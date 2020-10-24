Конгсвингер
0:0
Первый тайм: 22'
Стадион: Гьемселунд
Ранхейм
92
Кака
Камер
20
Even
Bydal
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
92 Кака КамерПолузащитник
-
20 Even BydalПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Espen Nystuen
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Солли СивертНападающий
- Нападающий
-
15 Erik ToenneНападающий
- Запасные игроки
-
12 Magnus LenesВратарь
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Svein Maalen
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Martin Hoel Andersen
|5
|0.23
|2.
|Adem Gueven
|5 (2)
|0.23
|3.
|Simon Marklund
|4
|0.18
|4.
|Ludvig Langrekken
|2
|0.09
|5.
|Fredrik Mani Paalerud
|1
|0.05
|6.
|Яласто Вилле
|1
|0.05
|7.
|Скагестад Эдвард
|1
|0.05
|8.
|Jonas Roenningen
|1
|0.05
|9.
|Ridouan Boulahuane Essaeh
|1
|0.05
|10.
|Mathias Berg Gjerstroem
|0
|0
|11.
|Martin Tangen Vinjor
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Erik Toenne
|10 (1)
|0.45
|2.
|Региниуссен Мадс
|9 (1)
|0.41
|3.
|Ivar Solli Roenning
|7
|0.32
|4.
|Ole Christian Saeter
|5
|0.23
|5.
|Michael Karlsen
|5 (3)
|0.23
|6.
|Люндал Мартин
|3
|0.14
|7.
|Солли Сиверт
|2
|0.09
|8.
|Sondre Soerloekk
|2
|0.09
|9.
|Daniel Kvande
|2
|0.09
|10.
|Oeyvind Alseth
|1
|0.05
|11.
|Vegard Oestraat Erlien
|1
|0.05
|12.
|Magnus Blakstad
|1
|0.05
|13.
|Eirik Valla Doennem
|1
|0.05
|14.
|Торбьерн Эггем
|1
|0.05
|15.
|Adria Mateo Lopez
|0
|0
|16.
|Robert Williams2
|0
|0
|17.
|Ruben Kristensen Alte
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Скагестад Эдвард
|8
|0
|2.
|Harald Holter
|8
|0
|3.
|Christian Roeer
|4
|1
|4.
|Ludvig Langrekken
|4
|0
|5.
|Simon Marklund
|3
|0
|6.
|Манданда Риффи
|2
|0
|7.
|Victor Grodaas
|2
|0
|8.
|Daniel Lysgaard
|2
|0
|9.
|Яласто Вилле
|1
|0
|10.
|Eirik Maeland
|1
|0
|11.
|Стейринг Пер-Магнус
|1
|0
|12.
|Jonas Roenningen
|1
|0
|13.
|Mahmoud Al Laham
|1
|0
|14.
|Fredrik Mani Paalerud
|1
|0
|15.
|Ridouan Boulahuane Essaeh
|1
|0
|16.
|Martin Tangen Vinjor
|1
|0
|17.
|Dong-Wan Gang
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Региниуссен Мадс
|4
|0
|2.
|Christian Rismark
|1
|1
|3.
|Люндал Мартин
|2
|0
|4.
|Eirik Valla Doennem
|2
|0
|5.
|Daniel Kvande
|2
|0
|6.
|Sondre Soerloekk
|2
|0
|7.
|Ole Christian Saeter
|2
|0
|8.
|Robert Williams2
|2
|0
|9.
|Michael Karlsen
|1
|0
|10.
|Even Barli
|1
|0
|11.
|Magnus Blakstad
|1
|0
|12.
|Erik Toenne
|1
|0
|13.
|Magnus Lenes
|1
|0
|14.
|Солли Сиверт
|1
|0
|15.
|Jacob Tromsdal
|1
|0
|16.
|Oeyvind Alseth
|1
|0
|17.
|Vegard Oestraat Erlien
|1
|0
|18.
|Ruben Kristensen Alte
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Конгсвингер
|15% (3)
|5% (1)
|5% (1)
|30% (6)
|10% (2)
|35% (7)
|Ранхейм
|6% (3)
|14% (7)
|16% (8)
|14% (7)
|22% (11)
|28% (14)
Предыдущие игры
Конгсвингер Последние 20 матчей: + = -Конгсвингер 1:1 Дьерв Стрёммен 0:0 Конгсвингер Конгсвингер 1:2 КФУМ Согндаль 5:2 Конгсвингер
Конгсвингер 1:2 Хам-Кам Лиллестрём 2:0 Конгсвингер Конгсвингер 2:4 Осане Санднес 1:0 Конгсвингер Конгсвингер 0:0 Согндаль Улленсакер-Киса 0:2 Конгсвингер Конгсвингер 0:3 Лиллестрём КФУМ 1:1 Конгсвингер Конгсвингер 2:1 Стрёммен Дьерв 1:1 Конгсвингер Конгсвингер 1:1 Нест-Сотра Ранхейм 3:2 Конгсвингер Рёуфосс 2:0 Конгсвингер Конгсвингер 0:1 Гроруд Схьёрдал-Блинк 5:2 Конгсвингер Конгсвингер 0:2 Тромсё
Ранхейм Последние 20 матчей: + = -Ранхейм 1:1 Лиллестрём Улленсакер-Киса 1:0 Ранхейм Ранхейм 1:0 Согндаль Стрёммен 1:1 Ранхейм
Ранхейм 3:1 Осане Гроруд 0:2 Ранхейм Ранхейм 2:3 Улленсакер-Киса Лиллестрём 3:1 Ранхейм Ранхейм 0:1 КФУМ Дьерв 1:6 Ранхейм Ранхейм 5:1 Стрёммен Согндаль 4:0 Ранхейм Ранхейм 6:1 Нест-Сотра Ранхейм 3:0 Рёуфосс Санднес 2:1 Ранхейм Ранхейм 3:2 Конгсвингер Хам-Кам 3:4 Ранхейм Ранхейм 1:2 Тромсё Осане 0:3 Ранхейм Ранхейм 5:3 Гроруд
Последние игры между собой
Конгсвингер: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 7
Ранхейм: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 2
Конгсвингер 1:0 Ранхейм Первый дивизион Ранхейм 0:3 Конгсвингер Первый дивизион Ранхейм 5:1 Конгсвингер Первый дивизион Конгсвингер 2:3 Ранхейм Первый дивизион Конгсвингер 2:2 Ранхейм Первый дивизион Ранхейм 7:0 Конгсвингер Первый дивизион Ранхейм 4:0 Конгсвингер Адекколига Конгсвингер 3:3 Ранхейм Адекколига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Тромсё
|0:0
|22
|14
|5
|3
|44 - 18
|47
|2.
|Согндаль
|0:0
|22
|12
|5
|5
|46 - 25
|41
|3.
|Лиллестрём
|20
|11
|6
|3
|35 - 18
|39
|4.
|Ранхейм
|0:0
|22
|12
|3
|7
|51 - 32
|39
|5.
|Осане
|0:1
|22
|9
|5
|8
|42 - 34
|32
|6.
|КФУМ
|1:0
|22
|8
|6
|8
|28 - 31
|30
|7.
|Санднес
|21
|8
|5
|8
|30 - 39
|29
|8.
|Дьерв
|0:0
|21
|7
|8
|6
|33 - 40
|29
|9.
|Стрёммен
|3:2
|22
|8
|4
|10
|33 - 38
|28
|10.
|Рёуфосс
|2:3
|22
|7
|7
|8
|33 - 33
|28
|11.
|Схьёрдал-Блинк
|0:0
|22
|7
|6
|9
|39 - 41
|27
|12.
|Гроруд
|0:0
|22
|6
|7
|9
|31 - 36
|25
|13.
|Хам-Кам
|0:0
|22
|6
|6
|10
|34 - 41
|24
|14.
|Улленсакер-Киса
|0:0
|22
|6
|6
|10
|33 - 46
|24
|15.
|Конгсвингер
|0:0
|22
|3
|7
|12
|21 - 39
|16
|16.
|Нест-Сотра
|13
|2
|5
|6
|17 - 27
|11
|17.
|Oeygarden FK
|0:0
|9
|2
|1
|6
|11 - 23
|7
Тотал
|Букмекер
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|12.00
|1.01
|4.70
|1.16
|3.70
|1.23
|—
|—
|2.37
|1.58
|2.06
|1.71
|1.87
|1.87
|1.67
|2.11
|1.52
|2.35
|1.29
|3.40
|1.22
|4.00
|1.09
|6.70
|1.06
|7.70
|1.02
|11.00
|—
|—
|—
|—
|3.64
|1.24
|—
|—
|2.31
|1.57
|—
|—
|1.86
|1.92
|—
|—
|1.57
|2.52
|1.28
|3.60
|1.20
|4.25
|1.07
|7.10
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|4.85
|1.20
|2.75
|1.47
|2.20
|1.70
|1.93
|1.94
|1.71
|2.19
|1.51
|2.62
|1.70
|2.22
|1.57
|2.48
|—
|—
|1.21
|4.69
|—
|—
|—
|—
|—
|—