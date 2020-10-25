Жуан Педро на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

Жуан Педро нанес удар, но тот был заблокирован.

Жуниор Мессиас не смог попасть в створ ударом издали

Жуниор Мессиас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

Жуан Педро не смог попасть в створ ударом издали

Жуан Педро выносит мяч и сбавляет давление на ворота

Г О О О О Л - Жуан Педро первым реагирует на отскоке и вбивает в сетку!

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

47' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

45' Опасность! Нандес Найтан из команды Кальяри отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...

45' Кальяри вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

43' Г О О О О О Л - Молина Сальваторе ударом с лёта отправляет мяч в сетку ворот

43' Плохо сыграл Годин Диего - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

43' Плохо сыграл Валюкевич Себастьян - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

43' Игрок из команды Кротоне вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

42' Жуниор Мессиас нанес удар, но тот был заблокирован.

42' Кротоне вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

42' Удар от ворот произведет Кальяри

41' Кротоне вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

40' Краньо Алессио взял и забрал мяч на выходе

40' Годин Диего выносит мяч и сбавляет давление на ворота

39' Хорошую попытку сделал Сими Нванкво . Удар в створ, но вратарь начеку

39' Отличные скиллы показывает Сими Нванкво , обводя своих соперников

38' Удар от ворот произведет Кальяри

38' Сими Нванкво из команды Кротоне не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

36' Удар от ворот произведет Кротоне

36' Жуан Педро оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

35' Жуан Педро сделал результативную передачу.

35' Г О О О О Л - Симеоне Джованни изменил счет на табло!

35' Жуан Педро разрезает оборону соперника отличным пасом

34' Кальяри вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

33' Кротоне вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

32' Марин Рэзван получил желтую карточку от судьи

31' Безумный фол. Марин Рэзван грубо играет против соперника. Пострадал Жуниор Мессиас

31' Кротоне вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

29' Кротоне вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

29' Удар от ворот произведет Кротоне

27' Сими Нванкво выносит мяч и сбавляет давление на ворота

27' Бенали Ахмед предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

27' Марин Рэзван из команды Кальяри делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

25' Г О О О О Л Ликояннис Хараламбос закручивает штрафной в сетку! Великолепно

23' Кротоне вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

22' Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

21' Г О О О О Л - Жуниор Мессиас изменил счет на табло!

20' Удар от ворот произведет Кальяри

20' Отличные скиллы показывает Сими Нванкво , обводя своих соперников

18' Кротоне вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

17' Чигарини Лука получил желтую карточку от судьи

17' Жуниор Мессиас имел все шансы забить, но Краньо Алессио сделал отличный сейв!

16' Удар от ворот произведет Кротоне

16' Ликояннис Хараламбос оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

15' Молина Сальваторе предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

14' Кальяри вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

14' Кальяри вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

14' Кротоне вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

12' Матч возобновится спорным мячом

12' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

10' Сими Нванкво выносит мяч и сбавляет давление на ворота

9' Големич Владимир выносит мяч и сбавляет давление на ворота

9' Игрок из команды Кальяри вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

8' Кальяри вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

8' Големич Владимир выносит мяч и сбавляет давление на ворота

8' Кордац Алекс взял и забрал мяч на выходе

8' Симеоне Джованни из команды Кальяри плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.

6' Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

6' Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

5' Кротоне вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

5' Кротоне вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

4' Големич Владимир выносит мяч и сбавляет давление на ворота

3' Кальяри вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

3' Сегодняшная посещаемость составляет 1000 болельщиков

3' Кротоне вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

3' Жуан Педро нанес удар головой, но Кордац Алекс спокойно отбил мяч.

1' Кальяри вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Кротоне начинает с центра поля