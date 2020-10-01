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Копенгаген
0:1
Конец матча

Стадион:
Риека
0'
0:1
20' Гол в свои ворота
Анкерсен Петер
22' Желтая карточка
Цапан Лука
30' Желтая карточка
Нельссон Виктор
59' Желтая карточка
Анкерсен Петер
62' Желтая карточка
Сигурдссон Рагнар
62' Желтая карточка
Куленович Сандро
79' Желтая карточка
Гнезда-Черин Адам
90' Желтая карточка
Зека Карлос
90' Желтая карточка
Распопович Момчило
90'+5
21
Йонссон
Карл-Йохан
22
Анкерсен
Петер
4
Нельссон
Виктор
27
Сигурдссон
Рагнар
3
Бенгтссон
Пьер
10
Зека
Карлос
6
Стаге
Йенс
16
Пеп
Мас
23
Винд
Жонас
7
Фишер
Виктор
9
Вильчек
Камиль
33
Невистич
Иван
27
Томечак
Иван
31
Цапан
Лука
14
Велкоски
Дарко
36
Смолчич
Хрвое
24
Стефульж
Даниэль
10
Павичич
Домагой
19
Андрияшевич
Франко
16
Гнезда-Черин
Адам
44
Лончар
Стьепан
99
Куленович
Сандро
Копенгаген
4-2-3-1
Риека
5-4-1

Бомбардиры внутри турнира

Копенгаген
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Винд Жонас 4 (1) 0.8
2. Пеп Мас 1 0.2
3. Вильчек Камиль 1 0.2
4. Мудражия Роберт 1 0.2
5. Фальк Расмус 1 0.2
6. Зека Карлос 0 0
7. Варела Гильермо 0 0
Риека
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Андрияшевич Франко 1 0.5
2. Эшковал Жоау 1 0.5
3. Куленович Сандро 0 0

Карточки

Копенгаген
# Игрок      
1. Зека Карлос 3 0
2. Сигурдссон Рагнар 1 0
3. Анкерсен Петер 1 0
4. Фальк Расмус 1 0
5. Мудражия Роберт 1 0
6. Бартолец Карло 1 0
7. Стаге Йенс 1 0
8. Нельссон Виктор 1 0
9. Кауфманн Миккель 1 0
Риека
# Игрок      
1. Распопович Момчило 2 0
2. Куленович Сандро 2 0
3. Цапан Лука 1 0
4. Гнезда-Черин Адам 1 0
5. Лепиница Иван 1 0
6. Смолчич Хрвое 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90 91-120
 Копенгаген 25% (2) 0 0 25% (2) 12.5% (1) 37.5% (3) 0
 Риека 0 0 0 0 0 0 100% (2)

Предыдущие игры

Копенгаген Последние 20 матчей: + = -
Вайле 2:2 Копенгаген Копенгаген 3:0 Пяст Копенгаген 1:2 Брондбю Гётеборг 1:2 Копенгаген
Оденсе 3:2 Копенгаген Люнгбю 2:2 Копенгаген Копенгаген 1:3 Силькеборг Манчестер Юнайтед 1:0 Копенгаген Копенгаген 3:0 Истанбул Башакшехир Копенгаген 2:1 Нордшелланн Ольборг 0:1 Копенгаген Копенгаген 2:4 Орхус Копенгаген 0:0 Брондбю Митьюлланд 3:1 Копенгаген Орхус 1:0 Копенгаген Копенгаген 1:2 Митьюлланд Брондбю 1:1 Копенгаген Копенгаген 2:0 Ольборг Нордшелланн 1:1 Копенгаген Копенгаген 2:1 Раннерс
Риека Последние 20 матчей: + = -
Риека 2:0 Колос Ковалёвка Осиек 3:0 Риека Риека 2:1 Истра 1961 Локомотив Загреб 1:0 Риека
Риека 2:1 Шибеник Риека 1:0 Локомотив Загреб Риека 4:2 Истра 1961 Хайдук 2:3 Риека Интер Запрешич 0:1 Риека Риека 2:0 Динамо Загреб Осиек 1:0 Риека Риека 1:2 ХНК Горица Славен 1:0 Риека Риека 2:2 Локомотив Загреб Вараждин 0:0 Риека Истра 1961 1:3 Риека Риека 3:2 Осиек Риека 5:1 Истра 1961 Риека 5:1 Истра 1961 Риека 4:1 Интер Запрешич

Будет доступно позже.

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Прогнозы 151
Копенгаген 92.7% (140)
X 5.3% (8)
Риека 2% (3)
Все прогнозы
1.75 Прогноз на матч от Liveresult

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
0.00 0.00 0.00
20.00 4.20 1.31
1.80 3.52 4.60
1.71 3.73 5.07
32.29 4.99 1.19

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
5.90 1.12 6.60 1.09 1.65 2.22 2.25 1.65 1.88 1.93 1.08 7.77 1.32 3.20 1.05 9.50 1.09 7.00 1.02 13.00 1.01 14.00
8.60 1.07 7.00 1.10 2.95 1.40 2.22 1.66 1.70 2.25 1.33 3.32 1.24 4.05 1.08 7.60 1.07 8.50 1.01 16.50
8.50 1.06 6.46 1.07 3.17 1.35 2.43 1.58 1.77 2.11 1.39 3.00 1.27 3.60 1.09 5.60 1.08 6.01 1.02 12.56 1.02 13.05
1.42 2.83 1.23 4.09 1.46 2.69 1.29 3.50 1.21 4.28 1.33 3.28 1.66 2.23 1.49 2.60 1.12 6.15
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3
1.95 1.85 1.70 2.15 1.15 5.30 1.08 7.00 1.02 13.00
2.68 1.46 1.74 2.07 1.35 3.14 1.09 7.10 1.06 8.50
2.78 1.45 1.84 2.02 1.38 3.04 1.09 5.60 1.07 6.60 1.01 16.14
2.70 1.46 2.21 1.67 1.72 2.14 1.45 2.74 1.17 4.98 1.43 2.81 1.15 5.25 1.11 6.41
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.33 1.57 1.55 2.33 1.20 4.20
3.38 1.31 2.27 1.62 1.54 2.44 1.19 4.55 1.13 5.75

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
3.05 1.37
1.93 1.85
Букмекер Да Нет
4.05 1.23
Букмекер Да Нет
3.90 1.22
Где смотреть матч Копенгаген 0:1 Риека онлайн

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Прогнозы на матч Копенгаген 0:1 Риека

Исход игры
Копенгаген
92.7% (140)
Ничья
5.3% (8)
Риека
2% (3)
Тотал 2.5
Больше
44.97% (67)
Меньше
55.03% (82)
Обе команды забьют
Да
42.95% (64)
Нет
57.05% (85)
Популярный счёт
2:1 Копенгаген
31.8% (48)
2:0 Копенгаген
29.1% (44)
1:0 Копенгаген
21.2% (32)
3:1 Копенгаген
4.6% (7)
3:0 Копенгаген
4% (6)
1:1 Ничья
3.3% (5)
1:2 Риека
1.3% (2)
2:2 Ничья
1.3% (2)
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