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Динамо-Брест
0:0
Первый тайм: 16'

Стадион:
Лудогорец
0' 16'
1
Игнатович
Сергей
77
Юзепчук
Роман
34
Хачериди
Евгений
2
Кики
Габи
13
Витус
Максим
15
Кисляк
Сергей
7
Быков
Артём
Геннадьевич
88
Савицкий
Павел
32
Текло
Дэвид
11
Дьялло
Абдулай
17
Седько
Павел
23
Илиев
Пламен
4
Сисиньо
Неусиано
30
Моци
Козмин
24
Вердон
Оливье
3
Недялков
Антон
25
Баджи
Стефан
7
Сантана
Алекс
37
Текпетей
Бернард
64
Янков
Доминик
95
Каули
28
Кешерю
Клаудиу
Динамо-Брест
4-3-3
Лудогорец
4-2-3-1

Предыдущие игры

Динамо-Брест Последние 20 матчей: + = -
БАТЭ 2:4 Динамо-Брест Динамо-Брест 2:1 Энергетик-БГУ Маккаби Тель-Авив 1:0 Динамо-Брест Динамо Минск 2:4 Динамо-Брест
Динамо-Брест 2:1 Сараево Динамо-Брест 1:2 Белшина Динамо-Брест 6:3 Астана Шахтёр Солигорск 1:0 Динамо-Брест Динамо-Брест 0:4 Крумкачы Динамо-Брест 1:0 Витебск Динамо-Брест 2:2 Лорьян Бриёшен 0:1 Динамо-Брест Ислочь 2:0 Динамо-Брест Смолевичи-СТИ 3:3 Динамо-Брест Неман 1:0 Динамо-Брест Динамо-Брест 3:1 Городея Торпедо-БелАЗ 0:2 Динамо-Брест Динамо-Брест 6:1 Минск Рух Брест 1:4 Динамо-Брест БАТЭ 1:0 Динамо-Брест
Лудогорец Последние 20 матчей: + = -
Лудогорец 2:0 Берое ЦСКА София 2:2 Лудогорец Лудогорец 2:1 Локомотив Горна Лудогорец 3:1 Локомотив Пловдив
Лудогорец 4:0 Созопол Этар 0:2 Лудогорец Лудогорец 0:1 Митьюлланд Черно Море 1:4 Лудогорец Будучность 1:3 Лудогорец Лудогорец 3:0 Славия София Ботев Враца 3:1 Лудогорец Лудогорец 0:1 Локомотив Пловдив Лудогорец 0:0 Монтана Славия София 3:1 Лудогорец Лудогорец 3:0 Левски София ЦСКА София 1:1 Лудогорец Лудогорец 6:1 Локомотив Пловдив Лудогорец 2:1 Берое Лудогорец 2:1 Ботев Пловдив Арда Карджали 1:1 Лудогорец

Будет доступно позже.

  • Первый тайм
  • 17'
    Ещё одна атака "Динамо" правым флангом закончилась подачей мяча в штрафную площадку, но перелетел он там всех игроков.
  • 16'
    Попытались сейчас правым флангом обострить игру хозяева, но Савицкий и Дьялло в итоге не поняли, кому куда бежать, и мяч был потерян.
  • 15'
    Очень не хватает болельщиков на трибунах в этом матче. Возможно, им удалось бы хоть как-то воодушевить футболистов.
  • 14'
    Юзепчук промчался с мячом по правому флангу, но партнёры даже не подумали его поддержать, с удивлением и непониманием глядя на бегущего коллегу.
  • 13'
    До матча букмекеры предполагали, что этот матч получится достаточно результативным, и по крайней мере должен будет пробит большевой тотал, но этим после первой четверти тайма даже не пахнет.
  • 12'
    Темп матча пока что можно охарактеризовать, как "пеший". Никто никуда не торопится.
  • Офсайд
    10'
    Каули открылся на правом фланге атаки "Лудогорца", и на него последовал длинный пас, но в положении "вне игры" оказался бразилец.
  • 9'
    Похоже, разградцам приносит удовольствие комбинировать мяч с регулярными передачами назад.
  • 8'
    Принялись пасоваться гости на своей половине поля. Белорусы не слишком охотно идут в высокий прессинг.
  • Угловой
    6'
    Первый угловой в матче на левом фланге заработали болгары. После розыгрыша накоротке следовала подача в штрафную площадку, но там на высоте были защитники Бреста.
  • Опасный момент
    5'
    Седько ворвался на правый край чужой штрафной площади и пробивал из-под защитника, но получилось прямо в Илиева.
  • 4'
    Много на первых минутах ошибаются футболисты в простых ситуациях в центре поля. Чувствуется излишнее волнение, учитывая высокую цену матча.
  • 3'
    Гости сумели взять мяч под контроль с первых минут матча, но динамовцы сами, похоже, не против того, чтобы играть вторым номером.
  • 2'
    Букмекеры перед матчем видели достаточно большим фаворитом болгарскую команду. Будем надеяться, что белорусам будет по силам сотворить сенсацию.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался!
  • До матча
  • Приветствую всех посетителей портала LiveResult.Ru! Вашему вниманию представляется прямая текстовая трансляция матча раунда плей-офф Лиги Европы УЕФА, в котором белорусский "Динамо-Брест" сыграет дома с болгарским "Лудогорцем".
    Трансляцию для Вас проведёт Крипак Михаил. Добро пожаловать!
Прогнозы 153
Динамо-Брест 15.7% (24)
X 19.6% (30)
Лудогорец 64.7% (99)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Динамо-Брест
Ничья
Лудогорец
4.05
3.90
1.92
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
4.05 3.90 1.85
3.80 3.90 1.85
3.88 3.78 1.90
3.88 3.65 1.93

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
12.00 1.01 10.50 1.02 4.20 1.20 3.30 1.30 2.15 1.70 2.18 1.69 1.95 1.86 1.71 2.14 1.45 2.65 1.22 4.00 1.17 4.70 1.06 8.10 1.05 8.70
13.50 1.02 12.00 1.03 4.45 1.21 3.45 1.31 2.25 1.70 1.73 2.11 1.48 2.65 1.19 4.80 1.14 5.65 1.07 8.70
9.29 1.05 7.52 1.06 3.37 1.31 2.63 1.50 1.87 1.99 1.46 2.75 1.31 3.37 1.12 4.99 1.09 5.60 1.03 11.22 1.03 11.87
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
2.10 1.76 1.47 2.60 1.15 5.00
3.38 1.31 2.09 1.73 1.55 2.42 1.15 5.25 1.11 6.20
2.92 1.41 1.94 1.92 1.42 2.88 1.11 5.17 1.08 5.99 1.01 14.99 1.01 15.65
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.40 1.29 1.91 1.83 1.44 2.70 1.30 3.35
4.60 1.19 3.24 1.33 1.83 2.04 1.40 2.90 1.24 3.96

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.63 2.20
1.77 2.02
Букмекер Да Нет
4.20 1.21
Букмекер Да Нет
2.75 1.42
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Прогнозы на матч Динамо-Брест 0:0 Лудогорец

Исход игры
Динамо-Брест
15.7% (24)
Ничья
19.6% (30)
Лудогорец
64.7% (99)
Тотал 2.5
Больше
58.94% (89)
Меньше
41.06% (62)
Обе команды забьют
Да
73.51% (111)
Нет
26.49% (40)
Популярный счёт
1:2 Лудогорец
36.6% (56)
0:1 Лудогорец
16.3% (25)
1:1 Ничья
15% (23)
2:1 Динамо-Брест
12.4% (19)
0:2 Лудогорец
5.2% (8)
1:3 Лудогорец
3.3% (5)
2:2 Ничья
3.3% (5)
1:0 Динамо-Брест
2% (3)
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