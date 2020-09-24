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Манчестер Сити
1:1
Первый тайм: 25'

Стадион:
Борнмут
0'
1:0
18' Гол
Делап Лиам
1:1
22' Гол
Сарридж Сэм
25'
Манчестер Сити
Борнмут

Ход матча

18'
Делап Лиам
(Фоден Фил)
1:0
22'
1:1
Сарридж Сэм

Предыдущие игры

Манчестер Сити Последние 20 матчей: + = -
Вулверхэмптон 1:3 Манчестер Сити Манчестер Сити 1:3 Лион Манчестер Сити 2:1 Реал Мадрид Манчестер Сити 5:0 Норвич
Уотфорд 0:4 Манчестер Сити Арсенал 2:0 Манчестер Сити Манчестер Сити 2:1 Борнмут Брайтон 0:5 Манчестер Сити Манчестер Сити 5:0 Ньюкасл Саутгемптон 1:0 Манчестер Сити Манчестер Сити 4:0 Ливерпуль Ньюкасл 0:2 Манчестер Сити Челси 2:1 Манчестер Сити Манчестер Сити 5:0 Бёрнли Манчестер Сити 3:0 Арсенал Манчестер Юнайтед 2:0 Манчестер Сити Шеффилд Уэнсдей 0:1 Манчестер Сити Астон Вилла 1:2 Манчестер Сити Реал Мадрид 1:2 Манчестер Сити Лестер 0:1 Манчестер Сити
Борнмут Последние 20 матчей: + = -
Мидлсбро 1:1 Борнмут Борнмут 0:0 Кристал Пэлас Борнмут 3:2 Блэкберн Вест Хэм 3:5 Борнмут
Бенфика 2:1 Борнмут Эвертон 1:3 Борнмут Борнмут 0:2 Саутгемптон Манчестер Сити 2:1 Борнмут Борнмут 4:1 Лестер Борнмут 0:0 Тоттенхэм Манчестер Юнайтед 5:2 Борнмут Борнмут 1:4 Ньюкасл Вулверхэмптон 1:0 Борнмут Борнмут 0:2 Кристал Пэлас Ливерпуль 2:1 Борнмут Борнмут 2:2 Челси Бёрнли 3:0 Борнмут Шеффилд Юнайтед 2:1 Борнмут Борнмут 2:1 Астон Вилла Борнмут 1:2 Арсенал

Последние игры между собой

Манчестер Сити: победы: 10, ничьи: 0, поражения: 0
Борнмут: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 10
Манчестер Сити 2:1 Борнмут Премьер-лига Борнмут 1:3 Манчестер Сити Премьер-лига Борнмут 0:1 Манчестер Сити Премьер-лига Манчестер Сити 3:1 Борнмут Премьер-лига
Манчестер Сити 4:0 Борнмут Премьер-лига Борнмут 1:2 Манчестер Сити Премьер-лига Борнмут 0:2 Манчестер Сити Премьер-лига Манчестер Сити 4:0 Борнмут Премьер-лига Борнмут 0:4 Манчестер Сити Премьер-лига Манчестер Сити 5:1 Борнмут Премьер-лига

Будет доступно позже.

  • Первый тайм
  • 27'
    Пауза на водопой в нашем матче тем временем, хотя нет, не было паузы, просто все футболисты гостей подбежали к скамейке и получили какие-то указания.
  • 26'
    Келли лежит на газоне, то ли с коленом, то ли с задней поверхностью бедра проблемы у футболиста "Борнмута", неприятно. 
  • 25'
    Потерей на потерю отвечают команды, в результате чего оказывается мяч у футболистов "Борнмута", переходят они в наступление.
  • 24'
    Затяжная атака "Манчестер Сити", уже и на правом фланге, и на левом побывал мяч, но до удара дело довести пока не удалось.
  • 23'
    Всё по делу, неплохо смотрятся в атаке гости, каждая их контратака доходит до удара, что-то нужно менять хозяевам, так и ещё можно пропустить. 
  • Описание гола
    22'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1-1! Гослинг! Брукс протащил мяч до чужой штрафной, сыграл на Сарриджа, а тот продолжил на Гослинга, который ушел от Бернабе и мощно пробил в левый нижний угол, Стеффен не выручил.
  • 21'
    Родри из центра поля выполнил передачу на правый фланг, не понял замысла партнёра Марез и забежал в другую зону.
  • 20'
    И продолжают атаковать хозяева, через левый фланг попытались они организовать наступление, но потерял мяч в необязательной ситуации Гарсия.
  • 19'
    Доволен Гвардиола, улыбается наставник "Манчестер Сити" и что-то активно обсуждает со своим тренерским штабом.
  • Описание гола
    18'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1-0! Делап! Фоден прекрасной проникающей передачей вывел Делапа на ударную позицию, а тот неотразимо пробил в правый верхний угол.
  • Угловой
    17'
    Разыграли стандарт хозяева, после чего пошла подача в центр штрафной, пробивал оттуда головой Родри, но в створ не попал.
  • Опасный момент
    16'
    Фоден вывел Мареза на рандеву с голкипером, пробивал в ближний угол Рияд, но здорово играет голкипер "Борнмута".
  • 15'
    Уокер подключился к атаке и с правого фланга мощно прострелил вдоль ворот, но никто из его партнёров до мяча не добрался.
  • 14'
    Дойл сохранил мяч у самой бровки, казалось бы безнадёжная ситуация была, но оставил владение у своей команды игрок "Манчестер Сити".
  • 13'
    Совсем не выглядят мальчиками для битья футболисты "Борнмута", спокойно они обороняются, да и опасные атаки периодически организуют. 
  • Офсайд
    12'
    И вновь теряют мяч на своей половине поля хозяева, а далее оказывается на ударной позиции Брукс, но арбитр фиксирует офсайд.
  • Опасный момент
    11'
    Классная передача из глубины поля на Делапа, который под острым углом выскочил на рандеву с голкипером, но пробил точно в Траверса.
  • 10'
    Длинная передача на правый фланга атаки в направлении Уокера, но не позволяют игроки обороны добраться до мяча Кайлу.
  • Офсайд
    9'
    Смит с правого фланга едва не выскочил на рандеву с голкипером, но зафиксировал арбитр положение "вне игры" у защитника.
  • 8'
    Спокойно пока обороняются гости, да и не взвинчивали привычные скорости футболисты  "Манчестер Сити",  рановато пока.
  • 7'
    Фоден разогнал атаку своей команды через центральную зону, покатил мяч на Бернабе, прострел которого вновь был заблокирован. 
  • Угловой
    6'
    На этот раз в центр штрафной пошла подача, выбит был оттуда мяч, на подборе первым оказался Фоден, но пробил мимо ворот.
  • Угловой
    5'
    На ближнюю штангу пошла подача от левого углового флажка, но никого из футболистов атаки там не оказалось, ещё один угловой будет.
  • 4'
    Бернабе получил мяч на левом фланге атаки, вошёл в штрафную и простреливал вдоль ворот, но попал в защитника, угловой будет.
  • 3'
    Потеряли мяч "горожане" в своей штрафной площади, в результате чего пробивал по воротам Смит, но получилось сильно выше створа.
  • 2'
    И сразу же оккупировали чужую штрафную площадь хозяева, перекатывают мяч с фланга на фланг, пытаются раскачать оборону. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Команды появились на поле. Звучит стартовый свисток, матч начался!
  • До матча
  • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Вашему вниманию представляется текстовая трансляция матча Кубка Английской лиги "Манчестер Сити" - "Борнмут". Проведёт текстовую онлайн трансляцию Цимбалюк Руслан.
Прогнозы 155
Манчестер Сити 98.7% (153)
X 1.3% (2)
Борнмут 0% (0)
Все прогнозы
2.3 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Манчестер Сити
Ничья
Борнмут
1.23
7.50
12.75
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Прогнозы на матч Манчестер Сити 1:1 Борнмут

Исход игры
Манчестер Сити
98.7% (153)
Ничья
1.3% (2)
Борнмут
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
60.13% (92)
Меньше
39.87% (61)
Обе команды забьют
Да
31.37% (48)
Нет
68.63% (105)
Популярный счёт
2:0 Манчестер Сити
37.4% (58)
3:0 Манчестер Сити
24.5% (38)
3:1 Манчестер Сити
19.4% (30)
2:1 Манчестер Сити
7.7% (12)
4:0 Манчестер Сити
2.6% (4)
5:0 Манчестер Сити
1.9% (3)
4:1 Манчестер Сити
1.9% (3)
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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
1.23 6.80 11.00
1.33 5.90 9.20
1.25 6.51 12.18
1.20 6.32 12.55

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
20.00 1.00 18.50 1.01 5.10 1.18 5.40 1.16 3.20 1.38 2.12 1.83 1.79 2.06 1.60 2.41 1.46 2.76 1.12 6.65 1.19 4.75 1.07 9.10
12.49 1.02 12.95 1.02 4.64 1.15 3.97 1.22 2.48 1.56 1.97 1.89 1.60 2.39 1.30 3.43 1.22 3.97 1.08 5.93 1.07 6.55 1.02 12.68 1.02 13.12
7.12 1.10 2.44 1.56 2.17 1.70 1.91 1.93 1.68 2.20 1.55 2.47 1.75 2.10 1.55 2.47 1.50 2.62 1.38 3.07 1.14 5.77
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
4.80 1.19 3.00 1.40 1.78 2.05 1.38 3.10 1.17 5.15
3.55 1.28 2.50 1.55 1.63 2.33 1.23 3.88 1.14 4.77 1.04 10.16 1.03 11.22
2.83 1.42 2.34 1.59 1.83 1.99 1.51 2.52 1.37 3.05 1.66 2.25 1.40 3.00
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3
5.30 1.16 5.00 1.17 2.12 1.73 1.57 2.62 1.42 2.91 1.19 4.30

Обе забьют

Основное время
Букмекер Да Нет
2.15 1.68
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