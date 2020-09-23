Первый тайм

5' Абрахам по ногам сопернику заехал в центре поля. Судья все видел и назначил штрафной удар в пользу гостей.

4' Теперь уже Вудроу убегал на ворота соперника после заброса от Фризера, но арбитр остановил атаку из-за офсайда.

3' Выскакивал один на один с голкипер Абрахам после разрезного паса от Хаверца, но пробил не лучшим образом, позволив Коллинсу отбить ногой.

2' Хозяева будут играть сегодня в традиционных синих цветах, гости выбрали себе желтый комплект формы.