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  3. Италия
Кальяри
0:0
Первый тайм: 12'

Стадион: Зрители: 1000
Кротоне
0' 12'
28
Краньо
Алессио
25
Дзаппа
Габриэле
40
Валюкевич
Себастьян
2
Годин
Диего
22
Ликояннис
Хараламбос
8
Марин
Рэзван
6
Рог
Марко
18
Нандес
Найтан
10
Педро
Жоао
33
Соттил
Рикардо
9
Симеоне
Джованни
1
Кордац
Алекс
6
Магальян
Лисандро
5
Големич
Владимир
13
Луперто
Себастьяно
32
Перейра
Педру
II
17
Молина
Сальваторе
8
Чигарини
Лука
10
Бенали
Ахмед
69
Реца
Аркадиуш
30
Мессьяс
Жуниор
25
Сими
Нванкво
Кальяри
4-2-3-1
Кротоне
3-5-2

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 46 Владение мячом, % 54

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Кальяри
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Симеоне Джованни 3 0.6
2. Педро Жоао 2 0.4
3. Годин Диего 1 0.2
4. Ликояннис Хараламбос 0 0
5. Нандес Найтан 0 0
6. Марин Рэзван 0 0
7. Валюкевич Себастьян 0 0
Кротоне
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сими Нванкво 2 (2) 0.4
2. Ривьер Эммануэль 1 0.2
3. Молина Сальваторе 0 0

Карточки

Кальяри
# Игрок      
1. Рог Марко 2 0
2. Паволетти Леонардо 1 0
3. Ликояннис Хараламбос 1 0
4. Фараго Паоло 1 0
5. Нандес Найтан 1 0
6. Марин Рэзван 1 0
Кротоне
# Игрок      
1. Чигарини Лука 2 0
2. Магальян Лисандро 2 0
3. Марроне Лука 1 0
4. Маццотта Антонио 1 0
5. Сими Нванкво 1 0
6. Молина Сальваторе 1 0
7. Реца Аркадиуш 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Кальяри 16.67% (1) 33.33% (2) 0 16.67% (1) 16.67% (1) 16.67% (1)
 Кротоне 33.33% (1) 33.33% (1) 0 33.33% (1) 0 0

Предыдущие игры

Кальяри Последние 20 матчей: + = -
Торино 2:3 Кальяри Аталанта 5:2 Кальяри Кальяри 0:2 Лацио Сассуоло 1:1 Кальяри
Кальяри 2:2 Рома Кальяри 1:0 Ольбия Милан 3:0 Кальяри Кальяри 2:0 Ювентус Кальяри 0:1 Удинезе Лацио 2:1 Кальяри Кальяри 1:1 Сассуоло Сампдория 3:0 Кальяри Кальяри 0:0 Лечче Фиорентина 0:0 Кальяри Кальяри 0:1 Аталанта Болонья 1:1 Кальяри Кальяри 4:2 Торино СПАЛ 2013 0:1 Кальяри Верона 2:1 Кальяри Кальяри 3:4 Рома
Кротоне Последние 20 матчей: + = -
Кротоне 1:1 Ювентус Сассуоло 4:1 Кротоне Кротоне 0:2 Милан Дженоа 4:1 Кротоне
Трапани 2:0 Кротоне Кротоне 1:0 Фрозиноне Ливорно 1:5 Кротоне Кротоне 1:1 Салернитана Кротоне 1:0 Порденоне Читтаделла 1:3 Кротоне Кротоне 3:0 Беневенто Асколи 1:1 Кротоне Перуджа 0:0 Кротоне Кротоне 1:1 Кьево Венеция 1:3 Кротоне Кротоне 1:0 Пиза Виртус Энтелла 1:2 Кротоне Кротоне 4:1 Пескара Юве Стабия 3:2 Кротоне Кротоне 1:0 Кремонезе

Последние игры между собой

Кальяри: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 1
Кротоне: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 4
Кротоне 1:1 Кальяри Серия A Кальяри 1:0 Кротоне Серия A Кротоне 2:2 Кальяри Товарищеские матчи Кротоне 1:2 Кальяри Серия A
Кальяри 2:1 Кротоне Серия A Кротоне 3:1 Кальяри Серия B Кальяри 4:0 Кротоне Серия B
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 4 4 0 0 9 - 1 12
2. Сассуоло Заявка 5 3 2 0 16 - 9 11
3. Интер Милан Заявка 5 3 1 1 13 - 8 10
4. Аталанта Заявка 5 3 0 2 15 - 12 9
5. Сампдория Заявка 5 3 0 2 10 - 8 9
6. Наполи Заявка 4 3 0 1 12 - 4 8
7. Ювентус Заявка 4 2 2 0 9 - 3 8
8. Верона Заявка 4 2 1 1 4 - 1 7
9. Рома Заявка 4 2 1 1 8 - 7 7
10. Лацио Заявка 5 2 1 2 6 - 9 7
11. Беневенто Заявка 4 2 0 2 8 - 12 6
12. Кальяри 0:0 Заявка 5 1 2 2 6 - 10 5
13. Фиорентина Заявка 4 1 1 2 7 - 8 4
14. Специя Заявка 4 1 1 2 5 - 9 4
15. Дженоа Заявка 4 1 1 2 4 - 9 4
16. Удинезе Заявка 4 1 0 3 3 - 6 3
17. Парма Заявка 4 1 0 3 4 - 9 3
18. Болонья Заявка 5 1 0 4 8 - 10 3
19. Кротоне 0:0 Заявка 5 0 2 3 3 - 11 2
20. Торино Заявка 4 0 1 3 7 - 11 1
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Sardegna Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 157
Кальяри 89.8% (141)
X 8.9% (14)
Кротоне 1.3% (2)
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1.95 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Кальяри
Ничья
Кротоне
2.30
3.76
3.60
Все Коэффициенты
Новости

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
2.05 3.60 3.60
2.21 3.45 3.30
2.16 3.76 3.44
2.20 3.43 3.47

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
12.50 1.01 9.80 1.03 4.10 1.23 3.20 1.35 2.12 1.77 1.90 1.97 1.66 2.30 1.42 2.85 1.20 4.50 1.15 5.00 1.05 8.80 1.04 9.40
11.50 1.04 10.50 1.05 3.94 1.26 3.10 1.38 2.07 1.84 1.61 2.35 1.41 2.95 1.19 4.80 1.15 5.60 1.05 10.50
3.71 1.31 2.82 1.47 2.23 1.71 1.93 1.97 1.71 2.24 1.50 2.74 1.52 2.68 1.33 3.50 1.11 7.53
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
3.15 1.35 2.11 1.73 1.49 2.65 1.16 5.10
3.12 1.36 2.11 1.73 1.50 2.59 1.17 5.10 1.12 6.35
2.88 1.44 2.36 1.63 1.84 2.04 1.53 2.61 1.38 3.18 1.24 4.27
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.20 1.22 3.10 1.35 1.81 1.93 1.36 2.95
4.25 1.22 2.95 1.40 1.78 2.04 1.34 3.26 1.22 4.30

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.62 2.30
Букмекер Да Нет
4.20 1.23
Букмекер Да Нет
3.00 1.39
Где смотреть матч Кальяри 0:0 Кротоне онлайн

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Прогнозы на матч Кальяри 0:0 Кротоне

Исход игры
Кальяри
89.8% (141)
Ничья
8.9% (14)
Кротоне
1.3% (2)
Тотал 2.5
Больше
43.79% (67)
Меньше
56.21% (86)
Обе команды забьют
Да
49.67% (76)
Нет
50.33% (77)
Популярный счёт
1:0 Кальяри
35.7% (56)
2:1 Кальяри
35% (55)
2:0 Кальяри
11.5% (18)
1:1 Ничья
7% (11)
3:1 Кальяри
4.5% (7)
4:1 Кальяри
1.3% (2)
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