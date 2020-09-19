Челси
Позже
Стадион: Стэмфорд Бридж
Барнсли
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Шмидт Патрик
|1
|0.5
|2.
|Вудроу Коули
|1
|0.5
|3.
|Уильямс Джордан
|1
|0.5
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Челси
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Барнсли
|0
|33.33% (1)
|33.33% (1)
|33.33% (1)
|0
|0
Предыдущие игры
Челси Последние 20 матчей: + = -Челси 0:2 Ливерпуль Брайтон 1:3 Челси Брайтон 1:1 Челси Бавария 4:1 Челси
Арсенал 2:1 Челси Челси 2:0 Вулверхэмптон Ливерпуль 5:3 Челси Манчестер Юнайтед 1:3 Челси Челси 1:0 Норвич Шеффилд Юнайтед 3:0 Челси Кристал Пэлас 2:3 Челси Челси 3:0 Уотфорд Вест Хэм 3:2 Челси Лестер 0:1 Челси Челси 2:1 Манчестер Сити Астон Вилла 1:2 Челси Челси 1:0 Рединг Челси 4:0 Эвертон Челси 2:0 Ливерпуль Борнмут 2:2 Челси
Барнсли Последние 20 матчей: + = -Рединг 2:0 Барнсли Мидлсбро 0:2 Барнсли Барнсли 0:1 Лутон Таун Барнсли 1:0 Ноттингем Форест
Барнсли 1:2 Ньюкасл Брентфорд 1:2 Барнсли Барнсли 1:0 Ноттингем Форест Лидс 1:0 Барнсли Барнсли 0:0 Уиган Лутон Таун 1:1 Барнсли Сток Сити 4:0 Барнсли Барнсли 2:0 Блэкберн Барнсли 0:0 Миллуолл КПР 0:1 Барнсли Барнсли 0:2 Кардифф Сити Рединг 2:0 Барнсли Халл Сити 0:1 Барнсли Барнсли 1:0 Мидлсбро Фулхэм 0:3 Барнсли Барнсли 0:1 Бирмингем
Последние игры между собой
Челси: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Барнсли: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Прогнозы на матч Челси - Барнсли
Исход игры
Челси
100% (53)
Ничья
0% (0)
Барнсли
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
49.02% (25)
Меньше
50.98% (26)
Обе команды забьют
Да
23.53% (12)
Нет
76.47% (39)
Популярный счёт
2:0 Челси
43.4% (23)
3:0 Челси
18.9% (10)
2:1 Челси
13.2% (7)
3:1 Челси
9.4% (5)
1:0 Челси
5.7% (3)
5:0 Челси
3.8% (2)
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Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|—
|—
|12.00
|1.01
|5.10
|1.15
|4.20
|1.20
|2.50
|1.50
|2.06
|1.76
|2.01
|1.80
|1.78
|2.04
|1.63
|2.28
|1.33
|3.15
|1.25
|3.75
|1.10
|6.10
|1.08
|6.80
|1.02
|11.50
|16.50
|1.01
|15.00
|1.02
|5.25
|1.17
|4.15
|1.24
|2.56
|1.57
|—
|—
|1.98
|1.85
|—
|—
|1.61
|2.34
|1.33
|3.36
|1.25
|4.05
|1.11
|6.90
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|5.14
|1.15
|—
|—
|2.53
|1.50
|2.25
|1.64
|1.96
|1.85
|1.71
|2.12
|1.56
|2.39
|—
|—
|1.21
|4.23
|—
|—
|—
|—
|—
|—