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Беневенто
1:2
Конец матча

Стадион:
Наполи
0'
1:0
30' Гол
Инсинье Роберто
45' Желтая карточка
Капрари Джанлука
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Инсинье Лоренцо
57' Желтая карточка
Фулон Дам
1:1
60' Гол
Инсинье Лоренцо
1:2
67' Гол
Петанья Андреа
85' Желтая карточка
Глик Камил
90' Желтая карточка
Политано Маттео
90'+8
1
Монтипо
Лоренцо
3
Летиция
Гаэтано
15
Глик
Камил
5
Кальдирола
Лука
18
Фулон
Дам
29
Ионице
Артур
28
Скьяттарелла
Паскуале
14
Дабо
Брайан
19
Инсинье
Роберто
17
Капрари
Джанлука
9
Лападула
Джанлука
1
Мерет
Алекс
22
Ди
Лоренцо
Джованни
44
Манолас
Костас
26
Кулибали
Калиду
6
Руй
Мариу
8
Фабиан
Руис
5
Бакайоко
Тьемуа
11
Лосано
Ирвин
14
Мертенс
Дрис
24
Инсинье
Лоренцо
9
Осимхен
Виктор
Беневенто
4-3-2-1
Наполи
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Беневенто
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Капрари Джанлука 3 0.6
2. Лападула Джанлука 2 0.4
3. Кальдирола Лука 2 0.4
4. Инсинье Роберто 1 0.2
5. Летиция Гаэтано 1 0.2
6. Сау Марко 0 0
7. Фулон Дам 0 0
Наполи
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Лосано Ирвин 4 0.8
2. Мертенс Дрис 2 0.4
3. Политано Маттео 2 0.4
4. Инсинье Лоренцо 2 0.4
5. Зелиньски Петр 1 0.2
6. Осимхен Виктор 1 0.2
7. Петанья Андреа 1 0.2
8. Элмас Элиф 1 0.2
9. Оспина Давид 0 0
10. Фабиан Руис 0 0
11. Ди Лоренцо Джованни 0 0
12. Хюсай Эльсейд 0 0

Карточки

Беневенто
# Игрок      
1. Фулон Дам 3 0
2. Скьяттарелла Паскуале 2 0
3. Глик Камил 1 0
4. Дабо Брайан 1 0
5. Капрари Джанлука 1 0
Наполи
# Игрок      
1. Демме Диего 1 0
2. Политано Маттео 1 0
3. Лосано Ирвин 1 0
4. Осимхен Виктор 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Беневенто 11.11% (1) 11.11% (1) 22.22% (2) 11.11% (1) 22.22% (2) 22.22% (2)
 Наполи 7.14% (1) 21.43% (3) 7.14% (1) 21.43% (3) 35.71% (5) 7.14% (1)

Предыдущие игры

Беневенто Последние 20 матчей: + = -
Рома 5:2 Беневенто Беневенто 1:0 Болонья Беневенто 2:5 Интер Милан Сампдория 2:3 Беневенто
Лацио 0:0 Беневенто Беневенто 2:1 Реджина Асколи 2:4 Беневенто Беневенто 0:1 Кьево Фрозиноне 2:3 Беневенто Беневенто 3:1 Ливорно Трапани 2:0 Беневенто Беневенто 1:1 Венеция Кротоне 3:0 Беневенто Беневенто 1:0 Юве Стабия Эмполи 0:0 Беневенто Кремонезе 0:1 Беневенто Беневенто 4:0 Пескара Перуджа 1:2 Беневенто Беневенто 3:1 Специя Виртус Энтелла 0:4 Беневенто
Наполи Последние 20 матчей: + = -
Наполи 0:1 АЗ Алкмаар Наполи 4:1 Аталанта Ювентус 3:0 Наполи Наполи 6:0 Дженоа
Парма 0:2 Наполи Наполи 4:0 Пескара Наполи 4:0 Терамо Барселона 3:1 Наполи Наполи 3:1 Лацио Интер Милан 2:0 Наполи Наполи 2:0 Сассуоло Парма 2:1 Наполи Наполи 2:1 Удинезе Болонья 1:1 Наполи Наполи 2:2 Милан Дженоа 1:2 Наполи Наполи 2:1 Рома Аталанта 2:0 Наполи Наполи 3:1 СПАЛ 2013 Верона 0:2 Наполи

Последние игры между собой

Беневенто: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 2
Наполи: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 1
Наполи 1:2 Беневенто Товарищеские матчи Беневенто 0:2 Наполи Серия A Наполи 6:0 Беневенто Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 4 4 0 0 9 - 1 12
2. Наполи Заявка 5 4 0 1 14 - 5 11
3. Сассуоло Заявка 5 3 2 0 16 - 9 11
4. Интер Милан Заявка 5 3 1 1 13 - 8 10
5. Аталанта Заявка 5 3 0 2 15 - 12 9
6. Сампдория Заявка 5 3 0 2 10 - 8 9
7. Ювентус Заявка 4 2 2 0 9 - 3 8
8. Верона Заявка 4 2 1 1 4 - 1 7
9. Рома Заявка 4 2 1 1 8 - 7 7
10. Фиорентина 1:0 Заявка 5 2 1 2 8 - 8 7
11. Кальяри Заявка 5 2 1 2 10 - 12 7
12. Лацио Заявка 5 2 1 2 6 - 9 7
13. Беневенто Заявка 5 2 0 3 9 - 14 6
14. Специя Заявка 5 1 2 2 7 - 11 5
15. Дженоа Заявка 4 1 1 2 4 - 9 4
16. Парма Заявка 5 1 1 3 6 - 11 4
17. Болонья Заявка 5 1 0 4 8 - 10 3
18. Удинезе 0:1 Заявка 5 1 0 4 3 - 7 3
19. Торино Заявка 4 0 1 3 7 - 11 1
20. Кротоне Заявка 5 0 1 4 5 - 15 1
Новости матча
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Прогнозы
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Ciro Vigorito. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 154
Беневенто 0.6% (1)
X 2.6% (4)
Наполи 96.8% (149)
Все прогнозы
1.64 Прогноз на матч от Liveresult
Новости

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
96.00 12.00 1.05
51.00 9.20 1.08
11.00 6.55 1.28
14.05 2.85 1.62

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
4.44 1.20 3.15 1.35 1.85 1.95 1.38 3.00 1.94 1.92 2.00 1.80 1.33 3.25 1.17 4.90 1.02 13.00 1.11 6.00 1.02 10.00
6.00 1.14 5.00 1.18 2.79 1.45 2.21 1.68 1.77 2.17 1.43 2.88 1.31 3.52 1.15 5.70 1.12 6.45 1.04 11.50
7.00 1.12 3.04 1.41 3.00 1.41 2.34 1.64 2.96 1.43 2.40 1.61 1.87 2.01 1.83 2.05 1.53 2.58 1.47 2.86 1.33 3.47 1.14 6.51
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.70 1.45 1.75 2.05 1.60 2.33 1.12 6.10 1.07 8.40
3.95 1.25 2.83 1.43 1.74 2.09 1.28 3.68 1.19 4.80
2.31 1.65 1.90 1.98 1.47 2.80 2.17 1.74 1.35 3.31 1.19 4.92 1.34 3.47
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3
2.04 1.77 1.50 2.55 1.37 3.35
5.75 1.14 4.25 1.22 2.17 1.69 1.61 2.32 1.37 3.10 1.16 5.20

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.27 3.70
Букмекер Да Нет
2.65 1.47
Букмекер Да Нет
4.20 1.22
Где смотреть матч Беневенто 1:2 Наполи онлайн

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Прогнозы на матч Беневенто 1:2 Наполи

Исход игры
Беневенто
0.6% (1)
Ничья
2.6% (4)
Наполи
96.8% (149)
Тотал 2.5
Больше
64.47% (98)
Меньше
35.53% (54)
Обе команды забьют
Да
62.5% (95)
Нет
37.5% (57)
Популярный счёт
1:2 Наполи
32.5% (50)
0:2 Наполи
27.9% (43)
1:3 Наполи
22.7% (35)
0:1 Наполи
5.2% (8)
2:3 Наполи
2.6% (4)
0:3 Наполи
1.9% (3)
0:4 Наполи
1.3% (2)
1:1 Ничья
1.3% (2)
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