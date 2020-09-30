Эль-Каддури получил мяч на правом фланге около линии штрафной площади, пробросил мяч, и Кайо правила на нём нарушил. Это очередная карточка.

ПАОК очень активен в эти минуты, надо внимательно "Краснодару" действовать! Прострел со штрафного справа на ближнюю штангу, удалось игроку гостей на угловой мяч выбить!

Пелкас получает предупреждение. Сорвана атака "Краснодара", по карточкам у нас 2-2.

А вот штрафной не получился у "Краснодара". Причём и до штрафной было не очень далеко. Кабелла пробежал, Уткин пробил, но совсем неточно.

34' Пелкас выполнил подачу со штрафного, удалось отбиться "Краснодару", но атака продолжилась! Последовал заброс справа на дальнюю штангу, и набегавший Креспо опасно пробивал головой! Повезло, что Сафонов в ближнем углу оказался и намертво мяч поймал!

33' Де Вильена получил карточку, нарушил игрок "Краснодара" правила.

31' Полчаса команды сыграли, пока 0:0. Счёт вполне устраивает "Краснодар", но к примеру 1:0 уже не катит.

30' Неплохая атака развивалась у "Краснодара", в итоге Де Вильена наносил удар сходу из-за пределов штрафной площади, мяч пролетел недалеко от крестовины. Неплохо!

29' Неплохой заброс вперёд на Берга, там ещё и Михаилидис неожиданно поскользнулся, но шведский форвард оказался в положении "вне игры".

28' Подача слева к линии вратарской, тут никто не мешает Сафонову мяч в руки поймать.

27' Длинная передача налево на Цолиса, Мартынович поставил корпус и выбил мяч на угловой.

26' Освоился "Краснодар"! Стартовый натиск хозяев выдержан, уже чаще игроки нашей команды оказываются на чужой половине поля.

25' Длинная подача со штрафного к воротам ПАОКа, отбились хозяева. Газинский оказался на подборе, но под прессингом оттянулся на фланг, где в итоге мяч и уступил.

24' Первая карточка в нашем матче! В быструю атаку убегали гости, Кабелла пересёк центр поля, слегка притормозил, заставив догонявшего Ингасона правила нарушать.

22' Рамирес навесил с левого фланга в штрафную площадь, защитник ПАОКа мяч выбил.

22' Вот и сейчас, быстро отобрали мяч игроки ПАОКа, пошли в наступление, и пошла длинная передача с левого фланга. Сафонов точен на выходе, уверенно сыграл руками.

21' Катают мяч игроки "Краснодара", хозяева встречают на центральной линии, и уже там включают довольно плотный прессинг.

20' Перешли в быстрое наступление игроки ПАОКа, последовал прострел с левого фланга, Рамирес запутался в ногах, но Сафонов подскочил и вовремя мяч в руки забрал.

19' Да, пока чуть лучше смотрится ПАОК, у "Краснодара" не получается наладить контроль над мячом.

18' Ещё один удар по воротам "Краснодара", на этот раз сходу и низом, Сафонов был готов, в падении он мяч в руки забрал.

16' Сафонов во время исполнения хозяевами углового играл на выходе, смог мяч отбить, но и налетел при этом на Михаилидиса. Без повреждения обошлось.

15' Опасно у ворот "Краснодара"! Андрия Живкович получил мяч слева, сильно пробил низом с линии штрафной площади в дальний угол, Сафонов вытянулся и переправил мяч на угловой!

14' Кайо наносил удар с дальней дистанции по воротам ПАОКа, но это не проблема для Живковича, мяч в руках голкипера.

13' "Краснодар" перебрался на чужую половину поля, Кабелла пытался по центру мяч протащить, но смог защитник сыграть и выбил его в аут.

12' Ещё одна атака ПАОКа, Игнасон получил мяч справа в штрафной площади нашей команды, а вот передача в центр не прошла у защитника.

10' Угловой у ворот "Краснодара", Пелкас аккуратно установил мяч на левом флажке, навесил на дальнюю штангу, и по уходящему мячу смог пробить Варела. Получилось не очень сильно, смог защитник отбить.

9' Длинный заброс в штрафную площадь "Краснодара", мяч уходил за лицевую, но Сафонов зачем-то решил сыграть на выходе, в итоге от его руки тот улетел на угловой.

7' Сафонов не очень удачно выносил мяч от своих ворот, попал в аут. Вновь ПАОК пытается взвинтить темп.

6' Прессингует ПАОК, не так просто гостям выбраться со своей половины поля. Вот уже и Газинский опустился ниже на помощь своим защитникам.

4' А вот и первая попытка атаки "Краснодара". Де Вильена выполнял диагональную передачу в штрафную площадь, куда набегал Классон, но получилось не очень удачно. Живкович мяч в руки поймал.

3' Греческая команда старается наладить контроль над мячом, да и в принципе на высоких скоростях начать встречу. Быть может, на быстрый гол ставит ПАОК.

2' Угловой сразу же заработали футболисты ПАОКа, пошла подача справа к линии вратарской площадки, Сафонов смог вынести мяч.