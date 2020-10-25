Кальяри
0:0
Первый тайм: 12'
Стадион: Сарденья Арена Зрители: 1000
Кротоне
10
Педро
Жоао
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Педро ЖоаоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Фараго ПаолоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 Уна АдамНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ди Франческо Эусебио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Бенали АхмедПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
25 Сими НванквоНападающий
- Запасные игроки
-
16 Феста МаркоВратарь
- Вратарь
-
34 Марроне ЛукаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Вулич МилошПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Строппа Джованни
- Травмы и дисквалификации
- Не уточняется
- Под вопросом
- Под вопросом
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 1
-
1 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
46 Владение мячом, % 54
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Симеоне Джованни
|3
|0.6
|2.
|Педро Жоао
|2
|0.4
|3.
|Годин Диего
|1
|0.2
|4.
|Ликояннис Хараламбос
|0
|0
|5.
|Нандес Найтан
|0
|0
|6.
|Марин Рэзван
|0
|0
|7.
|Валюкевич Себастьян
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сими Нванкво
|2 (2)
|0.4
|2.
|Ривьер Эммануэль
|1
|0.2
|3.
|Молина Сальваторе
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Рог Марко
|2
|0
|2.
|Паволетти Леонардо
|1
|0
|3.
|Ликояннис Хараламбос
|1
|0
|4.
|Фараго Паоло
|1
|0
|5.
|Нандес Найтан
|1
|0
|6.
|Марин Рэзван
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Чигарини Лука
|2
|0
|2.
|Магальян Лисандро
|2
|0
|3.
|Марроне Лука
|1
|0
|4.
|Маццотта Антонио
|1
|0
|5.
|Сими Нванкво
|1
|0
|6.
|Молина Сальваторе
|1
|0
|7.
|Реца Аркадиуш
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Кальяри
|16.67% (1)
|33.33% (2)
|0
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|Кротоне
|33.33% (1)
|33.33% (1)
|0
|33.33% (1)
|0
|0
Предыдущие игры
Кальяри Последние 20 матчей: + = -Торино 2:3 Кальяри Аталанта 5:2 Кальяри Кальяри 0:2 Лацио Сассуоло 1:1 Кальяри
Кальяри 2:2 Рома Кальяри 1:0 Ольбия Милан 3:0 Кальяри Кальяри 2:0 Ювентус Кальяри 0:1 Удинезе Лацио 2:1 Кальяри Кальяри 1:1 Сассуоло Сампдория 3:0 Кальяри Кальяри 0:0 Лечче Фиорентина 0:0 Кальяри Кальяри 0:1 Аталанта Болонья 1:1 Кальяри Кальяри 4:2 Торино СПАЛ 2013 0:1 Кальяри Верона 2:1 Кальяри Кальяри 3:4 Рома
Кротоне Последние 20 матчей: + = -Кротоне 1:1 Ювентус Сассуоло 4:1 Кротоне Кротоне 0:2 Милан Дженоа 4:1 Кротоне
Трапани 2:0 Кротоне Кротоне 1:0 Фрозиноне Ливорно 1:5 Кротоне Кротоне 1:1 Салернитана Кротоне 1:0 Порденоне Читтаделла 1:3 Кротоне Кротоне 3:0 Беневенто Асколи 1:1 Кротоне Перуджа 0:0 Кротоне Кротоне 1:1 Кьево Венеция 1:3 Кротоне Кротоне 1:0 Пиза Виртус Энтелла 1:2 Кротоне Кротоне 4:1 Пескара Юве Стабия 3:2 Кротоне Кротоне 1:0 Кремонезе
Последние игры между собой
Кальяри: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 1
Кротоне: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|9 - 1
|12
|2.
|Сассуоло
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|16 - 9
|11
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|13 - 8
|10
|4.
|Аталанта
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|15 - 12
|9
|5.
|Сампдория
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|10 - 8
|9
|6.
|Наполи
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|12 - 4
|8
|7.
|Ювентус
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|9 - 3
|8
|8.
|Верона
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 1
|7
|9.
|Рома
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 7
|7
|10.
|Лацио
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 9
|7
|11.
|Беневенто
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|8 - 12
|6
|12.
|Кальяри
|0:0 Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 10
|5
|13.
|Фиорентина
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|7 - 8
|4
|14.
|Специя
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 9
|4
|15.
|Дженоа
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 9
|4
|16.
|Удинезе
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 6
|3
|17.
|Парма
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 9
|3
|18.
|Болонья
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|8 - 10
|3
|19.
|Кротоне
|0:0 Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 11
|2
|20.
|Торино
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|7 - 11
|1
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|12.50
|1.01
|9.80
|1.03
|4.10
|1.23
|3.20
|1.35
|—
|—
|2.12
|1.77
|1.90
|1.97
|1.66
|2.30
|—
|—
|1.42
|2.85
|1.20
|4.50
|1.15
|5.00
|1.05
|8.80
|1.04
|9.40
|11.50
|1.04
|10.50
|1.05
|3.94
|1.26
|3.10
|1.38
|—
|—
|2.07
|1.84
|—
|—
|1.61
|2.35
|—
|—
|1.41
|2.95
|1.19
|4.80
|1.15
|5.60
|1.05
|10.50
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|3.71
|1.31
|2.82
|1.47
|2.23
|1.71
|1.93
|1.97
|1.71
|2.24
|1.50
|2.74
|1.52
|2.68
|1.33
|3.50
|—
|—
|1.11
|7.53
|—
|—
|—
|—
Прогнозы на матч Кальяри 0:0 Кротоне
Исход игры
Кальяри
89.8% (141)
Ничья
8.9% (14)
Кротоне
1.3% (2)
Тотал 2.5
Больше
43.79% (67)
Меньше
56.21% (86)
Обе команды забьют
Да
49.67% (76)
Нет
50.33% (77)
Популярный счёт
1:0 Кальяри
35.7% (56)
2:1 Кальяри
35% (55)
2:0 Кальяри
11.5% (18)
1:1 Ничья
7% (11)
3:1 Кальяри
4.5% (7)
4:1 Кальяри
1.3% (2)
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