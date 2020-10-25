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  3. Италия
Фиорентина
1:0
Первый тайм: 20'

Стадион:
Удинезе
69
Дронговски
Бартломей
4
Миленкович
Никола
20
Песселья
Херман
22
Касерес
Мартин
21
Лирола
Поль
5
Бонавентура
Джакомо
34
Амрабат
Софьян
10
Кастровилли
Гаэтано
3
Бираги
Кристиано
77
Кальехон
Хосе
9
Влахович
Душан
88
Николас
Андраде
50
Бекао
Родриго
87
Де
Майо
Себастьян
3
Самир
Каэтано
16
Лусеро
Молина
10
Де
Пауль
Родриго
22
Арслан
Толгай-Али
37
Перейра
Роберто
5
Оуведжан
Томас
15
Ласанья
Кевин
7
Окака
Стефано
Фиорентина
3-5-2
Удинезе
3-5-2

Ход матча

11'
Кастровилли Гаэтано
(Бираги Кристиано)
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 53 Владение мячом, % 47

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Фиорентина
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кастровилли Гаэтано 2 0.4
2. Бираги Кристиано 1 0.2
3. Кьеза Федерико 1 0.2
4. Песселья Херман 1 0.2
5. Влахович Душан 1 0.2
6. Куаме Кристиан 1 0.2
7. Рибери Франк 0 0
8. Бонавентура Джакомо 0 0
9. Миленкович Никола 0 0
10. Лирола Поль 0 0
Удинезе
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Самир Каэтано 1 0.2
2. Пуссетто Игнасио 1 0.2
3. Окака Стефано 0 0
4. Оуведжан Томас 0 0

Карточки

Фиорентина
# Игрок      
1. Чеккерини Федерико 2 0
2. Бонавентура Джакомо 1 0
3. Бираги Кристиано 1 0
4. Миленкович Никола 1 0
5. Лирола Поль 1 0
Удинезе
# Игрок      
1. Окака Стефано 1 0
2. Арслан Толгай-Али 1 0
3. Макенго Жан-Виктор 1 0
4. Бекао Родриго 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Фиорентина 42.86% (3) 0 0 14.29% (1) 28.57% (2) 14.29% (1)
 Удинезе 0 50% (1) 0 0 0 50% (1)

Предыдущие игры

Фиорентина Последние 20 матчей: + = -
Специя 2:2 Фиорентина Фиорентина 1:2 Сампдория Интер Милан 4:3 Фиорентина Фиорентина 1:0 Торино
Фиорентина 5:1 Реджана 1915 Фиорентина 5:1 Реджана Фиорентина 5:0 Луккьезе СПАЛ 2013 1:3 Фиорентина Фиорентина 4:0 Болонья Рома 2:1 Фиорентина Интер Милан 0:0 Фиорентина Фиорентина 2:0 Торино Лечче 1:3 Фиорентина Фиорентина 1:1 Верона Фиорентина 0:0 Кальяри Парма 1:2 Фиорентина Фиорентина 1:3 Сассуоло Лацио 2:1 Фиорентина Фиорентина 1:1 Брешия Удинезе 0:0 Фиорентина
Удинезе Последние 20 матчей: + = -
Удинезе 3:2 Парма Удинезе 0:1 Рома Удинезе 0:2 Специя Верона 1:0 Удинезе
Удинезе 0:1 СПАЛ 2013 Удинезе 0:1 Спал II Удинезе 0:1 Венеция Удинезе 3:0 Леньяго Салус Удинезе 3:2 Виченца Виртус Удинезе 3:2 Виченца Сассуоло 0:1 Удинезе Удинезе 1:2 Лечче Кальяри 0:1 Удинезе Удинезе 2:1 Ювентус Наполи 2:1 Удинезе Удинезе 0:0 Лацио Удинезе 1:3 Сампдория СПАЛ 2013 0:3 Удинезе Удинезе 2:2 Дженоа Рома 0:2 Удинезе

Последние игры между собой

Фиорентина: победы: 12, ничьи: 4, поражения: 4
Удинезе: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 12
Удинезе 0:0 Фиорентина Серия A Фиорентина 1:0 Удинезе Серия A Удинезе 1:1 Фиорентина Серия A Фиорентина 1:0 Удинезе Серия A
Удинезе 0:2 Фиорентина Серия A Фиорентина 2:1 Удинезе Серия A Фиорентина 3:0 Удинезе Серия A Удинезе 2:2 Фиорентина Серия A Удинезе 2:1 Фиорентина Серия A Фиорентина 3:0 Удинезе Серия A Удинезе 2:2 Фиорентина Серия A Фиорентина 3:0 Удинезе Серия A Фиорентина 2:1 Удинезе Серия A Фиорентина 2:0 Удинезе Кубок Удинезе 2:1 Фиорентина Кубок Удинезе 1:0 Фиорентина Серия A Удинезе 3:1 Фиорентина Серия A Удинезе 0:1 Фиорентина Кубок Фиорентина 2:1 Удинезе Серия A Фиорентина 3:2 Удинезе Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 4 4 0 0 9 - 1 12
2. Наполи Заявка 5 4 0 1 14 - 5 11
3. Сассуоло Заявка 5 3 2 0 16 - 9 11
4. Интер Милан Заявка 5 3 1 1 13 - 8 10
5. Аталанта Заявка 5 3 0 2 15 - 12 9
6. Сампдория Заявка 5 3 0 2 10 - 8 9
7. Ювентус Заявка 4 2 2 0 9 - 3 8
8. Верона Заявка 4 2 1 1 4 - 1 7
9. Рома Заявка 4 2 1 1 8 - 7 7
10. Кальяри Заявка 5 2 1 2 10 - 12 7
11. Лацио Заявка 5 2 1 2 6 - 9 7
12. Беневенто Заявка 5 2 0 3 9 - 14 6
13. Фиорентина 0:0 Заявка 5 1 2 2 7 - 8 5
14. Специя Заявка 5 1 2 2 7 - 11 5
15. Дженоа Заявка 4 1 1 2 4 - 9 4
16. Удинезе 0:0 Заявка 5 1 1 3 3 - 6 4
17. Парма Заявка 5 1 1 3 6 - 11 4
18. Болонья Заявка 5 1 0 4 8 - 10 3
19. Торино Заявка 4 0 1 3 7 - 11 1
20. Кротоне Заявка 5 0 1 4 5 - 15 1
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Artemio Franchi, Firenze. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 154
Фиорентина 92.2% (142)
X 5.8% (9)
Удинезе 1.9% (3)
Все прогнозы
1.89 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Фиорентина
Ничья
Удинезе
1.98
3.75
4.20
Все Коэффициенты
Новости

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
1.93 3.55 3.95
1.38 4.90 8.00
1.98 3.72 3.98
1.98 3.67 4.09

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6.5 6.5
12.50 1.01 9.40 1.04 9.00 1.05 3.05 1.37 3.15 1.35 1.85 2.02 1.62 2.39 1.72 2.10 1.19 4.80 1.27 3.70 1.04 9.30 1.09 7.20 1.02 13.00
12.25 1.03 10.75 1.05 3.94 1.26 3.00 1.40 2.08 1.83 1.58 2.41 1.40 3.00 1.19 4.90 1.15 5.70 1.05 11.00
4.11 1.26 3.11 1.41 2.43 1.62 2.06 1.83 1.85 2.07 1.61 2.45 1.49 2.79 1.40 3.11 1.15 6.23
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3.5 3.5
2.08 1.75 2.33 1.60 1.16 5.30 1.27 3.70 1.04 10.00
3.20 1.35 2.09 1.73 1.49 2.62 1.17 5.15 1.11 6.40
3.28 1.38 2.70 1.52 2.11 1.81 1.67 2.32 1.48 2.83
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.90 1.38 1.77 1.98 1.33 3.10
4.20 1.23 2.91 1.41 1.76 2.06 1.33 3.32 1.22 4.30

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.42 2.85
Букмекер Да Нет
2.70 1.45
Букмекер Да Нет
3.15 1.36
Где смотреть матч Фиорентина 1:0 Удинезе онлайн

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Прогнозы на матч Фиорентина 1:0 Удинезе

Исход игры
Фиорентина
92.2% (142)
Ничья
5.8% (9)
Удинезе
1.9% (3)
Тотал 2.5
Больше
52.94% (81)
Меньше
47.06% (72)
Обе команды забьют
Да
57.52% (88)
Нет
42.48% (65)
Популярный счёт
2:1 Фиорентина
46.8% (72)
1:0 Фиорентина
25.3% (39)
2:0 Фиорентина
16.2% (25)
1:1 Ничья
5.2% (8)
3:1 Фиорентина
1.9% (3)
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