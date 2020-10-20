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Ювентус
 
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Стадион:
Верона

Бомбардиры внутри турнира

Ювентус
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Роналду Криштиану 3 (1) 0.75
2. Бонуччи Леонардо 1 0.25
3. Мората Альваро 1 0.25
4. Кулушевски Деян 1 0.25
5. Ремзи Аарон 0 0
6. Данило Луис 0 0
7. Кьеза Федерико 0 0
Верона
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фавилли Андреа 1 0.25
2. Фараони Марко 0 0

Карточки

Ювентус
# Игрок      
1. Рабио Адриен 1 1
2. Фработта Джанлука 2 0
3. Кьеза Федерико 0 1
4. Бонуччи Леонардо 1 0
5. Кулушевски Деян 1 0
6. Портанова Маноло 1 0
Верона
# Игрок      
1. Ди Кармине Самуэль 1 0
2. Тамез Адриен 1 0
3. Димарко Федерико 1 0
4. Фавилли Андреа 1 0
5. Данци Андреа 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ювентус 16.67% (1) 16.67% (1) 16.67% (1) 0 16.67% (1) 33.33% (2)
 Верона 0 0 0 100% (1) 0 0

Предыдущие игры

Ювентус Последние 20 матчей: + = -
Динамо Киев 0:2 Ювентус Реал дю Кап 2:0 Ювентус Кротоне 1:1 Ювентус Ювентус 1:1 Дон Боско
Triomphe Liancourt 2:0 Ювентус Ювентус 3:0 Наполи Аркахаи 3:0 Ювентус Рома 2:2 Ювентус ФИКА 0:0 Ювентус Ювентус 3:0 Сампдория Ювентус 1:0 Тампет Ювентус 5:0 Новара Rivartibonitienne 1:0 Ювентус Ювентус 2:1 Лион Ювентус 1:3 Рома Кальяри 2:0 Ювентус Ювентус 2:0 Сампдория Удинезе 2:1 Ювентус Ювентус 2:1 Лацио Сассуоло 3:3 Ювентус
Верона Последние 20 матчей: + = -
Верона 0:0 Дженоа Парма 1:0 Верона Верона 1:0 Удинезе Верона 3:0 Рома
Верона 0:1 Кремонезе Верона 4:3 Горица Дженоа 3:0 Верона Верона 3:0 СПАЛ 2013 Верона 1:5 Лацио Торино 1:1 Верона Верона 1:1 Аталанта Рома 2:1 Верона Фиорентина 1:1 Верона Верона 2:2 Интер Милан Брешия 2:0 Верона Верона 3:2 Парма Сассуоло 3:3 Верона Верона 0:2 Наполи Верона 2:1 Кальяри Сампдория 2:1 Верона

Последние игры между собой

Ювентус: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 2
Верона: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 7
Верона 2:1 Ювентус Серия A Ювентус 2:1 Верона Серия A Ювентус 2:1 Верона Серия A Верона 1:3 Ювентус Серия A
Верона 2:1 Ювентус Серия A Ювентус 3:0 Верона Серия A Верона 2:2 Ювентус Серия A Ювентус 4:0 Верона Серия A Ювентус 6:1 Верона Кубок Верона 2:2 Ювентус Серия A Ювентус 2:1 Верона Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 4 4 0 0 9 - 1 12
2. Сассуоло Заявка 4 3 1 0 13 - 6 10
3. Аталанта Заявка 4 3 0 1 14 - 9 9
4. Наполи Заявка 4 3 0 1 12 - 4 8
5. Ювентус Заявка 4 2 2 0 9 - 3 8
6. Интер Милан Заявка 4 2 1 1 11 - 8 7
7. Верона Заявка 4 2 1 1 4 - 1 7
8. Рома Заявка 4 2 1 1 8 - 7 7
9. Сампдория Заявка 4 2 0 2 7 - 7 6
10. Беневенто Заявка 4 2 0 2 8 - 12 6
11. Дженоа Заявка 3 1 1 1 4 - 7 4
12. Фиорентина Заявка 4 1 1 2 7 - 8 4
13. Лацио Заявка 4 1 1 2 4 - 8 4
14. Специя Заявка 4 1 1 2 5 - 9 4
15. Кальяри Заявка 4 1 1 2 6 - 10 4
16. Болонья Заявка 4 1 0 3 7 - 8 3
17. Удинезе Заявка 4 1 0 3 3 - 6 3
18. Парма Заявка 4 1 0 3 4 - 9 3
19. Кротоне Заявка 4 0 1 3 3 - 11 1
20. Торино Заявка 3 0 0 3 4 - 8 0
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Ювентус - Верона от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 25 октября 2020, осталось 2 дня 13 часов 5 минут.


    На матч можно сделать ставку и получить бонус 5000 рублей.
    • Прогнозы 59
    Ювентус 98.3% (58)
    X 1.7% (1)
    Верона 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Ювентус
    Ничья
    Верона
    1.41
    5.25
    9.80
    Все Коэффициенты
    Новости

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    1.40 4.80 8.00
    1.41 5.25 9.80

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
    13.50 1.03 11.75 1.04 4.15 1.24 3.26 1.35 2.22 1.81 1.67 2.23 1.44 2.83 1.22 4.40 1.17 5.25 1.06 9.70
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    3.30 1.33 2.22 1.66 1.53 2.50 1.18 4.80 1.13 6.05
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    4.45 1.21 3.10 1.37 1.82 1.99 1.36 3.12 1.24 4.05
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    Прогнозы на матч Ювентус - Верона

    Исход игры
    Ювентус
    98.3% (58)
    Ничья
    1.7% (1)
    Верона
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    49.12% (28)
    Меньше
    50.88% (29)
    Обе команды забьют
    Да
    36.84% (21)
    Нет
    63.16% (36)
    Популярный счёт
    2:0 Ювентус
    49.2% (29)
    2:1 Ювентус
    20.3% (12)
    3:0 Ювентус
    11.9% (7)
    3:1 Ювентус
    11.9% (7)
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