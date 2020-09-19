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Манчестер Сити
 
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Стадион:
Борнмут

Предыдущие игры

Манчестер Сити Последние 20 матчей: +15 =0 -5
Вулверхэмптон 1:3 Манчестер Сити Манчестер Сити 1:3 Лион Манчестер Сити 2:1 Реал Мадрид Манчестер Сити 5:0 Норвич
Уотфорд 0:4 Манчестер Сити Арсенал 2:0 Манчестер Сити Манчестер Сити 2:1 Борнмут Брайтон 0:5 Манчестер Сити Манчестер Сити 5:0 Ньюкасл Саутгемптон 1:0 Манчестер Сити Манчестер Сити 4:0 Ливерпуль Ньюкасл 0:2 Манчестер Сити Челси 2:1 Манчестер Сити Манчестер Сити 5:0 Бёрнли Манчестер Сити 3:0 Арсенал Манчестер Юнайтед 2:0 Манчестер Сити Шеффилд Уэнсдей 0:1 Манчестер Сити Астон Вилла 1:2 Манчестер Сити Реал Мадрид 1:2 Манчестер Сити Лестер 0:1 Манчестер Сити
Борнмут Последние 20 матчей: +6 =3 -11
Мидлсбро 1:1 Борнмут Борнмут 0:0 Кристал Пэлас Борнмут 3:2 Блэкберн Вест Хэм 3:5 Борнмут
Бенфика 2:1 Борнмут Эвертон 1:3 Борнмут Борнмут 0:2 Саутгемптон Манчестер Сити 2:1 Борнмут Борнмут 4:1 Лестер Борнмут 0:0 Тоттенхэм Манчестер Юнайтед 5:2 Борнмут Борнмут 1:4 Ньюкасл Вулверхэмптон 1:0 Борнмут Борнмут 0:2 Кристал Пэлас Ливерпуль 2:1 Борнмут Борнмут 2:2 Челси Бёрнли 3:0 Борнмут Шеффилд Юнайтед 2:1 Борнмут Борнмут 2:1 Астон Вилла Борнмут 1:2 Арсенал

Последние игры между собой

Манчестер Сити: победы: 10, ничьи: 0, поражения: 0
Борнмут: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 10
Манчестер Сити 2:1 Борнмут Премьер-лига Борнмут 1:3 Манчестер Сити Премьер-лига Борнмут 0:1 Манчестер Сити Премьер-лига Манчестер Сити 3:1 Борнмут Премьер-лига
Манчестер Сити 4:0 Борнмут Премьер-лига Борнмут 1:2 Манчестер Сити Премьер-лига Борнмут 0:2 Манчестер Сити Премьер-лига Манчестер Сити 4:0 Борнмут Премьер-лига Борнмут 0:4 Манчестер Сити Премьер-лига Манчестер Сити 5:1 Борнмут Премьер-лига
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Манчестер Сити - Борнмут от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 24 сентября 2020, осталось 2 дня 16 часов 43 минуты.


    На матч можно сделать ставку и получить бонус 5000 рублей.
    • Прогнозы 58
    Манчестер Сити 100% (58)
    X 0% (0)
    Борнмут 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Манчестер Сити
    Ничья
    Борнмут
    1.30
    6.47
    12.18
    Все Коэффициенты

    Прогнозы на матч Манчестер Сити - Борнмут

    Исход игры
    Манчестер Сити
    100% (58)
    Ничья
    0% (0)
    Борнмут
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    61.4% (35)
    Меньше
    38.6% (22)
    Обе команды забьют
    Да
    31.58% (18)
    Нет
    68.42% (39)
    Популярный счёт
    2:0 Манчестер Сити
    37.9% (22)
    3:0 Манчестер Сити
    24.1% (14)
    3:1 Манчестер Сити
    19% (11)
    2:1 Манчестер Сити
    6.9% (4)
    4:0 Манчестер Сити
    3.4% (2)
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    Где смотреть матч Манчестер Сити - Борнмут онлайн

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    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    1.27 5.80 10.80
    1.30 6.15 10.75
    1.25 6.51 12.18
    1.26 5.60 10.32

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
    17.25 1.01 16.00 1.01 5.50 1.16 4.40 1.22 2.67 1.53 2.06 1.78 1.66 2.25 1.36 3.18 1.27 3.84 1.12 6.45
    13.98 1.02 12.95 1.02 4.64 1.15 3.97 1.22 2.48 1.56 1.97 1.89 1.60 2.39 1.30 3.43 1.22 3.97 1.08 5.93 1.07 6.55 1.02 12.68 1.02 13.12
    5.37 1.14 2.57 1.49 2.28 1.62 2.00 1.81 1.75 2.07 1.59 2.33 1.51 2.51 1.22 4.09
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
    4.05 1.24 2.68 1.47 1.68 2.19 1.27 3.76 1.18 4.80
    3.55 1.28 2.50 1.55 1.63 2.33 1.23 3.88 1.14 4.77 1.04 10.16 1.03 11.22
    3.36 1.30 2.70 1.45 1.98 1.83 1.67 2.20 1.45 2.70
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    5.40 1.15 3.85 1.26 2.08 1.75 1.55 2.45 1.33 3.30

    Обе забьют

    Основное время
    Букмекер Да Нет
    2.15 1.68
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