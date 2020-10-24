Монца
1:2
Конец матча
Стадион: U-Power Stadium
Кьево
26' Желтая карточкаМота Дани
1:0
29' ПенальтиБоатенг Кевин-Принс
36' Желтая карточкаБарилла Антонино
43' Вторая желтая карточкаБарилла Антонино
1:1
49' ГолДжорджевич Филип
1:2
64' ГолДжорджевич Филип
83' Красная карточкаВивиани Маттиа
47
Мота
Дани
32
Могос
Василе
10
Оби
Джоэл
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
47 Мота ДаниНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Мачин ХосеПолузащитник
- Нападающий
-
-
49 Caccavo
-
-
Главный тренер: Брокки Кристиан
- Основной состав
- Вратарь
-
32 Могос ВасилеЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Оби ДжоэлПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Альетти Альфредо
Ход матча
26'
29'
36'
43'
49'
1:1
64'
1:2
83'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 9
-
5 Удары в створ 4
-
4 Угловые 7
-
2 Офсайды 1
-
11 Нарушения правил 11
-
2 Жёлтые карточки 0
-
1 Красные карточки 1
-
4 Замены 5
-
50 Владение мячом, % 50
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Фраттези Давиде
|1
|0.25
|2.
|Боатенг Кевин-Принс
|1 (1)
|0.25
|3.
|Мачин Хосе
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Джорджевич Филип
|2
|0.4
|2.
|Гарритано Лука
|2
|0.4
|3.
|Могос Василе
|1
|0.2
|4.
|Оби Джоэл
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Барилла Антонино
|1
|1
|2.
|Беллучи Джузеппе
|1
|0
|3.
|Marco Armellino
|1
|0
|4.
|Барберис Андреа
|1
|0
|5.
|Марич Мирко
|1
|0
|6.
|Мота Дани
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Оби Джоэл
|1
|1
|2.
|Могос Василе
|2
|0
|3.
|Вивиани Маттиа
|0
|1
|4.
|Риджионе Микеле
|1
|0
|5.
|Гарритано Лука
|1
|0
|6.
|Пальмьеро Лука
|1
|0
|7.
|Шемпер Адриан
|1
|0
|8.
|Де Лука Мануэль
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Монца
|0
|50% (1)
|0
|50% (1)
|0
|0
|Кьево
|0
|40% (2)
|20% (1)
|20% (1)
|20% (1)
|0
Предыдущие игры
Монца Последние 20 матчей: + = -Пиза 1:1 Монца Эмполи 0:0 Монца Монца 3:0 Триестина Монца 0:0 СПАЛ 2013
Монца 1:0 Алессандрия Виченца 1:1 Монца Монца 2:1 Лечче Милан 4:1 Монца Монца 1:1 Ареццо Монца 1:2 Ювентус (до 23 лет) Сиена 2:2 Монца Монца 4:0 Лечче Про Верчелли 1:2 Монца Монца 2:0 Про Патрия Монца 1:1 Комо Новара 0:3 Монца Вердер 2:2 Монца Понтедера 2:2 Монца Монца 3:0 Джиана Эрминио Ольбия 0:3 Монца
Кьево Последние 20 матчей: + = -Кьево 1:0 Брешия Реджана 1915 0:1 Кьево Кьево 1:2 Салернитана Кьево 1:1 Катанзаро
Пескара 0:0 Кьево Специя 3:1 Кьево Кьево 2:0 Специя Кьево 1:1 Эмполи Кьево 1:0 Пескара Беневенто 0:1 Кьево Кьево 4:1 Читтаделла Юве Стабия 3:2 Кьево Кремонезе 1:0 Кьево Кьево 1:1 Трапани Виртус Энтелла 1:1 Кьево Кьево 2:0 Фрозиноне Кьево 1:3 Специя Кротоне 1:1 Кьево Кьево 2:0 Козенца Асколи 1:1 Кьево
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|5
|4
|1
|0
|9 - 3
|13
|2.
|Салернитана
|5
|3
|2
|0
|9 - 4
|11
|3.
|Читтаделла
|4
|3
|1
|0
|8 - 1
|10
|4.
|Фрозиноне
|2:0
|5
|3
|1
|1
|5 - 2
|10
|5.
|Кьево
|5
|3
|1
|1
|5 - 3
|10
|6.
|Венеция
|4
|2
|1
|1
|5 - 2
|7
|7.
|Реджина
|5
|1
|4
|0
|7 - 5
|7
|8.
|СПАЛ 2013
|5
|1
|3
|1
|8 - 8
|6
|9.
|Лечче
|4
|1
|2
|1
|4 - 5
|5
|10.
|Реджана 1915
|4
|1
|1
|2
|5 - 5
|4
|11.
|Брешия
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|12.
|Козенца
|4
|0
|4
|0
|2 - 2
|4
|13.
|Асколи
|5
|1
|1
|3
|3 - 6
|4
|14.
|Порденоне
|5
|0
|4
|1
|6 - 8
|4
|15.
|Монца
|4
|0
|3
|1
|2 - 3
|3
|16.
|Кремонезе
|4
|0
|3
|1
|3 - 5
|3
|17.
|Виртус Энтелла
|4
|0
|3
|1
|1 - 3
|3
|18.
|Пиза
|5
|0
|3
|2
|6 - 11
|3
|19.
|Виченца Виртус
|4
|0
|2
|2
|4 - 6
|2
|20.
|Пескара
|0:2
|5
|0
|1
|4
|2 - 11
|1
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.25
|4.25
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6.20
|1.10
|7.10
|1.07
|3.15
|1.25
|—
|—
|2.39
|1.58
|1.96
|1.84
|1.47
|2.55
|—
|—
|1.36
|2.95
|—
|—
|1.11
|5.80
|—
|—
|1.10
|6.40
|—
|—
|1.03
|10.00
|1.01
|12.50
|1.01
|12.60
|8.10
|1.04
|7.00
|1.07
|3.02
|1.36
|—
|—
|2.32
|1.61
|—
|—
|1.75
|2.19
|—
|—
|1.36
|3.15
|—
|—
|1.25
|3.78
|—
|—
|1.08
|6.75
|—
|—
|1.05
|7.30
|—
|—
|—
|—
|8.02
|1.10
|—
|—
|2.49
|1.56
|3.22
|1.35
|2.61
|1.50
|1.97
|1.88
|2.69
|1.48
|2.23
|1.67
|1.77
|2.08
|1.50
|2.62
|2.30
|1.63
|1.91
|1.94
|1.48
|2.66
|1.32
|3.37
|—
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|—
|—
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