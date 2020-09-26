  1. Футбол
  2. Матчи
ПАОК
 
Позже

Стадион:
Краснодар

Бомбардиры внутри турнира

ПАОК
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Цолис Христос 2 0.67
2. Пелкас Димитрис 2 0.67
3. Яннулис Димитрис 1 0.33
4. Живкович Андрия 1 0.33
5. Акпом Чуба 0 0
Краснодар
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кабелла Реми 1 1
2. Классон Виктор 1 (1) 1
3. Берг Маркус 0 0

Карточки

ПАОК
# Игрок      
1. Шваб Штефан 2 0
2. Ингасон Сверрир 2 0
3. Пелкас Димитрис 2 0
4. Михаилидис Яннис 2 0
5. Варела Фернанду 1 0
6. Креспо Хосе 1 0
7. Эль-Каддури Омар 1 0
8. Эсити Андерсон 1 0
Краснодар
# Игрок      
1. Берг Маркус 1 0
2. Кайо Силва 1 0
3. Классон Виктор 1 0
4. Олссон Кристоффер 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 ПАОК 16.67% (1) 33.33% (2) 16.67% (1) 0 33.33% (2) 0
 Краснодар 0 0 50% (1) 0 50% (1) 0

Предыдущие игры

ПАОК Последние 20 матчей: +9 =8 -3
Волос 0:0 ПАОК Краснодар 2:1 ПАОК ПАОК 1:1 Атромитос ПАОК 2:1 Бенфика
ПАОК 1:0 Лариса Панатинаикос 0:1 ПАОК ПАОК 3:1 Бешикташ ПАОК 2:0 Волос ПАОК 2:0 Волос Атромитос 0:0 ПАОК ПАОК 0:0 Арис Салоники АЕК 0:0 ПАОК Олимпиакос 0:1 ПАОК ПАОК 0:0 Панатинаикос ОФИ 2:2 ПАОК ПАОК 0:2 АЕК Арис Салоники 0:2 ПАОК Олимпиакос 2:0 ПАОК ПАОК 3:1 ОФИ Панатинаикос 0:0 ПАОК
Краснодар Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Сочи 1:1 Краснодар Краснодар 2:1 ПАОК Краснодар 7:2 Химки Ротор 0:3 Краснодар
Краснодар 1:1 Ростов Краснодар 1:1 ЦСКА Москва Урал 1:0 Краснодар Краснодар 2:0 Арсенал Тула Локомотив Москва 1:0 Краснодар Уфа 0:3 Краснодар Краснодар 4:0 Ахмат Краснодар 0:2 Динамо Москва Крылья Советов 0:0 Краснодар Краснодар 3:0 Урал Рубин 1:0 Краснодар Краснодар 2:4 Зенит Ростов 1:1 Краснодар Оренбург 0:3 Краснодар Сочи 2:0 Краснодар Спартак Москва 0:1 Краснодар

Последние игры между собой

ПАОК: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 2
Краснодар: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 0
Краснодар 2:1 ПАОК Лига чемпионов Краснодар 2:1 ПАОК Лига Европы ПАОК 0:0 Краснодар Лига Европы

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
2.25 3.55 3.10
2.18 3.45 3.30
2.18 3.54 3.24
2.36 3.52 2.88
2.21 3.53 3.34

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
11.50 1.02 8.30 1.05 3.45 1.28 2.70 1.44 1.90 1.90 1.70 2.15 1.49 2.60 1.32 3.20 1.14 5.30 1.11 6.00 1.02 10.50
9.60 1.02 8.70 1.04 3.50 1.28 2.77 1.44 1.96 1.94 1.51 2.56 1.33 3.18 1.13 5.20 1.09 5.90 1.01 10.25
9.74 1.05 8.63 1.06 3.55 1.29 2.77 1.46 1.94 1.93 1.51 2.63 1.34 3.27 1.14 4.88 1.11 5.36 1.04 10.70 1.03 11.89
3.78 1.28 2.89 1.43 2.25 1.67 1.94 1.91 1.72 2.17 1.51 2.63 1.34 3.33 1.12 6.65
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
1.93 1.87 1.41 2.75 1.12 5.50
3.04 1.38 1.98 1.83 1.45 2.75 1.14 5.60 1.10 6.95
3.04 1.39 2.00 1.87 1.45 2.81 1.12 5.22 1.09 5.89 1.02 14.91 1.01 15.62
3.08 1.39 2.53 1.54 1.98 1.88 1.59 2.40 1.43 2.92
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.70 1.41 1.69 2.10 1.30 3.45
3.95 1.25 2.68 1.47 1.71 2.14 1.29 3.60 1.19 4.70

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.71 2.07
1.68 2.18
Букмекер Да Нет
4.40 1.19
Букмекер Да Нет
3.20 1.32
Где смотреть матч ПАОК - Краснодар онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Олимп Матчи АПЛ

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + ФРИБЕТ 10 000 рублей


Прогнозы на матч ПАОК - Краснодар

Исход игры
ПАОК
45.5% (20)
Ничья
40.9% (18)
Краснодар
13.6% (6)
Тотал 2.5
Больше
40.48% (17)
Меньше
59.52% (25)
Обе команды забьют
Да
76.19% (32)
Нет
23.81% (10)
Популярный счёт
1:1 Ничья
34.1% (15)
2:1 ПАОК
15.9% (7)
2:0 ПАОК
13.6% (6)
1:2 Краснодар
11.4% (5)
2:2 Ничья
6.8% (3)
1:0 ПАОК
6.8% (3)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Рейтинг букмекеров
1 Бонус: 15 000 ₽ Обзор Играть
2 Бонус: 5 000 ₽ Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Обзор Играть
4 Бонус: 10 000 ₽ Обзор Играть
5 Бонус: 15 000 ₽ Обзор Играть
6 Бонус: 2 000 ₽ Обзор Играть
7 Бонус: 2 000 ₽ Обзор Играть
8 Бонус: 20 000 ₽ Обзор Играть
9 Бонус: 500 ₽ Обзор Играть
10 Бонус: 1 000 ₽ Обзор Играть
11 Бонус: 19 500 ₽ Обзор Играть
12 Бонус: 3 000 ₽ Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров
Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный