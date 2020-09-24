Первый тайм

7' Мартинес зацепился за мяч в чужой штрафной, сохранил его в окружении трёх защитников и спокойно отыграл чуть назад.

6' А теперь уже футболисты "Арарат-Армении" включились в прессинг на чужой половине поля и совместными усилиями отобрали мяч.

5' Божич здорово обыграл двоих соперников на правом фланге, но затем слишком далеко отпустил от себя мяч и влетел в Вакуленко, жёлтая карточка игроку гостей.

4' Врбанец получил мяч в метрах тридцати от ворот, ушёл чуть в сторону и мощно выстрелил по воротам, но в створ не попал.

3' Очень высоко прессингуют футболисты "Целе" на первых минутах, с трудом удаётся выйти со своей половины поля хозяевам.

2' Через правый фланг попытались провести свою атаку хозяева, но длинная передача в направлении Нарсинха оказалась слишком сильной.