Монца
Позже
Стадион: U-Power Stadium
Кьево
47
Мота
Дани
32
Могос
Василе
10
Оби
Джоэл
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
47 Мота ДаниНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Мачин ХосеПолузащитник
- Нападающий
-
-
49 Caccavo
-
-
Главный тренер: Брокки Кристиан
- Основной состав
- Вратарь
-
32 Могос ВасилеЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Оби ДжоэлПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Альетти Альфредо
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
50 Владение мячом, % 50
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Фраттези Давиде
|1
|0.33
|2.
|Мачин Хосе
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гарритано Лука
|2
|0.5
|2.
|Могос Василе
|1
|0.25
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Беллучи Джузеппе
|1
|0
|2.
|Marco Armellino
|1
|0
|3.
|Барберис Андреа
|1
|0
|4.
|Марич Мирко
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Оби Джоэл
|1
|1
|2.
|Могос Василе
|2
|0
|3.
|Риджионе Микеле
|1
|0
|4.
|Гарритано Лука
|1
|0
|5.
|Пальмьеро Лука
|1
|0
|6.
|Шемпер Адриан
|1
|0
|7.
|Де Лука Мануэль
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Монца
|0
|0
|0
|100% (1)
|0
|0
|Кьево
|0
|66.67% (2)
|33.33% (1)
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Монца Последние 20 матчей: + = -Пиза 1:1 Монца Эмполи 0:0 Монца Монца 3:0 Триестина Монца 0:0 СПАЛ 2013
Монца 1:0 Алессандрия Виченца 1:1 Монца Монца 2:1 Лечче Милан 4:1 Монца Монца 1:1 Ареццо Монца 1:2 Ювентус (до 23 лет) Сиена 2:2 Монца Монца 4:0 Лечче Про Верчелли 1:2 Монца Монца 2:0 Про Патрия Монца 1:1 Комо Новара 0:3 Монца Вердер 2:2 Монца Понтедера 2:2 Монца Монца 3:0 Джиана Эрминио Ольбия 0:3 Монца
Кьево Последние 20 матчей: + = -Кьево 1:0 Брешия Реджана 1915 0:1 Кьево Кьево 1:2 Салернитана Кьево 1:1 Катанзаро
Пескара 0:0 Кьево Специя 3:1 Кьево Кьево 2:0 Специя Кьево 1:1 Эмполи Кьево 1:0 Пескара Беневенто 0:1 Кьево Кьево 4:1 Читтаделла Юве Стабия 3:2 Кьево Кремонезе 1:0 Кьево Кьево 1:1 Трапани Виртус Энтелла 1:1 Кьево Кьево 2:0 Фрозиноне Кьево 1:3 Специя Кротоне 1:1 Кьево Кьево 2:0 Козенца Асколи 1:1 Кьево
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|5
|4
|1
|0
|9 - 3
|13
|2.
|Читтаделла
|4
|3
|1
|0
|8 - 1
|10
|3.
|Салернитана
|4
|2
|2
|0
|8 - 4
|8
|4.
|Венеция
|4
|2
|1
|1
|5 - 2
|7
|5.
|Кьево
|4
|2
|1
|1
|3 - 2
|7
|6.
|Фрозиноне
|4
|2
|1
|1
|3 - 2
|7
|7.
|Реджина
|4
|1
|3
|0
|5 - 3
|6
|8.
|Лечче
|4
|1
|2
|1
|4 - 5
|5
|9.
|Реджана 1915
|4
|1
|1
|2
|5 - 5
|4
|10.
|Брешия
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|11.
|Асколи
|4
|1
|1
|2
|3 - 5
|4
|12.
|Козенца
|4
|0
|4
|0
|2 - 2
|4
|13.
|Монца
|3
|0
|3
|0
|1 - 1
|3
|14.
|СПАЛ 2013
|4
|0
|3
|1
|5 - 6
|3
|15.
|Кремонезе
|4
|0
|3
|1
|3 - 5
|3
|16.
|Порденоне
|4
|0
|3
|1
|4 - 6
|3
|17.
|Виртус Энтелла
|4
|0
|3
|1
|1 - 3
|3
|18.
|Пиза
|5
|0
|3
|2
|6 - 11
|3
|19.
|Виченца Виртус
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|20.
|Пескара
|4
|0
|1
|3
|2 - 9
|1
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|9.70
|1.03
|7.10
|1.07
|3.05
|1.35
|—
|—
|2.39
|1.58
|1.96
|1.84
|1.74
|2.10
|—
|—
|1.36
|2.95
|1.27
|3.70
|1.10
|6.40
|1.08
|7.10
|1.01
|12.50
|8.10
|1.04
|7.10
|1.07
|3.04
|1.36
|—
|—
|2.34
|1.60
|—
|—
|1.76
|2.18
|—
|—
|1.36
|3.12
|1.25
|3.78
|1.08
|6.65
|1.05
|7.20
|—
|—
|8.02
|1.10
|—
|—
|3.31
|1.36
|2.90
|1.45
|2.47
|1.59
|2.01
|1.88
|1.76
|2.15
|1.56
|2.55
|—
|—
|1.25
|4.25
|—
|—
|—
|—
|—
|—