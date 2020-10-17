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  2. Матчи
  3. Дания
Митьюлланд
3:1
Конец матча

Стадион: Зрители: 300
Оденсе
0'
0:1
26' Гол
Emmanuel Sabbi
31' Желтая карточка
Ayo Simon Okusun
34' Желтая карточка
Каюсте Йенс
0:1
43' Не забитый пенальти
Феррейра Эвандер
50' Желтая карточка
Каба Сори
56' Желтая карточка
Emmanuel Sabbi
66' Желтая карточка
Томасен Йенс
1:1
67' Гол
Каба Сори
2:1
81' Гол
Дрейер Андерс
86' Желтая карточка
Трандарсон Арон-Элис
3:1
86' Гол
Систо Пионе
90' Желтая карточка
Лунд Марко
90'+4
1
Хансен
Йеспер
6
Андерссон
Йоэль
28
Святченко
Эрик
14
Шольц
Александр
29
Паулиньо
VI
40
Каюсте
Йенс
10
Феррейра
Эвандер
36
Дрейер
Андерс
7
Систо
Пионе
11
Мабиль
Авер
9
Каба
Сори
27
Oliver
Christensen
2
Лунд
Оливер
5
Ларсен
Каспер
6
Тверсков
Йеппе
16
Шельвик
Йорген
20
Ayo
Simon
Okusun
14
Томасен
Йенс
23
Клеве
Троэльс
11
Emmanuel
Sabbi
26
Миккель
Хиллегард
29
Мадс
Фрокьяер-Йенсен
Митьюлланд
4-2-3-1
Оденсе
4-3-3

Ход матча

26'
0:1
Emmanuel Sabbi
(Мадс Фрокьяер-Йенсен)
31'
 
Ayo Simon Okusun
34'
Каюсте Йенс
 
43'
Феррейра Эвандер
0:1
46'
 
Лунд Марко
Миккель Хиллегард
50'
Каба Сори
 
56'
 
Emmanuel Sabbi
64'
 
Max Fenger
Emmanuel Sabbi
66'
 
Томасен Йенс
67'
Каба Сори
(Святченко Эрик)
1:1
72'
Вибе Лассе
Мабиль Авер
 
72'
Мадсен Николас
Каюсте Йенс
 
75'
 
Трандарсон Арон-Элис
Мадс Фрокьяер-Йенсен
81'
Дрейер Андерс
(Каба Сори)
2:1
86'
 
Трандарсон Арон-Элис
86'
Систо Пионе
3:1
90'
 
Лунд Марко

Статистика матча

  • 3 Голы 1
  • 9 Удары по воротам 2
  • 10 Удары в створ 3
  • 10 Угловые 7
  • 0 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 18
  • 2 Жёлтые карточки 5
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 3
  • 66 Владение мячом, % 34

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Митьюлланд
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Систо Пионе 2 0.4
2. Дрейер Андерс 2 0.4
3. Каба Сори 1 0.2
4. Краев Божидар 1 0.2
5. Брумадо Жуниор 1 0.2
6. Святченко Эрик 0 0
7. Nicolas Dyhr 0 0
Оденсе
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Джейбали Иссам 4 0.8
2. Emmanuel Sabbi 2 0.4
3. Томасен Йенс 1 0.2
4. Мадс Фрокьяер-Йенсен 0 0
5. Шельвик Йорген 0 0
6. Лунд Оливер 0 0

Карточки

Митьюлланд
# Игрок      
1. Брумадо Жуниор 2 0
2. Шольц Александр 1 0
3. Краев Божидар 1 0
4. Коолс Дион 1 0
5. Феррейра Эвандер 1 0
6. Каюсте Йенс 1 0
7. Каба Сори 1 0
8. Ониика Фрэнк 1 0
Оденсе
# Игрок      
1. Лунд Оливер 2 0
2. Emmanuel Sabbi 2 0
3. Джейбали Иссам 0 1
4. Ayo Simon Okusun 1 0
5. Тверсков Йеппе 1 0
6. Трандарсон Арон-Элис 1 0
7. Томасен Йенс 1 0
8. Лунд Марко 1 0
9. Мадс Фрокьяер-Йенсен 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Митьюлланд 28.57% (2) 14.29% (1) 14.29% (1) 0 14.29% (1) 28.57% (2)
 Оденсе 28.57% (2) 28.57% (2) 14.29% (1) 14.29% (1) 14.29% (1) 0

Предыдущие игры

Митьюлланд Последние 20 матчей: + = -
Хорсенс 2:2 Митьюлланд Митьюлланд 4:1 Славия Прага Митьюлланд 1:0 Раннерс Славия Прага 0:0 Митьюлланд
Митьюлланд 1:0 Люнгбю Митьюлланд 3:0 Янг Бойз Сённерйюск 2:0 Митьюлланд Оденсе 2:2 Митьюлланд Митьюлланд 5:1 Фредерисия Лудогорец 0:1 Митьюлланд Гамбург 0:2 Митьюлланд Реймс 3:1 Митьюлланд Митьюлланд 1:2 Ольборг Брондбю 1:1 Митьюлланд Митьюлланд 6:3 Нордшелланн Орхус 3:0 Митьюлланд Митьюлланд 3:1 Копенгаген Нордшелланн 0:1 Митьюлланд Копенгаген 1:2 Митьюлланд Митьюлланд 3:4 Орхус
Оденсе Последние 20 матчей: + = -
Хиллерёд 1:2 Оденсе Оденсе 0:1 Вайле Орхус 4:2 Оденсе Оденсе 1:1 Нордшелланн
Оденсе 3:2 Копенгаген Оденсе 2:2 Митьюлланд Ольборг 2:1 Оденсе Оденсе 1:2 Брондбю Оденсе 1:2 Хорсенс Орхус 2:1 Оденсе Хорсенс 1:1 Оденсе Оденсе 3:1 Хорсенс Оденсе 2:0 Раннерс Раннерс 2:1 Оденсе Оденсе 1:3 Силькеборг Сённерйюск 1:1 Оденсе Оденсе 3:1 Люнгбю Люнгбю 1:2 Оденсе Оденсе 2:0 Сённерйюск Силькеборг 6:0 Оденсе

Последние игры между собой

Митьюлланд: победы: 13, ничьи: 3, поражения: 4
Оденсе: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 13
Оденсе 2:2 Митьюлланд Товарищеские матчи Оденсе 1:2 Митьюлланд Суперлига Дании Митьюлланд 0:1 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 3:1 Митьюлланд Суперлига Дании
Митьюлланд 2:0 Оденсе Суперлига Дании Митьюлланд 4:0 Оденсе Кубок Митьюлланд 3:0 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 1:1 Митьюлланд Суперлига Дании Митьюлланд 3:1 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 0:3 Митьюлланд Кубок Оденсе 0:2 Митьюлланд Суперлига Дании Митьюлланд 1:0 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 0:1 Митьюлланд Суперлига Дании Митьюлланд 2:0 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 1:1 Митьюлланд Суперлига Дании Митьюлланд 1:0 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 3:1 Митьюлланд Суперлига Дании Митьюлланд 3:0 Оденсе Суперлига Дании Митьюлланд 3:2 Оденсе Суперлига Дании Митьюлланд 0:2 Оденсе Суперлига Дании
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брондбю 4 4 0 0 9 - 5 12
2. Митьюлланд 5 3 1 1 7 - 5 10
3. Орхус 4 2 2 0 10 - 6 8
4. Вайле 4 2 1 1 9 - 7 7
5. Сённерйюск 4 2 1 1 8 - 7 7
6. Ольборг 4 1 2 1 3 - 4 5
7. Нордшелланн 4 1 1 2 9 - 8 4
8. Раннерс 4 1 1 2 5 - 4 4
9. Копенгаген 4 1 1 2 8 - 9 4
10. Оденсе 5 1 1 3 7 - 11 4
11. Люнгбю 4 0 2 2 3 - 7 2
12. Хорсенс 4 0 1 3 3 - 8 1
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Прогнозы
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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
2.70 1.93 5.70
2.75 1.65 7.00
1.68 4.00 4.75

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
12.50 1.01 9.10 1.04 3.40 1.30 2.90 1.39 1.85 1.90 1.79 2.02 1.55 2.39 1.14 5.40 1.16 4.80 1.12 5.50 1.03 9.60 1.03 9.90
12.00 1.03 10.50 1.05 3.84 1.27 3.00 1.40 2.10 1.81 1.62 2.33 1.41 2.95 1.19 4.80 1.15 5.60 1.05 10.50
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.06 1.76 1.47 2.65 1.14 5.10
3.15 1.36 2.14 1.71 1.50 2.59 1.17 5.10 1.11 6.35
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.10 1.40 1.73 1.93 1.31 3.30
4.25 1.22 2.95 1.40 1.79 2.02 1.34 3.26 1.22 4.25

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.60 2.25
Букмекер Да Нет
4.30 1.19
Букмекер Да Нет
3.15 1.33
Где смотреть матч Митьюлланд 3:1 Оденсе онлайн

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