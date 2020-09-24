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Арарат-Армения
0:0
Первый тайм: 6'

Стадион:
Целе
0'
5' Желтая карточка
Божич Иван III
6'
25
Чупич
Стефан
2
Алемао
3
Менезеш
Анжелу
79
Вакуленко
Сергей
6
Уманес
Давид
17
Саного
Закария
5
Шагинян
Саркис
8
Гуффран
Йоан
27
Нарсинх
Фюрдьел
9
Мартинес
Хейссон
94
Лима
Маилсон
22
Розман
Матьяж
15
Брецл
Амадей
30
Залетел
Жан
3
Стойинович
Душан
25
Марандич
Денис
17
Штравс
Лан
13
Врбанец
Матиц
11
Керин
Лука
9
Лотрич
Митя
24
Божич
Иван
III
55
Дангубич
Филип
Арарат-Армения
4-3-3
Целе
4-2-3-1

Ход матча

5'
 
Божич Иван III

Бомбардиры внутри турнира

Арарат-Армения
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Лима Маилсон 2 (2) 2
2. Вакуленко Сергей 1 1
3. Мартинес Хейссон 1 1
4. Менезеш Анжелу 0 0
5. Шагинян Саркис 0 0
Целе
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч

Карточки

Арарат-Армения
# Игрок      
1. Кристиан Алекс 1 1
2. Амбарцумян Армен 1 0
3. Алемао 1 0
4. Саного Закария 1 0
Целе
# Игрок      

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90 91-120
 Арарат-Армения 0 25% (1) 0 0 0 50% (2) 25% (1)
 Целе 0 0 0 0 0 0 0

Предыдущие игры

Арарат-Армения Последние 20 матчей: + = -
Арарат-Армения 4:3 Фола Арарат-Армения 1:2 Лори Арарат-Армения 1:1 Гандзасар Арарат-Армения 0:1 Омония
Алашкерт 0:0 Арарат-Армения Ноа 2:1 Арарат-Армения Арарат-Армения 2:0 Ноа Арарат 0:1 Арарат-Армения Арарат-Армения 0:0 Алашкерт Лори 2:1 Арарат-Армения Гандзасар 0:2 Арарат-Армения Ширак 1:0 Арарат-Армения Ноа 1:1 Арарат-Армения Арарат-Армения 4:2 Арарат Алашкерт 1:2 Арарат-Армения Арарат-Армения 0:0 Лори Арарат-Армения 1:1 Ширак Пюник 0:3 Арарат-Армения Арарат-Армения 4:1 Локомотив Ереван Алашкерт 2:2 Арарат-Армения
Целе Последние 20 матчей: + = -
Марибор 2:2 Целе Целе 1:2 Домжале Алюминий 0:0 Целе Целе 1:2 Мольде
Целе 0:2 Мура Целе 3:0 Дандолк Динамо Загреб 3:0 Целе Целе 3:0 Драва Целе 2:2 Олимпия Любляна Рудар Веленье 0:2 Целе Целе 2:2 Триглав Крань Марибор 1:2 Целе Целе 4:1 Домжале Браво 1:2 Целе Алюминий 0:2 Целе Целе 1:1 Табор Сежана Мура 3:1 Целе Олимпия Любляна 0:1 Целе Целе 2:0 Рудар Веленье Целе 2:1 Триглав Крань

Будет доступно позже.

  • Первый тайм
  • 7'
    Мартинес зацепился за мяч в чужой штрафной, сохранил его в окружении трёх защитников и спокойно отыграл чуть назад.
  • 6'
    А теперь уже футболисты "Арарат-Армении" включились в прессинг на чужой половине поля и совместными усилиями отобрали мяч.
  • Желтая карточка
    5'
    Божич здорово обыграл двоих соперников на правом фланге, но затем слишком далеко отпустил от себя мяч и влетел в Вакуленко, жёлтая карточка игроку гостей.
  • 4'
    Врбанец получил мяч в метрах тридцати от ворот, ушёл чуть в сторону и мощно выстрелил по воротам, но в створ не попал.
  • 3'
    Очень высоко прессингуют футболисты "Целе" на первых минутах, с трудом удаётся выйти со своей половины поля хозяевам.
  • 2'
    Через правый фланг попытались провести свою атаку хозяева, но длинная передача в направлении Нарсинха оказалась слишком сильной.
  • Первый тайм начался
    1'
    Команды появились на поле. Звучит стартовый свисток, матч начался!
  • До матча
  • Составы команд находятся в одноименной вкладке
  • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Вашему вниманию представляется текстовая трансляция квалификационного раунда Лиги Европы "Аррарат-Армения" - "Целе". Проведёт текстовую онлайн трансляцию Цимбалюк Руслан.
Прогнозы 158
Арарат-Армения 58.9% (93)
X 22.8% (36)
Целе 18.4% (29)
Все прогнозы
1.88 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Арарат-Армения
Ничья
Целе
3.15
3.35
2.30
Все Коэффициенты

Прогнозы на матч Арарат-Армения 0:0 Целе

Исход игры
Арарат-Армения
58.9% (93)
Ничья
22.8% (36)
Целе
18.4% (29)
Тотал 2.5
Больше
42.68% (67)
Меньше
57.32% (90)
Обе команды забьют
Да
63.06% (99)
Нет
36.94% (58)
Популярный счёт
2:1 Арарат-Армения
29.7% (47)
1:1 Ничья
20.3% (32)
1:0 Арарат-Армения
19% (30)
1:2 Целе
10.1% (16)
2:0 Арарат-Армения
9.5% (15)
0:1 Целе
7% (11)
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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
3.15 3.35 2.27
3.12 3.30 2.30

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
8.10 1.04 6.85 1.07 2.99 1.36 2.29 1.61 1.73 2.18 1.33 3.26 1.22 4.00 1.07 7.10 1.05 7.70 1.02 14.25
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.64 1.47 1.78 2.01 1.35 3.14 1.10 7.10 1.07 8.50
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.38 1.31 2.27 1.62 1.54 2.44 1.19 4.60 1.14 5.50
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