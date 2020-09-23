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Лестер
0:0
Первый тайм: 7'

Стадион:
Арсенал
0' 7'
Лестер
Арсенал

Предыдущие игры

Лестер Последние 20 матчей: + = -
Лестер 4:2 Бёрнли Вест Бромвич 0:3 Лестер Лестер 1:1 Блэкберн Лестер 0:0 Шеффилд Уэнсдей
Бирмингем 0:2 Лестер Лестер 0:2 Манчестер Юнайтед Тоттенхэм 3:0 Лестер Лестер 2:0 Шеффилд Юнайтед Борнмут 4:1 Лестер Арсенал 1:1 Лестер Лестер 3:0 Кристал Пэлас Эвертон 2:1 Лестер Лестер 0:1 Челси Лестер 0:0 Брайтон Уотфорд 1:1 Лестер Лестер 4:0 Астон Вилла Лестер 1:0 Бирмингем Норвич 1:0 Лестер Лестер 0:1 Манчестер Сити Вулверхэмптон 0:0 Лестер
Арсенал Последние 20 матчей: + = -
Арсенал 2:1 Вест Хэм Фулхэм 0:3 Арсенал Арсенал 4:3 КПР Арсенал 1:1 Ливерпуль
Милтон-Кейнс Донс 1:4 Арсенал Арсенал 2:1 Челси Арсенал 3:2 Уотфорд Астон Вилла 1:0 Арсенал Арсенал 2:0 Манчестер Сити Арсенал 2:1 Ливерпуль Тоттенхэм 2:1 Арсенал Арсенал 1:1 Лестер Вулверхэмптон 0:2 Арсенал Арсенал 4:0 Норвич Шеффилд Юнайтед 1:2 Арсенал Саутгемптон 0:2 Арсенал Брайтон 2:1 Арсенал Манчестер Сити 3:0 Арсенал Арсенал 2:3 Брентфорд Арсенал 6:0 Чарльтон

Последние игры между собой

Лестер: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 6
Арсенал: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 3
Арсенал 1:1 Лестер Премьер-лига Лестер 2:0 Арсенал Премьер-лига Лестер 3:0 Арсенал Премьер-лига Арсенал 3:1 Лестер Премьер-лига
Лестер 3:1 Арсенал Премьер-лига Арсенал 4:3 Лестер Премьер-лига Арсенал 1:0 Лестер Премьер-лига Лестер 0:0 Арсенал Премьер-лига Арсенал 2:1 Лестер Премьер-лига Лестер 2:5 Арсенал Премьер-лига Арсенал 2:1 Лестер Премьер-лига Лестер 1:1 Арсенал Премьер-лига
  • Первый тайм
  • 8'
    Обмениваются команды выпадами вперёд. Пока нельзя кому-либо отдать предпочтение.
  • Офсайд
    7'
    Грэй оказался в офсайде.
  • Опасный момент
    6'
    Олбрайтон пасом справа по центру вывел к воротам Ихеначо, но Лено вовремя выскочил навстречу и мяч выбил.
  • Угловой
    5'
    Гости неудачно исполнили первый угловой удар в матче. На дальней штанге мяча никто не ждал.
  • Опасный момент
    4'
    Нелсон слева с двадцати двух метров пробил в сантиметрах над дальней крестовиной.
  • 3'
    Ихеначо слева от угла штрафной площади пробил правее ворот.
  • 2'
    "Лестер" играет в синей форме, "Арсенал" - в белых футболках и бордовых трусах.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовал матч на "Кинг Пауэр"!
  • До матча
  • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Приглашаем Вас на прямую текстовую трансляцию матча третьего раунда кубка Английской лиги, в котором сыграют «Лестер» и «Арсенал». Игру будет комментировать Вячеслав Черненков.
Прогнозы 153
Лестер 28.1% (43)
X 25.5% (39)
Арсенал 46.4% (71)
Все прогнозы
1.72 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Лестер
Ничья
Арсенал
3.45
3.85
2.13
Все Коэффициенты
Новости

Прогнозы на матч Лестер 0:0 Арсенал

Исход игры
Лестер
28.1% (43)
Ничья
25.5% (39)
Арсенал
46.4% (71)
Тотал 2.5
Больше
73.03% (111)
Меньше
26.97% (41)
Обе команды забьют
Да
93.42% (142)
Нет
6.58% (10)
Популярный счёт
1:2 Арсенал
37.3% (57)
2:1 Лестер
24.2% (37)
1:1 Ничья
20.9% (32)
2:2 Ничья
4.6% (7)
0:1 Арсенал
3.9% (6)
2:3 Арсенал
2.6% (4)
3:2 Лестер
2% (3)
1:0 Лестер
1.3% (2)
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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
3.25 3.85 2.12
3.35 3.70 2.07
3.40 3.84 2.13
2.84 3.34 2.51
3.45 3.72 2.10

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
12.50 1.01 11.00 1.02 4.30 1.19 3.45 1.28 2.14 1.71 2.15 1.70 1.99 1.88 1.69 2.17 1.48 2.55 1.23 3.80 1.18 4.50 1.07 8.30 1.05 8.90
14.25 1.02 12.75 1.03 4.55 1.21 3.60 1.30 2.30 1.69 1.78 2.06 1.50 2.62 1.26 3.94 1.20 4.85 1.07 8.50
9.29 1.05 6.92 1.07 3.32 1.32 2.60 1.51 1.85 2.01 1.45 2.78 1.30 3.43 1.11 5.18 1.09 5.61 1.03 11.22 1.03 12.06 1.02 14.51 1.01 14.90
4.21 1.24 3.15 1.39 2.50 1.56 2.11 1.77 1.89 1.98 1.65 2.30 1.52 2.61 1.43 2.91 1.15 5.82
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
2.14 1.71 1.49 2.50 1.17 4.80
3.45 1.31 2.28 1.63 1.57 2.40 1.18 4.95 1.13 6.05
2.88 1.42 1.92 1.94 1.41 2.92 1.11 5.16 1.08 6.02 1.01 15.18 1.01 15.83
3.29 1.36 2.72 1.49 2.14 1.76 1.68 2.25 1.49 2.73 1.34 3.40
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.40 1.29 1.95 1.80 1.45 2.60 1.28 3.45
4.65 1.19 3.32 1.33 1.87 1.95 1.42 2.88 1.27 3.76

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.60 2.25
1.72 2.09
Букмекер Да Нет
3.90 1.23
Букмекер Да Нет
2.70 1.44
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