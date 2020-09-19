Манчестер Сити
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Стадион: Этихад Стэдиум
Борнмут
Предыдущие игры
Манчестер Сити Последние 20 матчей: +15 =0 -5Вулверхэмптон 1:3 Манчестер Сити Манчестер Сити 1:3 Лион Манчестер Сити 2:1 Реал Мадрид Манчестер Сити 5:0 Норвич
Уотфорд 0:4 Манчестер Сити Арсенал 2:0 Манчестер Сити Манчестер Сити 2:1 Борнмут Брайтон 0:5 Манчестер Сити Манчестер Сити 5:0 Ньюкасл Саутгемптон 1:0 Манчестер Сити Манчестер Сити 4:0 Ливерпуль Ньюкасл 0:2 Манчестер Сити Челси 2:1 Манчестер Сити Манчестер Сити 5:0 Бёрнли Манчестер Сити 3:0 Арсенал Манчестер Юнайтед 2:0 Манчестер Сити Шеффилд Уэнсдей 0:1 Манчестер Сити Астон Вилла 1:2 Манчестер Сити Реал Мадрид 1:2 Манчестер Сити Лестер 0:1 Манчестер Сити
Борнмут Последние 20 матчей: +6 =3 -11Мидлсбро 1:1 Борнмут Борнмут 0:0 Кристал Пэлас Борнмут 3:2 Блэкберн Вест Хэм 3:5 Борнмут
Бенфика 2:1 Борнмут Эвертон 1:3 Борнмут Борнмут 0:2 Саутгемптон Манчестер Сити 2:1 Борнмут Борнмут 4:1 Лестер Борнмут 0:0 Тоттенхэм Манчестер Юнайтед 5:2 Борнмут Борнмут 1:4 Ньюкасл Вулверхэмптон 1:0 Борнмут Борнмут 0:2 Кристал Пэлас Ливерпуль 2:1 Борнмут Борнмут 2:2 Челси Бёрнли 3:0 Борнмут Шеффилд Юнайтед 2:1 Борнмут Борнмут 2:1 Астон Вилла Борнмут 1:2 Арсенал
Последние игры между собой
Манчестер Сити: победы: 10, ничьи: 0, поражения: 0
Борнмут: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 10
Прогнозы на матч Манчестер Сити - Борнмут
Исход игры
Манчестер Сити
100% (58)
Ничья
0% (0)
Борнмут
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
61.4% (35)
Меньше
38.6% (22)
Обе команды забьют
Да
31.58% (18)
Нет
68.42% (39)
Популярный счёт
2:0 Манчестер Сити
37.9% (22)
3:0 Манчестер Сити
24.1% (14)
3:1 Манчестер Сити
19% (11)
2:1 Манчестер Сити
6.9% (4)
4:0 Манчестер Сити
3.4% (2)
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Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
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|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|6.5
|6.5
|17.25
|1.01
|16.00
|1.01
|5.50
|1.16
|4.40
|1.22
|2.67
|1.53
|—
|—
|2.06
|1.78
|—
|—
|1.66
|2.25
|—
|—
|1.36
|3.18
|1.27
|3.84
|1.12
|6.45
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|13.98
|1.02
|12.95
|1.02
|4.64
|1.15
|3.97
|1.22
|2.48
|1.56
|—
|—
|1.97
|1.89
|—
|—
|1.60
|2.39
|—
|—
|1.30
|3.43
|1.22
|3.97
|1.08
|5.93
|1.07
|6.55
|1.02
|12.68
|1.02
|13.12
|—
|—
|—
|—
|5.37
|1.14
|—
|—
|2.57
|1.49
|2.28
|1.62
|2.00
|1.81
|1.75
|2.07
|1.59
|2.33
|1.51
|2.51
|—
|—
|1.22
|4.09
|—
|—
|—
|—
|—
|—
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|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.5
|2.5
|3
|3
|3.5
|3.5
|4.05
|1.24
|—
|—
|2.68
|1.47
|—
|—
|1.68
|2.19
|—
|—
|1.27
|3.76
|1.18
|4.80
|—
|—
|—
|—
|3.55
|1.28
|—
|—
|2.50
|1.55
|—
|—
|1.63
|2.33
|—
|—
|1.23
|3.88
|1.14
|4.77
|1.04
|10.16
|1.03
|11.22
|—
|—
|3.36
|1.30
|2.70
|1.45
|1.98
|1.83
|1.67
|2.20
|1.45
|2.70
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
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