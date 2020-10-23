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  3. Дания
Люнгбю
0:1
Первый тайм: 27'

Стадион:
Оденсе
0'
0:1
7' Гол
Тверсков Йеппе
14' Желтая карточка
Emmanuel Sabbi
27'
31
Thomas
Mikkelsen
III
5
Гаммельбю
Йенс-Мартин
18
Шиембе
Кевин
14
Nikolaj
Geertsen
3
Хамалайнен
Брайан
21
Хебо
Матиас
2
Kasper
Enghardt
29
Victor
Torp
10
Rasmus
Thellufsen
7
Нильсен
Эмиль
19
Magnus
Warming
27
Oliver
Christensen
5
Ларсен
Каспер
6
Тверсков
Йеппе
24
Лунд
Марко
4
Лаурсен
Райан
20
Ayo
Simon
Okusun
14
Томасен
Йенс
16
Шельвик
Йорген
23
Клеве
Троэльс
11
Emmanuel
Sabbi
29
Мадс
Фрокьяер-Йенсен
Люнгбю
4-3-3
Оденсе
3-4-3

Ход матча

7'
0:1
Тверсков Йеппе
14'
 
Emmanuel Sabbi

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 0 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 3
  • 2 Угловые 3
  • 1 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 47 Владение мячом, % 53

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Люнгбю
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Nikolaj Geertsen 1 0.17
2. Якобсен Кристиан II 1 0.17
3. Гаммельбю Йенс-Мартин 1 0.17
4. Нильсен Эмиль 1 0.17
5. Kasper Joergensen5 1 0.17
6. Andre Riel 0 0
7. Гюткьяер Фредерик 0 0
8. Rasmus Thellufsen 0 0
Оденсе
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Джейбали Иссам 4 0.67
2. Emmanuel Sabbi 2 0.33
3. Томасен Йенс 1 0.17
4. Тверсков Йеппе 1 0.17
5. Мадс Фрокьяер-Йенсен 0 0
6. Шельвик Йорген 0 0
7. Лунд Оливер 0 0

Карточки

Люнгбю
# Игрок      
1. Ромер Марсель 1 1
2. Гюткьяер Фредерик 2 0
3. Andre Riel 0 1
4. Хамалайнен Брайан 1 0
5. Nikolaj Geertsen 1 0
6. Грегор Паскаль 1 0
7. Хебо Матиас 1 0
8. Victor Torp 1 0
9. Frederik Winther2 1 0
Оденсе
# Игрок      
1. Emmanuel Sabbi 3 0
2. Лунд Оливер 2 0
3. Джейбали Иссам 0 1
4. Ayo Simon Okusun 1 0
5. Тверсков Йеппе 1 0
6. Трандарсон Арон-Элис 1 0
7. Томасен Йенс 1 0
8. Лунд Марко 1 0
9. Мадс Фрокьяер-Йенсен 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Люнгбю 20% (1) 0 40% (2) 0 20% (1) 20% (1)
 Оденсе 28.57% (2) 28.57% (2) 14.29% (1) 14.29% (1) 14.29% (1) 0

Предыдущие игры

Люнгбю Последние 20 матчей: + = -
Вайле 3:2 Люнгбю Брёнсхёй 4:5 Люнгбю Люнгбю 2:2 Сённерйюск Нордшелланн 4:1 Люнгбю
Митьюлланд 1:0 Люнгбю Люнгбю 0:0 Ольборг Люнгбю 2:2 Копенгаген Люнгбю 4:3 Хельсингёр Люнгбю 4:3 Helsingor 2 Люнгбю 5:1 Фремад Амагер Люнгбю 3:0 Видовре Люнгбю 4:3 HJK Helsinki 2 Люнгбю 4:3 Хеллеруп Люнгбю 2:2 Хобро Хобро 1:2 Люнгбю Люнгбю 1:1 Сённерйюск Силькеборг 2:0 Люнгбю Оденсе 3:1 Люнгбю Люнгбю 1:2 Оденсе Люнгбю 0:0 Силькеборг
Оденсе Последние 20 матчей: + = -
Митьюлланд 3:1 Оденсе Хиллерёд 1:2 Оденсе Оденсе 0:1 Вайле Орхус 4:2 Оденсе
Оденсе 1:1 Нордшелланн Оденсе 3:2 Копенгаген Оденсе 2:2 Митьюлланд Ольборг 2:1 Оденсе Оденсе 1:2 Брондбю Оденсе 1:2 Хорсенс Орхус 2:1 Оденсе Хорсенс 1:1 Оденсе Оденсе 3:1 Хорсенс Оденсе 2:0 Раннерс Раннерс 2:1 Оденсе Оденсе 1:3 Силькеборг Сённерйюск 1:1 Оденсе Оденсе 3:1 Люнгбю Люнгбю 1:2 Оденсе Оденсе 2:0 Сённерйюск

Последние игры между собой

Люнгбю: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 10
Оденсе: победы: 10, ничьи: 4, поражения: 3
Оденсе 3:1 Люнгбю Суперлига Дании Люнгбю 1:2 Оденсе Суперлига Дании Люнгбю 4:3 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 4:1 Люнгбю Суперлига Дании
Оденсе 3:0 Люнгбю Суперлига Дании Люнгбю 2:2 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 3:1 Люнгбю Суперлига Дании Люнгбю 1:1 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 1:2 Люнгбю Суперлига Дании Люнгбю 2:2 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 4:0 Люнгбю Суперлига Дании Оденсе 3:1 Люнгбю САС Лигаен Люнгбю 2:0 Оденсе САС Лигаен Оденсе 2:0 Люнгбю САС Лигаен Оденсе 3:1 Люнгбю САС Лигаен Оденсе 1:1 Люнгбю САС Лигаен Люнгбю 0:3 Оденсе САС Лигаен
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брондбю 5 4 0 1 9 - 7 12
2. Орхус 5 3 2 0 13 - 6 11
3. Вайле 5 3 1 1 12 - 9 10
4. Сённерйюск 5 3 1 1 10 - 7 10
5. Митьюлланд 5 3 1 1 7 - 5 10
6. Ольборг 5 2 2 1 5 - 5 8
7. Нордшелланн 5 2 1 2 10 - 8 7
8. Оденсе 1:0 6 2 1 3 8 - 11 7
9. Раннерс 5 1 1 3 5 - 5 4
10. Копенгаген 5 1 1 3 9 - 11 4
11. Люнгбю 0:1 6 0 2 4 5 - 11 2
12. Хорсенс 5 0 1 4 3 - 11 1
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Lyngby Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Люнгбю
Ничья
Оденсе
4.10
5.55
1.90
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
3.75 3.85 1.90
10.50 5.55 1.25
4.10 3.96 1.81

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
10.50 1.02 8.50 1.05 3.35 1.30 2.95 1.37 1.96 1.82 1.72 2.12 1.67 2.12 1.22 3.90 1.23 3.90 1.06 7.80 1.07 7.50
14.00 1.02 12.50 1.03 4.40 1.22 3.52 1.31 2.28 1.70 1.73 2.13 1.49 2.66 1.25 4.05 1.18 4.90 1.07 8.80
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
2.23 1.66 2.25 1.60 1.18 4.60 1.25 3.75 1.03 10.00
3.45 1.31 2.30 1.62 1.56 2.43 1.19 4.40 1.14 5.75 1.02 14.25 1.01 15.25
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.35 1.30 1.83 1.91 1.41 2.75
4.65 1.20 3.26 1.34 1.88 1.92 1.41 2.91 1.26 3.85

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.57 2.31
Букмекер Да Нет
3.05 1.35
Букмекер Да Нет
2.90 1.40
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