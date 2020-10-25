Беневенто
1:2
Конец матча
Стадион: Чиро Вигорито
Наполи
1:0
30' ГолИнсинье Роберто
45' Желтая карточкаКапрари Джанлука
48' Undefined phrase: football_event_Инсинье Лоренцо
57' Желтая карточкаФулон Дам
1:1
60' ГолИнсинье Лоренцо
1:2
67' ГолПетанья Андреа
85' Желтая карточкаГлик Камил
90' Желтая карточкаПолитано Маттео
15
Глик
Камил
18
Фулон
Дам
29
Ионице
Артур
14
Дабо
Брайан
11
Лосано
Ирвин
14
Мертенс
Дрис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Глик КамилЗащитник
- Защитник
-
18 Фулон ДамЗащитник
-
29 Ионице АртурПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Дабо БрайанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Сау МаркоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Индзаги Филиппо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Лосано ИрвинПолузащитник
-
14 Мертенс ДрисПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Оспина ДавидВратарь
- Защитник
- Защитник
-
31 Гулам ФаузиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Гаттузо Дженнаро
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
30'
45'
48'
57'
60'
67'
85'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 2
-
4 Удары по воротам 12
-
2 Удары в створ 5
-
3 Угловые 15
-
1 Офсайды 3
-
17 Нарушения правил 13
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
40 Владение мячом, % 60
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Капрари Джанлука
|3
|0.6
|2.
|Лападула Джанлука
|2
|0.4
|3.
|Кальдирола Лука
|2
|0.4
|4.
|Инсинье Роберто
|1
|0.2
|5.
|Летиция Гаэтано
|1
|0.2
|6.
|Сау Марко
|0
|0
|7.
|Фулон Дам
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Лосано Ирвин
|4
|0.8
|2.
|Мертенс Дрис
|2
|0.4
|3.
|Политано Маттео
|2
|0.4
|4.
|Инсинье Лоренцо
|2
|0.4
|5.
|Зелиньски Петр
|1
|0.2
|6.
|Осимхен Виктор
|1
|0.2
|7.
|Петанья Андреа
|1
|0.2
|8.
|Элмас Элиф
|1
|0.2
|9.
|Оспина Давид
|0
|0
|10.
|Фабиан Руис
|0
|0
|11.
|Ди Лоренцо Джованни
|0
|0
|12.
|Хюсай Эльсейд
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Фулон Дам
|3
|0
|2.
|Скьяттарелла Паскуале
|2
|0
|3.
|Глик Камил
|1
|0
|4.
|Дабо Брайан
|1
|0
|5.
|Капрари Джанлука
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Демме Диего
|1
|0
|2.
|Политано Маттео
|1
|0
|3.
|Лосано Ирвин
|1
|0
|4.
|Осимхен Виктор
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Беневенто
|11.11% (1)
|11.11% (1)
|22.22% (2)
|11.11% (1)
|22.22% (2)
|22.22% (2)
|Наполи
|7.14% (1)
|21.43% (3)
|7.14% (1)
|21.43% (3)
|35.71% (5)
|7.14% (1)
Предыдущие игры
Беневенто Последние 20 матчей: + = -Рома 5:2 Беневенто Беневенто 1:0 Болонья Беневенто 2:5 Интер Милан Сампдория 2:3 Беневенто
Лацио 0:0 Беневенто Беневенто 2:1 Реджина Асколи 2:4 Беневенто Беневенто 0:1 Кьево Фрозиноне 2:3 Беневенто Беневенто 3:1 Ливорно Трапани 2:0 Беневенто Беневенто 1:1 Венеция Кротоне 3:0 Беневенто Беневенто 1:0 Юве Стабия Эмполи 0:0 Беневенто Кремонезе 0:1 Беневенто Беневенто 4:0 Пескара Перуджа 1:2 Беневенто Беневенто 3:1 Специя Виртус Энтелла 0:4 Беневенто
Наполи Последние 20 матчей: + = -Наполи 0:1 АЗ Алкмаар Наполи 4:1 Аталанта Ювентус 3:0 Наполи Наполи 6:0 Дженоа
Последние игры между собой
Беневенто: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 2
Наполи: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|9 - 1
|12
|2.
|Наполи
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|14 - 5
|11
|3.
|Сассуоло
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|16 - 9
|11
|4.
|Интер Милан
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|13 - 8
|10
|5.
|Аталанта
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|15 - 12
|9
|6.
|Сампдория
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|10 - 8
|9
|7.
|Ювентус
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|9 - 3
|8
|8.
|Верона
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 1
|7
|9.
|Рома
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 7
|7
|10.
|Фиорентина
|1:0 Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 8
|7
|11.
|Кальяри
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|10 - 12
|7
|12.
|Лацио
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 9
|7
|13.
|Беневенто
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|9 - 14
|6
|14.
|Специя
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|7 - 11
|5
|15.
|Дженоа
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 9
|4
|16.
|Парма
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 11
|4
|17.
|Болонья
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|8 - 10
|3
|18.
|Удинезе
|0:1 Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 7
|3
|19.
|Торино
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|7 - 11
|1
|20.
|Кротоне
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|5 - 15
|1
Тотал
|Букмекер
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|4.44
|1.20
|3.15
|1.35
|—
|—
|1.85
|1.95
|—
|—
|1.38
|3.00
|1.94
|1.92
|2.00
|1.80
|—
|—
|1.33
|3.25
|1.17
|4.90
|1.02
|13.00
|1.11
|6.00
|1.02
|10.00
|6.00
|1.14
|5.00
|1.18
|—
|—
|2.79
|1.45
|—
|—
|2.21
|1.68
|—
|—
|1.77
|2.17
|—
|—
|1.43
|2.88
|1.31
|3.52
|1.15
|5.70
|1.12
|6.45
|1.04
|11.50
|7.00
|1.12
|3.04
|1.41
|3.00
|1.41
|2.34
|1.64
|2.96
|1.43
|2.40
|1.61
|1.87
|2.01
|1.83
|2.05
|1.53
|2.58
|1.47
|2.86
|1.33
|3.47
|—
|—
|1.14
|6.51
|—
|—
Прогнозы на матч Беневенто 1:2 Наполи
Исход игры
Беневенто
0.6% (1)
Ничья
2.6% (4)
Наполи
96.8% (149)
Тотал 2.5
Больше
64.47% (98)
Меньше
35.53% (54)
Обе команды забьют
Да
62.5% (95)
Нет
37.5% (57)
Популярный счёт
1:2 Наполи
32.5% (50)
0:2 Наполи
27.9% (43)
1:3 Наполи
22.7% (35)
0:1 Наполи
5.2% (8)
2:3 Наполи
2.6% (4)
0:3 Наполи
1.9% (3)
0:4 Наполи
1.3% (2)
1:1 Ничья
1.3% (2)
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