СПАЛ 2013
3:2
Конец матча
Стадион: Паоло Мацца
Виченца Виртус
0:1
21' ГолДальмонте Никола
36' Желтая карточкаБеруатто Пьетро
1:1
38' ГолМурджа Алессандро
1:2
50' ГолМеджорини Риккардо
2:2
60' ГолВалоти Матиа
66' Желтая карточкаМурджа Алессандро
74' Желтая карточкаСала Марко
76' Желтая карточкаДи Франческо Федерико
77' Желтая карточкаЛонго Самуэле
3:2
90' ПенальтиКастро Лукас
32
Сала
Марко
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Сала МаркоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Тиам ДембаВратарь
-
20 Околи МемеЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
90 Моро ЛукаНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
80 Demba Seck
-
-
Главный тренер: Марино Паскуале
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
30 Ригони ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Ди Карло Доменико
Ход матча
21'
36'
38'
50'
60'
2:2
74'
77'
90'
3:2
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 7
-
4 Удары в створ 6
-
4 Угловые 10
-
1 Офсайды 0
-
17 Нарушения правил 18
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
35 Владение мячом, % 65
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кастро Лукас
|2 (1)
|0.4
|2.
|Мурджа Алессандро
|1
|0.2
|3.
|Эспозито Сальваторе
|1
|0.2
|4.
|Саламон Бартош
|1
|0.2
|5.
|Палоски Альберто
|1
|0.2
|6.
|Валоти Матиа
|1
|0.2
|7.
|Стрефецца Габриэль
|1
|0.2
|8.
|Томович Ненад
|0
|0
|9.
|Серникола Леонардо
|0
|0
|10.
|Дикманн Лоренцо
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Меджорини Риккардо
|1
|0.25
|2.
|Ригони Лука
|1
|0.25
|3.
|Дальмонте Никола
|1
|0.25
|4.
|Daniele Cappelletti
|1
|0.25
|5.
|Беруатто Пьетро
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Дикманн Лоренцо
|1
|1
|2.
|Д'Аллесандро Марко
|2
|0
|3.
|Саламон Бартош
|2
|0
|4.
|Валоти Матиа
|2
|0
|5.
|Стрефецца Габриэль
|2
|0
|6.
|Палоски Альберто
|1
|0
|7.
|Ди Франческо Федерико
|1
|0
|8.
|Мурджа Алессандро
|1
|0
|9.
|Серникола Леонардо
|1
|0
|10.
|Сала Марко
|1
|0
|11.
|Эспозито Себастьяно
|1
|0
|12.
|Espeto
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ригони Лука
|2
|0
|2.
|Брускаджин Маттео
|2
|0
|3.
|Беруатто Пьетро
|2
|0
|4.
|Чинелли Антонио
|1
|0
|5.
|Лонго Самуэле
|1
|0
|6.
|Emanuele Padella
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|СПАЛ 2013
|0
|12.5% (1)
|25% (2)
|50% (4)
|0
|12.5% (1)
|Виченца Виртус
|0
|25% (1)
|25% (1)
|25% (1)
|25% (1)
|0
Предыдущие игры
СПАЛ 2013 Последние 20 матчей: + = -Эмполи 2:1 СПАЛ 2013 Порденоне 3:3 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:1 Козенца СПАЛ 2013 0:0 Бари
Монца 0:0 СПАЛ 2013 Удинезе 0:1 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:3 Фиорентина Верона 3:0 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:1 Торино СПАЛ 2013 1:6 Рома Брешия 2:1 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 0:4 Интер Милан Дженоа 2:0 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 0:3 Удинезе Сампдория 3:0 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 2:2 Милан Наполи 3:1 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 0:1 Кальяри Парма 0:1 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:2 Ювентус
Виченца Виртус Последние 20 матчей: + = -Виченца Виртус 1:1 Салернитана Виченца Виртус 1:1 Порденоне Виченца Виртус 3:2 Про Патрия Венеция 1:0 Виченца Виртус
Милан 5:1 Виченца Виртус Лацио 3:2 Виченца Виртус Удинезе 3:2 Виченца Виртус ФК Чезена 1:3 Виченца Виртус Виченца Виртус 0:0 Виртус Верона Вис Пезаро 1:1 Виченца Виртус Виченца Виртус 0:0 Губбио Римини 1:3 Виченца Виртус Виченца Виртус 1:0 Модена Виченца Виртус 1:0 Карпи Фермана 0:0 Виченца Виртус Имолезе 0:3 Виченца Виртус Виченца Виртус 3:1 ФералпиСало Судтироль 0:1 Виченца Виртус Виченца Виртус 2:1 Альма Ювентус Фано Виченца Виртус 1:0 Равенна
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|5
|4
|1
|0
|9 - 3
|13
|2.
|Салернитана
|5
|3
|2
|0
|9 - 4
|11
|3.
|Читтаделла
|4
|3
|1
|0
|8 - 1
|10
|4.
|Фрозиноне
|2:0
|5
|3
|1
|1
|5 - 2
|10
|5.
|Кьево
|5
|3
|1
|1
|5 - 3
|10
|6.
|Венеция
|4
|2
|1
|1
|5 - 2
|7
|7.
|Реджина
|5
|1
|4
|0
|7 - 5
|7
|8.
|СПАЛ 2013
|5
|1
|3
|1
|8 - 8
|6
|9.
|Лечче
|4
|1
|2
|1
|4 - 5
|5
|10.
|Реджана 1915
|4
|1
|1
|2
|5 - 5
|4
|11.
|Брешия
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|12.
|Козенца
|4
|0
|4
|0
|2 - 2
|4
|13.
|Асколи
|5
|1
|1
|3
|3 - 6
|4
|14.
|Порденоне
|5
|0
|4
|1
|6 - 8
|4
|15.
|Монца
|4
|0
|3
|1
|2 - 3
|3
|16.
|Кремонезе
|4
|0
|3
|1
|3 - 5
|3
|17.
|Виртус Энтелла
|4
|0
|3
|1
|1 - 3
|3
|18.
|Пиза
|5
|0
|3
|2
|6 - 11
|3
|19.
|Виченца Виртус
|4
|0
|2
|2
|4 - 6
|2
|20.
|Пескара
|0:2
|5
|0
|1
|4
|2 - 11
|1