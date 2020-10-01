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Легия
0:0
Первый тайм: 13'

Стадион:
Карабах
0' 13'
1
Боруц
Артур
2
Юранович
Йосип
5
Левчук
Игор
55
Енджейчик
Артур
25
Младенович
Филип
21
Лопеш
Рафаэл
99
Слиш
Бартош
7
Антолич
Домагой
11
Валенсия
Хоэль
9
Пекхарт
Томаш
67
Капустка
Бартош
1
Магомедалиев
Шахрудин
5
Медведев
Максим
55
Гусейнов
Бадави
81
Медина
Кевин
30
Гусейнов
Аббас
2
Гараев
Гара
6
Андраде
Патрик
8
Матич
Урош
19
Озобич
Филип
7
Квабена
Овусу
10
Зубир
Абделла
Легия
4-4-2
Карабах
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Легия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Пекхарт Томаш 1 1
2. Вшолек Павел 1 1
3. Младенович Филип 0 0
Карабах
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч

Карточки

Легия
# Игрок      
1. Вшолек Павел 1 0
2. Ветеска Матеуш 1 0
Карабах
# Игрок      

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Легия 0 50% (1) 50% (1) 0 0 0
 Карабах 0 0 0 0 0 0

Предыдущие игры

Легия Последние 20 матчей: + = -
Легия 2:0 Дрита Легия 1:3 Гурник Забже Висла Плоцк 0:1 Легия Легия 1:2 Ягеллония
Легия 0:2 Омония Ракув 1:2 Легия Легия 1:0 Линфилд Бельхатув 1:6 Легия Легия 1:2 Погонь Щецин Лехия Гданьск 0:0 Легия Легия 2:0 Краковия Краковия 3:0 Легия Лех 2:1 Легия Легия 1:1 Пяст Ягеллония 0:0 Легия Легия 2:0 Шлёнск Гурник Забже 2:0 Легия Легия 5:1 Арка Гдыня Висла Краков 1:3 Легия Лех 0:1 Легия
Карабах Последние 20 матчей: + = -
Сумгаит 2:2 Карабах Карабах 1:2 Нефтчи Карабах 0:0 Мольде Кешля 0:0 Карабах
Карабах 2:1 Шериф Карабах 2:0 ФК Сабах Карабах 4:0 Силекс Кешля 0:2 Карабах Карабах 0:0 ФК Сабах Карабах 1:0 Сумгаит Зира 0:6 Карабах Карабах 0:0 Нефтчи Сабаил 0:1 Карабах Карабах 1:1 Дюделанж Карабах 2:2 Кешля ФК Сабах 0:1 Карабах Севилья 2:0 Карабах Сумгаит 2:1 Карабах Карабах 1:1 Зира АПОЭЛ 2:1 Карабах

Будет доступно позже.

  • Первый тайм
  • 12'
    Еще одна атака "Карабаха", и прострел с левого фланга на дальнюю штангу. Играет на выходе кипер поляков, который фиксирует сферу в перчатках.
  • 10'
    Слиш нанес мощный удар по воротам соперника из-за пределов штрафной. Мяч полетел слишком сильно и неточно.
  • 9'
    Практически 10 минут в нашей встрече отыграли соперники. Стоит отметить, что пока минимум остановок в нашей встрече, что способствует хорошему темпу игры.
  • 8'
    Впервые, как мне кажется, мяч дошел сейчас до голкипера "Карабаха". После подача с левого фланга сыграл он на выходе, забрав сферу в свои перчатки.
  • 6'
    Неплохо в начале игры смотрится "Карабах". Прессингует соперника команда гостей. "Легия" практически все время у своих ворот играет.
  • Угловой
    5'
    Подача с левого фланга выполнили гости, но оборона "Легии" справилась, сыграв в центре в защите. Мяч был выбит куда-то в центр поля.
  • 4'
    Овусу навязал прессинг сопернику на левом фланге. В результате своего наступления игроки "Карабаха" заработали первый в этой встрече угловой удар.
  • 3'
    Спокойно стартовала наша встреча. Контролируют мяч на половине поля футболисты "Легии", которые будут стремиться к тому, чтобы эту встречу свести в свою пользу.
  • 2'
    Во всем белом вышла сегодня на поле "Легия", а вот игроки "Карабаха" предстали перед нами в чисто черном обмундировании. Ворота хозяев в первом тайме будут справа по ТВ-картинке, а рамка гостей - слева.
  • Первый тайм начался
    1'
    Итак, дамы и господа, встреча в Польше стартовала! Пожелаем удачи командам, и пусть в этой встрече победит сильнейший! Поехали!
  • До матча
  • Судья
    Представим вашему внимаю бригаду арбитров, которая будет работать сегодня на поле:

    Главный судья: Тобиас Штилер (Гамбург, Германия);
    Ассистент: Кристиан Гиттельман (Альбисхайм, Германия);
    Ассистент: Рафаэль Фольтин (Майнц-Кастель, Германия);
    Резервный: Даниэль Шлагер (Нидербюль, Германия).

  • Доброго времени суток вам, уважаемые любители спорта №1! Спортивный портал LiveResult.Ru приветствует всех тех, кто неравнодушен к Лиге Европы. В рамках раунда плей-офф турнира сойдутся лицом к лицу футболисты «Легии» и «Карабаха». Встреча состоится в Варшаве, на стадионе «Мейски имени маршала Пилсудского». Для вас текстовую трансляцию игр проведет Козырев Вячеслав. Добро пожаловать на игру, дамы и господа!

Прогнозы 154
Легия 90.3% (139)
X 8.4% (13)
Карабах 1.3% (2)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Легия
Ничья
Карабах
1.90
3.46
4.53
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
1.90 3.30 4.50
1.87 3.35 4.40
1.89 3.38 4.30
1.97 3.48 3.92

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
8.20 1.06 6.10 1.10 2.75 1.42 2.11 1.73 1.79 2.02 1.61 2.31 1.28 3.45 1.20 4.20 1.07 7.60 1.05 8.40 1.01 15.00
8.20 1.07 6.55 1.11 2.75 1.45 2.05 1.77 1.61 2.42 1.28 3.64 1.20 4.60 1.06 8.80 1.05 9.70 1.00 17.50
8.31 1.06 6.40 1.07 3.12 1.36 2.41 1.59 1.76 2.12 1.38 3.04 1.26 3.68 1.09 5.60 1.07 6.39 1.02 12.75 1.02 13.23
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3
1.64 2.25 1.30 3.35 1.07 7.50
2.58 1.49 1.69 2.14 1.32 3.32 1.07 7.80 1.05 9.20
2.78 1.45 1.82 2.04 1.37 3.08 1.09 5.60 1.07 6.66 1.01 16.33
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.21 1.62 1.52 2.44 1.18 4.50
3.20 1.34 2.11 1.71 1.50 2.55 1.16 5.10 1.11 6.25

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.06 1.72
1.85 1.93
Букмекер Да Нет
5.60 1.12
Букмекер Да Нет
3.95 1.22
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Прогнозы на матч Легия 0:0 Карабах

Исход игры
Легия
90.3% (139)
Ничья
8.4% (13)
Карабах
1.3% (2)
Тотал 2.5
Больше
36.18% (55)
Меньше
63.82% (97)
Обе команды забьют
Да
39.47% (60)
Нет
60.53% (92)
Популярный счёт
2:0 Легия
29.9% (46)
2:1 Легия
27.3% (42)
1:0 Легия
24.7% (38)
1:1 Ничья
7.1% (11)
3:0 Легия
3.9% (6)
3:1 Легия
2.6% (4)
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