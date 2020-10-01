Динамо-Брест
0:0
Первый тайм: 16'
Стадион: Динамо (Минск)
Лудогорец
13
Витус
Максим
32
Текло
Дэвид
17
Седько
Павел
23
Илиев
Пламен
30
Моци
Козмин
25
Баджи
Стефан
95
Каули
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Витус МаксимЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Текло ДэвидНападающий
- Нападающий
-
17 Седько ПавелНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Ковальчук Сергей
- Основной состав
-
23 Илиев ПламенВратарь
- Защитник
-
30 Моци КозминЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Баджи СтефанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
95 КаулиПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Ману ЭлвисПолузащитник
-
13 Чибота МависПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Врба Павел
Предыдущие игры
Динамо-Брест Последние 20 матчей: + = -БАТЭ 2:4 Динамо-Брест Динамо-Брест 2:1 Энергетик-БГУ Маккаби Тель-Авив 1:0 Динамо-Брест Динамо Минск 2:4 Динамо-Брест
Динамо-Брест 2:1 Сараево Динамо-Брест 1:2 Белшина Динамо-Брест 6:3 Астана Шахтёр Солигорск 1:0 Динамо-Брест Динамо-Брест 0:4 Крумкачы Динамо-Брест 1:0 Витебск Динамо-Брест 2:2 Лорьян Бриёшен 0:1 Динамо-Брест Ислочь 2:0 Динамо-Брест Смолевичи-СТИ 3:3 Динамо-Брест Неман 1:0 Динамо-Брест Динамо-Брест 3:1 Городея Торпедо-БелАЗ 0:2 Динамо-Брест Динамо-Брест 6:1 Минск Рух Брест 1:4 Динамо-Брест БАТЭ 1:0 Динамо-Брест
Лудогорец Последние 20 матчей: + = -Лудогорец 2:0 Берое ЦСКА София 2:2 Лудогорец Лудогорец 2:1 Локомотив Горна Лудогорец 3:1 Локомотив Пловдив
Лудогорец 4:0 Созопол Этар 0:2 Лудогорец Лудогорец 0:1 Митьюлланд Черно Море 1:4 Лудогорец Будучность 1:3 Лудогорец Лудогорец 3:0 Славия София Ботев Враца 3:1 Лудогорец Лудогорец 0:1 Локомотив Пловдив Лудогорец 0:0 Монтана Славия София 3:1 Лудогорец Лудогорец 3:0 Левски София ЦСКА София 1:1 Лудогорец Лудогорец 6:1 Локомотив Пловдив Лудогорец 2:1 Берое Лудогорец 2:1 Ботев Пловдив Арда Карджали 1:1 Лудогорец
Будет доступно позже.
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|12.00
|1.01
|10.50
|1.02
|4.20
|1.20
|3.30
|1.30
|2.15
|1.70
|2.18
|1.69
|1.95
|1.86
|1.71
|2.14
|1.45
|2.65
|1.22
|4.00
|1.17
|4.70
|1.06
|8.10
|1.05
|8.70
|13.50
|1.02
|12.00
|1.03
|4.45
|1.21
|3.45
|1.31
|—
|—
|2.25
|1.70
|—
|—
|1.73
|2.11
|1.48
|2.65
|1.19
|4.80
|1.14
|5.65
|1.07
|8.70
|—
|—
|9.29
|1.05
|7.52
|1.06
|3.37
|1.31
|2.63
|1.50
|—
|—
|1.87
|1.99
|—
|—
|1.46
|2.75
|1.31
|3.37
|1.12
|4.99
|1.09
|5.60
|1.03
|11.22
|1.03
|11.87
Прогнозы на матч Динамо-Брест 0:0 Лудогорец
Исход игры
Динамо-Брест
15.7% (24)
Ничья
19.6% (30)
Лудогорец
64.7% (99)
Тотал 2.5
Больше
58.94% (89)
Меньше
41.06% (62)
Обе команды забьют
Да
73.51% (111)
Нет
26.49% (40)
Популярный счёт
1:2 Лудогорец
36.6% (56)
0:1 Лудогорец
16.3% (25)
1:1 Ничья
15% (23)
2:1 Динамо-Брест
12.4% (19)
0:2 Лудогорец
5.2% (8)
1:3 Лудогорец
3.3% (5)
2:2 Ничья
3.3% (5)
1:0 Динамо-Брест
2% (3)
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