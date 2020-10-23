0:1
7' ГолТверсков Йеппе
14' Желтая карточкаEmmanuel Sabbi
18
Шиембе
Кевин
21
Хебо
Матиас
29
Victor
Torp
24
Лунд
Марко
14
Томасен
Йенс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
18 Шиембе КевинЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Хебо МатиасПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Victor TorpПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
-
-
-
25 Emil Kornvig
-
Главный тренер: Christian Nielsen
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Не уточняется
- Не уточняется
- Не уточняется
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Лунд МаркоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Томасен ЙенсПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Манде СаюбаВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
15 Max Fenger
-
Главный тренер: Jakob Michelsen
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
7'
0:1
14'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
0 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 3
-
2 Угловые 3
-
1 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
47 Владение мячом, % 53
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Nikolaj Geertsen
|1
|0.17
|2.
|Якобсен Кристиан II
|1
|0.17
|3.
|Гаммельбю Йенс-Мартин
|1
|0.17
|4.
|Нильсен Эмиль
|1
|0.17
|5.
|Kasper Joergensen5
|1
|0.17
|6.
|Andre Riel
|0
|0
|7.
|Гюткьяер Фредерик
|0
|0
|8.
|Rasmus Thellufsen
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Джейбали Иссам
|4
|0.67
|2.
|Emmanuel Sabbi
|2
|0.33
|3.
|Томасен Йенс
|1
|0.17
|4.
|Тверсков Йеппе
|1
|0.17
|5.
|Мадс Фрокьяер-Йенсен
|0
|0
|6.
|Шельвик Йорген
|0
|0
|7.
|Лунд Оливер
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ромер Марсель
|1
|1
|2.
|Гюткьяер Фредерик
|2
|0
|3.
|Andre Riel
|0
|1
|4.
|Хамалайнен Брайан
|1
|0
|5.
|Nikolaj Geertsen
|1
|0
|6.
|Грегор Паскаль
|1
|0
|7.
|Хебо Матиас
|1
|0
|8.
|Victor Torp
|1
|0
|9.
|Frederik Winther2
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Emmanuel Sabbi
|3
|0
|2.
|Лунд Оливер
|2
|0
|3.
|Джейбали Иссам
|0
|1
|4.
|Ayo Simon Okusun
|1
|0
|5.
|Тверсков Йеппе
|1
|0
|6.
|Трандарсон Арон-Элис
|1
|0
|7.
|Томасен Йенс
|1
|0
|8.
|Лунд Марко
|1
|0
|9.
|Мадс Фрокьяер-Йенсен
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Люнгбю
|20% (1)
|0
|40% (2)
|0
|20% (1)
|20% (1)
|Оденсе
|28.57% (2)
|28.57% (2)
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|0
Предыдущие игры
Люнгбю Последние 20 матчей: + = -Вайле 3:2 Люнгбю Брёнсхёй 4:5 Люнгбю Люнгбю 2:2 Сённерйюск Нордшелланн 4:1 Люнгбю
Митьюлланд 1:0 Люнгбю Люнгбю 0:0 Ольборг Люнгбю 2:2 Копенгаген Люнгбю 4:3 Хельсингёр Люнгбю 4:3 Helsingor 2 Люнгбю 5:1 Фремад Амагер Люнгбю 3:0 Видовре Люнгбю 4:3 HJK Helsinki 2 Люнгбю 4:3 Хеллеруп Люнгбю 2:2 Хобро Хобро 1:2 Люнгбю Люнгбю 1:1 Сённерйюск Силькеборг 2:0 Люнгбю Оденсе 3:1 Люнгбю Люнгбю 1:2 Оденсе Люнгбю 0:0 Силькеборг
Оденсе Последние 20 матчей: + = -Митьюлланд 3:1 Оденсе Хиллерёд 1:2 Оденсе Оденсе 0:1 Вайле Орхус 4:2 Оденсе
Оденсе 1:1 Нордшелланн Оденсе 3:2 Копенгаген Оденсе 2:2 Митьюлланд Ольборг 2:1 Оденсе Оденсе 1:2 Брондбю Оденсе 1:2 Хорсенс Орхус 2:1 Оденсе Хорсенс 1:1 Оденсе Оденсе 3:1 Хорсенс Оденсе 2:0 Раннерс Раннерс 2:1 Оденсе Оденсе 1:3 Силькеборг Сённерйюск 1:1 Оденсе Оденсе 3:1 Люнгбю Люнгбю 1:2 Оденсе Оденсе 2:0 Сённерйюск
Последние игры между собой
Люнгбю: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 10
Оденсе: победы: 10, ничьи: 4, поражения: 3
Оденсе 3:0 Люнгбю Суперлига Дании Люнгбю 2:2 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 3:1 Люнгбю Суперлига Дании Люнгбю 1:1 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 1:2 Люнгбю Суперлига Дании Люнгбю 2:2 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 4:0 Люнгбю Суперлига Дании Оденсе 3:1 Люнгбю САС Лигаен Люнгбю 2:0 Оденсе САС Лигаен Оденсе 2:0 Люнгбю САС Лигаен Оденсе 3:1 Люнгбю САС Лигаен Оденсе 1:1 Люнгбю САС Лигаен Люнгбю 0:3 Оденсе САС Лигаен
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брондбю
|5
|4
|0
|1
|9 - 7
|12
|2.
|Орхус
|5
|3
|2
|0
|13 - 6
|11
|3.
|Вайле
|5
|3
|1
|1
|12 - 9
|10
|4.
|Сённерйюск
|5
|3
|1
|1
|10 - 7
|10
|5.
|Митьюлланд
|5
|3
|1
|1
|7 - 5
|10
|6.
|Ольборг
|5
|2
|2
|1
|5 - 5
|8
|7.
|Нордшелланн
|5
|2
|1
|2
|10 - 8
|7
|8.
|Оденсе
|1:0
|6
|2
|1
|3
|8 - 11
|7
|9.
|Раннерс
|5
|1
|1
|3
|5 - 5
|4
|10.
|Копенгаген
|5
|1
|1
|3
|9 - 11
|4
|11.
|Люнгбю
|0:1
|6
|0
|2
|4
|5 - 11
|2
|12.
|Хорсенс
|5
|0
|1
|4
|3 - 11
|1
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|—
|—
|10.50
|1.02
|8.50
|1.05
|3.35
|1.30
|2.95
|1.37
|1.96
|1.82
|1.72
|2.12
|1.67
|2.12
|1.22
|3.90
|1.23
|3.90
|1.06
|7.80
|1.07
|7.50
|14.00
|1.02
|12.50
|1.03
|4.40
|1.22
|3.52
|1.31
|2.28
|1.70
|—
|—
|1.73
|2.13
|1.49
|2.66
|1.25
|4.05
|1.18
|4.90
|1.07
|8.80
|—
|—