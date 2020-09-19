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Челси
 
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Стадион:
Барнсли

Бомбардиры внутри турнира

Челси
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
Барнсли
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Шмидт Патрик 1 0.5
2. Вудроу Коули 1 0.5
3. Уильямс Джордан 1 0.5

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Челси 0 0 0 0 0 0
 Барнсли 0 33.33% (1) 33.33% (1) 33.33% (1) 0 0

Предыдущие игры

Челси Последние 20 матчей: + = -
Челси 0:2 Ливерпуль Брайтон 1:3 Челси Брайтон 1:1 Челси Бавария 4:1 Челси
Арсенал 2:1 Челси Челси 2:0 Вулверхэмптон Ливерпуль 5:3 Челси Манчестер Юнайтед 1:3 Челси Челси 1:0 Норвич Шеффилд Юнайтед 3:0 Челси Кристал Пэлас 2:3 Челси Челси 3:0 Уотфорд Вест Хэм 3:2 Челси Лестер 0:1 Челси Челси 2:1 Манчестер Сити Астон Вилла 1:2 Челси Челси 1:0 Рединг Челси 4:0 Эвертон Челси 2:0 Ливерпуль Борнмут 2:2 Челси
Барнсли Последние 20 матчей: + = -
Рединг 2:0 Барнсли Мидлсбро 0:2 Барнсли Барнсли 0:1 Лутон Таун Барнсли 1:0 Ноттингем Форест
Барнсли 1:2 Ньюкасл Брентфорд 1:2 Барнсли Барнсли 1:0 Ноттингем Форест Лидс 1:0 Барнсли Барнсли 0:0 Уиган Лутон Таун 1:1 Барнсли Сток Сити 4:0 Барнсли Барнсли 2:0 Блэкберн Барнсли 0:0 Миллуолл КПР 0:1 Барнсли Барнсли 0:2 Кардифф Сити Рединг 2:0 Барнсли Халл Сити 0:1 Барнсли Барнсли 1:0 Мидлсбро Фулхэм 0:3 Барнсли Барнсли 0:1 Бирмингем

Последние игры между собой

Челси: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Барнсли: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Барнсли 1:0 Челси Кубок
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Челси - Барнсли от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 23 сентября 2020, осталось 2 дня 20 часов 21 минуту.


    На матч можно сделать ставку и получить бонус 5000 рублей.
    • Прогнозы 53
    Челси 100% (53)
    X 0% (0)
    Барнсли 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Челси
    Ничья
    Барнсли
    1.20
    7.80
    17.75
    Все Коэффициенты

    Прогнозы на матч Челси - Барнсли

    Исход игры
    Челси
    100% (53)
    Ничья
    0% (0)
    Барнсли
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    49.02% (25)
    Меньше
    50.98% (26)
    Обе команды забьют
    Да
    23.53% (12)
    Нет
    76.47% (39)
    Популярный счёт
    2:0 Челси
    43.4% (23)
    3:0 Челси
    18.9% (10)
    2:1 Челси
    13.2% (7)
    3:1 Челси
    9.4% (5)
    1:0 Челси
    5.7% (3)
    5:0 Челси
    3.8% (2)
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    Где смотреть матч Челси - Барнсли онлайн

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    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    1.20 6.90 14.50
    1.18 7.10 14.00
    1.20 7.80 17.75
    1.16 7.57 17.50

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    12.00 1.01 5.10 1.15 4.20 1.20 2.50 1.50 2.06 1.76 2.01 1.80 1.78 2.04 1.63 2.28 1.33 3.15 1.25 3.75 1.10 6.10 1.08 6.80 1.02 11.50
    16.50 1.01 15.00 1.02 5.25 1.17 4.15 1.24 2.56 1.57 1.98 1.85 1.61 2.34 1.33 3.36 1.25 4.05 1.11 6.90
    5.14 1.15 2.53 1.50 2.25 1.64 1.96 1.85 1.71 2.12 1.56 2.39 1.21 4.23
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
    2.55 1.48 1.65 2.23 1.25 3.75
    3.76 1.27 2.59 1.50 1.65 2.24 1.26 3.85 1.17 5.00
    3.14 1.34 2.50 1.51 1.88 1.93 1.59 2.32 1.40 2.89
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    3.40 1.29 2.04 1.73 1.52 2.41 1.32 3.20
    5.20 1.16 3.76 1.27 2.03 1.79 1.51 2.56 1.32 3.38

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    2.23 1.61
    Букмекер Да Нет
    5.10 1.14
    Букмекер Да Нет
    4.00 1.22
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