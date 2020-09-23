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Челси
0:0
Первый тайм: 5'

Стадион:
Барнсли
0' 5'
Челси
Барнсли

Бомбардиры внутри турнира

Челси
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
Барнсли
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Шмидт Патрик 1 0.5
2. Вудроу Коули 1 0.5
3. Уильямс Джордан 1 0.5

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Челси 0 0 0 0 0 0
 Барнсли 0 33.33% (1) 33.33% (1) 33.33% (1) 0 0

Предыдущие игры

Челси Последние 20 матчей: + = -
Челси 0:2 Ливерпуль Брайтон 1:3 Челси Брайтон 1:1 Челси Бавария 4:1 Челси
Арсенал 2:1 Челси Челси 2:0 Вулверхэмптон Ливерпуль 5:3 Челси Манчестер Юнайтед 1:3 Челси Челси 1:0 Норвич Шеффилд Юнайтед 3:0 Челси Кристал Пэлас 2:3 Челси Челси 3:0 Уотфорд Вест Хэм 3:2 Челси Лестер 0:1 Челси Челси 2:1 Манчестер Сити Астон Вилла 1:2 Челси Челси 1:0 Рединг Челси 4:0 Эвертон Челси 2:0 Ливерпуль Борнмут 2:2 Челси
Барнсли Последние 20 матчей: + = -
Рединг 2:0 Барнсли Мидлсбро 0:2 Барнсли Барнсли 0:1 Лутон Таун Барнсли 1:0 Ноттингем Форест
Барнсли 1:2 Ньюкасл Брентфорд 1:2 Барнсли Барнсли 1:0 Ноттингем Форест Лидс 1:0 Барнсли Барнсли 0:0 Уиган Лутон Таун 1:1 Барнсли Сток Сити 4:0 Барнсли Барнсли 2:0 Блэкберн Барнсли 0:0 Миллуолл КПР 0:1 Барнсли Барнсли 0:2 Кардифф Сити Рединг 2:0 Барнсли Халл Сити 0:1 Барнсли Барнсли 1:0 Мидлсбро Фулхэм 0:3 Барнсли Барнсли 0:1 Бирмингем

Последние игры между собой

Челси: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Барнсли: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Барнсли 1:0 Челси Кубок
  • Первый тайм
  • 5'
    Абрахам по ногам сопернику заехал в центре поля. Судья все видел и назначил штрафной удар в пользу гостей.
  • Офсайд
    4'
    Теперь уже Вудроу убегал на ворота соперника после заброса от Фризера, но арбитр остановил атаку из-за офсайда.
  • Опасный момент
    3'
    Выскакивал один на один с голкипер Абрахам после разрезного паса от Хаверца, но пробил не лучшим образом, позволив Коллинсу отбить ногой.
  • 2'
    Хозяева будут играть сегодня в традиционных синих цветах, гости выбрали себе желтый комплект формы.
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, поехали!
  • До матча
  • Приветствую всех любителей футбола! В рамках третьего раунда Кубка английской лиги нас ждет интереснейшее противостояние, "Челси" примет "Барнсли". Хоть лондонцы и считаются явным фаворитом игры, в кубковом поединке может случится всякое. Комментировать встречу для Вас будет Федосов Дмитрий!
Прогнозы 153
Челси 99.3% (152)
X 0.7% (1)
Барнсли 0% (0)
Все прогнозы
1.81 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Челси
Ничья
Барнсли
1.14
9.50
24.00
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Прогнозы на матч Челси 0:0 Барнсли

Исход игры
Челси
99.3% (152)
Ничья
0.7% (1)
Барнсли
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
49.01% (74)
Меньше
50.99% (77)
Обе команды забьют
Да
23.18% (35)
Нет
76.82% (116)
Популярный счёт
2:0 Челси
44.4% (68)
3:0 Челси
20.3% (31)
3:1 Челси
13.1% (20)
2:1 Челси
6.5% (10)
1:0 Челси
5.2% (8)
4:0 Челси
3.3% (5)
5:0 Челси
2% (3)
4:1 Челси
1.3% (2)
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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
1.11 9.50 24.00
1.09 9.10 22.00
1.14 9.30 24.00
1.19 7.13 14.90
1.13 8.74 20.27

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5 7 7 7.5 7.5
12.00 1.01 6.40 1.08 5.50 1.11 3.05 1.35 2.06 1.76 2.60 1.51 2.12 1.72 1.89 1.91 1.78 2.04 1.53 2.35 1.37 2.95 1.21 4.40 1.17 5.00 1.06 8.30
17.75 1.01 17.00 1.01 6.30 1.12 5.45 1.16 3.04 1.37 2.38 1.61 1.86 2.06 1.58 2.40 1.40 2.86 1.14 5.90 1.14 4.80 1.04 7.50
14.44 1.02 13.37 1.02 4.64 1.15 3.98 1.22 2.48 1.56 1.96 1.90 1.59 2.41 1.30 3.43 1.22 3.96 1.08 5.95 1.07 6.61 1.02 12.82 1.02 13.25 1.02 14.09 1.02 14.45
6.94 1.10 3.40 1.32 2.83 1.44 2.71 1.47 2.23 1.67 1.96 1.88 1.76 2.08 1.57 2.43 1.39 2.98 1.16 5.26
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4
3.30 1.31 1.91 1.89 1.41 2.80
4.85 1.19 3.04 1.38 1.77 2.06 1.38 3.12 1.19 4.60
3.55 1.28 2.50 1.55 1.63 2.33 1.23 3.88 1.14 4.77 1.04 10.16 1.03 11.22 1.01 16.46
3.71 1.28 3.37 1.33 2.29 1.64 1.88 1.96 1.62 2.32 1.38 3.12
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3
3.40 1.29 2.40 1.53 1.79 1.96 1.45 2.60
5.65 1.15 4.65 1.19 2.24 1.67 1.64 2.28 1.42 2.91 1.20 4.60

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.14 1.66
2.34 1.58
Букмекер Да Нет
5.60 1.16
Букмекер Да Нет
3.65 1.25
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