Легия
0:0
Первый тайм: 13'
Стадион: Пепси-Арена - Войска Польского
Карабах
21
Лопеш
Рафаэл
99
Слиш
Бартош
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Лопеш РафаэлПолузащитник
-
99 Слиш БартошПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Вшолек ПавелНападающий
-
Главный тренер: Михниевич Чеслав
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
81 Медина КевинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Озобич ФилипНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Балаев ЭмилВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гурбанов Гурбан
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Пекхарт Томаш
|1
|1
|2.
|Вшолек Павел
|1
|1
|3.
|Младенович Филип
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Вшолек Павел
|1
|0
|2.
|Ветеска Матеуш
|1
|0
|#
|Игрок
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Легия
|0
|50% (1)
|50% (1)
|0
|0
|0
|Карабах
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Легия Последние 20 матчей: + = -Легия 2:0 Дрита Легия 1:3 Гурник Забже Висла Плоцк 0:1 Легия Легия 1:2 Ягеллония
Легия 0:2 Омония Ракув 1:2 Легия Легия 1:0 Линфилд Бельхатув 1:6 Легия Легия 1:2 Погонь Щецин Лехия Гданьск 0:0 Легия Легия 2:0 Краковия Краковия 3:0 Легия Лех 2:1 Легия Легия 1:1 Пяст Ягеллония 0:0 Легия Легия 2:0 Шлёнск Гурник Забже 2:0 Легия Легия 5:1 Арка Гдыня Висла Краков 1:3 Легия Лех 0:1 Легия
Карабах Последние 20 матчей: + = -Сумгаит 2:2 Карабах Карабах 1:2 Нефтчи Карабах 0:0 Мольде Кешля 0:0 Карабах
Карабах 2:1 Шериф Карабах 2:0 ФК Сабах Карабах 4:0 Силекс Кешля 0:2 Карабах Карабах 0:0 ФК Сабах Карабах 1:0 Сумгаит Зира 0:6 Карабах Карабах 0:0 Нефтчи Сабаил 0:1 Карабах Карабах 1:1 Дюделанж Карабах 2:2 Кешля ФК Сабах 0:1 Карабах Севилья 2:0 Карабах Сумгаит 2:1 Карабах Карабах 1:1 Зира АПОЭЛ 2:1 Карабах
Будет доступно позже.
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|8.20
|1.06
|6.10
|1.10
|2.75
|1.42
|2.11
|1.73
|1.79
|2.02
|1.61
|2.31
|1.28
|3.45
|1.20
|4.20
|1.07
|7.60
|1.05
|8.40
|1.01
|15.00
|—
|—
|8.20
|1.07
|6.55
|1.11
|2.75
|1.45
|2.05
|1.77
|—
|—
|1.61
|2.42
|1.28
|3.64
|1.20
|4.60
|1.06
|8.80
|1.05
|9.70
|1.00
|17.50
|—
|—
|8.31
|1.06
|6.40
|1.07
|3.12
|1.36
|2.41
|1.59
|—
|—
|1.76
|2.12
|1.38
|3.04
|1.26
|3.68
|1.09
|5.60
|1.07
|6.39
|1.02
|12.75
|1.02
|13.23
Прогнозы на матч Легия 0:0 Карабах
Исход игры
Легия
90.3% (139)
Ничья
8.4% (13)
Карабах
1.3% (2)
Тотал 2.5
Больше
36.18% (55)
Меньше
63.82% (97)
Обе команды забьют
Да
39.47% (60)
Нет
60.53% (92)
Популярный счёт
2:0 Легия
29.9% (46)
2:1 Легия
27.3% (42)
1:0 Легия
24.7% (38)
1:1 Ничья
7.1% (11)
3:0 Легия
3.9% (6)
3:1 Легия
2.6% (4)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!