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Брондбю
2:3
Конец матча

Стадион: Зрители: 300
Митьюлланд
0'
15' Желтая карточка
Рустед Сигурд
1:0
16' Гол
Andreas Bruus
38' Желтая карточка
Павлович Андрия
45' Желтая карточка
Уре Микаэль
45' Желтая карточка
Феррейра Эвандер
2:0
51' Гол
Линнстрем Йеспер
56' Желтая карточка
Святченко Эрик
2:1
62' Гол
Дрейер Андерс
72' Желтая карточка
Радошевич Йосип
2:2
73' Гол
Систо Пионе
80' Вторая желтая карточка
Рустед Сигурд
85' Желтая карточка
Каюсте Йенс
2:3
90' Гол в свои ворота
Швебе Марвин
90'+5
1
Швебе
Марвин
4
Рустед
Сигурд
5
Махсо
Андреас
3
Юнг
Антони
17
Andreas
Bruus
18
Линнстрем
Йеспер
19
Morten
Frendrup
22
Радошевич
Йосип
14
Менса
Кевин
11
Уре
Микаэль
9
Павлович
Андрия
1
Хансен
Йеспер
2
Коолс
Дион
28
Святченко
Эрик
14
Шольц
Александр
29
Паулиньо
VI
38
Ониика
Фрэнк
10
Феррейра
Эвандер
36
Дрейер
Андерс
15
Краев
Божидар
34
Андерсон
Микаэль
9
Каба
Сори
Брондбю
3-5-2
Митьюлланд
4-2-3-1

Ход матча

15'
Рустед Сигурд
 
16'
Andreas Bruus
(Morten Frendrup)
1:0
38'
Павлович Андрия
 
45'
Уре Микаэль
 
45'
 
Феррейра Эвандер
51'
Линнстрем Йеспер
(Уре Микаэль)
2:0
56'
 
Святченко Эрик
57'
 
Систо Пионе
Каба Сори
57'
 
Каюсте Йенс
Феррейра Эвандер
60'
 
Андерсен Миккель
Хансен Йеспер
62'
2:1
Дрейер Андерс
(Андерсон Микаэль)
71'
Кристенсен Лассе
Павлович Андрия
 
72'
Радошевич Йосип
 
73'
2:2
Систо Пионе
74'
 
Пфайффер Лука
Краев Божидар
74'
 
Исаксен Густав
Андерсон Микаэль
80'
Рустед Сигурд
 
82'
Херманнссон Хьёртур
Линнстрем Йеспер
 
85'
 
Каюсте Йенс
86'
Anis Ben Slimane
Менса Кевин
 
90'
2:3
Швебе Марвин

Статистика матча

  • 2 Голы 3
  • 6 Удары по воротам 5
  • 6 Удары в створ 6
  • 2 Угловые 8
  • 1 Офсайды 3
  • 11 Нарушения правил 16
  • 4 Жёлтые карточки 3
  • 1 Красные карточки 0
  • 3 Замены 5
  • 44 Владение мячом, % 56

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Брондбю
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Линнстрем Йеспер 3 0.5
2. Уре Микаэль 2 0.33
3. Хедлунд Симон 2 0.33
4. Рустед Сигурд 2 0.33
5. Кристенсен Лассе 1 0.17
6. Andreas Bruus 1 0.17
7. Радошевич Йосип 0 0
8. Morten Frendrup 0 0
Митьюлланд
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Систо Пионе 3 0.5
2. Дрейер Андерс 3 0.5
3. Каба Сори 1 0.17
4. Краев Божидар 1 0.17
5. Брумадо Жуниор 1 0.17
6. Святченко Эрик 0 0
7. Андерсон Микаэль 0 0
8. Дюр Николас 0 0

Карточки

Брондбю
# Игрок      
1. Рустед Сигурд 3 1
2. Швебе Марвин 1 0
3. Радошевич Йосип 1 0
4. Павлович Андрия 1 0
5. Уре Микаэль 1 0
6. Andreas Bruus 1 0
7. Линнстрем Йеспер 1 0
Митьюлланд
# Игрок      
1. Феррейра Эвандер 2 0
2. Каюсте Йенс 2 0
3. Брумадо Жуниор 2 0
4. Святченко Эрик 1 0
5. Шольц Александр 1 0
6. Краев Божидар 1 0
7. Коолс Дион 1 0
8. Каба Сори 1 0
9. Ониика Фрэнк 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Брондбю 18.18% (2) 9.09% (1) 18.18% (2) 18.18% (2) 18.18% (2) 18.18% (2)
 Митьюлланд 22.22% (2) 11.11% (1) 11.11% (1) 0 33.33% (3) 22.22% (2)

Предыдущие игры

Брондбю Последние 20 матчей: +11 =6 -3
Сённерйюск 2:0 Брондбю Раннерс 1:2 Брондбю Брондбю 2:1 Хорсенс Копенгаген 1:2 Брондбю
Брондбю 3:2 Нордшелланн Кристал Пэлас 1:1 Брондбю Оденсе 1:2 Брондбю Брондбю 2:1 Хельсингор Брондбю 2:1 Хельсингёр Брондбю 3:1 Нествед Орхус 0:1 Брондбю Брондбю 1:1 Митьюлланд Брондбю 0:1 Ольборг Копенгаген 0:0 Брондбю Брондбю 4:0 Нордшелланн Ольборг 2:0 Брондбю Нордшелланн 0:2 Брондбю Брондбю 1:1 Копенгаген Митьюлланд 0:0 Брондбю Брондбю 0:0 Орхус
Митьюлланд Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Митьюлланд 0:4 Аталанта Митьюлланд 3:1 Оденсе Хорсенс 2:2 Митьюлланд Митьюлланд 4:1 Славия Прага
Митьюлланд 1:0 Раннерс Славия Прага 0:0 Митьюлланд Митьюлланд 1:0 Люнгбю Митьюлланд 3:0 Янг Бойз Сённерйюск 2:0 Митьюлланд Оденсе 2:2 Митьюлланд Митьюлланд 5:1 Фредерисия Лудогорец 0:1 Митьюлланд Гамбург 0:2 Митьюлланд Реймс 3:1 Митьюлланд Митьюлланд 1:2 Ольборг Брондбю 1:1 Митьюлланд Митьюлланд 6:3 Нордшелланн Орхус 3:0 Митьюлланд Митьюлланд 3:1 Копенгаген Нордшелланн 0:1 Митьюлланд

Последние игры между собой

Брондбю: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 7
Митьюлланд: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 9
Брондбю 1:1 Митьюлланд Суперлига Дании Митьюлланд 0:0 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 1:2 Митьюлланд Суперлига Дании Митьюлланд 1:0 Брондбю Суперлига Дании
Брондбю 4:1 Митьюлланд Суперлига Дании Брондбю 1:1 Митьюлланд Кубок Митьюлланд 1:2 Брондбю Суперлига Дании Митьюлланд 3:2 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 2:2 Митьюлланд Суперлига Дании Брондбю 0:1 Митьюлланд Суперлига Дании Брондбю 3:1 Митьюлланд Кубок Митьюлланд 2:3 Брондбю Суперлига Дании Митьюлланд 0:1 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 4:0 Митьюлланд Суперлига Дании Митьюлланд 4:2 Брондбю Суперлига Дании Митьюлланд 1:2 Брондбю Кубок Брондбю 3:2 Митьюлланд Суперлига Дании Брондбю 2:1 Митьюлланд Суперлига Дании Митьюлланд 3:3 Брондбю Суперлига Дании Митьюлланд 2:0 Брондбю Суперлига Дании
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Митьюлланд 6 4 1 1 10 - 7 13
2. Брондбю 6 4 0 2 11 - 10 12
3. Орхус 5 3 2 0 13 - 6 11
4. Вайле 5 3 1 1 12 - 9 10
5. Сённерйюск 5 3 1 1 10 - 7 10
6. Ольборг 5 2 2 1 5 - 5 8
7. Нордшелланн 5 2 1 2 10 - 8 7
8. Оденсе 6 2 1 3 10 - 11 7
9. Раннерс 5 1 1 3 5 - 5 4
10. Копенгаген 5 1 1 3 9 - 11 4
11. Люнгбю 6 0 2 4 5 - 13 2
12. Хорсенс 5 0 1 4 3 - 11 1
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Прогнозы
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Broendby Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
5.00 1.65 3.90
4.00 1.72 4.00
3.06 3.38 2.35
5.35 1.61 4.31

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.5 5.5
9.00 1.04 9.60 1.05 4.50 1.18 3.05 1.35 3.50 1.27 1.84 1.96 1.62 2.30 1.55 2.35 1.18 4.50 1.97 1.77 1.03 9.00 1.17 4.70
11.00 1.04 10.00 1.05 4.15 1.24 3.20 1.36 2.13 1.79 1.67 2.24 1.44 2.82 1.21 4.55 1.16 5.45 1.06 9.40
5.00 1.19 3.50 1.32 2.37 1.62 3.14 1.39 2.61 1.53 2.08 1.81 1.68 2.28 1.49 2.74 1.59 2.43 1.76 2.13 1.49 2.74 1.21 4.68 1.12 6.70
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
2.30 1.58 2.11 1.73 1.50 2.48 1.15 4.90 1.05 8.50
3.10 1.37 2.11 1.73 1.52 2.53 1.16 5.20 1.11 6.45
3.37 1.35 2.78 1.48 2.19 1.75 1.71 2.23 1.33 3.44 1.18 5.18 1.39 3.11 1.27 3.96
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.05 1.35 1.79 1.96 1.36 3.00
4.45 1.21 3.12 1.36 1.84 1.96 1.38 3.04 1.25 3.95

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.85 1.90
Букмекер Да Нет
3.75 1.25
Букмекер Да Нет
3.05 1.37
Где смотреть матч Брондбю 2:3 Митьюлланд онлайн

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