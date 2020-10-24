  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
СПАЛ 2013
3:2
Конец матча

Стадион:
Виченца Виртус
0'
0:1
21' Гол
Дальмонте Никола
36' Желтая карточка
Беруатто Пьетро
1:1
38' Гол
Мурджа Алессандро
1:2
50' Гол
Меджорини Риккардо
2:2
60' Гол
Валоти Матиа
66' Желтая карточка
Мурджа Алессандро
74' Желтая карточка
Сала Марко
76' Желтая карточка
Ди Франческо Федерико
77' Желтая карточка
Лонго Самуэле
3:2
90' Пенальти
Кастро Лукас
90'+6
1
Бериша
Этрит
5
Саламон
Бартош
23
Викари
Франческо
4
Томович
Ненад
24
Дикманн
Лоренцо
11
Мурджа
Алессандро
8
Валоти
Матиа
32
Сала
Марко
31
Ди
Франческо
Федерико
Кастро
Лукас
Эспозито
Себастьяно
22
Гранди
Маттео
2
Брускаджин
Маттео
5
Emanuele
Padella
23
Daniele
Cappelletti
3
Беруатто
Пьетро
10
Налини
Андреа
8
Чинелли
Антонио
27
Понтиссо
Симоне
Дальмонте
Никола
Гори
Габриэле
11
Меджорини
Риккардо
СПАЛ 2013
3-4-2-1
Виченца Виртус
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

СПАЛ 2013
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кастро Лукас 2 (1) 0.4
2. Мурджа Алессандро 1 0.2
3. Эспозито Сальваторе 1 0.2
4. Саламон Бартош 1 0.2
5. Палоски Альберто 1 0.2
6. Валоти Матиа 1 0.2
7. Стрефецца Габриэль 1 0.2
8. Томович Ненад 0 0
9. Серникола Леонардо 0 0
10. Дикманн Лоренцо 0 0
Виченца Виртус
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Меджорини Риккардо 1 0.25
2. Ригони Лука 1 0.25
3. Дальмонте Никола 1 0.25
4. Daniele Cappelletti 1 0.25
5. Беруатто Пьетро 0 0

Карточки

СПАЛ 2013
# Игрок      
1. Дикманн Лоренцо 1 1
2. Д'Аллесандро Марко 2 0
3. Саламон Бартош 2 0
4. Валоти Матиа 2 0
5. Стрефецца Габриэль 2 0
6. Палоски Альберто 1 0
7. Ди Франческо Федерико 1 0
8. Мурджа Алессандро 1 0
9. Серникола Леонардо 1 0
10. Сала Марко 1 0
11. Эспозито Себастьяно 1 0
12. Espeto 1 0
Виченца Виртус
# Игрок      
1. Ригони Лука 2 0
2. Брускаджин Маттео 2 0
3. Беруатто Пьетро 2 0
4. Чинелли Антонио 1 0
5. Лонго Самуэле 1 0
6. Emanuele Padella 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 СПАЛ 2013 0 12.5% (1) 25% (2) 50% (4) 0 12.5% (1)
Виченца Виртус 0 25% (1) 25% (1) 25% (1) 25% (1) 0

Предыдущие игры

СПАЛ 2013 Последние 20 матчей: + = -
Эмполи 2:1 СПАЛ 2013 Порденоне 3:3 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:1 Козенца СПАЛ 2013 0:0 Бари
Монца 0:0 СПАЛ 2013 Удинезе 0:1 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:3 Фиорентина Верона 3:0 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:1 Торино СПАЛ 2013 1:6 Рома Брешия 2:1 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 0:4 Интер Милан Дженоа 2:0 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 0:3 Удинезе Сампдория 3:0 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 2:2 Милан Наполи 3:1 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 0:1 Кальяри Парма 0:1 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:2 Ювентус
Виченца Виртус Последние 20 матчей: + = -
Виченца Виртус 1:1 Салернитана Виченца Виртус 1:1 Порденоне Виченца Виртус 3:2 Про Патрия Венеция 1:0 Виченца Виртус
Милан 5:1 Виченца Виртус Лацио 3:2 Виченца Виртус Удинезе 3:2 Виченца Виртус ФК Чезена 1:3 Виченца Виртус Виченца Виртус 0:0 Виртус Верона Вис Пезаро 1:1 Виченца Виртус Виченца Виртус 0:0 Губбио Римини 1:3 Виченца Виртус Виченца Виртус 1:0 Модена Виченца Виртус 1:0 Карпи Фермана 0:0 Виченца Виртус Имолезе 0:3 Виченца Виртус Виченца Виртус 3:1 ФералпиСало Судтироль 0:1 Виченца Виртус Виченца Виртус 2:1 Альма Ювентус Фано Виченца Виртус 1:0 Равенна
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эмполи 5 4 1 0 9 - 3 13
2. Салернитана 5 3 2 0 9 - 4 11
3. Читтаделла 4 3 1 0 8 - 1 10
4. Фрозиноне 2:0 5 3 1 1 5 - 2 10
5. Кьево 5 3 1 1 5 - 3 10
6. Венеция 4 2 1 1 5 - 2 7
7. Реджина 5 1 4 0 7 - 5 7
8. СПАЛ 2013 5 1 3 1 8 - 8 6
9. Лечче 4 1 2 1 4 - 5 5
10. Реджана 1915 4 1 1 2 5 - 5 4
11. Брешия 4 1 1 2 4 - 5 4
12. Козенца 4 0 4 0 2 - 2 4
13. Асколи 5 1 1 3 3 - 6 4
14. Порденоне 5 0 4 1 6 - 8 4
15. Монца 4 0 3 1 2 - 3 3
16. Кремонезе 4 0 3 1 3 - 5 3
17. Виртус Энтелла 4 0 3 1 1 - 3 3
18. Пиза 5 0 3 2 6 - 11 3
19. Виченца Виртус 4 0 2 2 4 - 6 2
20. Пескара 0:2 5 0 1 4 2 - 11 1
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    38'
    Г О О О О Л - Мурджа Алессандро бьет в цель!
  • Желтая карточка
    36'
    Беруатто Пьетро получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    21'
    Г О О О О Л - Дальмонте Никола бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Paolo Mazza. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч СПАЛ 2013 3:2 Виченца Виртус онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + Фрибет 10 000 руб

Олимп Матчи АПЛ


Рейтинг букмекеров
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
2 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
4 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
5 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
6 Бонус: 2 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
7 Бонус: 20 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
8 Бонус: 500 ₽ Отзывы  Обзор Играть
9 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
10 Бонус: 19 500 ₽ Отзывы  Обзор Играть
11 Бонус: 3 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
12 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт
Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный