Кальяри
4:2
Конец матча
Стадион: Сарденья Арена Зрители: 1000
Кротоне
17' Желтая карточкаЧигарини Лука
0:1
21' ГолМессьяс Жуниор
1:1
25' ГолЛикояннис Хараламбос
32' Желтая карточкаМарин Рэзван
2:1
35' ГолСимеоне Джованни
2:2
43' ГолМолина Сальваторе
3:2
45' ГолСоттил Рикардо
48' Вторая желтая карточкаЧигарини Лука
53' Желтая карточкаМагальян Лисандро
66' Желтая карточкаЛикояннис Хараламбос
4:2
84' ГолПедро Жоао
90' Желтая карточкаБенали Ахмед
10
Педро
Жоао
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Педро ЖоаоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Фараго ПаолоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 Уна АдамНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ди Франческо Эусебио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Бенали АхмедПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
25 Сими НванквоНападающий
- Запасные игроки
-
16 Феста МаркоВратарь
- Вратарь
-
34 Марроне ЛукаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Вулич МилошПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Строппа Джованни
- Травмы и дисквалификации
- Не уточняется
- Под вопросом
- Под вопросом
Ход матча
17'
21'
0:1
25'
32'
35'
2:1
43'
45'
48'
84'
4:2
90'
Статистика матча
-
4 Голы 2
-
8 Удары по воротам 5
-
10 Удары в створ 6
-
5 Угловые 1
-
2 Офсайды 1
-
13 Нарушения правил 12
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 1
-
5 Замены 4
-
45 Владение мячом, % 55
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Симеоне Джованни
|4
|0.8
|2.
|Педро Жоао
|3
|0.6
|3.
|Ликояннис Хараламбос
|1
|0.2
|4.
|Годин Диего
|1
|0.2
|5.
|Соттил Рикардо
|1
|0.2
|6.
|Нандес Найтан
|0
|0
|7.
|Марин Рэзван
|0
|0
|8.
|Валюкевич Себастьян
|0
|0
|9.
|Дзаппа Габриэле
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сими Нванкво
|2 (2)
|0.4
|2.
|Молина Сальваторе
|1
|0.2
|3.
|Ривьер Эммануэль
|1
|0.2
|4.
|Мессьяс Жуниор
|1
|0.2
|5.
|Реца Аркадиуш
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ликояннис Хараламбос
|2
|0
|2.
|Рог Марко
|2
|0
|3.
|Марин Рэзван
|2
|0
|4.
|Паволетти Леонардо
|1
|0
|5.
|Фараго Паоло
|1
|0
|6.
|Нандес Найтан
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Чигарини Лука
|3
|1
|2.
|Магальян Лисандро
|3
|0
|3.
|Марроне Лука
|1
|0
|4.
|Маццотта Антонио
|1
|0
|5.
|Бенали Ахмед
|1
|0
|6.
|Сими Нванкво
|1
|0
|7.
|Молина Сальваторе
|1
|0
|8.
|Реца Аркадиуш
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Кальяри
|10% (1)
|30% (3)
|20% (2)
|10% (1)
|10% (1)
|20% (2)
|Кротоне
|20% (1)
|40% (2)
|20% (1)
|20% (1)
|0
|0
Предыдущие игры
Кальяри Последние 20 матчей: + = -Торино 2:3 Кальяри Аталанта 5:2 Кальяри Кальяри 0:2 Лацио Сассуоло 1:1 Кальяри
Кальяри 2:2 Рома Кальяри 1:0 Ольбия Милан 3:0 Кальяри Кальяри 2:0 Ювентус Кальяри 0:1 Удинезе Лацио 2:1 Кальяри Кальяри 1:1 Сассуоло Сампдория 3:0 Кальяри Кальяри 0:0 Лечче Фиорентина 0:0 Кальяри Кальяри 0:1 Аталанта Болонья 1:1 Кальяри Кальяри 4:2 Торино СПАЛ 2013 0:1 Кальяри Верона 2:1 Кальяри Кальяри 3:4 Рома
Кротоне Последние 20 матчей: + = -Кротоне 1:1 Ювентус Сассуоло 4:1 Кротоне Кротоне 0:2 Милан Дженоа 4:1 Кротоне
Трапани 2:0 Кротоне Кротоне 1:0 Фрозиноне Ливорно 1:5 Кротоне Кротоне 1:1 Салернитана Кротоне 1:0 Порденоне Читтаделла 1:3 Кротоне Кротоне 3:0 Беневенто Асколи 1:1 Кротоне Перуджа 0:0 Кротоне Кротоне 1:1 Кьево Венеция 1:3 Кротоне Кротоне 1:0 Пиза Виртус Энтелла 1:2 Кротоне Кротоне 4:1 Пескара Юве Стабия 3:2 Кротоне Кротоне 1:0 Кремонезе
Последние игры между собой
Кальяри: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 1
Кротоне: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|9 - 1
|12
|2.
|Сассуоло
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|16 - 9
|11
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|13 - 8
|10
|4.
|Наполи
|0:0 Заявка
|5
|3
|1
|1
|12 - 4
|9
|5.
|Аталанта
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|15 - 12
|9
|6.
|Сампдория
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|10 - 8
|9
|7.
|Ювентус
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|9 - 3
|8
|8.
|Верона
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 1
|7
|9.
|Рома
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 7
|7
|10.
|Кальяри
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|10 - 12
|7
|11.
|Лацио
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 9
|7
|12.
|Беневенто
|0:0 Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 12
|7
|13.
|Специя
|0:0 Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 9
|5
|14.
|Фиорентина
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|7 - 8
|4
|15.
|Дженоа
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 9
|4
|16.
|Парма
|0:0 Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 9
|4
|17.
|Удинезе
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 6
|3
|18.
|Болонья
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|8 - 10
|3
|19.
|Торино
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|7 - 11
|1
|20.
|Кротоне
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|5 - 15
|1
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.25
|4.25
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|5.75
|5.75
|6
|6
|6.25
|6.25
|6.5
|6.5
|6.75
|6.75
|7
|7
|7.5
|7.5
|8
|8
|8.5
|8.5
|12.50
|1.01
|9.80
|1.03
|7.20
|1.09
|5.80
|1.13
|—
|—
|2.65
|1.47
|1.90
|1.97
|2.00
|1.80
|—
|—
|1.55
|2.45
|—
|—
|1.25
|3.90
|—
|—
|4.60
|1.19
|3.25
|1.33
|2.70
|1.45
|—
|—
|1.77
|2.04
|—
|—
|1.30
|3.50
|—
|—
|1.02
|13.00
|1.07
|8.40
|1.08
|7.77
|1.06
|8.80
|11.50
|1.04
|10.50
|1.05
|3.94
|1.26
|3.10
|1.38
|—
|—
|2.07
|1.84
|—
|—
|1.61
|2.35
|—
|—
|1.41
|2.95
|—
|—
|1.19
|4.80
|—
|—
|1.15
|5.60
|1.05
|10.50
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|3.71
|1.31
|2.82
|1.47
|2.23
|1.71
|6.45
|1.14
|1.71
|2.24
|1.50
|2.74
|3.07
|1.41
|2.41
|1.62
|2.09
|1.81
|1.75
|2.17
|1.55
|2.57
|1.43
|2.98
|—
|—
|2.32
|1.65
|1.92
|1.96
|1.49
|2.73
|2.17
|1.76
|1.81
|2.09
|1.57
|2.51
|1.34
|3.47
|1.22
|4.63
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|4.5
|4.5
|3.15
|1.35
|—
|—
|2.11
|1.73
|—
|—
|1.92
|1.87
|—
|—
|1.27
|3.70
|1.15
|5.30
|—
|—
|—
|—
|1.06
|8.80
|3.12
|1.36
|—
|—
|2.11
|1.73
|—
|—
|1.50
|2.59
|—
|—
|1.17
|5.10
|1.12
|6.35
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|2.88
|1.44
|2.36
|1.63
|1.84
|2.04
|1.53
|2.61
|1.38
|3.18
|1.24
|4.27
|—
|—
|1.59
|2.43
|1.35
|3.33
|1.11
|7.14
|—
|—
Прогнозы на матч Кальяри 4:2 Кротоне
Исход игры
Кальяри
89.8% (141)
Ничья
8.9% (14)
Кротоне
1.3% (2)
Тотал 2.5
Больше
43.79% (67)
Меньше
56.21% (86)
Обе команды забьют
Да
49.67% (76)
Нет
50.33% (77)
Популярный счёт
1:0 Кальяри
35.7% (56)
2:1 Кальяри
35% (55)
2:0 Кальяри
11.5% (18)
1:1 Ничья
7% (11)
3:1 Кальяри
4.5% (7)
4:1 Кальяри
1.3% (2)
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