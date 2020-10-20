Ювентус
Позже
Стадион: Альянц Стэдиум
Верона
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Роналду Криштиану
|3 (1)
|0.75
|2.
|Бонуччи Леонардо
|1
|0.25
|3.
|Мората Альваро
|1
|0.25
|4.
|Кулушевски Деян
|1
|0.25
|5.
|Ремзи Аарон
|0
|0
|6.
|Данило Луис
|0
|0
|7.
|Кьеза Федерико
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Фавилли Андреа
|1
|0.25
|2.
|Фараони Марко
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Рабио Адриен
|1
|1
|2.
|Фработта Джанлука
|2
|0
|3.
|Кьеза Федерико
|0
|1
|4.
|Бонуччи Леонардо
|1
|0
|5.
|Кулушевски Деян
|1
|0
|6.
|Портанова Маноло
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ди Кармине Самуэль
|1
|0
|2.
|Тамез Адриен
|1
|0
|3.
|Димарко Федерико
|1
|0
|4.
|Фавилли Андреа
|1
|0
|5.
|Данци Андреа
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ювентус
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|0
|16.67% (1)
|33.33% (2)
|Верона
|0
|0
|0
|100% (1)
|0
|0
Предыдущие игры
Ювентус Последние 20 матчей: + = -Динамо Киев 0:2 Ювентус Реал дю Кап 2:0 Ювентус Кротоне 1:1 Ювентус Ювентус 1:1 Дон Боско
Triomphe Liancourt 2:0 Ювентус Ювентус 3:0 Наполи Аркахаи 3:0 Ювентус Рома 2:2 Ювентус ФИКА 0:0 Ювентус Ювентус 3:0 Сампдория Ювентус 1:0 Тампет Ювентус 5:0 Новара Rivartibonitienne 1:0 Ювентус Ювентус 2:1 Лион Ювентус 1:3 Рома Кальяри 2:0 Ювентус Ювентус 2:0 Сампдория Удинезе 2:1 Ювентус Ювентус 2:1 Лацио Сассуоло 3:3 Ювентус
Верона Последние 20 матчей: + = -Верона 0:0 Дженоа Парма 1:0 Верона Верона 1:0 Удинезе Верона 3:0 Рома
Верона 0:1 Кремонезе Верона 4:3 Горица Дженоа 3:0 Верона Верона 3:0 СПАЛ 2013 Верона 1:5 Лацио Торино 1:1 Верона Верона 1:1 Аталанта Рома 2:1 Верона Фиорентина 1:1 Верона Верона 2:2 Интер Милан Брешия 2:0 Верона Верона 3:2 Парма Сассуоло 3:3 Верона Верона 0:2 Наполи Верона 2:1 Кальяри Сампдория 2:1 Верона
Последние игры между собой
Ювентус: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 2
Верона: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|9 - 1
|12
|2.
|Сассуоло
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|13 - 6
|10
|3.
|Аталанта
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|14 - 9
|9
|4.
|Наполи
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|12 - 4
|8
|5.
|Ювентус
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|9 - 3
|8
|6.
|Интер Милан
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|11 - 8
|7
|7.
|Верона
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 1
|7
|8.
|Рома
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 7
|7
|9.
|Сампдория
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|7 - 7
|6
|10.
|Беневенто
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|8 - 12
|6
|11.
|Дженоа
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 7
|4
|12.
|Фиорентина
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|7 - 8
|4
|13.
|Лацио
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 8
|4
|14.
|Специя
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 9
|4
|15.
|Кальяри
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 10
|4
|16.
|Болонья
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|7 - 8
|3
|17.
|Удинезе
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 6
|3
|18.
|Парма
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 9
|3
|19.
|Кротоне
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 11
|1
|20.
|Торино
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|4 - 8
|0
Тотал
Прогнозы на матч Ювентус - Верона
Исход игры
Ювентус
98.3% (58)
Ничья
1.7% (1)
Верона
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
49.12% (28)
Меньше
50.88% (29)
Обе команды забьют
Да
36.84% (21)
Нет
63.16% (36)
Популярный счёт
2:0 Ювентус
49.2% (29)
2:1 Ювентус
20.3% (12)
3:0 Ювентус
11.9% (7)
3:1 Ювентус
11.9% (7)
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