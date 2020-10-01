Второй тайм

95' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

95' Риека вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

94' Смолчич Хрвое выносит мяч и сбавляет давление на ворота

94' Велкоски Дарко выносит мяч и сбавляет давление на ворота

94' Пеп Мас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

94' Распопович Момчило совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

93' Копенгаген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

92' Глупую желтую получил Зека Карлос за то, что отбил ногой мяч после свистка

92' Игрок из команды Копенгаген вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

90' Мудражия Роберт из команды Копенгаген не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

90' Игрок из команды Копенгаген вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

89' Удар от ворот произведет Риека

88' Невистич Иван выносит мяч и сбавляет давление на ворота

87' Риека вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

86' Риека вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

86' Зека Карлос выносит мяч и сбавляет давление на ворота

85' Риека вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

84' Удар от ворот произведет Риека

84' Пеп Мас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

84' Матч возобновлен

83' Андрияшевич Франко на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

83' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

81' Хорошую попытку сделал Куленович Сандро . Удар в створ, но вратарь начеку

79' Гнезда-Черин Адам совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

78' Копенгаген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

77' Риека вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

76' Удар от ворот произведет Риека

75' Мудражия Роберт не смог попасть в створ ударом издали

73' Копенгаген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

72' Удар от ворот произведет Риека

72' Вильчек Камиль из команды Копенгаген не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

71' Гнезда-Черин Адам из команды Риека направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

70' Риека вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

69' Риека вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

69' Риека вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

69' Копенгаген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

68' Удар от ворот произведет Риека

67' Анкерсен Петер не смог попасть в створ ударом издали

65' Копенгаген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

65' Цапан Лука выносит мяч и сбавляет давление на ворота

64' Смолчич Хрвое выносит мяч и сбавляет давление на ворота

64' Матч возобновлен

64' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

62' Риека вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

62' Рефери не любит споров - именно за это Куленович Сандро сейчас получил желтую

62' Сигурдссон Рагнар совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

61' Копенгаген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

60' Удар от ворот произведет Риека

60' Анкерсен Петер не смог попасть в створ ударом издали

59' Риека вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

59' Судья подбегает и показывает Анкерсен Петер из команды Копенгаген отложенную желтую карточку за фол.

58' Копенгаген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

57' Риека вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

56' Гнезда-Черин Адам не смог попасть в створ ударом издали

56' Нельссон Виктор выносит мяч и сбавляет давление на ворота

55' Копенгаген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

54' Невистич Иван взял и забрал мяч на выходе

54' Копенгаген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

53' Пеп Мас бьет со штрафного удара в створ ворот

52' Риека вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

51' Копенгаген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

49' Копенгаген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

49' Удар от ворот произведет Риека

49' Винд Жонас не смог попасть в створ ударом издали

48' Хорошую попытку сделал Куленович Сандро . Удар в створ, но вратарь начеку

46' Цапан Лука выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Копенгаген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля