Второй тайм

98' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

97' Политано Маттео получил желтую карточку от судьи

96' Мерет Алекс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

95' Беневенто вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

95' Беневенто вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

94' Удар от ворот произведет Беневенто

94' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар издали прямо в перекладину нанес Политано Маттео

93' Удар от ворот произведет Беневенто

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

90' Беневенто вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

89' Матч возобновлен

89' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

88' Беневенто вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

88' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

85' Глик Камил получил желтую карточку от судьи

85' Игрок команды Беневенто наказывается за толчок соперника

84' Инсинье Лоренцо из команды Наполи делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

82' Кальдирола Лука выносит мяч и сбавляет давление на ворота

81' Наполи вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

79' Удар от ворот произведет Беневенто

79' Политано Маттео из команды Наполи сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

76' Беневенто вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

76' Матч возобновлен

75' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

74' Манолас Костас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

74' Матч возобновлен

74' Ох, нехорошо это выглядит. Бакайоко Тьемуа получил травму и медбригада забирает его с поля.

73' Бакайоко Тьемуа на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

73' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

73' Бакайоко Тьемуа предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

70' Беневенто вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

69' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Наполи будет все-таки засчитан.

68' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

67' Г О О О О Л - Петанья Андреа изменил счет на табло!

67' Отличные скиллы показывает Политано Маттео , обводя своих соперников

67' Какой промах! Инсинье Лоренцо имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!

66' Удар от ворот произведет Наполи

65' Удар от ворот произведет Беневенто

63' Фабиан Руис не смог попасть в створ ударом издали

63' Удар от ворот произведет Беневенто

62' Отличный пас сделал Инсинье Лоренцо из команды Наполи . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

61' Наполи вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

60' Г О О О О Л - Инсинье Лоренцо из команды Наполи переиграл вратаря дальним ударом!

60' Матч возобновлен

59' Ох, нехорошо это выглядит. Летиция Гаэтано получил травму и медбригада забирает его с поля.

59' Летиция Гаэтано на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

58' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

58' Летиция Гаэтано предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

58' Инсинье Лоренцо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

57' Фулон Дам получил желтую карточку от судьи

57' Монтипо Лоренцо взял и забрал мяч на выходе

57' Наполи вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

56' Удар от ворот произведет Беневенто

55' Инсинье Лоренцо оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

54' Наполи вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

53' Удар от ворот произведет Беневенто

52' Беневенто вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

51' Удар от ворот произведет Наполи

50' Дабо Брайан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

49' НЕТ ГОЛА! - После просмотра видео, судья объявил, что гол, который забила команда Наполи , отменен из-за офсайда.

49' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

48' Отличные скиллы показывает Инсинье Лоренцо , обводя своих соперников

48' Фабиан Руис из команды Наполи сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

48' Наполи вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

48' Матч возобновлен

47' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

46' Дабо Брайан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...