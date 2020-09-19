Лестер
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Стадион: Кинг Пауэр
Арсенал
Предыдущие игры
Лестер Последние 20 матчей: + = -Лестер 4:2 Бёрнли Вест Бромвич 0:3 Лестер Лестер 1:1 Блэкберн Лестер 0:0 Шеффилд Уэнсдей
Бирмингем 0:2 Лестер Лестер 0:2 Манчестер Юнайтед Тоттенхэм 3:0 Лестер Лестер 2:0 Шеффилд Юнайтед Борнмут 4:1 Лестер Арсенал 1:1 Лестер Лестер 3:0 Кристал Пэлас Эвертон 2:1 Лестер Лестер 0:1 Челси Лестер 0:0 Брайтон Уотфорд 1:1 Лестер Лестер 4:0 Астон Вилла Лестер 1:0 Бирмингем Норвич 1:0 Лестер Лестер 0:1 Манчестер Сити Вулверхэмптон 0:0 Лестер
Арсенал Последние 20 матчей: + = -Арсенал 2:1 Вест Хэм Фулхэм 0:3 Арсенал Арсенал 4:3 КПР Арсенал 1:1 Ливерпуль
Милтон-Кейнс Донс 1:4 Арсенал Арсенал 2:1 Челси Арсенал 3:2 Уотфорд Астон Вилла 1:0 Арсенал Арсенал 2:0 Манчестер Сити Арсенал 2:1 Ливерпуль Тоттенхэм 2:1 Арсенал Арсенал 1:1 Лестер Вулверхэмптон 0:2 Арсенал Арсенал 4:0 Норвич Шеффилд Юнайтед 1:2 Арсенал Саутгемптон 0:2 Арсенал Брайтон 2:1 Арсенал Манчестер Сити 3:0 Арсенал Арсенал 2:3 Брентфорд Арсенал 6:0 Чарльтон
Последние игры между собой
Лестер: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 6
Арсенал: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 3
Прогнозы на матч Лестер - Арсенал
Исход игры
Лестер
19.2% (10)
Ничья
21.2% (11)
Арсенал
59.6% (31)
Тотал 2.5
Больше
72.55% (37)
Меньше
27.45% (14)
Обе команды забьют
Да
94.12% (48)
Нет
5.88% (3)
Популярный счёт
1:2 Арсенал
51.9% (27)
1:1 Ничья
21.2% (11)
2:1 Лестер
15.4% (8)
1:0 Лестер
3.8% (2)
2:3 Арсенал
3.8% (2)
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Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|11.00
|1.02
|8.10
|1.06
|3.35
|1.29
|2.65
|1.48
|2.14
|1.71
|1.86
|1.94
|1.70
|2.15
|1.45
|2.65
|1.31
|3.30
|1.13
|5.50
|1.10
|6.20
|1.02
|11.00
|10.75
|1.05
|9.00
|1.07
|3.45
|1.32
|2.66
|1.49
|—
|—
|1.91
|1.99
|—
|—
|1.48
|2.69
|1.33
|3.38
|1.14
|5.90
|1.11
|6.75
|1.03
|13.00
|—
|—
|—
|—
|3.56
|1.28
|2.69
|1.45
|2.13
|1.70
|1.85
|1.96
|1.65
|2.23
|1.44
|2.72
|1.29
|3.42
|—
|—
|—
|—
|—
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