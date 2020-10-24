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Монца
 
Позже

Стадион:
Кьево
12
Соммарива
Даниэле
32
Franco
Lepore
6
Беллучи
Джузеппе
29
Палетта
Габриэль
2
Донати
Джулио
16
Фраттези
Давиде
8
Барберис
Андреа
20
Барилла
Антонино
7
Боатенг
Кевин-Принс
11
Mattia
Finotto
47
Мота
Дани
33
Шемпер
Адриан
32
Могос
Василе
6
Леверб
Максим
5
Риджионе
Микеле
13
Ренцетти
Франческо
18
Канотто
Луиджи
14
Пальмьеро
Лука
10
Оби
Джоэл
16
Гарритано
Лука
9
Фабро
Микаэль
23
Джорджевич
Филип
Монца
4-3-1-2
Кьево
4-4-2

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 50 Владение мячом, % 50

Бомбардиры внутри турнира

Монца
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фраттези Давиде 1 0.33
2. Мачин Хосе 0 0
Кьево
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гарритано Лука 2 0.5
2. Могос Василе 1 0.25

Карточки

Монца
# Игрок      
1. Беллучи Джузеппе 1 0
2. Marco Armellino 1 0
3. Барберис Андреа 1 0
4. Марич Мирко 1 0
Кьево
# Игрок      
1. Оби Джоэл 1 1
2. Могос Василе 2 0
3. Риджионе Микеле 1 0
4. Гарритано Лука 1 0
5. Пальмьеро Лука 1 0
6. Шемпер Адриан 1 0
7. Де Лука Мануэль 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Монца 0 0 0 100% (1) 0 0
 Кьево 0 66.67% (2) 33.33% (1) 0 0 0

Предыдущие игры

Монца Последние 20 матчей: + = -
Пиза 1:1 Монца Эмполи 0:0 Монца Монца 3:0 Триестина Монца 0:0 СПАЛ 2013
Монца 1:0 Алессандрия Виченца 1:1 Монца Монца 2:1 Лечче Милан 4:1 Монца Монца 1:1 Ареццо Монца 1:2 Ювентус (до 23 лет) Сиена 2:2 Монца Монца 4:0 Лечче Про Верчелли 1:2 Монца Монца 2:0 Про Патрия Монца 1:1 Комо Новара 0:3 Монца Вердер 2:2 Монца Понтедера 2:2 Монца Монца 3:0 Джиана Эрминио Ольбия 0:3 Монца
Кьево Последние 20 матчей: + = -
Кьево 1:0 Брешия Реджана 1915 0:1 Кьево Кьево 1:2 Салернитана Кьево 1:1 Катанзаро
Пескара 0:0 Кьево Специя 3:1 Кьево Кьево 2:0 Специя Кьево 1:1 Эмполи Кьево 1:0 Пескара Беневенто 0:1 Кьево Кьево 4:1 Читтаделла Юве Стабия 3:2 Кьево Кремонезе 1:0 Кьево Кьево 1:1 Трапани Виртус Энтелла 1:1 Кьево Кьево 2:0 Фрозиноне Кьево 1:3 Специя Кротоне 1:1 Кьево Кьево 2:0 Козенца Асколи 1:1 Кьево
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эмполи 5 4 1 0 9 - 3 13
2. Читтаделла 4 3 1 0 8 - 1 10
3. Салернитана 4 2 2 0 8 - 4 8
4. Венеция 4 2 1 1 5 - 2 7
5. Кьево 4 2 1 1 3 - 2 7
6. Фрозиноне 4 2 1 1 3 - 2 7
7. Реджина 4 1 3 0 5 - 3 6
8. Лечче 4 1 2 1 4 - 5 5
9. Реджана 1915 4 1 1 2 5 - 5 4
10. Брешия 4 1 1 2 4 - 5 4
11. Асколи 4 1 1 2 3 - 5 4
12. Козенца 4 0 4 0 2 - 2 4
13. Монца 3 0 3 0 1 - 1 3
14. СПАЛ 2013 4 0 3 1 5 - 6 3
15. Кремонезе 4 0 3 1 3 - 5 3
16. Порденоне 4 0 3 1 4 - 6 3
17. Виртус Энтелла 4 0 3 1 1 - 3 3
18. Пиза 5 0 3 2 6 - 11 3
19. Виченца Виртус 3 0 2 1 2 - 3 2
20. Пескара 4 0 1 3 2 - 9 1
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на U-Power Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Монца
Ничья
Кьево
2.10
3.30
4.50
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
1.90 3.30 4.50
2.10 3.10 3.85
2.08 3.26 3.90
2.09 3.28 4.06

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
9.70 1.03 7.10 1.07 3.05 1.35 2.39 1.58 1.96 1.84 1.74 2.10 1.36 2.95 1.27 3.70 1.10 6.40 1.08 7.10 1.01 12.50
8.10 1.04 7.10 1.07 3.04 1.36 2.34 1.60 1.76 2.18 1.36 3.12 1.25 3.78 1.08 6.65 1.05 7.20
8.02 1.10 3.31 1.36 2.90 1.45 2.47 1.59 2.01 1.88 1.76 2.15 1.56 2.55 1.25 4.25
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.71 2.14 1.32 3.20 1.06 7.10
2.75 1.45 1.80 2.01 1.39 3.00 1.10 6.80 1.07 8.20
2.74 1.48 2.25 1.68 1.75 2.16 1.48 2.76 1.35 3.35
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.48 1.50 1.62 2.21 1.25 3.90
3.60 1.29 2.36 1.59 1.58 2.38 1.23 4.20 1.15 5.65

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.83 1.91
Букмекер Да Нет
5.30 1.14
Букмекер Да Нет
3.50 1.28
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