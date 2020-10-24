Салернитана
1:0
Конец матча
Стадион: Аречи
Асколи
62' Желтая карточкаДи Таккио Франческо
74' Желтая карточкаЧичерелли Эмануэле
1:0
87' ГолАндерсон Андре
89' Желтая карточкаКасасола Тиаго
89' Желтая карточкаДзичек Патрик
90' Желтая карточкаБроско Риккардо
90' Желтая карточкаКрагль Оливер
72
Белек
Вид
13
Айя
Рамзи
20
Купиш
Томаш
11
Джурич
Милан
- Основной состав
-
72 Белек ВидВратарь
- Защитник
-
13 Айя РамзиЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Купиш ТомашПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Джурич МиланНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Каро АндреасЗащитник
-
97 Барай ЖоэльЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Кастори Фабрицио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
30 Dario SaricПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Баич РиадНападающий
- Запасные игроки
-
64 Ндиай КадимВратарь
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Сини СимонеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
88 Dean Lico
-
Главный тренер: Valerio Bertotto
Ход матча
87'
89'
89'
90'
90'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 5
-
3 Удары в створ 4
-
6 Угловые 3
-
1 Офсайды 2
-
21 Нарушения правил 15
-
4 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
45 Владение мячом, % 55
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Тутино Дженнаро
|3
|0.6
|2.
|Купиш Томаш
|2
|0.4
|3.
|Джурич Милан
|2 (1)
|0.4
|4.
|Касасола Тиаго
|1
|0.2
|5.
|Андерсон Андре
|1
|0.2
|6.
|Лопес Вальтер
|0
|0
|7.
|Белек Вид
|0
|0
|8.
|Ди Таккио Франческо
|0
|0
|9.
|Скьявоне Андреа
|0
|0
|10.
|Чичерелли Эмануэле
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Баич Риад
|1
|0.2
|2.
|Кавион Микеле
|1
|0.2
|3.
|Сабири Абдельхамид
|1 (1)
|0.2
|4.
|Бюхель Марсель
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ди Таккио Франческо
|2
|0
|2.
|Касасола Тиаго
|2
|0
|3.
|Лопес Вальтер
|1
|0
|4.
|Айя Рамзи
|1
|0
|5.
|Весели Фредерик
|1
|0
|6.
|Мильорини Марко
|1
|0
|7.
|Скьявоне Андреа
|1
|0
|8.
|Чичерелли Эмануэле
|1
|0
|9.
|Тутино Дженнаро
|1
|0
|10.
|Дзичек Патрик
|1
|0
|11.
|Андерсон Андре
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Броско Риккардо
|2
|0
|2.
|Петруччи Давиде
|1
|0
|3.
|Крагль Оливер
|1
|0
|4.
|Пучино Раффаэле
|1
|0
|5.
|Dario Saric
|1
|0
|6.
|Корбо Габриэле
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Салернитана
|0
|22.22% (2)
|11.11% (1)
|11.11% (1)
|33.33% (3)
|22.22% (2)
|Асколи
|66.67% (2)
|33.33% (1)
|0
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Салернитана Последние 20 матчей: + = -Виченца Виртус 1:1 Салернитана Салернитана 4:1 Пиза Кьево 1:2 Салернитана Салернитана 3:0 Судтироль
Салернитана 1:1 Реджина Салернитана 3:1 Тернана Салернитана 1:2 Специя Порденоне 1:1 Салернитана Салернитана 2:4 Эмполи Кротоне 1:1 Салернитана Салернитана 4:1 Читтаделла Асколи 3:2 Салернитана Салернитана 2:1 Юве Стабия Салернитана 3:3 Кремонезе Виртус Энтелла 1:0 Салернитана Салернитана 1:1 Пиза Перуджа 1:0 Салернитана Салернитана 2:0 Венеция Фрозиноне 1:0 Салернитана Салернитана 1:0 Ливорно
Асколи Последние 20 матчей: + = -Асколи 2:1 Реджана 1915 Фрозиноне 1:0 Асколи Асколи 0:2 Лечче Асколи 1:4 Перуджа
Брешия 1:1 Асколи Асколи 4:1 Мателика Fano 2:1 Асколи Вис Пезаро 1:1 Асколи Асколи 2:4 Беневенто Пиза 1:0 Асколи Асколи 2:2 Порденоне Читтаделла 1:2 Асколи Асколи 1:0 Эмполи Асколи 3:2 Салернитана Козенца 0:1 Асколи Асколи 1:1 Кротоне Венеция 2:1 Асколи Асколи 0:1 Перуджа Асколи 1:3 Кремонезе Виртус Энтелла 3:0 Асколи
Последние игры между собой
Салернитана: победы: 6, ничьи: 7, поражения: 3
Асколи: победы: 3, ничьи: 7, поражения: 6
Асколи 1:3 Салернитана Серия B Салернитана 0:0 Асколи Серия B Салернитана 2:0 Асколи Серия B Асколи 0:0 Салернитана Серия B Асколи 2:2 Салернитана Серия B Салернитана 2:0 Асколи Серия B Салернитана 2:1 Асколи Про Прима Дивизионе Асколи 1:1 Салернитана Про Прима Дивизионе Асколи 4:2 Салернитана Серия B Салернитана 0:0 Асколи Серия B Асколи 0:2 Салернитана Серия B Салернитана 1:2 Асколи Серия B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|5
|4
|1
|0
|9 - 3
|13
|2.
|Салернитана
|5
|3
|2
|0
|9 - 4
|11
|3.
|Читтаделла
|4
|3
|1
|0
|8 - 1
|10
|4.
|Фрозиноне
|2:0
|5
|3
|1
|1
|5 - 2
|10
|5.
|Кьево
|5
|3
|1
|1
|5 - 3
|10
|6.
|Венеция
|4
|2
|1
|1
|5 - 2
|7
|7.
|Реджина
|5
|1
|4
|0
|7 - 5
|7
|8.
|СПАЛ 2013
|5
|1
|3
|1
|8 - 8
|6
|9.
|Лечче
|4
|1
|2
|1
|4 - 5
|5
|10.
|Реджана 1915
|4
|1
|1
|2
|5 - 5
|4
|11.
|Брешия
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|12.
|Козенца
|4
|0
|4
|0
|2 - 2
|4
|13.
|Асколи
|5
|1
|1
|3
|3 - 6
|4
|14.
|Порденоне
|5
|0
|4
|1
|6 - 8
|4
|15.
|Монца
|4
|0
|3
|1
|2 - 3
|3
|16.
|Кремонезе
|4
|0
|3
|1
|3 - 5
|3
|17.
|Виртус Энтелла
|4
|0
|3
|1
|1 - 3
|3
|18.
|Пиза
|5
|0
|3
|2
|6 - 11
|3
|19.
|Виченца Виртус
|4
|0
|2
|2
|4 - 6
|2
|20.
|Пескара
|0:2
|5
|0
|1
|4
|2 - 11
|1
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|2.80
|1.40
|—
|—
|8.70
|1.05
|—
|—
|1.40
|2.80
|—
|—
|2.75
|1.41
|2.15
|1.70
|1.08
|7.00
|1.74
|2.10
|1.53
|2.50
|1.03
|10.00
|1.15
|5.00
|1.02
|11.00
|1.03
|10.00
|8.60
|1.03
|—
|—
|7.80
|1.06
|—
|—
|3.62
|1.27
|—
|—
|2.83
|1.43
|—
|—
|1.99
|1.91
|—
|—
|1.53
|2.45
|1.39
|2.90
|1.15
|4.70
|1.10
|5.55
|1.02
|9.40
|1.44
|2.86
|1.25
|4.01
|1.54
|2.53
|1.37
|3.16
|1.77
|2.10
|1.54
|2.54
|2.04
|1.83
|1.74
|2.16
|1.56
|2.48
|1.77
|2.12
|1.57
|2.52
|1.38
|3.16
|—
|—
|1.14
|6.30
|—
|—