  1. Футбол
  2. Матчи
Риу Аве
 
Позже

Стадион:
Милан
1
Кишек
Павел
25
Пинту
Иву
6
Боревкович
Тони
33
Сантос
Адерлан
4
Монте
Нелсон
8
Тарантини
Рикардо
5
Филипе
Аугусто
14
Пиазон
Лукас
10
Диего
Лопес
III
21
Мане
Карлуш
9
Морейра
Бруну
99
Доннарумма
Джанлуиджи
2
Калабрия
Давиде
24
Кьяер
Симон
46
Габбия
Маттео
19
Тео
Эрнандес
4
Беннасер
Исмаэль
10
Чалханоглу
Хакан
79
Кесси
Франк
7
Кастильехо
Самуэль
27
Мальдини
Даниэль
56
Салемакерс
Алексис
Риу Аве
4-2-3-1
Милан
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Риу Аве
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Тарантини Рикардо 1 0.5
2. Морейра Бруну 1 0.5
3. Ямбор Никола 1 0.5
4. Мане Карлуш 0 0
Милан
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Чалханоглу Хакан 3 1.5
2. Ибрагимович Златан 1 0.5
3. Коломбо Лоренцо 1 0.5
4. Кастильехо Самуэль 0 0
5. Беннасер Исмаэль 0 0
6. Салемакерс Алексис 0 0

Карточки

Риу Аве
# Игрок      
1. Филипе Аугусто 2 0
2. Тарантини Рикардо 1 0
3. Морейра Бруну 1 0
4. Мане Карлуш 1 0
5. Шику Жеральдес 1 0
6. Сантос Адерлан 1 0
Милан
# Игрок      

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Риу Аве 0 0 0 0 0 100% (3)
 Милан 0 40% (2) 20% (1) 20% (1) 20% (1) 0

Предыдущие игры

Риу Аве Последние 20 матчей: + = -
Риу Аве 0:0 Витория Гимарайнш Бешикташ 1:1 Риу Аве Тондела 1:1 Риу Аве Борац Баня-Лука 0:2 Риу Аве
Маритиму 2:1 Риу Аве Пасуш де Феррейра 1:2 Риу Аве Риу Аве 0:0 Маритиму Боавишта 0:2 Риу Аве Риу Аве 2:2 Санта-Клара Маритиму 0:0 Риу Аве Риу Аве 2:1 Портимоненсе Жил Висенте 1:0 Риу Аве Риу Аве 4:3 Брага Витория Сетубал 1:2 Риу Аве Риу Аве 1:2 Бенфика Морейренсе 0:1 Риу Аве Риу Аве 2:3 Пасуш де Феррейра Порту 1:1 Риу Аве Риу Аве 0:0 Белененсеш Тондела 1:2 Риу Аве
Милан Последние 20 матчей: + = -
Кротоне 0:2 Милан Милан 3:2 Будё-Глимт Милан 2:0 Болонья Шемрок Роверс 0:2 Милан
Милан 3:1 Брешия Милан 5:1 Виченца Виртус Милан 5:1 Виченца Милан 4:1 Монца Милан 4:2 Новара Милан 3:0 Кальяри Сампдория 1:4 Милан Милан 1:1 Аталанта Сассуоло 1:2 Милан Милан 5:1 Болонья Милан 3:1 Парма Наполи 2:2 Милан Милан 4:2 Ювентус Лацио 0:3 Милан СПАЛ 2013 2:2 Милан Милан 2:0 Рома

Будет доступно позже.

  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Риу Аве - Милан от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 1 октября 2020, осталось 13 минут.


    На матч можно сделать ставку и получить бонус 5000 рублей.
    • Прогнозы 151
    Риу Аве 1.3% (2)
    X 5.3% (8)
    Милан 93.4% (141)
    Все прогнозы
    2.54 Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Риу Аве
    Ничья
    Милан
    6.07
    4.30
    1.60
    Все Коэффициенты
    Новости

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    6.00 4.00 1.60
    5.50 4.30 1.50
    3.28 3.42 2.10
    4.40 3.54 1.85
    6.07 3.98 1.58

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
    12.50 1.01 9.10 1.04 3.65 1.25 2.75 1.39 2.15 1.70 1.98 1.83 1.73 2.05 1.52 2.44 1.36 2.95 1.16 5.10 1.13 5.80 1.04 9.80 1.03 10.50
    9.80 1.01 8.30 1.04 3.70 1.25 2.78 1.43 1.97 1.92 1.53 2.46 1.34 3.10 1.09 5.95 1.07 6.55 1.01 9.90
    8.58 1.06 6.58 1.07 3.22 1.34 2.50 1.55 1.80 2.07 1.41 2.92 1.28 3.54 1.10 5.36 1.08 5.95 1.03 12.23 1.02 12.73
    3.87 1.26 2.94 1.40 2.97 1.40 2.30 1.63 1.97 1.86 1.75 2.10 1.54 2.50 1.36 3.14 1.13 6.16
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
    1.99 1.82 1.45 2.65 1.14 5.40
    3.20 1.34 1.99 1.75 1.48 2.61 1.12 6.15 1.10 7.20
    2.81 1.44 1.86 2.00 1.39 3.00 1.10 5.35 1.07 6.50 1.01 15.83 1.01 16.48
    3.01 1.40 2.48 1.55 1.94 1.88 1.58 2.41 1.42 2.92
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.80 1.40 1.73 2.07 1.31 3.20
    4.10 1.23 2.71 1.48 1.69 2.14 1.31 3.38 1.16 5.05

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.92 1.84
    1.86 1.91
    Букмекер Да Нет
    5.20 1.17
    Букмекер Да Нет
    3.75 1.23
    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
    Смотрите в отличном качестве за 149 руб.
    Где смотреть матч Риу Аве - Милан онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Олимп Матчи АПЛ

    Фонбет (список матчей)

    Париматч

    БетСити + ФРИБЕТ 10 000 рублей


    Прогнозы на матч Риу Аве - Милан

    Исход игры
    Риу Аве
    1.3% (2)
    Ничья
    5.3% (8)
    Милан
    93.4% (141)
    Тотал 2.5
    Больше
    57.05% (85)
    Меньше
    42.95% (64)
    Обе команды забьют
    Да
    59.06% (88)
    Нет
    40.94% (61)
    Популярный счёт
    1:2 Милан
    43.7% (66)
    0:2 Милан
    20.5% (31)
    0:1 Милан
    17.9% (27)
    1:3 Милан
    7.3% (11)
    1:1 Ничья
    4% (6)
    0:3 Милан
    2% (3)
    2:1 Риу Аве
    1.3% (2)
    Конкурс прогнозов

    Ваш прогноз

    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Рейтинг букмекеров
    1 Бонус: 15 000 ₽ Обзор Играть
    2 Бонус: 5 000 ₽ Обзор Играть
    3 Бонус: 5 000 ₽ Обзор Играть
    4 Бонус: 10 000 ₽ Обзор Играть
    5 Бонус: 15 000 ₽ Обзор Играть
    6 Бонус: 2 000 ₽ Обзор Играть
    7 Бонус: 2 000 ₽ Обзор Играть
    8 Бонус: 20 000 ₽ Обзор Играть
    9 Бонус: 500 ₽ Обзор Играть
    10 Бонус: 1 000 ₽ Обзор Играть
    11 Бонус: 19 500 ₽ Обзор Играть
    12 Бонус: 3 000 ₽ Обзор Играть
    Полный рейтинг букмекеров
    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный