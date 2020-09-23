Челси
0:0
Первый тайм: 5'
Стадион: Стэмфорд Бридж
Барнсли
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Маунт МэйсонНападающий
- Полузащитник
-
29 Хаверц КайНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Вернер ТимоНападающий
-
18 Жиру ОливьеНападающий
-
Главный тренер: Лэмпард Фрэнк
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
24 Хальме АапоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Моуэтт АлексПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Шмидт ПатрикНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Уолтон ДжейкВратарь
-
22 Одуор КларкЗащитник
-
16 Томас ЛюкПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Чаплин КонорНападающий
-
Главный тренер: Штрубер Герхард
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Шмидт Патрик
|1
|0.5
|2.
|Вудроу Коули
|1
|0.5
|3.
|Уильямс Джордан
|1
|0.5
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Челси
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Барнсли
|0
|33.33% (1)
|33.33% (1)
|33.33% (1)
|0
|0
Предыдущие игры
Челси Последние 20 матчей: + = -Челси 0:2 Ливерпуль Брайтон 1:3 Челси Брайтон 1:1 Челси Бавария 4:1 Челси
Арсенал 2:1 Челси Челси 2:0 Вулверхэмптон Ливерпуль 5:3 Челси Манчестер Юнайтед 1:3 Челси Челси 1:0 Норвич Шеффилд Юнайтед 3:0 Челси Кристал Пэлас 2:3 Челси Челси 3:0 Уотфорд Вест Хэм 3:2 Челси Лестер 0:1 Челси Челси 2:1 Манчестер Сити Астон Вилла 1:2 Челси Челси 1:0 Рединг Челси 4:0 Эвертон Челси 2:0 Ливерпуль Борнмут 2:2 Челси
Барнсли Последние 20 матчей: + = -Рединг 2:0 Барнсли Мидлсбро 0:2 Барнсли Барнсли 0:1 Лутон Таун Барнсли 1:0 Ноттингем Форест
Барнсли 1:2 Ньюкасл Брентфорд 1:2 Барнсли Барнсли 1:0 Ноттингем Форест Лидс 1:0 Барнсли Барнсли 0:0 Уиган Лутон Таун 1:1 Барнсли Сток Сити 4:0 Барнсли Барнсли 2:0 Блэкберн Барнсли 0:0 Миллуолл КПР 0:1 Барнсли Барнсли 0:2 Кардифф Сити Рединг 2:0 Барнсли Халл Сити 0:1 Барнсли Барнсли 1:0 Мидлсбро Фулхэм 0:3 Барнсли Барнсли 0:1 Бирмингем
Последние игры между собой
Челси: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Барнсли: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Прогнозы на матч Челси 0:0 Барнсли
Исход игры
Челси
99.3% (152)
Ничья
0.7% (1)
Барнсли
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
49.01% (74)
Меньше
50.99% (77)
Обе команды забьют
Да
23.18% (35)
Нет
76.82% (116)
Популярный счёт
2:0 Челси
44.4% (68)
3:0 Челси
20.3% (31)
3:1 Челси
13.1% (20)
2:1 Челси
6.5% (10)
1:0 Челси
5.2% (8)
4:0 Челси
3.3% (5)
5:0 Челси
2% (3)
4:1 Челси
1.3% (2)
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Победитель
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|6.5
|6.5
|7
|7
|7.5
|7.5
|—
|—
|12.00
|1.01
|6.40
|1.08
|5.50
|1.11
|3.05
|1.35
|2.06
|1.76
|2.60
|1.51
|2.12
|1.72
|1.89
|1.91
|1.78
|2.04
|1.53
|2.35
|1.37
|2.95
|1.21
|4.40
|1.17
|5.00
|1.06
|8.30
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|17.75
|1.01
|17.00
|1.01
|6.30
|1.12
|5.45
|1.16
|3.04
|1.37
|—
|—
|2.38
|1.61
|—
|—
|1.86
|2.06
|—
|—
|1.58
|2.40
|1.40
|2.86
|1.14
|5.90
|1.14
|4.80
|1.04
|7.50
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|14.44
|1.02
|13.37
|1.02
|4.64
|1.15
|3.98
|1.22
|2.48
|1.56
|—
|—
|1.96
|1.90
|—
|—
|1.59
|2.41
|—
|—
|1.30
|3.43
|1.22
|3.96
|1.08
|5.95
|1.07
|6.61
|1.02
|12.82
|1.02
|13.25
|1.02
|14.09
|1.02
|14.45
|—
|—
|—
|—
|6.94
|1.10
|—
|—
|3.40
|1.32
|2.83
|1.44
|2.71
|1.47
|2.23
|1.67
|1.96
|1.88
|1.76
|2.08
|1.57
|2.43
|1.39
|2.98
|—
|—
|1.16
|5.26
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.5
|2.5
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|—
|—
|—
|—
|3.30
|1.31
|—
|—
|1.91
|1.89
|—
|—
|1.41
|2.80
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|4.85
|1.19
|—
|—
|3.04
|1.38
|—
|—
|1.77
|2.06
|—
|—
|1.38
|3.12
|1.19
|4.60
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|3.55
|1.28
|—
|—
|2.50
|1.55
|—
|—
|1.63
|2.33
|—
|—
|1.23
|3.88
|1.14
|4.77
|1.04
|10.16
|1.03
|11.22
|1.01
|16.46
|—
|—
|3.71
|1.28
|3.37
|1.33
|2.29
|1.64
|1.88
|1.96
|1.62
|2.32
|1.38
|3.12
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—