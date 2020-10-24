Брондбю
2:1
Второй тайм: 63'
Стадион: Брондбю
Митьюлланд
15' Желтая карточкаРустед Сигурд
1:0
16' ГолAndreas Bruus
38' Желтая карточкаПавлович Андрия
45' Желтая карточкаУре Микаэль
45' Желтая карточкаФеррейра Эвандер
2:0
51' ГолЛиннстрем Йеспер
56' Желтая карточкаСвятченко Эрик
2:1
62' ГолДрейер Андерс
14
Менса
Кевин
11
Уре
Микаэль
29
Паулиньо
VI
38
Ониика
Фрэнк
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Менса КевинПолузащитник
-
11 Уре МикаэльНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
29 Peter Bjur
-
-
-
Главный тренер: Фредриксен Нильс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Паулиньо VIЗащитник
-
38 Ониика ФрэнкПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
40 Каюсте ЙенсПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Приске Бриан
Ход матча
15'
16'
1:0
38'
45'
45'
51'
2:0
56'
57'
62'
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
6 Удары по воротам 2
-
6 Удары в створ 2
-
2 Угловые 4
-
0 Офсайды 2
-
7 Нарушения правил 10
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 3
-
45 Владение мячом, % 55
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Линнстрем Йеспер
|3
|0.5
|2.
|Уре Микаэль
|2
|0.33
|3.
|Хедлунд Симон
|2
|0.33
|4.
|Рустед Сигурд
|2
|0.33
|5.
|Кристенсен Лассе
|1
|0.17
|6.
|Andreas Bruus
|1
|0.17
|7.
|Радошевич Йосип
|0
|0
|8.
|Morten Frendrup
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дрейер Андерс
|3
|0.5
|2.
|Систо Пионе
|2
|0.33
|3.
|Каба Сори
|1
|0.17
|4.
|Краев Божидар
|1
|0.17
|5.
|Брумадо Жуниор
|1
|0.17
|6.
|Святченко Эрик
|0
|0
|7.
|Андерсон Микаэль
|0
|0
|8.
|Дюр Николас
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Рустед Сигурд
|3
|0
|2.
|Швебе Марвин
|1
|0
|3.
|Павлович Андрия
|1
|0
|4.
|Уре Микаэль
|1
|0
|5.
|Andreas Bruus
|1
|0
|6.
|Линнстрем Йеспер
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Феррейра Эвандер
|2
|0
|2.
|Брумадо Жуниор
|2
|0
|3.
|Святченко Эрик
|1
|0
|4.
|Шольц Александр
|1
|0
|5.
|Краев Божидар
|1
|0
|6.
|Коолс Дион
|1
|0
|7.
|Каюсте Йенс
|1
|0
|8.
|Каба Сори
|1
|0
|9.
|Ониика Фрэнк
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Брондбю
|22.22% (2)
|0
|22.22% (2)
|11.11% (1)
|22.22% (2)
|22.22% (2)
|Митьюлланд
|28.57% (2)
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|0
|14.29% (1)
|28.57% (2)
Предыдущие игры
Брондбю Последние 20 матчей: +11 =6 -3Сённерйюск 2:0 Брондбю Раннерс 1:2 Брондбю Брондбю 2:1 Хорсенс Копенгаген 1:2 Брондбю
Брондбю 3:2 Нордшелланн Кристал Пэлас 1:1 Брондбю Оденсе 1:2 Брондбю Брондбю 2:1 Хельсингор Брондбю 2:1 Хельсингёр Брондбю 3:1 Нествед Орхус 0:1 Брондбю Брондбю 1:1 Митьюлланд Брондбю 0:1 Ольборг Копенгаген 0:0 Брондбю Брондбю 4:0 Нордшелланн Ольборг 2:0 Брондбю Нордшелланн 0:2 Брондбю Брондбю 1:1 Копенгаген Митьюлланд 0:0 Брондбю Брондбю 0:0 Орхус
Митьюлланд Последние 20 матчей: +11 =4 -5Митьюлланд 0:4 Аталанта Митьюлланд 3:1 Оденсе Хорсенс 2:2 Митьюлланд Митьюлланд 4:1 Славия Прага
Митьюлланд 1:0 Раннерс Славия Прага 0:0 Митьюлланд Митьюлланд 1:0 Люнгбю Митьюлланд 3:0 Янг Бойз Сённерйюск 2:0 Митьюлланд Оденсе 2:2 Митьюлланд Митьюлланд 5:1 Фредерисия Лудогорец 0:1 Митьюлланд Гамбург 0:2 Митьюлланд Реймс 3:1 Митьюлланд Митьюлланд 1:2 Ольборг Брондбю 1:1 Митьюлланд Митьюлланд 6:3 Нордшелланн Орхус 3:0 Митьюлланд Митьюлланд 3:1 Копенгаген Нордшелланн 0:1 Митьюлланд
Последние игры между собой
Брондбю: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 7
Митьюлланд: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 9
Брондбю 4:1 Митьюлланд Суперлига Дании Брондбю 1:1 Митьюлланд Кубок Митьюлланд 1:2 Брондбю Суперлига Дании Митьюлланд 3:2 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 2:2 Митьюлланд Суперлига Дании Брондбю 0:1 Митьюлланд Суперлига Дании Брондбю 3:1 Митьюлланд Кубок Митьюлланд 2:3 Брондбю Суперлига Дании Митьюлланд 0:1 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 4:0 Митьюлланд Суперлига Дании Митьюлланд 4:2 Брондбю Суперлига Дании Митьюлланд 1:2 Брондбю Кубок Брондбю 3:2 Митьюлланд Суперлига Дании Брондбю 2:1 Митьюлланд Суперлига Дании Митьюлланд 3:3 Брондбю Суперлига Дании Митьюлланд 2:0 Брондбю Суперлига Дании
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брондбю
|2:1
|6
|5
|0
|1
|11 - 8
|15
|2.
|Орхус
|5
|3
|2
|0
|13 - 6
|11
|3.
|Вайле
|5
|3
|1
|1
|12 - 9
|10
|4.
|Сённерйюск
|5
|3
|1
|1
|10 - 7
|10
|5.
|Митьюлланд
|1:2
|6
|3
|1
|2
|8 - 7
|10
|6.
|Ольборг
|5
|2
|2
|1
|5 - 5
|8
|7.
|Нордшелланн
|5
|2
|1
|2
|10 - 8
|7
|8.
|Оденсе
|6
|2
|1
|3
|10 - 11
|7
|9.
|Раннерс
|5
|1
|1
|3
|5 - 5
|4
|10.
|Копенгаген
|5
|1
|1
|3
|9 - 11
|4
|11.
|Люнгбю
|6
|0
|2
|4
|5 - 13
|2
|12.
|Хорсенс
|5
|0
|1
|4
|3 - 11
|1
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|9.00
|1.04
|9.60
|1.05
|4.50
|1.18
|3.05
|1.35
|—
|—
|3.50
|1.27
|1.84
|1.96
|1.62
|2.30
|—
|—
|1.55
|2.35
|—
|—
|1.18
|4.50
|1.05
|8.50
|1.03
|9.00
|1.02
|11.00
|11.00
|1.04
|10.00
|1.05
|4.15
|1.24
|3.20
|1.36
|—
|—
|2.13
|1.79
|—
|—
|1.67
|2.24
|—
|—
|1.44
|2.82
|—
|—
|1.21
|4.55
|1.16
|5.45
|1.06
|9.40
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|5.00
|1.19
|3.50
|1.32
|2.37
|1.62
|3.14
|1.39
|2.61
|1.53
|2.08
|1.81
|1.68
|2.28
|1.49
|2.74
|1.59
|2.43
|—
|—
|1.11
|7.26
|—
|—
|—
|—