|1.99
|1.63
|2.33
|1.49
|2.69
|—
|—
|1.14
|6.02
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|3.5
|3.5
|—
|—
|—
|—
|1.48
|2.65
|—
|—
|1.37
|3.05
|—
|—
|1.04
|9.30
|—
|—
|1.02
|13.00
|1.02
|13.00
|2.53
|1.52
|—
|—
|1.66
|2.22
|—
|—
|1.33
|3.30
|—
|—
|1.08
|8.00
|—
|—
|1.05
|9.50
|—
|—
|2.60
|1.52
|—
|—
|1.68
|2.26
|—
|—
|1.32
|3.37
|—
|—
|1.07
|6.89
|—
|—
|1.06
|8.94
|—
|—
|2.36
|1.62
|1.94
|1.92
|1.50
|2.65
|1.33
|3.39
|1.85
|2.02
|1.53
|2.58
|1.21
|4.51
|1.15
|5.61
|—
|—
|—
|—
Прогнозы на матч Митьюлланд 0:1 Славия Прага
Исход игры
Митьюлланд
45.5% (65)
Ничья
35.7% (51)
Славия Прага
18.9% (27)
Тотал 2.5
Больше
31.91% (45)
Меньше
68.09% (96)
Обе команды забьют
Да
65.96% (93)
Нет
34.04% (48)
Популярный счёт
1:1 Ничья
33.6% (48)
1:0 Митьюлланд
21% (30)
2:1 Митьюлланд
20.3% (29)
1:2 Славия Прага
9.1% (13)
0:1 Славия Прага
6.3% (9)
2:0 Митьюлланд
3.5% (5)
0:0 Ничья
1.4% (2)
0:2 Славия Прага
1.4% (2)
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