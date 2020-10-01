Неплохо в начале игры смотрится "Карабах". Прессингует соперника команда гостей. "Легия" практически все время у своих ворот играет.

Впервые, как мне кажется, мяч дошел сейчас до голкипера "Карабаха". После подача с левого фланга сыграл он на выходе, забрав сферу в свои перчатки.

Практически 10 минут в нашей встрече отыграли соперники. Стоит отметить, что пока минимум остановок в нашей встрече, что способствует хорошему темпу игры.

Слиш нанес мощный удар по воротам соперника из-за пределов штрафной. Мяч полетел слишком сильно и неточно.

Еще одна атака "Карабаха", и прострел с левого фланга на дальнюю штангу. Играет на выходе кипер поляков, который фиксирует сферу в перчатках.

5' Подача с левого фланга выполнили гости, но оборона "Легии" справилась, сыграв в центре в защите. Мяч был выбит куда-то в центр поля.

4' Овусу навязал прессинг сопернику на левом фланге. В результате своего наступления игроки "Карабаха" заработали первый в этой встрече угловой удар.

3' Спокойно стартовала наша встреча. Контролируют мяч на половине поля футболисты "Легии", которые будут стремиться к тому, чтобы эту встречу свести в свою пользу.

2' Во всем белом вышла сегодня на поле "Легия", а вот игроки "Карабаха" предстали перед нами в чисто черном обмундировании. Ворота хозяев в первом тайме будут справа по ТВ-картинке, а рамка гостей - слева.