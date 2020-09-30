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ПАОК
0:0
Первый тайм: 39'

Стадион:
Краснодар
0'
24' Желтая карточка
Ингасон Сверрир
33' Желтая карточка
Де Вильена Тонни
35' Желтая карточка
Кайо Силва
37' Желтая карточка
Пелкас Димитрис
39'
88
Живкович
Живко
15
Креспо
Хосе
4
Ингасон
Сверрир
5
Варела
Фернанду
49
Михаилидис
Яннис
14
Живкович
Андрия
22
Шваб
Штефан
7
Эль-Каддури
Омар
23
Яннулис
Димитрис
10
Пелкас
Димитрис
11
Цолис
Христос
39
Сафонов
Матвей
98
Петров
Сергей
4
Мартынович
Александр
31
Кайо
Силва
6
Рамирес
Кристьян
47
Уткин
Даниил
8
Газинский
Юрий
52
Де
Вильена
Тонни
16
Классон
Виктор
33
Берг
Маркус
7
Кабелла
Реми
ПАОК
4-4-2
Краснодар
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

ПАОК
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Цолис Христос 2 0.5
2. Пелкас Димитрис 2 0.5
3. Яннулис Димитрис 1 0.25
4. Живкович Андрия 1 0.25
5. Акпом Чуба 0 0
Краснодар
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кабелла Реми 1 0.5
2. Классон Виктор 1 (1) 0.5
3. Берг Маркус 0 0

Карточки

ПАОК
# Игрок      
1. Ингасон Сверрир 3 0
2. Шваб Штефан 2 0
3. Пелкас Димитрис 2 0
4. Михаилидис Яннис 2 0
5. Варела Фернанду 1 0
6. Креспо Хосе 1 0
7. Эль-Каддури Омар 1 0
8. Эсити Андерсон 1 0
Краснодар
# Игрок      
1. Берг Маркус 1 0
2. Кайо Силва 1 0
3. Классон Виктор 1 0
4. Де Вильена Тонни 1 0
5. Олссон Кристоффер 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 ПАОК 16.67% (1) 33.33% (2) 16.67% (1) 0 33.33% (2) 0
 Краснодар 0 0 50% (1) 0 50% (1) 0

Предыдущие игры

ПАОК Последние 20 матчей: + = -
Волос 0:0 ПАОК Краснодар 2:1 ПАОК ПАОК 1:1 Атромитос ПАОК 2:1 Бенфика
ПАОК 1:0 Лариса Панатинаикос 0:1 ПАОК ПАОК 3:1 Бешикташ ПАОК 2:0 Волос ПАОК 2:0 Волос Атромитос 0:0 ПАОК ПАОК 0:0 Арис Салоники АЕК 0:0 ПАОК Олимпиакос 0:1 ПАОК ПАОК 0:0 Панатинаикос ОФИ 2:2 ПАОК ПАОК 0:2 АЕК Арис Салоники 0:2 ПАОК Олимпиакос 2:0 ПАОК ПАОК 3:1 ОФИ Панатинаикос 0:0 ПАОК
Краснодар Последние 20 матчей: + = -
Сочи 1:1 Краснодар Краснодар 2:1 ПАОК Краснодар 7:2 Химки Ротор 0:3 Краснодар
Краснодар 1:1 Ростов Краснодар 1:1 ЦСКА Москва Урал 1:0 Краснодар Краснодар 2:0 Арсенал Тула Локомотив Москва 1:0 Краснодар Уфа 0:3 Краснодар Краснодар 4:0 Ахмат Краснодар 0:2 Динамо Москва Крылья Советов 0:0 Краснодар Краснодар 3:0 Урал Рубин 1:0 Краснодар Краснодар 2:4 Зенит Ростов 1:1 Краснодар Оренбург 0:3 Краснодар Сочи 2:0 Краснодар Спартак Москва 0:1 Краснодар

Последние игры между собой

ПАОК: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 2
Краснодар: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 0
Краснодар 2:1 ПАОК Лига чемпионов Краснодар 2:1 ПАОК Лига Европы ПАОК 0:0 Краснодар Лига Европы
  • Первый тайм
  • 38'
    А вот штрафной не получился у "Краснодара". Причём и до штрафной было не очень далеко. Кабелла пробежал, Уткин пробил, но совсем неточно.
  • Желтая карточка
    37'
    Пелкас получает предупреждение. Сорвана атака "Краснодара", по карточкам у нас 2-2.
  • Угловой
    37'
    Подача справа, "Краснодар" отбивается. Есть возможность перевести дух.
  • 36'
    ПАОК очень активен в эти минуты, надо внимательно "Краснодару" действовать! Прострел со штрафного справа на ближнюю штангу, удалось игроку гостей на угловой мяч выбить!
  • Желтая карточка
    35'
    Эль-Каддури получил мяч на правом фланге около линии штрафной площади, пробросил мяч, и Кайо правила на нём нарушил. Это очередная карточка.
  • Опасный момент
    34'
    Пелкас выполнил подачу со штрафного, удалось отбиться "Краснодару", но атака продолжилась! Последовал заброс справа на дальнюю штангу, и набегавший Креспо опасно пробивал головой! Повезло, что Сафонов в ближнем углу оказался и намертво мяч поймал!
  • Желтая карточка
    33'
    Де Вильена получил карточку, нарушил игрок "Краснодара" правила.
  • 31'
    Полчаса команды сыграли, пока 0:0. Счёт вполне устраивает "Краснодар", но к примеру 1:0 уже не катит.
  • 30'
    Неплохая атака развивалась у "Краснодара", в итоге Де Вильена наносил удар сходу из-за пределов штрафной площади, мяч пролетел недалеко от крестовины. Неплохо!
  • Офсайд
    29'
    Неплохой заброс вперёд на Берга, там ещё и Михаилидис неожиданно поскользнулся, но шведский форвард оказался в положении "вне игры".
  • Угловой
    28'
    Подача слева к линии вратарской, тут никто не мешает Сафонову мяч в руки поймать.
  • 27'
    Длинная передача налево на Цолиса, Мартынович поставил корпус и выбил мяч на угловой.
  • 26'
    Освоился "Краснодар"! Стартовый натиск хозяев выдержан, уже чаще игроки нашей команды оказываются на чужой половине поля.
  • 25'
    Длинная подача со штрафного к воротам ПАОКа, отбились хозяева. Газинский оказался на подборе, но под прессингом оттянулся на фланг, где в итоге мяч и уступил.
  • Желтая карточка
    24'
    Первая карточка в нашем матче! В быструю атаку убегали гости, Кабелла пересёк центр поля, слегка притормозил, заставив догонявшего Ингасона правила нарушать.
  • 22'
    Рамирес навесил с левого фланга в штрафную площадь, защитник ПАОКа мяч выбил.
  • 22'
    Вот и сейчас, быстро отобрали мяч игроки ПАОКа, пошли в наступление, и пошла длинная передача с левого фланга. Сафонов точен на выходе, уверенно сыграл руками.
  • 21'
    Катают мяч игроки "Краснодара", хозяева встречают на центральной линии, и уже там включают довольно плотный прессинг.
  • 20'
    Перешли в быстрое наступление игроки ПАОКа, последовал прострел с левого фланга, Рамирес запутался в ногах, но Сафонов подскочил и вовремя мяч в руки забрал.
  • 19'
    Да, пока чуть лучше смотрится ПАОК, у "Краснодара" не получается наладить контроль над мячом.
  • 18'
    Ещё один удар по воротам "Краснодара", на этот раз сходу и низом, Сафонов был готов, в падении он мяч в руки забрал.
  • Угловой
    16'
    Сафонов во время исполнения хозяевами углового играл на выходе, смог мяч отбить, но и налетел при этом на Михаилидиса. Без повреждения обошлось.
  • Опасный момент
    15'
    Опасно у ворот "Краснодара"! Андрия Живкович получил мяч слева, сильно пробил низом с линии штрафной площади в дальний угол, Сафонов вытянулся и переправил мяч на угловой!
  • 14'
    Кайо наносил удар с дальней дистанции по воротам ПАОКа, но это не проблема для Живковича, мяч в руках голкипера.
  • 13'
    "Краснодар" перебрался на чужую половину поля, Кабелла пытался по центру мяч протащить, но смог защитник сыграть и выбил его в аут.
  • 12'
    Ещё одна атака ПАОКа, Игнасон получил мяч справа в штрафной площади нашей команды, а вот передача в центр не прошла у защитника.
  • Угловой
    10'
    Угловой у ворот "Краснодара", Пелкас аккуратно установил мяч на левом флажке, навесил на дальнюю штангу, и по уходящему мячу смог пробить Варела. Получилось не очень сильно, смог защитник отбить.
  • 9'
    Длинный заброс в штрафную площадь "Краснодара", мяч уходил за лицевую, но Сафонов зачем-то решил сыграть на выходе, в итоге от его руки тот улетел на угловой.
  • 7'
    Сафонов не очень удачно выносил мяч от своих ворот, попал в аут. Вновь ПАОК пытается взвинтить темп.
  • 6'
    Прессингует ПАОК, не так просто гостям выбраться со своей половины поля. Вот уже и Газинский опустился ниже на помощь своим защитникам.
  • 4'
    А вот и первая попытка атаки "Краснодара". Де Вильена выполнял диагональную передачу в штрафную площадь, куда набегал Классон, но получилось не очень удачно. Живкович мяч в руки поймал.
  • 3'
    Греческая команда старается наладить контроль над мячом, да и в принципе на высоких скоростях начать встречу. Быть может, на быстрый гол ставит ПАОК.
  • Угловой
    2'
    Угловой сразу же заработали футболисты ПАОКа, пошла подача справа к линии вратарской площадки, Сафонов смог вынести мяч.
  • Первый тайм начался
    1'
    Понеслась! Орсато дал стартовый свисток, футболисты "Краснодара"! В серо-зелёной форме сегодня наша команда, а ПАОК будет играть в белой форме с тонкими вертикальными чёрными полосками.
  • До матча
  • Судья
    Судейская бригада сегодня из Италии!
    Главный судья - Даниэле Орсато;
    Ассистенты рефери: Алессандро Джаллатини, Фабиано Прети;
    Резервный судья - Даниэле Довери.
  • Выстроились команды, звучит гимн Лиги чемпионов!
  • Появляются команды на поле! Сначала вышли футболисты ПАОКа, а следом и российский клуб!
  • В Краснодара сильнее оказались хозяева со счётом 2:1. Греки повели первыми усилиями Пелкаса, но затем Классон с пенальти и Кабелла вывели свою команду в фавориты противостояния. Но важный гостевой гол греки всё-таки забили.
  • Итак, соперник "Краснодара" - греческий ПАОК. Немного повезло российскому клубу, что не будет сегодня зрителей, поскольку в Греции умеют болеть и гнать свою команду вперёд. Но думаю, сегодня из-за пределов стадиона постараются фанаты поддержать своих футболистов.
  • Здравствуйте, уважаемые зрители, любители футбола!
    Момент истины для "Краснодара" наступит совсем скоро! Ответный матч раунда плей-офф Лиги чемпионов. Так и хочется сказать: сейчас или никогда. А что, скоро мы лишимся трёх команд в Лиге чемпионов, может уже будет и никогда. Будем болеть за наших!
    С вами Андрей Сергеев. Добро пожаловать!
Прогнозы 150
ПАОК 52.7% (79)
X 39.3% (59)
Краснодар 8% (12)
Все прогнозы
1.73 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
ПАОК
Ничья
Краснодар
2.16
3.60
4.24
Все Коэффициенты
Новости

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
2.13 3.15 3.85
2.16 3.05 3.90
2.15 3.56 3.30
2.36 3.52 2.88
1.97 3.32 4.24

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
6.10 1.12 4.60 1.19 2.27 1.62 1.68 2.18 2.15 1.70 1.40 2.90 1.74 2.08 1.16 5.10 1.12 6.10 1.13 5.40 1.10 6.20 1.02 11.00
9.40 1.02 8.50 1.04 3.46 1.29 2.72 1.46 1.93 1.96 1.49 2.62 1.32 3.26 1.13 5.35 1.09 5.95 1.01 10.75
9.74 1.05 8.63 1.06 3.55 1.29 2.77 1.46 1.94 1.93 1.51 2.63 1.34 3.27 1.14 4.88 1.11 5.36 1.04 10.70 1.03 11.89
2.71 1.48 2.36 1.62 2.01 1.85 1.72 2.17 1.56 2.49 1.65 2.30 1.45 2.83 1.18 4.96 1.12 6.82
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
1.45 2.70 1.07 8.40 1.04 10.00 1.11 5.70
2.91 1.41 1.97 1.83 1.44 2.79 1.14 5.75 1.10 7.10
3.04 1.39 2.00 1.87 1.45 2.81 1.12 5.22 1.09 5.89 1.02 14.91 1.01 15.62
1.89 1.97 1.56 2.48 1.24 4.20 1.17 5.23 1.38 3.11 1.24 4.14
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.20 1.22 2.90 1.44 1.75 2.15 1.27 3.50
3.76 1.27 2.56 1.51 1.69 2.17 1.28 3.68 1.19 4.80

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.50 1.53
1.68 2.18
Букмекер Да Нет
15.00 1.01
Букмекер Да Нет
3.30 1.31
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Прогнозы на матч ПАОК 0:0 Краснодар

Исход игры
ПАОК
52.7% (79)
Ничья
39.3% (59)
Краснодар
8% (12)
Тотал 2.5
Больше
43.45% (63)
Меньше
56.55% (82)
Обе команды забьют
Да
73.79% (107)
Нет
26.21% (38)
Популярный счёт
1:1 Ничья
30% (45)
2:1 ПАОК
21.3% (32)
1:0 ПАОК
13.3% (20)
2:0 ПАОК
8% (12)
1:2 Краснодар
6.7% (10)
2:2 Ничья
6% (9)
3:1 ПАОК
5.3% (8)
0:0 Ничья
2.7% (4)
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