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Копенгаген
0:0
Первый тайм: 12'

Стадион:
Риека
0' 12'
21
Йонссон
Карл-Йохан
22
Анкерсен
Петер
4
Нельссон
Виктор
27
Сигурдссон
Рагнар
3
Бенгтссон
Пьер
10
Зека
Карлос
6
Стаге
Йенс
16
Пеп
Мас
23
Винд
Жонас
7
Фишер
Виктор
9
Вильчек
Камиль
33
Невистич
Иван
27
Томечак
Иван
31
Цапан
Лука
14
Велкоски
Дарко
36
Смолчич
Хрвое
24
Стефульж
Даниэль
10
Павичич
Домагой
19
Андрияшевич
Франко
16
Гнезда-Черин
Адам
44
Лончар
Стьепан
99
Куленович
Сандро
Копенгаген
4-2-3-1
Риека
5-4-1

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Копенгаген
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Винд Жонас 4 (1) 1
2. Пеп Мас 1 0.25
3. Вильчек Камиль 1 0.25
4. Мудражия Роберт 1 0.25
5. Фальк Расмус 1 0.25
6. Зека Карлос 0 0
7. Варела Гильермо 0 0
Риека
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Андрияшевич Франко 1 1
2. Эшковал Жоау 1 1
3. Куленович Сандро 0 0

Карточки

Копенгаген
# Игрок      
1. Зека Карлос 2 0
2. Фальк Расмус 1 0
3. Мудражия Роберт 1 0
4. Бартолец Карло 1 0
5. Стаге Йенс 1 0
6. Кауфманн Миккель 1 0
Риека
# Игрок      
1. Распопович Момчило 1 0
2. Куленович Сандро 1 0
3. Лепиница Иван 1 0
4. Смолчич Хрвое 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90 91-120
 Копенгаген 25% (2) 0 0 25% (2) 12.5% (1) 37.5% (3) 0
 Риека 0 0 0 0 0 0 100% (2)

Предыдущие игры

Копенгаген Последние 20 матчей: + = -
Вайле 2:2 Копенгаген Копенгаген 3:0 Пяст Копенгаген 1:2 Брондбю Гётеборг 1:2 Копенгаген
Оденсе 3:2 Копенгаген Люнгбю 2:2 Копенгаген Копенгаген 1:3 Силькеборг Манчестер Юнайтед 1:0 Копенгаген Копенгаген 3:0 Истанбул Башакшехир Копенгаген 2:1 Нордшелланн Ольборг 0:1 Копенгаген Копенгаген 2:4 Орхус Копенгаген 0:0 Брондбю Митьюлланд 3:1 Копенгаген Орхус 1:0 Копенгаген Копенгаген 1:2 Митьюлланд Брондбю 1:1 Копенгаген Копенгаген 2:0 Ольборг Нордшелланн 1:1 Копенгаген Копенгаген 2:1 Раннерс
Риека Последние 20 матчей: + = -
Риека 2:0 Колос Ковалёвка Осиек 3:0 Риека Риека 2:1 Истра 1961 Локомотив Загреб 1:0 Риека
Риека 2:1 Шибеник Риека 1:0 Локомотив Загреб Риека 4:2 Истра 1961 Хайдук 2:3 Риека Интер Запрешич 0:1 Риека Риека 2:0 Динамо Загреб Осиек 1:0 Риека Риека 1:2 ХНК Горица Славен 1:0 Риека Риека 2:2 Локомотив Загреб Вараждин 0:0 Риека Истра 1961 1:3 Риека Риека 3:2 Осиек Риека 5:1 Истра 1961 Риека 5:1 Истра 1961 Риека 4:1 Интер Запрешич

Будет доступно позже.

  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Parken. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 151
Копенгаген 92.7% (140)
X 5.3% (8)
Риека 2% (3)
Все прогнозы
1.75 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Копенгаген
Ничья
Риека
1.81
3.93
5.50
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
1.75 3.65 4.80
1.81 3.45 5.50
1.80 3.52 4.60
1.71 3.73 5.07
1.81 3.42 4.70

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
8.90 1.04 6.60 1.09 2.90 1.38 2.25 1.65 1.88 1.93 1.67 2.20 1.32 3.20 1.22 3.95 1.09 7.00 1.06 7.70 1.01 14.00
8.60 1.07 7.00 1.10 2.95 1.40 2.22 1.66 1.70 2.25 1.33 3.32 1.24 4.05 1.08 7.60 1.07 8.50 1.01 16.50
8.50 1.06 6.46 1.07 3.17 1.35 2.43 1.58 1.77 2.11 1.39 3.00 1.27 3.60 1.09 5.60 1.08 6.01 1.02 12.56 1.02 13.05
3.10 1.36 2.71 1.46 2.30 1.62 1.91 1.93 1.67 2.20 1.51 2.56 1.39 2.95 1.24 3.93
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 3 3
1.70 2.15 1.32 3.20 1.08 7.00
2.68 1.46 1.74 2.07 1.35 3.14 1.09 7.10 1.06 8.50
2.78 1.45 1.84 2.02 1.38 3.04 1.09 5.60 1.07 6.60 1.01 16.14
2.70 1.46 2.21 1.67 1.72 2.14 1.45 2.74 1.32 3.33 1.19 4.50
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.33 1.57 1.55 2.33 1.20 4.20
3.38 1.31 2.27 1.62 1.54 2.44 1.19 4.55 1.13 5.75

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.01 1.71
1.93 1.85
Букмекер Да Нет
5.40 1.13
Букмекер Да Нет
3.90 1.22
Где смотреть матч Копенгаген 0:0 Риека онлайн

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Прогнозы на матч Копенгаген 0:0 Риека

Исход игры
Копенгаген
92.7% (140)
Ничья
5.3% (8)
Риека
2% (3)
Тотал 2.5
Больше
44.97% (67)
Меньше
55.03% (82)
Обе команды забьют
Да
42.95% (64)
Нет
57.05% (85)
Популярный счёт
2:1 Копенгаген
31.8% (48)
2:0 Копенгаген
29.1% (44)
1:0 Копенгаген
21.2% (32)
3:1 Копенгаген
4.6% (7)
3:0 Копенгаген
4% (6)
1:1 Ничья
3.3% (5)
2:2 Ничья
1.3% (2)
1:2 Риека
1.3% (2)
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