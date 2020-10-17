Второй тайм

94' Митьюлланд заслуженно побеждает в отличном матче

94' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

94' Лунд Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота

94' Тверсков Йеппе выносит мяч и сбавляет давление на ворота

92' Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

92' Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

92' Удар от ворот произведет Оденсе

91' Феррейра Эвандер решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

90' Лунд Марко получил желтую карточку от судьи

90' Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

90' Святченко Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

90' Андерссон Йоэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

90' Шельвик Йорген навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

86' Г О О О О Л Систо Пионе закручивает штрафной в сетку! Великолепно

85' Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

85' Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

83' Лунд Оливер из команды Оденсе сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

83' Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

83' Матч возобновлен

83' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

82' Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

80' Ларсен Каспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

80' Домашняя команда сейчас реально начинает давить на соперника

79' Ларсен Каспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

79' Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

78' Хансен Йеспер взял и забрал мяч на выходе

77' Матч возобновлен

77' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

77' Ларсен Каспер предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

76' Матч возобновится спорным мячом

76' Матч возобновлен

76' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

75' Удар от ворот произведет Оденсе

75' Отличный пас сделал Шольц Александр из команды Митьюлланд . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

74' Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

74' Сегодняшная посещаемость составляет 300 болельщиков

73' Айо Симон Окосун выносит мяч и сбавляет давление на ворота

73' Игрок из команды Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

72' Айо Симон Окосун выносит мяч и сбавляет давление на ворота

71' Тверсков Йеппе выносит мяч и сбавляет давление на ворота

71' Отличные скиллы показывает Дрейер Андерс , обводя своих соперников

70' Удар от ворот произведет Митьюлланд

70' Мадс Фрокьяер-Йенсен не смог попасть в створ ударом издали

69' Удар от ворот произведет Митьюлланд

67' Феррейра Эвандер пробил со штрафного прямо в стенку

66' Томасен Йенс получил желтую карточку от судьи

66' Голкипер мог бы сыграть и получше

63' Хансен Йеспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

63' Хансен Йеспер предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

62' Тверсков Йеппе выносит мяч и сбавляет давление на ворота

62' Феррейра Эвандер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

60' Удар от ворот произведет Оденсе

60' Отличный пас сделал Святченко Эрик из команды Митьюлланд . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

60' Тверсков Йеппе выносит мяч и сбавляет давление на ворота

60' Каба Сори из команды Митьюлланд сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

59' Дрейер Андерс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

59' Отличные скиллы показывает Систо Пионе , обводя своих соперников

58' Хансен Йеспер взял и забрал мяч на выходе

57' Оливер Кристенсен взял и забрал мяч на выходе

57' Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

56' Матч возобновлен

56' Эммануэль Сабби получил желтую карточку от судьи

56' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

55' Удар от ворот произведет Оденсе

54' Шольц Александр выносит мяч и сбавляет давление на ворота

54' Матч возобновлен

54' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

52' Хансен Йеспер взял и забрал мяч на выходе

52' Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Святченко Эрик из команды Митьюлланд

51' Святченко Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

51' Томасен Йенс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

50' Каба Сори получил желтую карточку от судьи

50' Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

49' Хансен Йеспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

49' Хансен Йеспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

48' Шольц Александр предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

48' Игрок из команды Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

47' Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

47' Каба Сори выносит мяч и сбавляет давление на ворота

47' Андерссон Йоэль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

47' Тверсков Йеппе имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.

46' Игрок из команды Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

46' Тактическая замена. Миккель Хиллегард уходит с поля и его заменяет Лунд Марко