Арарат-Армения
0:0
Первый тайм: 6'
Стадион: Стадион футбольной академии
Целе
5' Желтая карточкаБожич Иван III
25
Чупич
Стефан
2
Алемао
94
Лима
Маилсон
15
Брецл
Амадей
30
Залетел
Жан
17
Штравс
Лан
11
Керин
Лука
- Основной состав
-
25 Чупич СтефанВратарь
-
2 АлемаоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
94 Лима МаилсонНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 ОганаНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Кампана Давид
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Брецл АмадейЗащитник
-
30 Залетел ЖанЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Штравс ЛанПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Керин ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
20 Флис ЖанЗащитник
- Полузащитник
-
10 Новак ЯкобПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Косич Душан
Ход матча
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Лима Маилсон
|2 (2)
|2
|2.
|Вакуленко Сергей
|1
|1
|3.
|Мартинес Хейссон
|1
|1
|4.
|Менезеш Анжелу
|0
|0
|5.
|Шагинян Саркис
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Кристиан Алекс
|1
|1
|2.
|Амбарцумян Армен
|1
|0
|3.
|Алемао
|1
|0
|4.
|Саного Закария
|1
|0
|#
|Игрок
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|91-120
|Арарат-Армения
|0
|25% (1)
|0
|0
|0
|50% (2)
|25% (1)
|Целе
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Арарат-Армения Последние 20 матчей: + = -Арарат-Армения 4:3 Фола Арарат-Армения 1:2 Лори Арарат-Армения 1:1 Гандзасар Арарат-Армения 0:1 Омония
Алашкерт 0:0 Арарат-Армения Ноа 2:1 Арарат-Армения Арарат-Армения 2:0 Ноа Арарат 0:1 Арарат-Армения Арарат-Армения 0:0 Алашкерт Лори 2:1 Арарат-Армения Гандзасар 0:2 Арарат-Армения Ширак 1:0 Арарат-Армения Ноа 1:1 Арарат-Армения Арарат-Армения 4:2 Арарат Алашкерт 1:2 Арарат-Армения Арарат-Армения 0:0 Лори Арарат-Армения 1:1 Ширак Пюник 0:3 Арарат-Армения Арарат-Армения 4:1 Локомотив Ереван Алашкерт 2:2 Арарат-Армения
Целе Последние 20 матчей: + = -Марибор 2:2 Целе Целе 1:2 Домжале Алюминий 0:0 Целе Целе 1:2 Мольде
Целе 0:2 Мура Целе 3:0 Дандолк Динамо Загреб 3:0 Целе Целе 3:0 Драва Целе 2:2 Олимпия Любляна Рудар Веленье 0:2 Целе Целе 2:2 Триглав Крань Марибор 1:2 Целе Целе 4:1 Домжале Браво 1:2 Целе Алюминий 0:2 Целе Целе 1:1 Табор Сежана Мура 3:1 Целе Олимпия Любляна 0:1 Целе Целе 2:0 Рудар Веленье Целе 2:1 Триглав Крань
Будет доступно позже.
Прогнозы на матч Арарат-Армения 0:0 Целе
Исход игры
Арарат-Армения
58.9% (93)
Ничья
22.8% (36)
Целе
18.4% (29)
Тотал 2.5
Больше
42.68% (67)
Меньше
57.32% (90)
Обе команды забьют
Да
63.06% (99)
Нет
36.94% (58)
Популярный счёт
2:1 Арарат-Армения
29.7% (47)
1:1 Ничья
20.3% (32)
1:0 Арарат-Армения
19% (30)
1:2 Целе
10.1% (16)
2:0 Арарат-Армения
9.5% (15)
0:1 Целе
7% (11)
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