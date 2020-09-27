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Колос Ковалёвка
0:0
Первый тайм: 39'

Стадион:
Ингулец
0'
20' Желтая карточка
Селезнёв Евгений
39'
25
Волынец
Евгений
23
Кравченко
Никита
21
Новак
Евгений
6
Максименко
Максим
15
Черноморец
Александр
69
Ильин
Олег
14
Милько
Вадим
48
Ореховский
Павел
10
Морозко
Евгений
22
Костишин
Денис
11
Селезнёв
Евгений
1
Шуст
Богдан
39
Балан
Денис
28
Павлов
Виталий
55
Ковалёв
Максим
89
Синегуб
Олег
23
Кучеренко
Александр
10
Козак
Александр
80
Лупашко
Владислав
13
Коваленко
Илья
5
Запорожец
Евгений
49
Ситчинава
Ника
Колос Ковалёвка
Ингулец

Ход матча

20'
Селезнёв Евгений
 

Бомбардиры внутри турнира

Колос Ковалёвка
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Лысенко Владимир 2 0.5
2. Морозко Евгений 2 0.5
3. Гавриш Виталий 1 0.25
4. Костишин Денис 1 0.25
5. Исаенко Евгений 1 0.25
6. Кравченко Никита 0 0
7. Селезнёв Евгений 0 0
8. Богданов Андрей 0 0
9. Ильин Олег 0 0
Ингулец
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Балан Денис 1 0.25
2. Ситчинава Ника 1 0.25
3. Коваленко Илья 0 0
4. Щедрый Артём 0 0

Карточки

Колос Ковалёвка
# Игрок      
1. Задоя Евгений 2 0
2. Селезнёв Евгений 1 0
3. Милько Вадим 1 0
4. Бондаренко Александр 1 0
5. Новак Евгений 1 0
6. Максименко Максим 1 0
7. Ореховский Павел 1 0
8. Черноморец Александр 1 0
9. Костишин Денис 1 0
10. Антюх Денис 1 0
11. Волынец Евгений 1 0
12. Емец Владислав 1 0
Ингулец
# Игрок      
1. Козак Александр 1 1
2. Лупашко Владислав 2 0
3. Щедрый Артём 2 0
4. Синегуб Олег 2 0
5. Ситчинава Ника 1 0
6. Квасный Николай 1 0
7. Кучеренко Александр 1 0
8. Крынский Владимир 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Колос Ковалёвка 14.29% (1) 28.57% (2) 0 14.29% (1) 14.29% (1) 28.57% (2)
 Ингулец 0 0 50% (1) 50% (1) 0 0

Предыдущие игры

Колос Ковалёвка Последние 20 матчей: + = -
Риека 2:0 Колос Ковалёвка Рух Львов 1:2 Колос Ковалёвка Арис Салоники 1:2 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 4:0 Львов
Колос Ковалёвка 3:1 Олимпик Донецк Шахтёр Донецк 3:1 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 1:0 Мариуполь Колос Ковалёвка 4:1 Днепр-1 Колос Ковалёвка 2:0 Динамо Киев Шахтёр Донецк 2:0 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 0:2 Заря Десна 5:1 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 2:1 Александрия Динамо Киев 2:1 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 0:1 Шахтёр Донецк Заря 1:0 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 0:2 Десна Александрия 4:2 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 3:4 Шахтёр Донецк Динамо Киев 2:0 Колос Ковалёвка
Ингулец Последние 20 матчей: + = -
Ингулец 1:1 Десна Ворскла 2:0 Ингулец Днепр-1 2:2 Ингулец Ингулец 1:1 Днепр-1
Балканы 1:1 Ингулец Ингулец 1:1 Рух Львов Ингулец 3:0 Кремень Оболонь-Бровар 1:1 Ингулец Ингулец 0:0 Черноморец Од Николаев 1:2 Ингулец Ингулец 1:0 Прикарпатье Волынь 0:1 Ингулец Ингулец 3:2 Авангард Краматорск Минай 1:1 Ингулец Ингулец 2:1 Горняк-Спорт Минай 1:1 Ингулец Черкащина-Академия 1:2 Ингулец Ингулец 3:2 Металлург Зп Агробизнес 2:1 Ингулец Ингулец 1:1 Металлист-1925

Последние игры между собой

Колос Ковалёвка: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 2
Ингулец: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 2
Ингулец 0:1 Колос Ковалёвка Первый дивизион Ингулец 1:0 Колос Ковалёвка Кубок Колос Ковалёвка 0:0 Ингулец Первый дивизион Ингулец 4:0 Колос Ковалёвка Первый дивизион
Колос Ковалёвка 1:0 Ингулец Первый дивизион Ингулец 0:0 Колос Ковалёвка Первый дивизион Колос Ковалёвка 2:2 Ингулец Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Киев Заявка 4 3 1 0 11 - 2 10
2. Ворскла Заявка 4 3 1 0 9 - 2 10
3. Шахтёр Донецк Заявка 4 2 2 0 8 - 4 8
4. Колос Ковалёвка 0:0 Заявка 4 2 1 1 7 - 4 7
5. Мариуполь Заявка 4 2 1 1 4 - 5 7
6. Александрия Заявка 4 2 0 2 8 - 5 6
7. Олимпик Донецк Заявка 4 2 0 2 7 - 7 6
8. Десна 1:1 Заявка 4 1 3 0 5 - 3 6
9. Заря Заявка 4 1 1 2 8 - 6 4
10. Минай Заявка 3 1 0 2 1 - 7 3
11. Ингулец 0:0 Заявка 4 0 3 1 2 - 4 3
12. Рух Львов 1:1 Заявка 4 0 2 2 5 - 9 2
13. Днепр-1 Заявка 4 0 1 3 4 - 10 1
14. Львов Заявка 3 0 0 3 1 - 12 0
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    20'
    Селезнёв Евгений получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Kolos. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 132
Колос Ковалёвка 90.2% (119)
X 9.1% (12)
Ингулец 0.8% (1)
Все прогнозы
1.76 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Колос Ковалёвка
Ничья
Ингулец
2.27
3.38
4.60
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
2.00 3.25 3.90
2.08 2.80 4.60
2.01 3.36 3.58
2.04 3.40 3.52
2.27 2.60 4.29

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
4.75 1.18 7.00 1.09 2.04 1.77 2.35 1.59 1.94 1.86 1.31 3.35 1.36 3.00 1.09 7.20 1.08 6.50 1.01 15.00 1.01 13.00
8.30 1.04 6.90 1.06 2.93 1.35 2.31 1.57 1.75 2.13 1.36 2.99 1.23 3.72 1.07 6.40 1.06 7.10
3.15 1.32 2.45 1.50 1.78 1.95 1.42 2.70 1.29 3.34
3.18 1.34 2.27 1.64 1.89 1.93 1.64 2.27 1.39 2.97 1.77 2.06 1.59 2.36 1.43 2.81 1.25 3.98
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.62 2.27 1.76 2.07 1.08 7.77 1.08 6.60
2.70 1.43 1.77 1.98 1.35 3.04 1.09 6.55 1.06 7.70
2.73 1.41 1.83 1.89 1.39 2.81
1.39 2.98 1.21 4.32 1.50 2.57 1.48 2.70 1.35 3.28
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.41 1.53 1.59 2.28 1.22 4.00
3.42 1.28 2.31 1.57 1.57 2.31 1.20 4.25 1.14 5.35

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.70 1.45
1.83 1.89
Букмекер Да Нет
5.00 1.15
Букмекер Да Нет
3.60 1.27
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Прогнозы на матч Колос Ковалёвка 0:0 Ингулец

Исход игры
Колос Ковалёвка
90.2% (119)
Ничья
9.1% (12)
Ингулец
0.8% (1)
Тотал 2.5
Больше
30.77% (40)
Меньше
69.23% (90)
Обе команды забьют
Да
36.92% (48)
Нет
63.08% (82)
Популярный счёт
1:0 Колос Ковалёвка
40.2% (53)
2:1 Колос Ковалёвка
25% (33)
2:0 Колос Ковалёвка
19.7% (26)
1:1 Ничья
7.6% (10)
3:1 Колос Ковалёвка
3% (4)
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