Первый тайм

8' Обмениваются команды выпадами вперёд. Пока нельзя кому-либо отдать предпочтение.

7' Грэй оказался в офсайде.

6' Олбрайтон пасом справа по центру вывел к воротам Ихеначо, но Лено вовремя выскочил навстречу и мяч выбил.

5' Гости неудачно исполнили первый угловой удар в матче. На дальней штанге мяча никто не ждал.

4' Нелсон слева с двадцати двух метров пробил в сантиметрах над дальней крестовиной.

3' Ихеначо слева от угла штрафной площади пробил правее ворот.

2' "Лестер" играет в синей форме, "Арсенал" - в белых футболках и бордовых трусах.