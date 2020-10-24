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  3. Норвегия
Конгсвингер
1:0
Конец матча

Стадион:
Ранхейм
0'
43' Желтая карточка
Кака Камер
1:0
55' Гол
Martin Hoel Andersen
63' Желтая карточка
Яласто Вилле
78' Желтая карточка
Манданда Риффи
90' Желтая карточка
Стейринг Пер-Магнус
90'+5
27
Манданда
Риффи
18
Стейринг
Пер-Магнус
25
Скагестад
Эдвард
6
Яласто
Вилле
2
Fredrik
Mani
Paalerud
92
Кака
Камер
20
Even
Bydal
3
Victor
Grodaas
23
Martin
Tangen
Vinjor
8
Martin
Hoel
Andersen
9
Adem
Gueven
1
Even
Barli
14
Торбьерн
Эггем
2
Christian
Rismark
5
Oeyvind
Alseth
3
Daniel
Kvande
23
Adria
Mateo
Lopez
11
Eirik
Valla
Doennem
17
Sondre
Soerloekk
22
Солли
Сиверт
10
Vegard
Oestraat
Erlien
15
Erik
Toenne
Конгсвингер
3-4-1-2
Ранхейм
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Конгсвингер
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Martin Hoel Andersen 6 0.27
2. Adem Gueven 5 (2) 0.23
3. Simon Marklund 4 0.18
4. Ludvig Langrekken 2 0.09
5. Fredrik Mani Paalerud 1 0.05
6. Яласто Вилле 1 0.05
7. Скагестад Эдвард 1 0.05
8. Jonas Roenningen 1 0.05
9. Ridouan Boulahuane Essaeh 1 0.05
10. Mathias Berg Gjerstroem 0 0
11. Martin Tangen Vinjor 0 0
Ранхейм
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Erik Toenne 10 (1) 0.45
2. Региниуссен Мадс 9 (1) 0.41
3. Ivar Solli Roenning 7 0.32
4. Ole Christian Saeter 5 0.23
5. Michael Karlsen 5 (3) 0.23
6. Люндал Мартин 3 0.14
7. Солли Сиверт 2 0.09
8. Sondre Soerloekk 2 0.09
9. Daniel Kvande 2 0.09
10. Oeyvind Alseth 1 0.05
11. Vegard Oestraat Erlien 1 0.05
12. Magnus Blakstad 1 0.05
13. Eirik Valla Doennem 1 0.05
14. Торбьерн Эггем 1 0.05
15. Adria Mateo Lopez 0 0
16. Robert Williams2 0 0
17. Ruben Kristensen Alte 0 0

Карточки

Конгсвингер
# Игрок      
1. Скагестад Эдвард 8 0
2. Harald Holter 8 0
3. Christian Roeer 4 1
4. Ludvig Langrekken 4 0
5. Манданда Риффи 3 0
6. Simon Marklund 3 0
7. Яласто Вилле 2 0
8. Стейринг Пер-Магнус 2 0
9. Victor Grodaas 2 0
10. Daniel Lysgaard 2 0
11. Кака Камер 1 0
12. Eirik Maeland 1 0
13. Jonas Roenningen 1 0
14. Mahmoud Al Laham 1 0
15. Fredrik Mani Paalerud 1 0
16. Ridouan Boulahuane Essaeh 1 0
17. Martin Tangen Vinjor 1 0
18. Dong-Wan Gang 1 0
Ранхейм
# Игрок      
1. Региниуссен Мадс 4 0
2. Christian Rismark 1 1
3. Люндал Мартин 2 0
4. Eirik Valla Doennem 2 0
5. Daniel Kvande 2 0
6. Sondre Soerloekk 2 0
7. Ole Christian Saeter 2 0
8. Robert Williams2 2 0
9. Michael Karlsen 1 0
10. Even Barli 1 0
11. Magnus Blakstad 1 0
12. Erik Toenne 1 0
13. Magnus Lenes 1 0
14. Солли Сиверт 1 0
15. Jacob Tromsdal 1 0
16. Oeyvind Alseth 1 0
17. Vegard Oestraat Erlien 1 0
18. Ruben Kristensen Alte 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Конгсвингер 14.29% (3) 4.76% (1) 4.76% (1) 33.33% (7) 9.52% (2) 33.33% (7)
 Ранхейм 6% (3) 14% (7) 16% (8) 14% (7) 22% (11) 28% (14)

Предыдущие игры

Конгсвингер Последние 20 матчей: + = -
Конгсвингер 1:1 Дьерв Стрёммен 0:0 Конгсвингер Конгсвингер 1:2 КФУМ Согндаль 5:2 Конгсвингер
Конгсвингер 1:2 Хам-Кам Лиллестрём 2:0 Конгсвингер Конгсвингер 2:4 Осане Санднес 1:0 Конгсвингер Конгсвингер 0:0 Согндаль Улленсакер-Киса 0:2 Конгсвингер Конгсвингер 0:3 Лиллестрём КФУМ 1:1 Конгсвингер Конгсвингер 2:1 Стрёммен Дьерв 1:1 Конгсвингер Конгсвингер 1:1 Нест-Сотра Ранхейм 3:2 Конгсвингер Рёуфосс 2:0 Конгсвингер Конгсвингер 0:1 Гроруд Схьёрдал-Блинк 5:2 Конгсвингер Конгсвингер 0:2 Тромсё
Ранхейм Последние 20 матчей: + = -
Ранхейм 1:1 Лиллестрём Улленсакер-Киса 1:0 Ранхейм Ранхейм 1:0 Согндаль Стрёммен 1:1 Ранхейм
Ранхейм 3:1 Осане Гроруд 0:2 Ранхейм Ранхейм 2:3 Улленсакер-Киса Лиллестрём 3:1 Ранхейм Ранхейм 0:1 КФУМ Дьерв 1:6 Ранхейм Ранхейм 5:1 Стрёммен Согндаль 4:0 Ранхейм Ранхейм 6:1 Нест-Сотра Ранхейм 3:0 Рёуфосс Санднес 2:1 Ранхейм Ранхейм 3:2 Конгсвингер Хам-Кам 3:4 Ранхейм Ранхейм 1:2 Тромсё Осане 0:3 Ранхейм Ранхейм 5:3 Гроруд

Последние игры между собой

Конгсвингер: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 7
Ранхейм: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 2
Ранхейм 3:2 Конгсвингер Первый дивизион Конгсвингер 1:4 Ранхейм Товарищеские матчи Ранхейм 1:0 Конгсвингер Первый дивизион Конгсвингер 0:0 Ранхейм Первый дивизион
Конгсвингер 1:0 Ранхейм Первый дивизион Ранхейм 0:3 Конгсвингер Первый дивизион Ранхейм 5:1 Конгсвингер Первый дивизион Конгсвингер 2:3 Ранхейм Первый дивизион Конгсвингер 2:2 Ранхейм Первый дивизион Ранхейм 7:0 Конгсвингер Первый дивизион Ранхейм 4:0 Конгсвингер Адекколига Конгсвингер 3:3 Ранхейм Адекколига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Тромсё 22 14 4 4 46 - 22 46
2. Согндаль 22 12 4 6 47 - 27 40
3. Лиллестрём 20 11 6 3 35 - 18 39
4. Ранхейм 22 12 2 8 51 - 33 38
5. Осане 22 9 6 7 43 - 34 33
6. Дьерв 21 8 7 6 37 - 42 31
7. Санднес 21 8 5 8 30 - 39 29
8. Схьёрдал-Блинк 22 8 5 9 43 - 43 29
9. Стрёммен 22 8 4 10 33 - 38 28
10. Рёуфосс 22 7 7 8 33 - 33 28
11. КФУМ 22 7 7 8 28 - 32 28
12. Хам-Кам 22 7 5 10 36 - 42 26
13. Улленсакер-Киса 22 7 5 10 35 - 47 26
14. Гроруд 22 6 6 10 32 - 38 24
15. Конгсвингер 22 4 6 12 22 - 39 18
16. Нест-Сотра 13 2 5 6 17 - 27 11
17. Oeygarden FK 9 2 0 7 13 - 27 6
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Gjemselund Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
0.00 0.00 0.00
3.90 3.90 1.82
3.94 3.96 1.81
1.35 4.14 15.46

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
12.00 1.01 4.70 1.16 3.70 1.23 2.37 1.58 2.06 1.71 1.87 1.87 1.67 2.11 1.52 2.35 1.29 3.40 1.22 4.00 1.09 6.70 1.06 7.70 1.02 11.00
3.64 1.24 2.31 1.57 1.86 1.92 1.57 2.52 1.28 3.60 1.20 4.25 1.07 7.10
2.90 1.43 2.36 1.62 1.85 2.01 1.98 1.88 1.63 2.33 1.29 3.67 1.50 2.66 1.93 1.94 1.71 2.19 1.51 2.62 1.70 2.22 1.57 2.48 1.21 4.69
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2
2.39 1.53 1.58 2.35 1.22 4.00
3.45 1.30 2.44 1.54 1.60 2.31 1.23 4.10
1.47 2.76 1.26 3.93 1.76 2.11 1.48 2.71 1.58 2.46 1.40 3.11
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.40 1.29 1.99 1.76 1.45 2.55 1.28 3.45
3.54 1.29 1.94 1.84 1.45 2.71

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.53 2.40
Букмекер Да Нет
3.70 1.25
Букмекер Да Нет
2.70 1.42
Где смотреть матч Конгсвингер 1:0 Ранхейм онлайн

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