До матча букмекеры предполагали, что этот матч получится достаточно результативным, и по крайней мере должен будет пробит большевой тотал, но этим после первой четверти тайма даже не пахнет.

Юзепчук промчался с мячом по правому флангу, но партнёры даже не подумали его поддержать, с удивлением и непониманием глядя на бегущего коллегу.

Очень не хватает болельщиков на трибунах в этом матче. Возможно, им удалось бы хоть как-то воодушевить футболистов.

Попытались сейчас правым флангом обострить игру хозяева, но Савицкий и Дьялло в итоге не поняли, кому куда бежать, и мяч был потерян.

Ещё одна атака "Динамо" правым флангом закончилась подачей мяча в штрафную площадку, но перелетел он там всех игроков.

12' Темп матча пока что можно охарактеризовать, как "пеший". Никто никуда не торопится.

10' Каули открылся на правом фланге атаки "Лудогорца", и на него последовал длинный пас, но в положении "вне игры" оказался бразилец.

9' Похоже, разградцам приносит удовольствие комбинировать мяч с регулярными передачами назад.

8' Принялись пасоваться гости на своей половине поля. Белорусы не слишком охотно идут в высокий прессинг.

6' Первый угловой в матче на левом фланге заработали болгары. После розыгрыша накоротке следовала подача в штрафную площадку, но там на высоте были защитники Бреста.

5' Седько ворвался на правый край чужой штрафной площади и пробивал из-под защитника, но получилось прямо в Илиева.

4' Много на первых минутах ошибаются футболисты в простых ситуациях в центре поля. Чувствуется излишнее волнение, учитывая высокую цену матча.

3' Гости сумели взять мяч под контроль с первых минут матча, но динамовцы сами, похоже, не против того, чтобы играть вторым номером.

2' Букмекеры перед матчем видели достаточно большим фаворитом болгарскую команду. Будем надеяться, что белорусам будет по силам сотворить сенсацию.