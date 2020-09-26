Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Цолис Христос
|2
|0.67
|2.
|Пелкас Димитрис
|2
|0.67
|3.
|Яннулис Димитрис
|1
|0.33
|4.
|Живкович Андрия
|1
|0.33
|5.
|Акпом Чуба
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кабелла Реми
|1
|1
|2.
|Классон Виктор
|1 (1)
|1
|3.
|Берг Маркус
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Шваб Штефан
|2
|0
|2.
|Ингасон Сверрир
|2
|0
|3.
|Пелкас Димитрис
|2
|0
|4.
|Михаилидис Яннис
|2
|0
|5.
|Варела Фернанду
|1
|0
|6.
|Креспо Хосе
|1
|0
|7.
|Эль-Каддури Омар
|1
|0
|8.
|Эсити Андерсон
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Берг Маркус
|1
|0
|2.
|Кайо Силва
|1
|0
|3.
|Классон Виктор
|1
|0
|4.
|Олссон Кристоффер
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|ПАОК
|16.67% (1)
|33.33% (2)
|16.67% (1)
|0
|33.33% (2)
|0
|Краснодар
|0
|0
|50% (1)
|0
|50% (1)
|0
Предыдущие игры
ПАОК Последние 20 матчей: +9 =8 -3Волос 0:0 ПАОК Краснодар 2:1 ПАОК ПАОК 1:1 Атромитос ПАОК 2:1 Бенфика
Краснодар Последние 20 матчей: +9 =5 -6Сочи 1:1 Краснодар Краснодар 2:1 ПАОК Краснодар 7:2 Химки Ротор 0:3 Краснодар
Краснодар 1:1 Ростов Краснодар 1:1 ЦСКА Москва Урал 1:0 Краснодар Краснодар 2:0 Арсенал Тула Локомотив Москва 1:0 Краснодар Уфа 0:3 Краснодар Краснодар 4:0 Ахмат Краснодар 0:2 Динамо Москва Крылья Советов 0:0 Краснодар Краснодар 3:0 Урал Рубин 1:0 Краснодар Краснодар 2:4 Зенит Ростов 1:1 Краснодар Оренбург 0:3 Краснодар Сочи 2:0 Краснодар Спартак Москва 0:1 Краснодар
Последние игры между собой
ПАОК: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 2
Краснодар: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 0
Победитель
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|11.50
|1.02
|8.30
|1.05
|3.45
|1.28
|2.70
|1.44
|—
|—
|1.90
|1.90
|1.70
|2.15
|1.49
|2.60
|1.32
|3.20
|1.14
|5.30
|1.11
|6.00
|1.02
|10.50
|—
|—
|9.60
|1.02
|8.70
|1.04
|3.50
|1.28
|2.77
|1.44
|—
|—
|1.96
|1.94
|—
|—
|1.51
|2.56
|1.33
|3.18
|1.13
|5.20
|1.09
|5.90
|1.01
|10.25
|—
|—
|9.74
|1.05
|8.63
|1.06
|3.55
|1.29
|2.77
|1.46
|—
|—
|1.94
|1.93
|—
|—
|1.51
|2.63
|1.34
|3.27
|1.14
|4.88
|1.11
|5.36
|1.04
|10.70
|1.03
|11.89
|—
|—
|—
|—
|3.78
|1.28
|2.89
|1.43
|2.25
|1.67
|1.94
|1.91
|1.72
|2.17
|1.51
|2.63
|1.34
|3.33
|—
|—
|1.12
|6.65
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.5
|2.5
|3
|3
|3.5
|3.5
|—
|—
|—
|—
|1.93
|1.87
|—
|—
|1.41
|2.75
|1.12
|5.50
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|3.04
|1.38
|—
|—
|1.98
|1.83
|—
|—
|1.45
|2.75
|1.14
|5.60
|1.10
|6.95
|—
|—
|—
|—
|3.04
|1.39
|—
|—
|2.00
|1.87
|—
|—
|1.45
|2.81
|1.12
|5.22
|1.09
|5.89
|1.02
|14.91
|1.01
|15.62
|3.08
|1.39
|2.53
|1.54
|1.98
|1.88
|1.59
|2.40
|1.43
|2.92
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
Прогнозы на матч ПАОК - Краснодар
Исход игры
ПАОК
45.5% (20)
Ничья
40.9% (18)
Краснодар
13.6% (6)
Тотал 2.5
Больше
40.48% (17)
Меньше
59.52% (25)
Обе команды забьют
Да
76.19% (32)
Нет
23.81% (10)
Популярный счёт
1:1 Ничья
34.1% (15)
2:1 ПАОК
15.9% (7)
2:0 ПАОК
13.6% (6)
1:2 Краснодар
11.4% (5)
2:2 Ничья
6.8% (3)
1:0 ПАОК
6.8% (3)
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