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  3. Италия
Ювентус
0:0
Первый тайм: 14'

Стадион:
Верона
0' 14'
1
Щесны
Войцех
28
Демирал
Мерих
19
Бонуччи
Леонардо
13
Данило
Луис
16
Куадрадо
Хуан
5
Мело
Артур
25
Рабио
Адриен
33
Бернардески
Федерико
8
Ремзи
Аарон
10
Дибала
Пауло
9
Мората
Альваро
1
Сильвестри
Марко
17
Чеккерини
Федерико
6
Ловато
Маттео
33
Эмпереур
Алан
5
Фараони
Марко
26
Виейра
Ронни
20
Цаканьи
Маттиа
8
Лазович
Дарко
61
Тамез
Адриен
29
Калинич
Никола
90
Колли
Эбрима
Ювентус
3-4-1-2
Верона
3-4-3

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 60 Владение мячом, % 40

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Ювентус
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Роналду Криштиану 3 (1) 0.6
2. Бонуччи Леонардо 1 0.2
3. Мората Альваро 1 0.2
4. Кулушевски Деян 1 0.2
5. Ремзи Аарон 0 0
6. Данило Луис 0 0
7. Кьеза Федерико 0 0
Верона
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фавилли Андреа 1 0.2
2. Фараони Марко 0 0

Карточки

Ювентус
# Игрок      
1. Рабио Адриен 1 1
2. Фработта Джанлука 2 0
3. Кьеза Федерико 0 1
4. Бонуччи Леонардо 1 0
5. Кулушевски Деян 1 0
6. Портанова Маноло 1 0
Верона
# Игрок      
1. Ди Кармине Самуэль 1 0
2. Тамез Адриен 1 0
3. Димарко Федерико 1 0
4. Фавилли Андреа 1 0
5. Данци Андреа 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ювентус 16.67% (1) 16.67% (1) 16.67% (1) 0 16.67% (1) 33.33% (2)
 Верона 0 0 0 100% (1) 0 0

Предыдущие игры

Ювентус Последние 20 матчей: + = -
Динамо Киев 0:2 Ювентус Реал дю Кап 2:0 Ювентус Кротоне 1:1 Ювентус Ювентус 1:1 Дон Боско
Triomphe Liancourt 2:0 Ювентус Ювентус 3:0 Наполи Аркахаи 3:0 Ювентус Рома 2:2 Ювентус ФИКА 0:0 Ювентус Ювентус 3:0 Сампдория Ювентус 1:0 Тампет Ювентус 5:0 Новара Rivartibonitienne 1:0 Ювентус Ювентус 2:1 Лион Ювентус 1:3 Рома Кальяри 2:0 Ювентус Ювентус 2:0 Сампдория Удинезе 2:1 Ювентус Ювентус 2:1 Лацио Сассуоло 3:3 Ювентус
Верона Последние 20 матчей: + = -
Верона 0:0 Дженоа Парма 1:0 Верона Верона 1:0 Удинезе Верона 3:0 Рома
Верона 0:1 Кремонезе Верона 4:3 Горица Дженоа 3:0 Верона Верона 3:0 СПАЛ 2013 Верона 1:5 Лацио Торино 1:1 Верона Верона 1:1 Аталанта Рома 2:1 Верона Фиорентина 1:1 Верона Верона 2:2 Интер Милан Брешия 2:0 Верона Верона 3:2 Парма Сассуоло 3:3 Верона Верона 0:2 Наполи Верона 2:1 Кальяри Сампдория 2:1 Верона

Последние игры между собой

Ювентус: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 2
Верона: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 7
Верона 2:1 Ювентус Серия A Ювентус 2:1 Верона Серия A Ювентус 2:1 Верона Серия A Верона 1:3 Ювентус Серия A
Верона 2:1 Ювентус Серия A Ювентус 3:0 Верона Серия A Верона 2:2 Ювентус Серия A Ювентус 4:0 Верона Серия A Ювентус 6:1 Верона Кубок Верона 2:2 Ювентус Серия A Ювентус 2:1 Верона Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 4 4 0 0 9 - 1 12
2. Наполи Заявка 5 4 0 1 14 - 5 11
3. Сассуоло Заявка 5 3 2 0 16 - 9 11
4. Интер Милан Заявка 5 3 1 1 13 - 8 10
5. Аталанта Заявка 5 3 0 2 15 - 12 9
6. Сампдория Заявка 5 3 0 2 10 - 8 9
7. Ювентус 0:0 Заявка 5 2 3 0 9 - 3 9
8. Верона 0:0 Заявка 5 2 2 1 4 - 1 8
9. Рома Заявка 4 2 1 1 8 - 7 7
10. Фиорентина Заявка 5 2 1 2 10 - 10 7
11. Кальяри Заявка 5 2 1 2 10 - 12 7
12. Лацио Заявка 5 2 1 2 6 - 9 7
13. Беневенто Заявка 5 2 0 3 9 - 14 6
14. Специя Заявка 5 1 2 2 7 - 11 5
15. Дженоа Заявка 4 1 1 2 4 - 9 4
16. Парма Заявка 5 1 1 3 6 - 11 4
17. Болонья Заявка 5 1 0 4 8 - 10 3
18. Удинезе Заявка 5 1 0 4 5 - 9 3
19. Торино Заявка 4 0 1 3 7 - 11 1
20. Кротоне Заявка 5 0 1 4 5 - 15 1
  • Первый тайм
  • Угловой
    15'
    А теперь и на левом фланге угловой заработали гости. Снова прострельная передача следовала на Калинича.
  • Угловой
    14'
    Угловой на правом фланге сумели заработать веронцы в ответной атаке - Демирал опередил Калинича после прострела в штрафную площадку.
  • 13'
    Куадрадо вошёл на дриблинге в чужую штрафную площадку с правого фланга, после чего отдал скрытый пас на партнёра по команде, но тот не среагировал на такое оригинальное действие, и снаряд ушёл за лицевую линию.
  • Фол, нарушение
    12'
    Бонуччи в районе центрального круга жёстко атаковал сзади Калинича, но также сумел избежать предупреждения.
  • 11'
    Куадрадо на правом фланге обыграл одного соперника, но далековато отпустил от себя мяч, и мяч был потерян.
  • Фол, нарушение
    10'
    Достаточно много свистков мы слышим в первую десятиминутку. Эмпереур сейчас грубо съездил по ногам Дибале на чужой половине поля, но отделался устным замечанием от арбитра.
  • 9'
    Темп игры пока никак нельзя назвать интенсивным - "Ювентус" не намерен торопиться включать максимальные обороты.
  • 8'
    Отбилась "старая синьора" после подачи стандартного положения у своих ворот. Что правда, в контратаку убежать ей не удалось.
  • Фол, нарушение
    7'
    Виейра заработал штрафной удар для "Вероны" на правом фланге атаки гостей. Это может быть опасно для ворот Щесны.
  • Офсайд
    6'
    Дибала забегал в свободную зону по правому флангу, но, как только аргентинец подобрал мяч, линейный арбитр взмахнул флажком.
  • 5'
    В свою первую атаку теперь выбрались и гости, но получилась она у них какой-то невнятной - не удалось веронцам приблизиться к чужой штрафной площади, и в итоге мяч ушёл в аут для "Ювентуса" на левом фланге.
  • Угловой
    4'
    Подача от углового флажка следовала непосредственно во вратарскую площадь, но выше всех там сумел выпрыгнуть Ловато.
  • Фол, нарушение
    3'
    Штрафной удар на месте левого вингера заработали туринцы. Оригинально стандарт разыгрывали хозяева поля, но смогли заработать лишь угловой.
  • 2'
    Практически не сомневаются букмекеры сегодня в победе "Ювентуса", оценивая её коэффициентом в районе 1.40. А ведь команды являются соседями по турнирной таблице - веронцы отстают от чемпиона всего на 1 очко.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался!
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Allianz Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
1.42 4.90 7.20
1.45 4.50 7.00
1.36 5.35 8.90

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
10.00 1.02 3.60 1.28 2.75 1.44 1.92 1.87 1.96 1.89 1.50 2.55 1.35 3.15 1.15 5.30 1.12 6.10 1.07 8.30 1.06 8.90
15.50 1.02 14.00 1.02 4.55 1.21 3.68 1.29 2.38 1.72 1.73 2.13 1.50 2.62 1.25 4.05 1.19 4.95 1.07 8.70
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.75 1.44 1.82 1.97 1.38 3.00 1.20 4.60
3.68 1.28 2.38 1.58 1.58 2.38 1.19 4.75 1.13 5.95
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.40 1.29 1.85 1.97 1.44 3.05 1.24 4.00
4.55 1.20 3.30 1.33 1.88 1.92 1.41 2.91 1.26 3.85

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.15 1.70
Букмекер Да Нет
5.80 1.13
Букмекер Да Нет
3.70 1.27
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Прогнозы на матч Ювентус 0:0 Верона

Исход игры
Ювентус
98.1% (155)
Ничья
1.9% (3)
Верона
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
38.46% (60)
Меньше
61.54% (96)
Обе команды забьют
Да
25% (39)
Нет
75% (117)
Популярный счёт
2:0 Ювентус
50.6% (80)
2:1 Ювентус
15.8% (25)
3:0 Ювентус
10.8% (17)
1:0 Ювентус
9.5% (15)
3:1 Ювентус
5.7% (9)
4:0 Ювентус
3.2% (5)
4:1 Ювентус
1.3% (2)
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