Копенгаген
0:1
Конец матча
Стадион: Паркен
Риека
0:1
20' Гол в свои воротаАнкерсен Петер
22' Желтая карточкаЦапан Лука
30' Желтая карточкаНельссон Виктор
59' Желтая карточкаАнкерсен Петер
62' Желтая карточкаСигурдссон Рагнар
62' Желтая карточкаКуленович Сандро
79' Желтая карточкаГнезда-Черин Адам
90' Желтая карточкаЗека Карлос
90' Желтая карточкаРаспопович Момчило
10
Зека
Карлос
16
Пеп
Мас
23
Винд
Жонас
27
Томечак
Иван
31
Цапан
Лука
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Зека КарлосПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Пеп МасПолузащитник
-
23 Винд ЖонасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Столе Сольбаккен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Томечак ИванЗащитник
-
31 Цапан ЛукаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
26 Эшковал ЖоауЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Рожман Симон
Ход матча
20'
0:1
22'
30'
59'
62'
90'
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Винд Жонас
|4 (1)
|0.8
|2.
|Пеп Мас
|1
|0.2
|3.
|Вильчек Камиль
|1
|0.2
|4.
|Мудражия Роберт
|1
|0.2
|5.
|Фальк Расмус
|1
|0.2
|6.
|Зека Карлос
|0
|0
|7.
|Варела Гильермо
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Андрияшевич Франко
|1
|0.5
|2.
|Эшковал Жоау
|1
|0.5
|3.
|Куленович Сандро
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Зека Карлос
|3
|0
|2.
|Сигурдссон Рагнар
|1
|0
|3.
|Анкерсен Петер
|1
|0
|4.
|Фальк Расмус
|1
|0
|5.
|Мудражия Роберт
|1
|0
|6.
|Бартолец Карло
|1
|0
|7.
|Стаге Йенс
|1
|0
|8.
|Нельссон Виктор
|1
|0
|9.
|Кауфманн Миккель
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Распопович Момчило
|2
|0
|2.
|Куленович Сандро
|2
|0
|3.
|Цапан Лука
|1
|0
|4.
|Гнезда-Черин Адам
|1
|0
|5.
|Лепиница Иван
|1
|0
|6.
|Смолчич Хрвое
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|91-120
|Копенгаген
|25% (2)
|0
|0
|25% (2)
|12.5% (1)
|37.5% (3)
|0
|Риека
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|100% (2)
Предыдущие игры
Копенгаген Последние 20 матчей: + = -Вайле 2:2 Копенгаген Копенгаген 3:0 Пяст Копенгаген 1:2 Брондбю Гётеборг 1:2 Копенгаген
Оденсе 3:2 Копенгаген Люнгбю 2:2 Копенгаген Копенгаген 1:3 Силькеборг Манчестер Юнайтед 1:0 Копенгаген Копенгаген 3:0 Истанбул Башакшехир Копенгаген 2:1 Нордшелланн Ольборг 0:1 Копенгаген Копенгаген 2:4 Орхус Копенгаген 0:0 Брондбю Митьюлланд 3:1 Копенгаген Орхус 1:0 Копенгаген Копенгаген 1:2 Митьюлланд Брондбю 1:1 Копенгаген Копенгаген 2:0 Ольборг Нордшелланн 1:1 Копенгаген Копенгаген 2:1 Раннерс
Риека Последние 20 матчей: + = -Риека 2:0 Колос Ковалёвка Осиек 3:0 Риека Риека 2:1 Истра 1961 Локомотив Загреб 1:0 Риека
Риека 2:1 Шибеник Риека 1:0 Локомотив Загреб Риека 4:2 Истра 1961 Хайдук 2:3 Риека Интер Запрешич 0:1 Риека Риека 2:0 Динамо Загреб Осиек 1:0 Риека Риека 1:2 ХНК Горица Славен 1:0 Риека Риека 2:2 Локомотив Загреб Вараждин 0:0 Риека Истра 1961 1:3 Риека Риека 3:2 Осиек Риека 5:1 Истра 1961 Риека 5:1 Истра 1961 Риека 4:1 Интер Запрешич
Будет доступно позже.
Победитель
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|5.90
|1.12
|6.60
|1.09
|1.65
|2.22
|—
|—
|2.25
|1.65
|1.88
|1.93
|1.08
|7.77
|—
|—
|1.32
|3.20
|—
|—
|1.05
|9.50
|1.09
|7.00
|1.02
|13.00
|1.01
|14.00
|—
|—
|8.60
|1.07
|7.00
|1.10
|2.95
|1.40
|—
|—
|2.22
|1.66
|—
|—
|1.70
|2.25
|—
|—
|1.33
|3.32
|—
|—
|1.24
|4.05
|1.08
|7.60
|1.07
|8.50
|1.01
|16.50
|—
|—
|8.50
|1.06
|6.46
|1.07
|3.17
|1.35
|—
|—
|2.43
|1.58
|—
|—
|1.77
|2.11
|—
|—
|1.39
|3.00
|—
|—
|1.27
|3.60
|1.09
|5.60
|1.08
|6.01
|1.02
|12.56
|1.02
|13.05
|—
|—
|—
|—
|1.42
|2.83
|1.23
|4.09
|1.46
|2.69
|1.29
|3.50
|1.21
|4.28
|1.33
|3.28
|1.66
|2.23
|1.49
|2.60
|1.12
|6.15
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|3
|3
|1.95
|1.85
|—
|—
|1.70
|2.15
|—
|—
|1.15
|5.30
|—
|—
|1.08
|7.00
|—
|—
|1.02
|13.00
|—
|—
|2.68
|1.46
|—
|—
|1.74
|2.07
|—
|—
|1.35
|3.14
|—
|—
|1.09
|7.10
|—
|—
|1.06
|8.50
|—
|—
|2.78
|1.45
|—
|—
|1.84
|2.02
|—
|—
|1.38
|3.04
|—
|—
|1.09
|5.60
|—
|—
|1.07
|6.60
|1.01
|16.14
|2.70
|1.46
|2.21
|1.67
|1.72
|2.14
|1.45
|2.74
|1.17
|4.98
|1.43
|2.81
|1.15
|5.25
|1.11
|6.41
|—
|—
|—
|—
Прогнозы на матч Копенгаген 0:1 Риека
Исход игры
Копенгаген
92.7% (140)
Ничья
5.3% (8)
Риека
2% (3)
Тотал 2.5
Больше
44.97% (67)
Меньше
55.03% (82)
Обе команды забьют
Да
42.95% (64)
Нет
57.05% (85)
Популярный счёт
2:1 Копенгаген
31.8% (48)
2:0 Копенгаген
29.1% (44)
1:0 Копенгаген
21.2% (32)
3:1 Копенгаген
4.6% (7)
3:0 Копенгаген
4% (6)
1:1 Ничья
3.3% (5)
1:2 Риека
1.3% (2)
2:2 Ничья
1.3% (2)
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