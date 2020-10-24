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  3. Италия
Салернитана
1:0
Конец матча

Стадион:
Асколи
0'
62' Желтая карточка
Ди Таккио Франческо
74' Желтая карточка
Чичерелли Эмануэле
1:0
87' Гол
Андерсон Андре
89' Желтая карточка
Касасола Тиаго
89' Желтая карточка
Дзичек Патрик
90' Желтая карточка
Броско Риккардо
90' Желтая карточка
Крагль Оливер
90'+11
72
Белек
Вид
15
Касасола
Тиаго
13
Айя
Рамзи
23
Дьомбер
Норберт
33
Весели
Фредерик
20
Купиш
Томаш
8
Скьявоне
Андреа
14
Ди
Таккио
Франческо
10
Чичерелли
Эмануэле
9
Тутино
Дженнаро
11
Джурич
Милан
1
Леали
Никола
2
Пучино
Раффаэле
23
Броско
Риккардо
24
Авлонитис
Тасос
69
Крагль
Оливер
7
Кавион
Микеле
30
Dario
Saric
Тупта
Любомир
21
Сабири
Абдельхамид
Пьерини
Николас
99
Баич
Риад
Салернитана
4-4-2
Асколи
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Салернитана
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Тутино Дженнаро 3 0.6
2. Купиш Томаш 2 0.4
3. Джурич Милан 2 (1) 0.4
4. Касасола Тиаго 1 0.2
5. Андерсон Андре 1 0.2
6. Лопес Вальтер 0 0
7. Белек Вид 0 0
8. Ди Таккио Франческо 0 0
9. Скьявоне Андреа 0 0
10. Чичерелли Эмануэле 0 0
Асколи
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Баич Риад 1 0.2
2. Кавион Микеле 1 0.2
3. Сабири Абдельхамид 1 (1) 0.2
4. Бюхель Марсель 0 0

Карточки

Салернитана
# Игрок      
1. Ди Таккио Франческо 2 0
2. Касасола Тиаго 2 0
3. Лопес Вальтер 1 0
4. Айя Рамзи 1 0
5. Весели Фредерик 1 0
6. Мильорини Марко 1 0
7. Скьявоне Андреа 1 0
8. Чичерелли Эмануэле 1 0
9. Тутино Дженнаро 1 0
10. Дзичек Патрик 1 0
11. Андерсон Андре 1 0
Асколи
# Игрок      
1. Броско Риккардо 2 0
2. Петруччи Давиде 1 0
3. Крагль Оливер 1 0
4. Пучино Раффаэле 1 0
5. Dario Saric 1 0
6. Корбо Габриэле 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Салернитана 0 22.22% (2) 11.11% (1) 11.11% (1) 33.33% (3) 22.22% (2)
 Асколи 66.67% (2) 33.33% (1) 0 0 0 0

Предыдущие игры

Салернитана Последние 20 матчей: + = -
Виченца Виртус 1:1 Салернитана Салернитана 4:1 Пиза Кьево 1:2 Салернитана Салернитана 3:0 Судтироль
Салернитана 1:1 Реджина Салернитана 3:1 Тернана Салернитана 1:2 Специя Порденоне 1:1 Салернитана Салернитана 2:4 Эмполи Кротоне 1:1 Салернитана Салернитана 4:1 Читтаделла Асколи 3:2 Салернитана Салернитана 2:1 Юве Стабия Салернитана 3:3 Кремонезе Виртус Энтелла 1:0 Салернитана Салернитана 1:1 Пиза Перуджа 1:0 Салернитана Салернитана 2:0 Венеция Фрозиноне 1:0 Салернитана Салернитана 1:0 Ливорно
Асколи Последние 20 матчей: + = -
Асколи 2:1 Реджана 1915 Фрозиноне 1:0 Асколи Асколи 0:2 Лечче Асколи 1:4 Перуджа
Брешия 1:1 Асколи Асколи 4:1 Мателика Fano 2:1 Асколи Вис Пезаро 1:1 Асколи Асколи 2:4 Беневенто Пиза 1:0 Асколи Асколи 2:2 Порденоне Читтаделла 1:2 Асколи Асколи 1:0 Эмполи Асколи 3:2 Салернитана Козенца 0:1 Асколи Асколи 1:1 Кротоне Венеция 2:1 Асколи Асколи 0:1 Перуджа Асколи 1:3 Кремонезе Виртус Энтелла 3:0 Асколи

Последние игры между собой

Салернитана: победы: 6, ничьи: 7, поражения: 3
Асколи: победы: 3, ничьи: 7, поражения: 6
Асколи 3:2 Салернитана Серия B Салернитана 1:1 Асколи Серия B Асколи 2:4 Салернитана Серия B Салернитана 1:1 Асколи Серия B
Асколи 1:3 Салернитана Серия B Салернитана 0:0 Асколи Серия B Салернитана 2:0 Асколи Серия B Асколи 0:0 Салернитана Серия B Асколи 2:2 Салернитана Серия B Салернитана 2:0 Асколи Серия B Салернитана 2:1 Асколи Про Прима Дивизионе Асколи 1:1 Салернитана Про Прима Дивизионе Асколи 4:2 Салернитана Серия B Салернитана 0:0 Асколи Серия B Асколи 0:2 Салернитана Серия B Салернитана 1:2 Асколи Серия B
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эмполи 5 4 1 0 9 - 3 13
2. Салернитана 5 3 2 0 9 - 4 11
3. Читтаделла 4 3 1 0 8 - 1 10
4. Фрозиноне 2:0 5 3 1 1 5 - 2 10
5. Кьево 5 3 1 1 5 - 3 10
6. Венеция 4 2 1 1 5 - 2 7
7. Реджина 5 1 4 0 7 - 5 7
8. СПАЛ 2013 5 1 3 1 8 - 8 6
9. Лечче 4 1 2 1 4 - 5 5
10. Реджана 1915 4 1 1 2 5 - 5 4
11. Брешия 4 1 1 2 4 - 5 4
12. Козенца 4 0 4 0 2 - 2 4
13. Асколи 5 1 1 3 3 - 6 4
14. Порденоне 5 0 4 1 6 - 8 4
15. Монца 4 0 3 1 2 - 3 3
16. Кремонезе 4 0 3 1 3 - 5 3
17. Виртус Энтелла 4 0 3 1 1 - 3 3
18. Пиза 5 0 3 2 6 - 11 3
19. Виченца Виртус 4 0 2 2 4 - 6 2
20. Пескара 0:2 5 0 1 4 2 - 11 1
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Arechi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
3.05 1.92 4.90
2.60 2.16 4.30
2.19 3.34 3.76
4.96 1.37 7.81

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
2.80 1.40 8.70 1.05 1.40 2.80 2.75 1.41 2.15 1.70 1.08 7.00 1.74 2.10 1.53 2.50 1.03 10.00 1.15 5.00 1.02 11.00 1.03 10.00
8.60 1.03 7.80 1.06 3.62 1.27 2.83 1.43 1.99 1.91 1.53 2.45 1.39 2.90 1.15 4.70 1.10 5.55 1.02 9.40
1.44 2.86 1.25 4.01 1.54 2.53 1.37 3.16 1.77 2.10 1.54 2.54 2.04 1.83 1.74 2.16 1.56 2.48 1.77 2.12 1.57 2.52 1.38 3.16 1.14 6.30
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.50 2.48 2.00 1.88 1.04 9.00 1.14 5.70 1.02 11.00
2.83 1.43 1.92 1.88 1.45 2.75 1.15 5.65 1.10 6.75
1.97 1.89 1.62 2.36 1.27 3.83 1.61 2.39 1.44 2.91
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.85 1.39 1.74 2.03 1.31 3.25
4.05 1.24 2.83 1.43 1.75 2.08 1.32 3.38 1.21 4.40

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
4.50 1.18
Букмекер Да Нет
6.25 1.10
Букмекер Да Нет
3.15 1.33
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