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Лестер
 
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Стадион:
Арсенал

Предыдущие игры

Лестер Последние 20 матчей: + = -
Лестер 4:2 Бёрнли Вест Бромвич 0:3 Лестер Лестер 1:1 Блэкберн Лестер 0:0 Шеффилд Уэнсдей
Бирмингем 0:2 Лестер Лестер 0:2 Манчестер Юнайтед Тоттенхэм 3:0 Лестер Лестер 2:0 Шеффилд Юнайтед Борнмут 4:1 Лестер Арсенал 1:1 Лестер Лестер 3:0 Кристал Пэлас Эвертон 2:1 Лестер Лестер 0:1 Челси Лестер 0:0 Брайтон Уотфорд 1:1 Лестер Лестер 4:0 Астон Вилла Лестер 1:0 Бирмингем Норвич 1:0 Лестер Лестер 0:1 Манчестер Сити Вулверхэмптон 0:0 Лестер
Арсенал Последние 20 матчей: + = -
Арсенал 2:1 Вест Хэм Фулхэм 0:3 Арсенал Арсенал 4:3 КПР Арсенал 1:1 Ливерпуль
Милтон-Кейнс Донс 1:4 Арсенал Арсенал 2:1 Челси Арсенал 3:2 Уотфорд Астон Вилла 1:0 Арсенал Арсенал 2:0 Манчестер Сити Арсенал 2:1 Ливерпуль Тоттенхэм 2:1 Арсенал Арсенал 1:1 Лестер Вулверхэмптон 0:2 Арсенал Арсенал 4:0 Норвич Шеффилд Юнайтед 1:2 Арсенал Саутгемптон 0:2 Арсенал Брайтон 2:1 Арсенал Манчестер Сити 3:0 Арсенал Арсенал 2:3 Брентфорд Арсенал 6:0 Чарльтон

Последние игры между собой

Лестер: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 6
Арсенал: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 3
Арсенал 1:1 Лестер Премьер-лига Лестер 2:0 Арсенал Премьер-лига Лестер 3:0 Арсенал Премьер-лига Арсенал 3:1 Лестер Премьер-лига
Лестер 3:1 Арсенал Премьер-лига Арсенал 4:3 Лестер Премьер-лига Арсенал 1:0 Лестер Премьер-лига Лестер 0:0 Арсенал Премьер-лига Арсенал 2:1 Лестер Премьер-лига Лестер 2:5 Арсенал Премьер-лига Арсенал 2:1 Лестер Премьер-лига Лестер 1:1 Арсенал Премьер-лига
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Лестер - Арсенал от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 23 сентября 2020, осталось 2 дня 20 часов 21 минуту.


    На матч можно сделать ставку и получить бонус 5000 рублей.
    • Прогнозы 52
    Лестер 19.2% (10)
    X 21.2% (11)
    Арсенал 59.6% (31)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Лестер
    Ничья
    Арсенал
    2.92
    3.54
    2.51
    Все Коэффициенты

    Прогнозы на матч Лестер - Арсенал

    Исход игры
    Лестер
    19.2% (10)
    Ничья
    21.2% (11)
    Арсенал
    59.6% (31)
    Тотал 2.5
    Больше
    72.55% (37)
    Меньше
    27.45% (14)
    Обе команды забьют
    Да
    94.12% (48)
    Нет
    5.88% (3)
    Популярный счёт
    1:2 Арсенал
    51.9% (27)
    1:1 Ничья
    21.2% (11)
    2:1 Лестер
    15.4% (8)
    1:0 Лестер
    3.8% (2)
    2:3 Арсенал
    3.8% (2)
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    Где смотреть матч Лестер - Арсенал онлайн

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    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    2.85 3.47 2.45
    2.85 3.30 2.50
    2.92 3.54 2.50
    2.92 3.28 2.51

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
    11.00 1.02 8.10 1.06 3.35 1.29 2.65 1.48 2.14 1.71 1.86 1.94 1.70 2.15 1.45 2.65 1.31 3.30 1.13 5.50 1.10 6.20 1.02 11.00
    10.75 1.05 9.00 1.07 3.45 1.32 2.66 1.49 1.91 1.99 1.48 2.69 1.33 3.38 1.14 5.90 1.11 6.75 1.03 13.00
    3.56 1.28 2.69 1.45 2.13 1.70 1.85 1.96 1.65 2.23 1.44 2.72 1.29 3.42
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    1.88 1.92 1.39 2.85 1.11 5.90
    2.95 1.40 1.94 1.86 1.43 2.83 1.13 5.90 1.09 7.30
    2.93 1.39 2.42 1.55 1.90 1.92 1.54 2.44 1.38 2.95
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.65 1.44 1.68 2.11 1.28 3.50
    3.85 1.26 2.62 1.49 1.67 2.20 1.27 3.76 1.18 4.90

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.72 2.05
    Букмекер Да Нет
    4.50 1.18
    Букмекер Да Нет
    3.20 1.32
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