Манчестер Сити
1:1
Первый тайм: 25'
Стадион: Этихад Стэдиум
Борнмут
1:0
18' ГолДелап Лиам
1:1
22' ГолСарридж Сэм
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
50 Гарсия ЭрикЗащитник
- Защитник
-
69 Дойл ТоммиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
47 Фоден ФилПолузащитник
-
26 Марез РиядНападающий
- Нападающий
-
48 Делап ЛиамНападающий
- Запасные игроки
-
33 Карсон СкоттВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
80 Палмер КоулПолузащитник
- Полузащитник
-
61 Нмеча ФеликсПолузащитник
-
Главный тренер: Гвардиола Хосеп
- Основной состав
-
23 Траверс МаркВратарь
- Защитник
-
21 Рико ДиегоЗащитник
-
15 Смит АдамЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Кук ЛьюисПолузащитник
-
24 Офобор НатанПолузащитник
-
14 Сарридж СэмНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
3 Кук СтивЗащитник
-
17 Стэйси ДжекПолузащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Jason Tindall
Ход матча
18'
1:0
22'
1:1
Предыдущие игры
Манчестер Сити Последние 20 матчей: + = -Вулверхэмптон 1:3 Манчестер Сити Манчестер Сити 1:3 Лион Манчестер Сити 2:1 Реал Мадрид Манчестер Сити 5:0 Норвич
Уотфорд 0:4 Манчестер Сити Арсенал 2:0 Манчестер Сити Манчестер Сити 2:1 Борнмут Брайтон 0:5 Манчестер Сити Манчестер Сити 5:0 Ньюкасл Саутгемптон 1:0 Манчестер Сити Манчестер Сити 4:0 Ливерпуль Ньюкасл 0:2 Манчестер Сити Челси 2:1 Манчестер Сити Манчестер Сити 5:0 Бёрнли Манчестер Сити 3:0 Арсенал Манчестер Юнайтед 2:0 Манчестер Сити Шеффилд Уэнсдей 0:1 Манчестер Сити Астон Вилла 1:2 Манчестер Сити Реал Мадрид 1:2 Манчестер Сити Лестер 0:1 Манчестер Сити
Борнмут Последние 20 матчей: + = -Мидлсбро 1:1 Борнмут Борнмут 0:0 Кристал Пэлас Борнмут 3:2 Блэкберн Вест Хэм 3:5 Борнмут
Бенфика 2:1 Борнмут Эвертон 1:3 Борнмут Борнмут 0:2 Саутгемптон Манчестер Сити 2:1 Борнмут Борнмут 4:1 Лестер Борнмут 0:0 Тоттенхэм Манчестер Юнайтед 5:2 Борнмут Борнмут 1:4 Ньюкасл Вулверхэмптон 1:0 Борнмут Борнмут 0:2 Кристал Пэлас Ливерпуль 2:1 Борнмут Борнмут 2:2 Челси Бёрнли 3:0 Борнмут Шеффилд Юнайтед 2:1 Борнмут Борнмут 2:1 Астон Вилла Борнмут 1:2 Арсенал
Последние игры между собой
Манчестер Сити: победы: 10, ничьи: 0, поражения: 0
Борнмут: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 10
Будет доступно позже.
Прогнозы на матч Манчестер Сити 1:1 Борнмут
Исход игры
Манчестер Сити
98.7% (153)
Ничья
1.3% (2)
Борнмут
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
60.13% (92)
Меньше
39.87% (61)
Обе команды забьют
Да
31.37% (48)
Нет
68.63% (105)
Популярный счёт
2:0 Манчестер Сити
37.4% (58)
3:0 Манчестер Сити
24.5% (38)
3:1 Манчестер Сити
19.4% (30)
2:1 Манчестер Сити
7.7% (12)
4:0 Манчестер Сити
2.6% (4)
5:0 Манчестер Сити
1.9% (3)
4:1 Манчестер Сити
1.9% (3)
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Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.25
|4.25
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|6.5
|6.5
|20.00
|1.00
|18.50
|1.01
|5.10
|1.18
|5.40
|1.16
|3.20
|1.38
|—
|—
|2.12
|1.83
|—
|—
|1.79
|2.06
|—
|—
|1.60
|2.41
|—
|—
|1.46
|2.76
|1.12
|6.65
|1.19
|4.75
|1.07
|9.10
|—
|—
|12.49
|1.02
|12.95
|1.02
|4.64
|1.15
|3.97
|1.22
|2.48
|1.56
|—
|—
|1.97
|1.89
|—
|—
|1.60
|2.39
|—
|—
|1.30
|3.43
|—
|—
|1.22
|3.97
|1.08
|5.93
|1.07
|6.55
|1.02
|12.68
|1.02
|13.12
|—
|—
|—
|—
|7.12
|1.10
|—
|—
|2.44
|1.56
|2.17
|1.70
|1.91
|1.93
|1.68
|2.20
|1.55
|2.47
|1.75
|2.10
|1.55
|2.47
|1.50
|2.62
|1.38
|3.07
|—
|—
|1.14
|5.77
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.5
|2.5
|3
|3
|3.5
|3.5
|4.80
|1.19
|—
|—
|3.00
|1.40
|—
|—
|1.78
|2.05
|—
|—
|1.38
|3.10
|1.17
|5.15
|—
|—
|—
|—
|3.55
|1.28
|—
|—
|2.50
|1.55
|—
|—
|1.63
|2.33
|—
|—
|1.23
|3.88
|1.14
|4.77
|1.04
|10.16
|1.03
|11.22
|2.83
|1.42
|2.34
|1.59
|1.83
|1.99
|1.51
|2.52
|1.37
|3.05
|1.66
|2.25
|1.40
|3.00
|—
|—
|—
|—
|—
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