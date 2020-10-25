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  3. Италия
Кальяри
4:2
Конец матча

Стадион: Зрители: 1000
Кротоне
0'
17' Желтая карточка
Чигарини Лука
0:1
21' Гол
Мессьяс Жуниор
1:1
25' Гол
Ликояннис Хараламбос
32' Желтая карточка
Марин Рэзван
2:1
35' Гол
Симеоне Джованни
2:2
43' Гол
Молина Сальваторе
3:2
45' Гол
Соттил Рикардо
48' Вторая желтая карточка
Чигарини Лука
53' Желтая карточка
Магальян Лисандро
66' Желтая карточка
Ликояннис Хараламбос
4:2
84' Гол
Педро Жоао
90' Желтая карточка
Бенали Ахмед
90'+5
28
Краньо
Алессио
25
Дзаппа
Габриэле
40
Валюкевич
Себастьян
2
Годин
Диего
22
Ликояннис
Хараламбос
8
Марин
Рэзван
6
Рог
Марко
18
Нандес
Найтан
10
Педро
Жоао
33
Соттил
Рикардо
9
Симеоне
Джованни
1
Кордац
Алекс
6
Магальян
Лисандро
5
Големич
Владимир
13
Луперто
Себастьяно
32
Перейра
Педру
II
17
Молина
Сальваторе
8
Чигарини
Лука
10
Бенали
Ахмед
69
Реца
Аркадиуш
30
Мессьяс
Жуниор
25
Сими
Нванкво
Кальяри
4-2-3-1
Кротоне
3-5-2

Бомбардиры внутри турнира

Кальяри
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Симеоне Джованни 4 0.8
2. Педро Жоао 3 0.6
3. Ликояннис Хараламбос 1 0.2
4. Годин Диего 1 0.2
5. Соттил Рикардо 1 0.2
6. Нандес Найтан 0 0
7. Марин Рэзван 0 0
8. Валюкевич Себастьян 0 0
9. Дзаппа Габриэле 0 0
Кротоне
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сими Нванкво 2 (2) 0.4
2. Молина Сальваторе 1 0.2
3. Ривьер Эммануэль 1 0.2
4. Мессьяс Жуниор 1 0.2
5. Реца Аркадиуш 0 0

Карточки

Кальяри
# Игрок      
1. Ликояннис Хараламбос 2 0
2. Рог Марко 2 0
3. Марин Рэзван 2 0
4. Паволетти Леонардо 1 0
5. Фараго Паоло 1 0
6. Нандес Найтан 1 0
Кротоне
# Игрок      
1. Чигарини Лука 3 1
2. Магальян Лисандро 3 0
3. Марроне Лука 1 0
4. Маццотта Антонио 1 0
5. Бенали Ахмед 1 0
6. Сими Нванкво 1 0
7. Молина Сальваторе 1 0
8. Реца Аркадиуш 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Кальяри 10% (1) 30% (3) 20% (2) 10% (1) 10% (1) 20% (2)
 Кротоне 20% (1) 40% (2) 20% (1) 20% (1) 0 0

Предыдущие игры

Кальяри Последние 20 матчей: + = -
Торино 2:3 Кальяри Аталанта 5:2 Кальяри Кальяри 0:2 Лацио Сассуоло 1:1 Кальяри
Кальяри 2:2 Рома Кальяри 1:0 Ольбия Милан 3:0 Кальяри Кальяри 2:0 Ювентус Кальяри 0:1 Удинезе Лацио 2:1 Кальяри Кальяри 1:1 Сассуоло Сампдория 3:0 Кальяри Кальяри 0:0 Лечче Фиорентина 0:0 Кальяри Кальяри 0:1 Аталанта Болонья 1:1 Кальяри Кальяри 4:2 Торино СПАЛ 2013 0:1 Кальяри Верона 2:1 Кальяри Кальяри 3:4 Рома
Кротоне Последние 20 матчей: + = -
Кротоне 1:1 Ювентус Сассуоло 4:1 Кротоне Кротоне 0:2 Милан Дженоа 4:1 Кротоне
Трапани 2:0 Кротоне Кротоне 1:0 Фрозиноне Ливорно 1:5 Кротоне Кротоне 1:1 Салернитана Кротоне 1:0 Порденоне Читтаделла 1:3 Кротоне Кротоне 3:0 Беневенто Асколи 1:1 Кротоне Перуджа 0:0 Кротоне Кротоне 1:1 Кьево Венеция 1:3 Кротоне Кротоне 1:0 Пиза Виртус Энтелла 1:2 Кротоне Кротоне 4:1 Пескара Юве Стабия 3:2 Кротоне Кротоне 1:0 Кремонезе

Последние игры между собой

Кальяри: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 1
Кротоне: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 4
Кротоне 1:1 Кальяри Серия A Кальяри 1:0 Кротоне Серия A Кротоне 2:2 Кальяри Товарищеские матчи Кротоне 1:2 Кальяри Серия A
Кальяри 2:1 Кротоне Серия A Кротоне 3:1 Кальяри Серия B Кальяри 4:0 Кротоне Серия B
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 4 4 0 0 9 - 1 12
2. Сассуоло Заявка 5 3 2 0 16 - 9 11
3. Интер Милан Заявка 5 3 1 1 13 - 8 10
4. Наполи 0:0 Заявка 5 3 1 1 12 - 4 9
5. Аталанта Заявка 5 3 0 2 15 - 12 9
6. Сампдория Заявка 5 3 0 2 10 - 8 9
7. Ювентус Заявка 4 2 2 0 9 - 3 8
8. Верона Заявка 4 2 1 1 4 - 1 7
9. Рома Заявка 4 2 1 1 8 - 7 7
10. Кальяри Заявка 5 2 1 2 10 - 12 7
11. Лацио Заявка 5 2 1 2 6 - 9 7
12. Беневенто 0:0 Заявка 5 2 1 2 8 - 12 7
13. Специя 0:0 Заявка 5 1 2 2 5 - 9 5
14. Фиорентина Заявка 4 1 1 2 7 - 8 4
15. Дженоа Заявка 4 1 1 2 4 - 9 4
16. Парма 0:0 Заявка 5 1 1 3 4 - 9 4
17. Удинезе Заявка 4 1 0 3 3 - 6 3
18. Болонья Заявка 5 1 0 4 8 - 10 3
19. Торино Заявка 4 0 1 3 7 - 11 1
20. Кротоне Заявка 5 0 1 4 5 - 15 1
Новости матча
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Прогнозы 157
Кальяри 89.8% (141)
X 8.9% (14)
Кротоне 1.3% (2)
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1.95 Прогноз на матч от Liveresult
Новости

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
1.12 8.50 26.00
1.09 9.20 34.00
2.16 3.76 3.44
1.40 4.52 10.12

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 5.75 5.75 6 6 6.25 6.25 6.5 6.5 6.75 6.75 7 7 7.5 7.5 8 8 8.5 8.5
12.50 1.01 9.80 1.03 7.20 1.09 5.80 1.13 2.65 1.47 1.90 1.97 2.00 1.80 1.55 2.45 1.25 3.90 4.60 1.19 3.25 1.33 2.70 1.45 1.77 2.04 1.30 3.50 1.02 13.00 1.07 8.40 1.08 7.77 1.06 8.80
11.50 1.04 10.50 1.05 3.94 1.26 3.10 1.38 2.07 1.84 1.61 2.35 1.41 2.95 1.19 4.80 1.15 5.60 1.05 10.50
3.71 1.31 2.82 1.47 2.23 1.71 6.45 1.14 1.71 2.24 1.50 2.74 3.07 1.41 2.41 1.62 2.09 1.81 1.75 2.17 1.55 2.57 1.43 2.98 2.32 1.65 1.92 1.96 1.49 2.73 2.17 1.76 1.81 2.09 1.57 2.51 1.34 3.47 1.22 4.63
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 4.5 4.5
3.15 1.35 2.11 1.73 1.92 1.87 1.27 3.70 1.15 5.30 1.06 8.80
3.12 1.36 2.11 1.73 1.50 2.59 1.17 5.10 1.12 6.35
2.88 1.44 2.36 1.63 1.84 2.04 1.53 2.61 1.38 3.18 1.24 4.27 1.59 2.43 1.35 3.33 1.11 7.14
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.05 1.23 3.10 1.42 1.72 2.08 1.36 2.95
4.25 1.22 2.95 1.40 1.78 2.04 1.34 3.26 1.22 4.30

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.30 3.50
Букмекер Да Нет
2.65 1.47
Букмекер Да Нет
3.25 1.33
Где смотреть матч Кальяри 4:2 Кротоне онлайн

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Прогнозы на матч Кальяри 4:2 Кротоне

Исход игры
Кальяри
89.8% (141)
Ничья
8.9% (14)
Кротоне
1.3% (2)
Тотал 2.5
Больше
43.79% (67)
Меньше
56.21% (86)
Обе команды забьют
Да
49.67% (76)
Нет
50.33% (77)
Популярный счёт
1:0 Кальяри
35.7% (56)
2:1 Кальяри
35% (55)
2:0 Кальяри
11.5% (18)
1:1 Ничья
7% (11)
3:1 Кальяри
4.5% (7)
4:1 Кальяри
1.3% (2)
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