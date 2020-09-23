Лестер
0:0
Первый тайм: 7'
Стадион: Кинг Пауэр
Арсенал
- Основной состав
-
12 Уорд ДэнниВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Чодури ХамзаПолузащитник
-
33 Томас ЛюкПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Барнс ХарвиПолузащитник
-
17 Перес АйосеПолузащитник
-
26 Прает ДеннисПолузащитник
-
34 Найт Джош
-
Главный тренер: Роджерс Брендан
- Основной состав
- Вратарь
-
16 Холдинг РобЗащитник
-
23 Луис ДавидЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Уиллок ДжоПолузащитник
-
19 Пепе НиколяНападающий
-
24 Нелсон РайсНападающий
-
30 Нкетиа ЭддиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
34 Джака ГранитПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Артета Микель
Предыдущие игры
Лестер Последние 20 матчей: + = -Лестер 4:2 Бёрнли Вест Бромвич 0:3 Лестер Лестер 1:1 Блэкберн Лестер 0:0 Шеффилд Уэнсдей
Бирмингем 0:2 Лестер Лестер 0:2 Манчестер Юнайтед Тоттенхэм 3:0 Лестер Лестер 2:0 Шеффилд Юнайтед Борнмут 4:1 Лестер Арсенал 1:1 Лестер Лестер 3:0 Кристал Пэлас Эвертон 2:1 Лестер Лестер 0:1 Челси Лестер 0:0 Брайтон Уотфорд 1:1 Лестер Лестер 4:0 Астон Вилла Лестер 1:0 Бирмингем Норвич 1:0 Лестер Лестер 0:1 Манчестер Сити Вулверхэмптон 0:0 Лестер
Арсенал Последние 20 матчей: + = -Арсенал 2:1 Вест Хэм Фулхэм 0:3 Арсенал Арсенал 4:3 КПР Арсенал 1:1 Ливерпуль
Милтон-Кейнс Донс 1:4 Арсенал Арсенал 2:1 Челси Арсенал 3:2 Уотфорд Астон Вилла 1:0 Арсенал Арсенал 2:0 Манчестер Сити Арсенал 2:1 Ливерпуль Тоттенхэм 2:1 Арсенал Арсенал 1:1 Лестер Вулверхэмптон 0:2 Арсенал Арсенал 4:0 Норвич Шеффилд Юнайтед 1:2 Арсенал Саутгемптон 0:2 Арсенал Брайтон 2:1 Арсенал Манчестер Сити 3:0 Арсенал Арсенал 2:3 Брентфорд Арсенал 6:0 Чарльтон
Последние игры между собой
Лестер: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 6
Арсенал: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 3
Прогнозы на матч Лестер 0:0 Арсенал
Исход игры
Лестер
28.1% (43)
Ничья
25.5% (39)
Арсенал
46.4% (71)
Тотал 2.5
Больше
73.03% (111)
Меньше
26.97% (41)
Обе команды забьют
Да
93.42% (142)
Нет
6.58% (10)
Популярный счёт
1:2 Арсенал
37.3% (57)
2:1 Лестер
24.2% (37)
1:1 Ничья
20.9% (32)
2:2 Ничья
4.6% (7)
0:1 Арсенал
3.9% (6)
2:3 Арсенал
2.6% (4)
3:2 Лестер
2% (3)
1:0 Лестер
1.3% (2)
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Победитель
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|6.5
|6.5
|12.50
|1.01
|11.00
|1.02
|4.30
|1.19
|3.45
|1.28
|2.14
|1.71
|2.15
|1.70
|1.99
|1.88
|1.69
|2.17
|—
|—
|1.48
|2.55
|1.23
|3.80
|1.18
|4.50
|1.07
|8.30
|1.05
|8.90
|—
|—
|—
|—
|14.25
|1.02
|12.75
|1.03
|4.55
|1.21
|3.60
|1.30
|—
|—
|2.30
|1.69
|—
|—
|1.78
|2.06
|—
|—
|1.50
|2.62
|1.26
|3.94
|1.20
|4.85
|1.07
|8.50
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|9.29
|1.05
|6.92
|1.07
|3.32
|1.32
|2.60
|1.51
|—
|—
|1.85
|2.01
|—
|—
|1.45
|2.78
|—
|—
|1.30
|3.43
|1.11
|5.18
|1.09
|5.61
|1.03
|11.22
|1.03
|12.06
|1.02
|14.51
|1.01
|14.90
|—
|—
|—
|—
|4.21
|1.24
|3.15
|1.39
|2.50
|1.56
|2.11
|1.77
|1.89
|1.98
|1.65
|2.30
|1.52
|2.61
|1.43
|2.91
|—
|—
|1.15
|5.82
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.5
|2.5
|3
|3
|3.5
|3.5
|—
|—
|—
|—
|2.14
|1.71
|—
|—
|1.49
|2.50
|—
|—
|1.17
|4.80
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|3.45
|1.31
|—
|—
|2.28
|1.63
|—
|—
|1.57
|2.40
|—
|—
|1.18
|4.95
|1.13
|6.05
|—
|—
|—
|—
|2.88
|1.42
|—
|—
|1.92
|1.94
|—
|—
|1.41
|2.92
|—
|—
|1.11
|5.16
|1.08
|6.02
|1.01
|15.18
|1.01
|15.83
|3.29
|1.36
|2.72
|1.49
|2.14
|1.76
|1.68
|2.25
|1.49
|2.73
|1.34
|3.40
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—