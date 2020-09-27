Колос Ковалёвка
0:0
Конец матча
Стадион: Stadion Kolos
Ингулец
20' Желтая карточкаСелезнёв Евгений
83' Желтая карточкаЛупашко Владислав
85' Желтая карточкаКвасный Николай
69
Ильин
Олег
14
Милько
Вадим
39
Балан
Денис
89
Синегуб
Олег
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
69 Ильин ОлегПолузащитник
-
14 Милько ВадимПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Костышин Руслан
- Основной состав
- Вратарь
-
39 Балан ДенисЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
89 Синегуб ОлегЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
45 Щедрый АртёмПолузащитник
-
35 Шишка МихаилПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Sergiy Lavrynenko
Ход матча
20'
85'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Лысенко Владимир
|2
|0.5
|2.
|Морозко Евгений
|2
|0.5
|3.
|Гавриш Виталий
|1
|0.25
|4.
|Костишин Денис
|1
|0.25
|5.
|Исаенко Евгений
|1
|0.25
|6.
|Кравченко Никита
|0
|0
|7.
|Селезнёв Евгений
|0
|0
|8.
|Богданов Андрей
|0
|0
|9.
|Ильин Олег
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Балан Денис
|1
|0.25
|2.
|Ситчинава Ника
|1
|0.25
|3.
|Коваленко Илья
|0
|0
|4.
|Щедрый Артём
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Задоя Евгений
|2
|0
|2.
|Селезнёв Евгений
|1
|0
|3.
|Милько Вадим
|1
|0
|4.
|Бондаренко Александр
|1
|0
|5.
|Новак Евгений
|1
|0
|6.
|Максименко Максим
|1
|0
|7.
|Ореховский Павел
|1
|0
|8.
|Черноморец Александр
|1
|0
|9.
|Костишин Денис
|1
|0
|10.
|Антюх Денис
|1
|0
|11.
|Волынец Евгений
|1
|0
|12.
|Емец Владислав
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Лупашко Владислав
|3
|0
|2.
|Козак Александр
|1
|1
|3.
|Щедрый Артём
|2
|0
|4.
|Синегуб Олег
|2
|0
|5.
|Квасный Николай
|2
|0
|6.
|Ситчинава Ника
|1
|0
|7.
|Кучеренко Александр
|1
|0
|8.
|Крынский Владимир
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Колос Ковалёвка
|14.29% (1)
|28.57% (2)
|0
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|28.57% (2)
|Ингулец
|0
|0
|50% (1)
|50% (1)
|0
|0
Предыдущие игры
Колос Ковалёвка Последние 20 матчей: + = -Риека 2:0 Колос Ковалёвка Рух Львов 1:2 Колос Ковалёвка Арис Салоники 1:2 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 4:0 Львов
Колос Ковалёвка 3:1 Олимпик Донецк Шахтёр Донецк 3:1 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 1:0 Мариуполь Колос Ковалёвка 4:1 Днепр-1 Колос Ковалёвка 2:0 Динамо Киев Шахтёр Донецк 2:0 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 0:2 Заря Десна 5:1 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 2:1 Александрия Динамо Киев 2:1 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 0:1 Шахтёр Донецк Заря 1:0 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 0:2 Десна Александрия 4:2 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 3:4 Шахтёр Донецк Динамо Киев 2:0 Колос Ковалёвка
Ингулец Последние 20 матчей: + = -Ингулец 1:1 Десна Ворскла 2:0 Ингулец Днепр-1 2:2 Ингулец Ингулец 1:1 Днепр-1
Балканы 1:1 Ингулец Ингулец 1:1 Рух Львов Ингулец 3:0 Кремень Оболонь-Бровар 1:1 Ингулец Ингулец 0:0 Черноморец Од Николаев 1:2 Ингулец Ингулец 1:0 Прикарпатье Волынь 0:1 Ингулец Ингулец 3:2 Авангард Краматорск Минай 1:1 Ингулец Ингулец 2:1 Горняк-Спорт Минай 1:1 Ингулец Черкащина-Академия 1:2 Ингулец Ингулец 3:2 Металлург Зп Агробизнес 2:1 Ингулец Ингулец 1:1 Металлист-1925
Последние игры между собой
Колос Ковалёвка: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 2
Ингулец: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Киев
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|11 - 2
|10
|2.
|Ворскла
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 2
|10
|3.
|Десна
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|7 - 3
|8
|4.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|8 - 4
|8
|5.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|7
|6.
|Мариуполь
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 5
|7
|7.
|Александрия
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|8 - 5
|6
|8.
|Олимпик Донецк
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|7 - 7
|6
|9.
|Заря
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|8 - 6
|4
|10.
|Минай
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|1 - 7
|3
|11.
|Ингулец
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|2 - 4
|3
|12.
|Рух Львов
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|5 - 11
|1
|13.
|Днепр-1
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|4 - 10
|1
|14.
|Львов
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 12
|0
Победитель
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|1.22
|4.20
|—
|—
|7.00
|1.09
|—
|—
|1.16
|5.10
|—
|—
|2.35
|1.59
|1.94
|1.86
|1.02
|13.00
|—
|—
|1.36
|3.00
|1.01
|15.00
|1.08
|6.50
|1.01
|15.00
|1.01
|13.00
|8.30
|1.04
|—
|—
|6.90
|1.06
|—
|—
|2.93
|1.35
|—
|—
|2.31
|1.57
|—
|—
|1.75
|2.13
|—
|—
|1.36
|2.99
|1.23
|3.72
|1.07
|6.40
|1.06
|7.10
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|3.15
|1.32
|—
|—
|2.45
|1.50
|—
|—
|1.78
|1.95
|—
|—
|1.42
|2.70
|1.29
|3.34
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|1.74
|2.10
|1.47
|2.68
|1.19
|4.52
|1.58
|2.38
|1.42
|2.84
|1.64
|2.27
|1.39
|2.97
|1.77
|2.06
|1.59
|2.36
|1.43
|2.81
|—
|—
|1.25
|3.98
|—
|—
|—
|—
|—
|—
Прогнозы на матч Колос Ковалёвка 0:0 Ингулец
Исход игры
Колос Ковалёвка
90.2% (119)
Ничья
9.1% (12)
Ингулец
0.8% (1)
Тотал 2.5
Больше
30.77% (40)
Меньше
69.23% (90)
Обе команды забьют
Да
36.92% (48)
Нет
63.08% (82)
Популярный счёт
1:0 Колос Ковалёвка
40.2% (53)
2:1 Колос Ковалёвка
25% (33)
2:0 Колос Ковалёвка
19.7% (26)
1:1 Ничья
7.6% (10)
3:1 Колос Ковалёвка
3% (4)
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