Митьюлланд
0:1
Перерыв
Стадион: МСХ Арена
Оденсе
0:1
26' ГолEmmanuel Sabbi
31' Желтая карточкаAyo Simon Okusun
34' Желтая карточкаКаюсте Йенс
0:1
43' Не забитый пенальтиФеррейра Эвандер
29
Паулиньо
VI
40
Каюсте
Йенс
11
Мабиль
Авер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Паулиньо VIЗащитник
-
40 Каюсте ЙенсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Мабиль АверПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Вибе ЛассеПолузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Приске Бриан
- Травмы и дисквалификации
- Не уточняется
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Томасен ЙенсПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Манде СаюбаВратарь
-
24 Лунд МаркоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Max Fenger
-
-
Главный тренер: Jakob Michelsen
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
26'
31'
34'
43'
0:1
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
8 Удары по воротам 0
-
6 Удары в створ 2
-
7 Угловые 3
-
0 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 7
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
67 Владение мячом, % 33
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Систо Пионе
|1
|0.2
|2.
|Дрейер Андерс
|1
|0.2
|3.
|Краев Божидар
|1
|0.2
|4.
|Брумадо Жуниор
|1
|0.2
|5.
|Nicolas Dyhr
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Джейбали Иссам
|4
|0.8
|2.
|Emmanuel Sabbi
|2
|0.4
|3.
|Томасен Йенс
|1
|0.2
|4.
|Мадс Фрокьяер-Йенсен
|0
|0
|5.
|Шельвик Йорген
|0
|0
|6.
|Лунд Оливер
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Брумадо Жуниор
|2
|0
|2.
|Шольц Александр
|1
|0
|3.
|Краев Божидар
|1
|0
|4.
|Коолс Дион
|1
|0
|5.
|Феррейра Эвандер
|1
|0
|6.
|Каюсте Йенс
|1
|0
|7.
|Ониика Фрэнк
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Лунд Оливер
|2
|0
|2.
|Джейбали Иссам
|0
|1
|3.
|Ayo Simon Okusun
|1
|0
|4.
|Тверсков Йеппе
|1
|0
|5.
|Emmanuel Sabbi
|1
|0
|6.
|Мадс Фрокьяер-Йенсен
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Митьюлланд
|50% (2)
|25% (1)
|25% (1)
|0
|0
|0
|Оденсе
|33.33% (2)
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|0
Предыдущие игры
Митьюлланд Последние 20 матчей: + = -Хорсенс 2:2 Митьюлланд Митьюлланд 4:1 Славия Прага Митьюлланд 1:0 Раннерс Славия Прага 0:0 Митьюлланд
Митьюлланд 1:0 Люнгбю Митьюлланд 3:0 Янг Бойз Сённерйюск 2:0 Митьюлланд Оденсе 2:2 Митьюлланд Митьюлланд 5:1 Фредерисия Лудогорец 0:1 Митьюлланд Гамбург 0:2 Митьюлланд Реймс 3:1 Митьюлланд Митьюлланд 1:2 Ольборг Брондбю 1:1 Митьюлланд Митьюлланд 6:3 Нордшелланн Орхус 3:0 Митьюлланд Митьюлланд 3:1 Копенгаген Нордшелланн 0:1 Митьюлланд Копенгаген 1:2 Митьюлланд Митьюлланд 3:4 Орхус
Оденсе Последние 20 матчей: + = -Хиллерёд 1:2 Оденсе Оденсе 0:1 Вайле Орхус 4:2 Оденсе Оденсе 1:1 Нордшелланн
Оденсе 3:2 Копенгаген Оденсе 2:2 Митьюлланд Ольборг 2:1 Оденсе Оденсе 1:2 Брондбю Оденсе 1:2 Хорсенс Орхус 2:1 Оденсе Хорсенс 1:1 Оденсе Оденсе 3:1 Хорсенс Оденсе 2:0 Раннерс Раннерс 2:1 Оденсе Оденсе 1:3 Силькеборг Сённерйюск 1:1 Оденсе Оденсе 3:1 Люнгбю Люнгбю 1:2 Оденсе Оденсе 2:0 Сённерйюск Силькеборг 6:0 Оденсе
Последние игры между собой
Митьюлланд: победы: 13, ничьи: 3, поражения: 4
Оденсе: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 13
Митьюлланд 2:0 Оденсе Суперлига Дании Митьюлланд 4:0 Оденсе Кубок Митьюлланд 3:0 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 1:1 Митьюлланд Суперлига Дании Митьюлланд 3:1 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 0:3 Митьюлланд Кубок Оденсе 0:2 Митьюлланд Суперлига Дании Митьюлланд 1:0 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 0:1 Митьюлланд Суперлига Дании Митьюлланд 2:0 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 1:1 Митьюлланд Суперлига Дании Митьюлланд 1:0 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 3:1 Митьюлланд Суперлига Дании Митьюлланд 3:0 Оденсе Суперлига Дании Митьюлланд 3:2 Оденсе Суперлига Дании Митьюлланд 0:2 Оденсе Суперлига Дании
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брондбю
|4
|4
|0
|0
|9 - 5
|12
|2.
|Орхус
|4
|2
|2
|0
|10 - 6
|8
|3.
|Вайле
|4
|2
|1
|1
|9 - 7
|7
|4.
|Сённерйюск
|4
|2
|1
|1
|8 - 7
|7
|5.
|Оденсе
|1:0
|5
|2
|1
|2
|7 - 8
|7
|6.
|Митьюлланд
|0:1
|5
|2
|1
|2
|4 - 5
|7
|7.
|Ольборг
|4
|1
|2
|1
|3 - 4
|5
|8.
|Нордшелланн
|4
|1
|1
|2
|9 - 8
|4
|9.
|Раннерс
|4
|1
|1
|2
|5 - 4
|4
|10.
|Копенгаген
|4
|1
|1
|2
|8 - 9
|4
|11.
|Люнгбю
|4
|0
|2
|2
|3 - 7
|2
|12.
|Хорсенс
|4
|0
|1
|3
|3 - 8
|1
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|12.50
|1.01
|9.10
|1.04
|5.30
|1.14
|2.90
|1.39
|2.05
|1.73
|1.79
|2.02
|1.55
|2.39
|1.32
|3.15
|1.16
|4.80
|1.12
|5.50
|1.03
|9.60
|1.03
|9.90
|12.00
|1.03
|10.50
|1.05
|3.84
|1.27
|3.00
|1.40
|2.10
|1.81
|—
|—
|1.62
|2.33
|1.41
|2.95
|1.19
|4.80
|1.15
|5.60
|1.05
|10.50
|—
|—