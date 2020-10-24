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  2. Матчи
  3. Италия
Монца
1:2
Конец матча

Стадион:
Кьево
0'
26' Желтая карточка
Мота Дани
1:0
29' Пенальти
Боатенг Кевин-Принс
36' Желтая карточка
Барилла Антонино
43' Вторая желтая карточка
Барилла Антонино
1:1
49' Гол
Джорджевич Филип
1:2
64' Гол
Джорджевич Филип
83' Красная карточка
Вивиани Маттиа
90'+4
12
Соммарива
Даниэле
32
Franco
Lepore
6
Беллучи
Джузеппе
29
Палетта
Габриэль
2
Донати
Джулио
16
Фраттези
Давиде
8
Барберис
Андреа
20
Барилла
Антонино
7
Боатенг
Кевин-Принс
11
Mattia
Finotto
47
Мота
Дани
33
Шемпер
Адриан
32
Могос
Василе
6
Леверб
Максим
5
Риджионе
Микеле
13
Ренцетти
Франческо
18
Канотто
Луиджи
14
Пальмьеро
Лука
10
Оби
Джоэл
16
Гарритано
Лука
9
Фабро
Микаэль
23
Джорджевич
Филип
Монца
4-3-1-2
Кьево
4-4-2

Ход матча

22'
 
Джильотти Гийом
Риджионе Микеле
26'
Мота Дани
 
29'
Боатенг Кевин-Принс
1:0
32'
Мачин Хосе
Mattia Finotto
 
36'
Барилла Антонино
 
43'
Барилла Антонино
 
46'
Marco Armellino
Боатенг Кевин-Принс
 
49'
1:1
Джорджевич Филип
(Оби Джоэл)
64'
1:2
Джорджевич Филип
67'
 
Чичиретти Амато
Фабро Микаэль
67'
 
Де Лука Мануэль
Канотто Луиджи
71'
Andrea D'Errico
Мачин Хосе
 
77'
Фоссати Марко
Барберис Андреа
 
82'
 
Вивиани Маттиа
Оби Джоэл
82'
 
Цуэлли Эмануэле
Джорджевич Филип
83'
 
Вивиани Маттиа

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 9
  • 5 Удары в створ 4
  • 4 Угловые 7
  • 2 Офсайды 1
  • 11 Нарушения правил 11
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 1 Красные карточки 1
  • 4 Замены 5
  • 50 Владение мячом, % 50

Бомбардиры внутри турнира

Монца
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фраттези Давиде 1 0.25
2. Боатенг Кевин-Принс 1 (1) 0.25
3. Мачин Хосе 0 0
Кьево
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Джорджевич Филип 2 0.4
2. Гарритано Лука 2 0.4
3. Могос Василе 1 0.2
4. Оби Джоэл 0 0

Карточки

Монца
# Игрок      
1. Барилла Антонино 1 1
2. Беллучи Джузеппе 1 0
3. Marco Armellino 1 0
4. Барберис Андреа 1 0
5. Марич Мирко 1 0
6. Мота Дани 1 0
Кьево
# Игрок      
1. Оби Джоэл 1 1
2. Могос Василе 2 0
3. Вивиани Маттиа 0 1
4. Риджионе Микеле 1 0
5. Гарритано Лука 1 0
6. Пальмьеро Лука 1 0
7. Шемпер Адриан 1 0
8. Де Лука Мануэль 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Монца 0 50% (1) 0 50% (1) 0 0
 Кьево 0 40% (2) 20% (1) 20% (1) 20% (1) 0

Предыдущие игры

Монца Последние 20 матчей: + = -
Пиза 1:1 Монца Эмполи 0:0 Монца Монца 3:0 Триестина Монца 0:0 СПАЛ 2013
Монца 1:0 Алессандрия Виченца 1:1 Монца Монца 2:1 Лечче Милан 4:1 Монца Монца 1:1 Ареццо Монца 1:2 Ювентус (до 23 лет) Сиена 2:2 Монца Монца 4:0 Лечче Про Верчелли 1:2 Монца Монца 2:0 Про Патрия Монца 1:1 Комо Новара 0:3 Монца Вердер 2:2 Монца Понтедера 2:2 Монца Монца 3:0 Джиана Эрминио Ольбия 0:3 Монца
Кьево Последние 20 матчей: + = -
Кьево 1:0 Брешия Реджана 1915 0:1 Кьево Кьево 1:2 Салернитана Кьево 1:1 Катанзаро
Пескара 0:0 Кьево Специя 3:1 Кьево Кьево 2:0 Специя Кьево 1:1 Эмполи Кьево 1:0 Пескара Беневенто 0:1 Кьево Кьево 4:1 Читтаделла Юве Стабия 3:2 Кьево Кремонезе 1:0 Кьево Кьево 1:1 Трапани Виртус Энтелла 1:1 Кьево Кьево 2:0 Фрозиноне Кьево 1:3 Специя Кротоне 1:1 Кьево Кьево 2:0 Козенца Асколи 1:1 Кьево
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эмполи 5 4 1 0 9 - 3 13
2. Салернитана 5 3 2 0 9 - 4 11
3. Читтаделла 4 3 1 0 8 - 1 10
4. Фрозиноне 2:0 5 3 1 1 5 - 2 10
5. Кьево 5 3 1 1 5 - 3 10
6. Венеция 4 2 1 1 5 - 2 7
7. Реджина 5 1 4 0 7 - 5 7
8. СПАЛ 2013 5 1 3 1 8 - 8 6
9. Лечче 4 1 2 1 4 - 5 5
10. Реджана 1915 4 1 1 2 5 - 5 4
11. Брешия 4 1 1 2 4 - 5 4
12. Козенца 4 0 4 0 2 - 2 4
13. Асколи 5 1 1 3 3 - 6 4
14. Порденоне 5 0 4 1 6 - 8 4
15. Монца 4 0 3 1 2 - 3 3
16. Кремонезе 4 0 3 1 3 - 5 3
17. Виртус Энтелла 4 0 3 1 1 - 3 3
18. Пиза 5 0 3 2 6 - 11 3
19. Виченца Виртус 4 0 2 2 4 - 6 2
20. Пескара 0:2 5 0 1 4 2 - 11 1
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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
0.00 0.00 0.00
1.66 4.40 6.30
2.08 3.26 3.90
24.82 5.43 1.19

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
6.20 1.10 7.10 1.07 3.15 1.25 2.39 1.58 1.96 1.84 1.47 2.55 1.36 2.95 1.11 5.80 1.10 6.40 1.03 10.00 1.01 12.50 1.01 12.60
8.10 1.04 7.00 1.07 3.02 1.36 2.32 1.61 1.75 2.19 1.36 3.15 1.25 3.78 1.08 6.75 1.05 7.30
8.02 1.10 2.49 1.56 3.22 1.35 2.61 1.50 1.97 1.88 2.69 1.48 2.23 1.67 1.77 2.08 1.50 2.62 2.30 1.63 1.91 1.94 1.48 2.66 1.32 3.37
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.95 1.80 1.71 2.14 1.40 2.80 1.06 7.10 1.02 11.00
2.75 1.45 1.80 2.01 1.37 3.10 1.10 6.85 1.07 8.30
1.87 2.00 1.54 2.54 1.22 4.35 1.48 2.76 1.35 3.35
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.48 1.50 1.62 2.21 1.25 3.90
3.60 1.29 2.36 1.59 1.58 2.38 1.23 4.20 1.15 5.65

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.52 2.42
Букмекер Да Нет
7.50 1.07
Букмекер Да Нет
3.50 1.28
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