Риу Аве
Позже
Стадион: Эштадиу ду Риу Аве
Милан
25
Пинту
Иву
14
Пиазон
Лукас
21
Мане
Карлуш
- Основной состав
- Вратарь
-
25 Пинту ИвуЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Пиазон ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Мане КарлушПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Лео ЛеонардоВратарь
-
24 Амарал ПедруЗащитник
- Полузащитник
-
23 Ямбор НиколаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Mario Silva
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
24 Кьяер СимонЗащитник
- Защитник
-
19 Тео ЭрнандесЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
79 Кесси ФранкПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
33 Крунич РадеПолузащитник
-
21 Диас БрахимПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Леау РафаэлПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Пиоли Стефано
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Тарантини Рикардо
|1
|0.5
|2.
|Морейра Бруну
|1
|0.5
|3.
|Ямбор Никола
|1
|0.5
|4.
|Мане Карлуш
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Чалханоглу Хакан
|3
|1.5
|2.
|Ибрагимович Златан
|1
|0.5
|3.
|Коломбо Лоренцо
|1
|0.5
|4.
|Кастильехо Самуэль
|0
|0
|5.
|Беннасер Исмаэль
|0
|0
|6.
|Салемакерс Алексис
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Филипе Аугусто
|2
|0
|2.
|Тарантини Рикардо
|1
|0
|3.
|Морейра Бруну
|1
|0
|4.
|Мане Карлуш
|1
|0
|5.
|Шику Жеральдес
|1
|0
|6.
|Сантос Адерлан
|1
|0
|#
|Игрок
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Риу Аве
|0
|0
|0
|0
|0
|100% (3)
|Милан
|0
|40% (2)
|20% (1)
|20% (1)
|20% (1)
|0
Предыдущие игры
Риу Аве Последние 20 матчей: + = -Риу Аве 0:0 Витория Гимарайнш Бешикташ 1:1 Риу Аве Тондела 1:1 Риу Аве Борац Баня-Лука 0:2 Риу Аве
Маритиму 2:1 Риу Аве Пасуш де Феррейра 1:2 Риу Аве Риу Аве 0:0 Маритиму Боавишта 0:2 Риу Аве Риу Аве 2:2 Санта-Клара Маритиму 0:0 Риу Аве Риу Аве 2:1 Портимоненсе Жил Висенте 1:0 Риу Аве Риу Аве 4:3 Брага Витория Сетубал 1:2 Риу Аве Риу Аве 1:2 Бенфика Морейренсе 0:1 Риу Аве Риу Аве 2:3 Пасуш де Феррейра Порту 1:1 Риу Аве Риу Аве 0:0 Белененсеш Тондела 1:2 Риу Аве
Милан Последние 20 матчей: + = -Кротоне 0:2 Милан Милан 3:2 Будё-Глимт Милан 2:0 Болонья Шемрок Роверс 0:2 Милан
Будет доступно позже.
Победитель
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|12.50
|1.01
|9.10
|1.04
|3.65
|1.25
|—
|—
|2.75
|1.39
|2.15
|1.70
|1.98
|1.83
|1.73
|2.05
|1.52
|2.44
|1.36
|2.95
|1.16
|5.10
|1.13
|5.80
|1.04
|9.80
|1.03
|10.50
|9.80
|1.01
|8.30
|1.04
|3.70
|1.25
|—
|—
|2.78
|1.43
|—
|—
|1.97
|1.92
|—
|—
|1.53
|2.46
|1.34
|3.10
|1.09
|5.95
|1.07
|6.55
|1.01
|9.90
|—
|—
|8.58
|1.06
|6.58
|1.07
|3.22
|1.34
|—
|—
|2.50
|1.55
|—
|—
|1.80
|2.07
|—
|—
|1.41
|2.92
|1.28
|3.54
|1.10
|5.36
|1.08
|5.95
|1.03
|12.23
|1.02
|12.73
|—
|—
|—
|—
|3.87
|1.26
|2.94
|1.40
|2.97
|1.40
|2.30
|1.63
|1.97
|1.86
|1.75
|2.10
|1.54
|2.50
|1.36
|3.14
|—
|—
|1.13
|6.16
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.5
|2.5
|3
|3
|3.5
|3.5
|—
|—
|—
|—
|1.99
|1.82
|—
|—
|1.45
|2.65
|1.14
|5.40
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|3.20
|1.34
|—
|—
|1.99
|1.75
|—
|—
|1.48
|2.61
|1.12
|6.15
|1.10
|7.20
|—
|—
|—
|—
|2.81
|1.44
|—
|—
|1.86
|2.00
|—
|—
|1.39
|3.00
|1.10
|5.35
|1.07
|6.50
|1.01
|15.83
|1.01
|16.48
|3.01
|1.40
|2.48
|1.55
|1.94
|1.88
|1.58
|2.41
|1.42
|2.92
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Риу Аве - Милан
Исход игры
Риу Аве
1.3% (2)
Ничья
5.3% (8)
Милан
93.4% (141)
Тотал 2.5
Больше
57.05% (85)
Меньше
42.95% (64)
Обе команды забьют
Да
59.06% (88)
Нет
40.94% (61)
Популярный счёт
1:2 Милан
43.7% (66)
0:2 Милан
20.5% (31)
0:1 Милан
17.9% (27)
1:3 Милан
7.3% (11)
1:1 Ничья
4% (6)
0:3 Милан
2% (3)
2:1 Риу Аве
1.3% (2)
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