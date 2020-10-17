Первый тайм

46' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Команда Митьюлланд играла лучше в этом тайме.

45' Удар от ворот произведет Оденсе

45' Каба Сори оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

44' Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

44' Ларсен Каспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

43' Оливер Кристенсен взял и забрал мяч на выходе

42' Матч возобновлен

42' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

41' Тверсков Йеппе выносит мяч и сбавляет давление на ворота

40' Ларсен Каспер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

40' Удар от ворот произведет Оденсе

38' Удар от ворот произведет Оденсе

37' Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

37' Шольц Александр выносит мяч и сбавляет давление на ворота

36' Удар от ворот произведет Оденсе

36' Отличная возможность! Святченко Эрик упустил отличный шанс, пробив головой только в перекладину!

34' Удар от ворот произведет Митьюлланд

34' Каюсте Йенс - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

32' Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

31' Матч возобновлен

31' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

30' Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

30' Хансен Йеспер взял и забрал мяч на выходе

30' Томасен Йенс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

28' Удар от ворот произведет Оденсе

27' Команда Оденсе забила мяч, хотя лучше играли соперники

26' Г О О О О Л - Эммануэль Сабби из команды Оденсе переиграл вратаря дальним ударом!

26' Хансен Йеспер взял и забрал мяч на выходе

25' Шольц Александр выносит мяч и сбавляет давление на ворота

25' Шельвик Йорген из команды Оденсе сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

25' Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

23' Удар от ворот произведет Оденсе

23' Как он промахнулся? Каюсте Йенс имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

22' Хансен Йеспер взял и забрал мяч на выходе

21' Миккель Хиллегард из команды Оденсе находит одноклубника четким пасом пяткой.

21' Ларсен Каспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

21' Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

20' Удар от ворот произведет Оденсе

19' Удар от ворот произведет Оденсе

19' Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

18' Оливер Кристенсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

17' Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

17' Матч возобновлен

17' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

16' Хорошую попытку сделал Миккель Хиллегард. Удар в створ, но вратарь начеку

15' Святченко Эрик предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

14' Лунд Оливер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

13' Удар от ворот произведет Митьюлланд

13' Удар от ворот произведет Оденсе

13' Паулиньо VI не смог попасть в створ ударом издали

12' Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

11' Удар от ворот произведет Оденсе

11' Как он промахнулся? Каба Сори имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

10' Лунд Оливер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

9' Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

9' Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

8' Оливер Кристенсен взял и забрал мяч на выходе

8' Мадс Фрокьяер-Йенсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

7' Удар от ворот произведет Митьюлланд

7' Андерссон Йоэль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

6' Шольц Александр предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

6' Паулиньо VI выносит мяч и сбавляет давление на ворота

5' Тверсков Йеппе выносит мяч и сбавляет давление на ворота

4' Головой пробил Каба Сори , но голкипер отбил его в поле!

3' Хансен Йеспер взял и забрал мяч на выходе

3' Хансен Йеспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

2' Оливер Кристенсен взял и забрал мяч на выходе

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Митьюлланд начинает с центра поля