Второй тайм

95' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

94' Г О О О О Л - Швебе Марвин уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!

93' Головой пробил Святченко Эрик , но голкипер отбил его в поле!

92' Швебе Марвин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

92' Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

91' Удар от ворот произведет Брондбю

91' Отличный пас сделал Коолс Дион из команды Митьюлланд . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

89' Кристенсен Лассе выносит мяч и сбавляет давление на ворота

89' Отличные скиллы показывает Дрейер Андерс , обводя своих соперников

88' Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

87' Махсо Андреас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

85' Каюсте Йенс получил желтую карточку от судьи

84' ШАНС! Дрейер Андерс вышел один на один с голкипером...

84'

82' Линнстрем Йеспер из команды Брондбю сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча

82' Удар от ворот произведет Брондбю

82' Как он промахнулся? Систо Пионе имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

80' Шольц Александр выносит мяч и сбавляет давление на ворота

78' Матч возобновлен

77' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

77' Махсо Андреас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

76' Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

75' Удар от ворот произведет Брондбю

75' Какой промах! Дрейер Андерс имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!

74' Фантастический гол, где все сам сделал Систо Пионе

73' Г О О О О Л Систо Пионе закручивает штрафной в сетку! Великолепно

72' Радошевич Йосип получил желтую карточку от судьи

72' Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

70' Опасность! Радошевич Йосип из команды Брондбю отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...

69' Швебе Марвин взял и забрал мяч на выходе

69' Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

68' Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

68' Павлович Андрия выносит мяч и сбавляет давление на ворота

66' Швебе Марвин взял и забрал мяч на выходе

66' Гости сейчас реально начинают давить соперника

66' Удар от ворот произведет Брондбю

66' Близко! Дрейер Андерс нанес отличный удар издали, но попал в штангу!

64' Линнстрем Йеспер из команды Брондбю направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

64' Святченко Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

64' Андреас Брюс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

63' Менса Кевин из команды Брондбю сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

62' Г О О О О Л - Дрейер Андерс изменил счет на табло!

62' Плохо сыграл Менса Кевин - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

60' Матч возобновлен

59' Хансен Йеспер на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

59' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

58' Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

56' Судья подбегает и показывает Святченко Эрик из команды Митьюлланд отложенную желтую карточку за фол.

56' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

56' Радошевич Йосип из команды Брондбю направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

55' Рустед Сигурд выносит мяч и сбавляет давление на ворота

54' Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

54' Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

54' Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

53' Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

53' Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

51' Г О О О О Л - Линнстрем Йеспер изменил счет на табло!

50' Удар от ворот произведет Митьюлланд

50' Линнстрем Йеспер оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

50' Паулиньо VI предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

49' Опасность! Линнстрем Йеспер из команды Брондбю отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...

48' Удар от ворот произведет Митьюлланд

48' Мортен Френдруп из команды Брондбю не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

48' Отличные скиллы показывает Линнстрем Йеспер , обводя своих соперников

47' Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

47' Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля