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  3. Италия
Пескара
0:2
Второй тайм: 65'

Стадион:
Фрозиноне
0'
0:1
6' Гол
Чано Камилло
0:2
50' Гол
Новакович Андрия
53' Желтая карточка
Бошич Милош
62' Желтая карточка
Бригенти Николо
65'
1
Фиорилло
Винченцо
5
Друди
Мирко
6
Сконьямильо
Дженнаро
44
Ярошински
Павел
21
Вентола
Кристиан
40
Омеонга
Стефан
10
Вальдифиори
Мирко
8
Мемушай
Ледиан
19
Машанджело
Эдоардо
37
Майстро
Фабио
7
Бошич
Милош
22
Барди
Франческо
23
Бригенти
Николо
15
Ариаудо
Лоренцо
3
Капуано
Марко
93
Дзампано
Франческо
8
Майелло
Раффаэле
37
Кастанос
Григорис
13
Бегетто
Андреа
7
Роден
Маркус
28
Чано
Камилло
18
Новакович
Андрия
Пескара
3-5-1-1
Фрозиноне
3-4-1-2

Ход матча

6'
0:1
Чано Камилло
(Новакович Андрия)
31'
Галано Кристиан
Друди Мирко
 
46'
Nicolas Belloni
Омеонга Стефан
 
50'
0:2
Новакович Андрия
(Чано Камилло)
53'
Бошич Милош
 
58'
Бузеллато Массимилиано
Бошич Милош
 
62'
 
Бригенти Николо

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 6
  • 1 Офсайды 2
  • 11 Нарушения правил 15
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 0
  • 54 Владение мячом, % 46

Бомбардиры внутри турнира

Пескара
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Майстро Фабио 2 0.4
2. Вентола Кристиан 0 0
3. Асенсио Рауль 0 0
Фрозиноне
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Новакович Андрия 2 0.4
2. Чано Камилло 1 0.2
3. Сальви Алессандро 1 0.2
4. Шиминьски Пшемыслав 1 0.2
5. Роден Маркус 0 0
6. Бригенти Николо 0 0
7. Бегетто Андреа 0 0

Карточки

Пескара
# Игрок      
1. Нзита Мардоки 1 1
2. Мемушай Ледиан 1 0
3. Омеонга Стефан 1 0
4. Вентола Кристиан 1 0
5. Бошич Милош 1 0
6. Диамбо Амаду 1 0
Фрозиноне
# Игрок      
1. Чано Камилло 2 0
2. Сальви Алессандро 1 0
3. Капуано Марко 1 0
4. Бригенти Николо 1 0
5. Кастанос Григорис 1 0
6. Трибуцци Алессио 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Пескара 0 0 50% (1) 0 50% (1) 0
 Фрозиноне 0 0 0 33.33% (1) 66.67% (2) 0

Предыдущие игры

Пескара Последние 20 матчей: + = -
Венеция 4:0 Пескара Пескара 1:2 Эмполи Реджина 3:1 Пескара Пескара 1:1 Сан-Николо
Пескара 0:0 Кьево Пескара 1:0 Тернана Наполи 4:0 Пескара Перуджа 2:1 Пескара Пескара 2:1 Перуджа Кьево 1:0 Пескара Пескара 1:0 Ливорно Трапани 1:0 Пескара Пескара 1:1 Фрозиноне Венеция 1:1 Пескара Пескара 2:2 Перуджа Кремонезе 1:0 Пескара Пескара 1:1 Эмполи Пиза 2:1 Пескара Пескара 3:1 Юве Стабия Беневенто 4:0 Пескара
Фрозиноне Последние 20 матчей: + = -
Фрозиноне 0:0 Виртус Энтелла Фрозиноне 1:0 Асколи Венеция 0:2 Фрозиноне Фрозиноне 1:3 Падова
Фрозиноне 0:2 Эмполи Фрозиноне 0:1 Лацио Фрозиноне 1:4 Рома Специя 0:1 Фрозиноне Фрозиноне 0:1 Специя Порденоне 0:2 Фрозиноне Фрозиноне 0:1 Порденоне Читтаделла 2:3 Фрозиноне Фрозиноне 1:1 Пиза Кротоне 1:0 Фрозиноне Фрозиноне 2:3 Беневенто Пескара 1:1 Фрозиноне Фрозиноне 2:2 Юве Стабия Эмполи 2:0 Фрозиноне Фрозиноне 2:1 Специя Кьево 2:0 Фрозиноне

Последние игры между собой

Пескара: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 3
Фрозиноне: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 2
Пескара 1:1 Фрозиноне Серия B Фрозиноне 2:0 Пескара Серия B Фрозиноне 3:0 Пескара Серия B Пескара 3:3 Фрозиноне Серия B
Пескара 2:0 Фрозиноне Кубок Фрозиноне 2:1 Пескара Серия B Пескара 3:0 Фрозиноне Серия B Пескара 1:1 Фрозиноне Серия B Фрозиноне 1:1 Пескара Серия B
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эмполи 5 4 1 0 9 - 3 13
2. Салернитана 5 3 2 0 9 - 4 11
3. Читтаделла 4 3 1 0 8 - 1 10
4. Фрозиноне 2:0 5 3 1 1 5 - 2 10
5. Кьево 5 3 1 1 5 - 3 10
6. Венеция 4 2 1 1 5 - 2 7
7. Реджина 5 1 4 0 7 - 5 7
8. СПАЛ 2013 5 1 3 1 8 - 8 6
9. Лечче 4 1 2 1 4 - 5 5
10. Реджана 1915 4 1 1 2 5 - 5 4
11. Брешия 4 1 1 2 4 - 5 4
12. Козенца 4 0 4 0 2 - 2 4
13. Асколи 5 1 1 3 3 - 6 4
14. Порденоне 5 0 4 1 6 - 8 4
15. Монца 4 0 3 1 2 - 3 3
16. Кремонезе 4 0 3 1 3 - 5 3
17. Виртус Энтелла 4 0 3 1 1 - 3 3
18. Пиза 5 0 3 2 6 - 11 3
19. Виченца Виртус 4 0 2 2 4 - 6 2
20. Пескара 0:2 5 0 1 4 2 - 11 1
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Adriatico Giovanni Cornacchia. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Пескара
Ничья
Фрозиноне
3.63
5.25
2.33
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
15.00 5.80 1.23
68.00 20.00 1.01
3.38 3.02 2.33
3.63 3.09 2.27

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
8.50 1.05 6.30 1.10 3.05 1.18 2.15 1.70 1.82 1.98 2.35 1.55 1.29 3.35 1.10 3.75 1.07 7.40 1.03 10.00 1.01 14.50 1.02 11.00
6.60 1.07 5.65 1.11 2.82 1.43 2.15 1.71 1.67 2.33 1.33 3.38 1.23 3.98 1.07 7.70 1.04 7.70 1.01 16.75
3.17 1.38 2.63 1.52 2.09 1.80 1.68 2.27 2.27 1.68 1.91 1.97 1.52 2.62 1.37 3.24 1.28 3.86
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.69 2.17 1.30 3.30 1.07 7.00 1.13 5.40
2.45 1.55 1.67 2.21 1.34 3.26 1.09 7.50 1.06 8.90
2.45 1.59 2.01 1.87 1.55 2.54 1.36 3.25 1.34 3.40
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.25 1.62 1.52 2.40 1.18 4.40
3.32 1.33 2.26 1.64 1.56 2.43 1.21 4.40 1.14 5.70

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.90 1.38
Букмекер Да Нет
6.25 1.10
Букмекер Да Нет
3.85 1.23
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