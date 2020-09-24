Всё по делу, неплохо смотрятся в атаке гости, каждая их контратака доходит до удара, что-то нужно менять хозяевам, так и ещё можно пропустить.

Затяжная атака "Манчестер Сити", уже и на правом фланге, и на левом побывал мяч, но до удара дело довести пока не удалось.

Потерей на потерю отвечают команды, в результате чего оказывается мяч у футболистов "Борнмута", переходят они в наступление.

Келли лежит на газоне, то ли с коленом, то ли с задней поверхностью бедра проблемы у футболиста "Борнмута", неприятно.

Пауза на водопой в нашем матче тем временем, хотя нет, не было паузы, просто все футболисты гостей подбежали к скамейке и получили какие-то указания.

22' Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1-1! Гослинг! Брукс протащил мяч до чужой штрафной, сыграл на Сарриджа, а тот продолжил на Гослинга, который ушел от Бернабе и мощно пробил в левый нижний угол, Стеффен не выручил.

21' Родри из центра поля выполнил передачу на правый фланг, не понял замысла партнёра Марез и забежал в другую зону.

20' И продолжают атаковать хозяева, через левый фланг попытались они организовать наступление, но потерял мяч в необязательной ситуации Гарсия.

19' Доволен Гвардиола, улыбается наставник "Манчестер Сити" и что-то активно обсуждает со своим тренерским штабом.

18' Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1-0! Делап! Фоден прекрасной проникающей передачей вывел Делапа на ударную позицию, а тот неотразимо пробил в правый верхний угол.

17' Разыграли стандарт хозяева, после чего пошла подача в центр штрафной, пробивал оттуда головой Родри, но в створ не попал.

16' Фоден вывел Мареза на рандеву с голкипером, пробивал в ближний угол Рияд, но здорово играет голкипер "Борнмута".

15' Уокер подключился к атаке и с правого фланга мощно прострелил вдоль ворот, но никто из его партнёров до мяча не добрался.

14' Дойл сохранил мяч у самой бровки, казалось бы безнадёжная ситуация была, но оставил владение у своей команды игрок "Манчестер Сити".

13' Совсем не выглядят мальчиками для битья футболисты "Борнмута", спокойно они обороняются, да и опасные атаки периодически организуют.

12' И вновь теряют мяч на своей половине поля хозяева, а далее оказывается на ударной позиции Брукс, но арбитр фиксирует офсайд.

11' Классная передача из глубины поля на Делапа, который под острым углом выскочил на рандеву с голкипером, но пробил точно в Траверса.

10' Длинная передача на правый фланга атаки в направлении Уокера, но не позволяют игроки обороны добраться до мяча Кайлу.

9' Смит с правого фланга едва не выскочил на рандеву с голкипером, но зафиксировал арбитр положение "вне игры" у защитника.

8' Спокойно пока обороняются гости, да и не взвинчивали привычные скорости футболисты "Манчестер Сити", рановато пока.

7' Фоден разогнал атаку своей команды через центральную зону, покатил мяч на Бернабе, прострел которого вновь был заблокирован.

6' На этот раз в центр штрафной пошла подача, выбит был оттуда мяч, на подборе первым оказался Фоден, но пробил мимо ворот.

5' На ближнюю штангу пошла подача от левого углового флажка, но никого из футболистов атаки там не оказалось, ещё один угловой будет.

4' Бернабе получил мяч на левом фланге атаки, вошёл в штрафную и простреливал вдоль ворот, но попал в защитника, угловой будет.

3' Потеряли мяч "горожане" в своей штрафной площади, в результате чего пробивал по воротам Смит, но получилось сильно выше створа.

2' И сразу же оккупировали чужую штрафную площадь хозяева, перекатывают мяч с фланга на фланг, пытаются раскачать оборону.