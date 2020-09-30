24' Желтая карточкаИнгасон Сверрир
33' Желтая карточкаДе Вильена Тонни
35' Желтая карточкаКайо Силва
37' Желтая карточкаПелкас Димитрис
15
Креспо
Хосе
22
Шваб
Штефан
31
Кайо
Силва
47
Уткин
Даниил
33
Берг
Маркус
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Креспо ХосеЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Шваб ШтефанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
32 Нинуа НикаПолузащитник
-
18 Ваге МуссаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Феррейра Абел
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
31 Кайо СилваЗащитник
- Защитник
-
47 Уткин ДаниилПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
33 Берг МаркусНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Мусаев Мурад
Ход матча
24'
33'
35'
37'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Цолис Христос
|2
|0.5
|2.
|Пелкас Димитрис
|2
|0.5
|3.
|Яннулис Димитрис
|1
|0.25
|4.
|Живкович Андрия
|1
|0.25
|5.
|Акпом Чуба
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кабелла Реми
|1
|0.5
|2.
|Классон Виктор
|1 (1)
|0.5
|3.
|Берг Маркус
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ингасон Сверрир
|3
|0
|2.
|Шваб Штефан
|2
|0
|3.
|Пелкас Димитрис
|2
|0
|4.
|Михаилидис Яннис
|2
|0
|5.
|Варела Фернанду
|1
|0
|6.
|Креспо Хосе
|1
|0
|7.
|Эль-Каддури Омар
|1
|0
|8.
|Эсити Андерсон
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Берг Маркус
|1
|0
|2.
|Кайо Силва
|1
|0
|3.
|Классон Виктор
|1
|0
|4.
|Де Вильена Тонни
|1
|0
|5.
|Олссон Кристоффер
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|ПАОК
|16.67% (1)
|33.33% (2)
|16.67% (1)
|0
|33.33% (2)
|0
|Краснодар
|0
|0
|50% (1)
|0
|50% (1)
|0
Предыдущие игры
ПАОК Последние 20 матчей: + = -Волос 0:0 ПАОК Краснодар 2:1 ПАОК ПАОК 1:1 Атромитос ПАОК 2:1 Бенфика
Краснодар Последние 20 матчей: + = -Сочи 1:1 Краснодар Краснодар 2:1 ПАОК Краснодар 7:2 Химки Ротор 0:3 Краснодар
Краснодар 1:1 Ростов Краснодар 1:1 ЦСКА Москва Урал 1:0 Краснодар Краснодар 2:0 Арсенал Тула Локомотив Москва 1:0 Краснодар Уфа 0:3 Краснодар Краснодар 4:0 Ахмат Краснодар 0:2 Динамо Москва Крылья Советов 0:0 Краснодар Краснодар 3:0 Урал Рубин 1:0 Краснодар Краснодар 2:4 Зенит Ростов 1:1 Краснодар Оренбург 0:3 Краснодар Сочи 2:0 Краснодар Спартак Москва 0:1 Краснодар
Последние игры между собой
ПАОК: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 2
Краснодар: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 0
Победитель
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6.10
|1.12
|4.60
|1.19
|2.27
|1.62
|—
|—
|1.68
|2.18
|2.15
|1.70
|1.40
|2.90
|1.74
|2.08
|1.16
|5.10
|1.12
|6.10
|1.13
|5.40
|1.10
|6.20
|1.02
|11.00
|—
|—
|9.40
|1.02
|8.50
|1.04
|3.46
|1.29
|—
|—
|2.72
|1.46
|—
|—
|1.93
|1.96
|—
|—
|1.49
|2.62
|1.32
|3.26
|1.13
|5.35
|1.09
|5.95
|1.01
|10.75
|—
|—
|9.74
|1.05
|8.63
|1.06
|3.55
|1.29
|—
|—
|2.77
|1.46
|—
|—
|1.94
|1.93
|—
|—
|1.51
|2.63
|1.34
|3.27
|1.14
|4.88
|1.11
|5.36
|1.04
|10.70
|1.03
|11.89
|—
|—
|—
|—
|2.71
|1.48
|2.36
|1.62
|2.01
|1.85
|1.72
|2.17
|1.56
|2.49
|1.65
|2.30
|1.45
|2.83
|1.18
|4.96
|—
|—
|1.12
|6.82
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.5
|2.5
|3
|3
|3.5
|3.5
|1.45
|2.70
|—
|—
|1.07
|8.40
|—
|—
|1.04
|10.00
|—
|—
|1.11
|5.70
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|2.91
|1.41
|—
|—
|1.97
|1.83
|—
|—
|1.44
|2.79
|—
|—
|1.14
|5.75
|1.10
|7.10
|—
|—
|—
|—
|3.04
|1.39
|—
|—
|2.00
|1.87
|—
|—
|1.45
|2.81
|—
|—
|1.12
|5.22
|1.09
|5.89
|1.02
|14.91
|1.01
|15.62
|1.89
|1.97
|1.56
|2.48
|1.24
|4.20
|1.17
|5.23
|1.38
|3.11
|1.24
|4.14
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
Прогнозы на матч ПАОК 0:0 Краснодар
Исход игры
ПАОК
52.7% (79)
Ничья
39.3% (59)
Краснодар
8% (12)
Тотал 2.5
Больше
43.45% (63)
Меньше
56.55% (82)
Обе команды забьют
Да
73.79% (107)
Нет
26.21% (38)
Популярный счёт
1:1 Ничья
30% (45)
2:1 ПАОК
21.3% (32)
1:0 ПАОК
13.3% (20)
2:0 ПАОК
8% (12)
1:2 Краснодар
6.7% (10)
2:2 Ничья
6% (9)
3:1 ПАОК
5.3% (8)
0:0 Ничья
2.7% (4)
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