Ювентус
0:0
Первый тайм: 14'
Стадион: Альянц Стэдиум
Верона
13
Данило
Луис
25
Рабио
Адриен
10
Дибала
Пауло
26
Виейра
Ронни
61
Тамез
Адриен
90
Колли
Эбрима
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 Данило ЛуисЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Рабио АдриенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Дибала ПаулоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Полузащитник
-
51 Петерс ДаудаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
50 Hamza Rafia
-
Главный тренер: Пирло Андреа
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Не уточняется
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Виейра РонниПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
61 Тамез АдриенНападающий
- Нападающий
-
90 Колли ЭбримаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Пандур ИворВратарь
-
19 Рюэгг КевинЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Илич ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
36 Амионе Бруно
-
Главный тренер: Юрич Иван
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
1 Угловые 1
-
1 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
60 Владение мячом, % 40
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Роналду Криштиану
|3 (1)
|0.6
|2.
|Бонуччи Леонардо
|1
|0.2
|3.
|Мората Альваро
|1
|0.2
|4.
|Кулушевски Деян
|1
|0.2
|5.
|Ремзи Аарон
|0
|0
|6.
|Данило Луис
|0
|0
|7.
|Кьеза Федерико
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Фавилли Андреа
|1
|0.2
|2.
|Фараони Марко
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Рабио Адриен
|1
|1
|2.
|Фработта Джанлука
|2
|0
|3.
|Кьеза Федерико
|0
|1
|4.
|Бонуччи Леонардо
|1
|0
|5.
|Кулушевски Деян
|1
|0
|6.
|Портанова Маноло
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ди Кармине Самуэль
|1
|0
|2.
|Тамез Адриен
|1
|0
|3.
|Димарко Федерико
|1
|0
|4.
|Фавилли Андреа
|1
|0
|5.
|Данци Андреа
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ювентус
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|0
|16.67% (1)
|33.33% (2)
|Верона
|0
|0
|0
|100% (1)
|0
|0
Предыдущие игры
Ювентус Последние 20 матчей: + = -Динамо Киев 0:2 Ювентус Реал дю Кап 2:0 Ювентус Кротоне 1:1 Ювентус Ювентус 1:1 Дон Боско
Triomphe Liancourt 2:0 Ювентус Ювентус 3:0 Наполи Аркахаи 3:0 Ювентус Рома 2:2 Ювентус ФИКА 0:0 Ювентус Ювентус 3:0 Сампдория Ювентус 1:0 Тампет Ювентус 5:0 Новара Rivartibonitienne 1:0 Ювентус Ювентус 2:1 Лион Ювентус 1:3 Рома Кальяри 2:0 Ювентус Ювентус 2:0 Сампдория Удинезе 2:1 Ювентус Ювентус 2:1 Лацио Сассуоло 3:3 Ювентус
Верона Последние 20 матчей: + = -Верона 0:0 Дженоа Парма 1:0 Верона Верона 1:0 Удинезе Верона 3:0 Рома
Верона 0:1 Кремонезе Верона 4:3 Горица Дженоа 3:0 Верона Верона 3:0 СПАЛ 2013 Верона 1:5 Лацио Торино 1:1 Верона Верона 1:1 Аталанта Рома 2:1 Верона Фиорентина 1:1 Верона Верона 2:2 Интер Милан Брешия 2:0 Верона Верона 3:2 Парма Сассуоло 3:3 Верона Верона 0:2 Наполи Верона 2:1 Кальяри Сампдория 2:1 Верона
Последние игры между собой
Ювентус: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 2
Верона: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|9 - 1
|12
|2.
|Наполи
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|14 - 5
|11
|3.
|Сассуоло
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|16 - 9
|11
|4.
|Интер Милан
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|13 - 8
|10
|5.
|Аталанта
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|15 - 12
|9
|6.
|Сампдория
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|10 - 8
|9
|7.
|Ювентус
|0:0 Заявка
|5
|2
|3
|0
|9 - 3
|9
|8.
|Верона
|0:0 Заявка
|5
|2
|2
|1
|4 - 1
|8
|9.
|Рома
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 7
|7
|10.
|Фиорентина
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|10 - 10
|7
|11.
|Кальяри
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|10 - 12
|7
|12.
|Лацио
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 9
|7
|13.
|Беневенто
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|9 - 14
|6
|14.
|Специя
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|7 - 11
|5
|15.
|Дженоа
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 9
|4
|16.
|Парма
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 11
|4
|17.
|Болонья
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|8 - 10
|3
|18.
|Удинезе
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|5 - 9
|3
|19.
|Торино
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|7 - 11
|1
|20.
|Кротоне
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|5 - 15
|1
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|—
|—
|10.00
|1.02
|3.60
|1.28
|2.75
|1.44
|1.92
|1.87
|1.96
|1.89
|1.50
|2.55
|1.35
|3.15
|1.15
|5.30
|1.12
|6.10
|1.07
|8.30
|1.06
|8.90
|15.50
|1.02
|14.00
|1.02
|4.55
|1.21
|3.68
|1.29
|2.38
|1.72
|—
|—
|1.73
|2.13
|1.50
|2.62
|1.25
|4.05
|1.19
|4.95
|1.07
|8.70
|—
|—
Прогнозы на матч Ювентус 0:0 Верона
Исход игры
Ювентус
98.1% (155)
Ничья
1.9% (3)
Верона
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
38.46% (60)
Меньше
61.54% (96)
Обе команды забьют
Да
25% (39)
Нет
75% (117)
Популярный счёт
2:0 Ювентус
50.6% (80)
2:1 Ювентус
15.8% (25)
3:0 Ювентус
10.8% (17)
1:0 Ювентус
9.5% (15)
3:1 Ювентус
5.7% (9)
4:0 Ювентус
3.2% (5)
4:1 Ювентус
1.3% (2)
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