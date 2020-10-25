Куадрадо на правом фланге обыграл одного соперника, но далековато отпустил от себя мяч, и мяч был потерян.

Бонуччи в районе центрального круга жёстко атаковал сзади Калинича, но также сумел избежать предупреждения.

Куадрадо вошёл на дриблинге в чужую штрафную площадку с правого фланга, после чего отдал скрытый пас на партнёра по команде, но тот не среагировал на такое оригинальное действие, и снаряд ушёл за лицевую линию.

Угловой на правом фланге сумели заработать веронцы в ответной атаке - Демирал опередил Калинича после прострела в штрафную площадку.

А теперь и на левом фланге угловой заработали гости. Снова прострельная передача следовала на Калинича.

10' Достаточно много свистков мы слышим в первую десятиминутку. Эмпереур сейчас грубо съездил по ногам Дибале на чужой половине поля, но отделался устным замечанием от арбитра.

9' Темп игры пока никак нельзя назвать интенсивным - "Ювентус" не намерен торопиться включать максимальные обороты.

8' Отбилась "старая синьора" после подачи стандартного положения у своих ворот. Что правда, в контратаку убежать ей не удалось.

7' Виейра заработал штрафной удар для "Вероны" на правом фланге атаки гостей. Это может быть опасно для ворот Щесны.

6' Дибала забегал в свободную зону по правому флангу, но, как только аргентинец подобрал мяч, линейный арбитр взмахнул флажком.

5' В свою первую атаку теперь выбрались и гости, но получилась она у них какой-то невнятной - не удалось веронцам приблизиться к чужой штрафной площади, и в итоге мяч ушёл в аут для "Ювентуса" на левом фланге.

4' Подача от углового флажка следовала непосредственно во вратарскую площадь, но выше всех там сумел выпрыгнуть Ловато.

3' Штрафной удар на месте левого вингера заработали туринцы. Оригинально стандарт разыгрывали хозяева поля, но смогли заработать лишь угловой.

2' Практически не сомневаются букмекеры сегодня в победе "Ювентуса", оценивая её коэффициентом в районе 1.40. А ведь команды являются соседями по турнирной таблице - веронцы отстают от чемпиона всего на 1 очко.