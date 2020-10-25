Фиорентина
1:0
Первый тайм: 20'
Стадион: Артемио Франки
Удинезе
1:0
11' ГолКастровилли Гаэтано
21
Лирола
Поль
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Лирола ПольПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
98 Роша Игор IIЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
78 Пульгар ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Якини Джузеппе
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Уолас СоузаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Готти Лука
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
11'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
1 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 2
-
2 Угловые 0
-
1 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
53 Владение мячом, % 47
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кастровилли Гаэтано
|2
|0.4
|2.
|Бираги Кристиано
|1
|0.2
|3.
|Кьеза Федерико
|1
|0.2
|4.
|Песселья Херман
|1
|0.2
|5.
|Влахович Душан
|1
|0.2
|6.
|Куаме Кристиан
|1
|0.2
|7.
|Рибери Франк
|0
|0
|8.
|Бонавентура Джакомо
|0
|0
|9.
|Миленкович Никола
|0
|0
|10.
|Лирола Поль
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Самир Каэтано
|1
|0.2
|2.
|Пуссетто Игнасио
|1
|0.2
|3.
|Окака Стефано
|0
|0
|4.
|Оуведжан Томас
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Чеккерини Федерико
|2
|0
|2.
|Бонавентура Джакомо
|1
|0
|3.
|Бираги Кристиано
|1
|0
|4.
|Миленкович Никола
|1
|0
|5.
|Лирола Поль
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Окака Стефано
|1
|0
|2.
|Арслан Толгай-Али
|1
|0
|3.
|Макенго Жан-Виктор
|1
|0
|4.
|Бекао Родриго
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Фиорентина
|42.86% (3)
|0
|0
|14.29% (1)
|28.57% (2)
|14.29% (1)
|Удинезе
|0
|50% (1)
|0
|0
|0
|50% (1)
Предыдущие игры
Фиорентина Последние 20 матчей: + = -Специя 2:2 Фиорентина Фиорентина 1:2 Сампдория Интер Милан 4:3 Фиорентина Фиорентина 1:0 Торино
Фиорентина 5:1 Реджана 1915 Фиорентина 5:1 Реджана Фиорентина 5:0 Луккьезе СПАЛ 2013 1:3 Фиорентина Фиорентина 4:0 Болонья Рома 2:1 Фиорентина Интер Милан 0:0 Фиорентина Фиорентина 2:0 Торино Лечче 1:3 Фиорентина Фиорентина 1:1 Верона Фиорентина 0:0 Кальяри Парма 1:2 Фиорентина Фиорентина 1:3 Сассуоло Лацио 2:1 Фиорентина Фиорентина 1:1 Брешия Удинезе 0:0 Фиорентина
Удинезе Последние 20 матчей: + = -Удинезе 3:2 Парма Удинезе 0:1 Рома Удинезе 0:2 Специя Верона 1:0 Удинезе
Удинезе 0:1 СПАЛ 2013 Удинезе 0:1 Спал II Удинезе 0:1 Венеция Удинезе 3:0 Леньяго Салус Удинезе 3:2 Виченца Виртус Удинезе 3:2 Виченца Сассуоло 0:1 Удинезе Удинезе 1:2 Лечче Кальяри 0:1 Удинезе Удинезе 2:1 Ювентус Наполи 2:1 Удинезе Удинезе 0:0 Лацио Удинезе 1:3 Сампдория СПАЛ 2013 0:3 Удинезе Удинезе 2:2 Дженоа Рома 0:2 Удинезе
Последние игры между собой
Фиорентина: победы: 12, ничьи: 4, поражения: 4
Удинезе: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 12
Удинезе 0:2 Фиорентина Серия A Фиорентина 2:1 Удинезе Серия A Фиорентина 3:0 Удинезе Серия A Удинезе 2:2 Фиорентина Серия A Удинезе 2:1 Фиорентина Серия A Фиорентина 3:0 Удинезе Серия A Удинезе 2:2 Фиорентина Серия A Фиорентина 3:0 Удинезе Серия A Фиорентина 2:1 Удинезе Серия A Фиорентина 2:0 Удинезе Кубок Удинезе 2:1 Фиорентина Кубок Удинезе 1:0 Фиорентина Серия A Удинезе 3:1 Фиорентина Серия A Удинезе 0:1 Фиорентина Кубок Фиорентина 2:1 Удинезе Серия A Фиорентина 3:2 Удинезе Серия A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|9 - 1
|12
|2.
|Наполи
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|14 - 5
|11
|3.
|Сассуоло
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|16 - 9
|11
|4.
|Интер Милан
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|13 - 8
|10
|5.
|Аталанта
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|15 - 12
|9
|6.
|Сампдория
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|10 - 8
|9
|7.
|Ювентус
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|9 - 3
|8
|8.
|Верона
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 1
|7
|9.
|Рома
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 7
|7
|10.
|Кальяри
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|10 - 12
|7
|11.
|Лацио
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 9
|7
|12.
|Беневенто
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|9 - 14
|6
|13.
|Фиорентина
|0:0 Заявка
|5
|1
|2
|2
|7 - 8
|5
|14.
|Специя
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|7 - 11
|5
|15.
|Дженоа
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 9
|4
|16.
|Удинезе
|0:0 Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 6
|4
|17.
|Парма
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 11
|4
|18.
|Болонья
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|8 - 10
|3
|19.
|Торино
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|7 - 11
|1
|20.
|Кротоне
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|5 - 15
|1
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6.5
|6.5
|12.50
|1.01
|9.40
|1.04
|9.00
|1.05
|3.05
|1.37
|—
|—
|3.15
|1.35
|1.85
|2.02
|1.62
|2.39
|—
|—
|1.72
|2.10
|1.19
|4.80
|1.27
|3.70
|1.04
|9.30
|1.09
|7.20
|1.02
|13.00
|12.25
|1.03
|10.75
|1.05
|3.94
|1.26
|3.00
|1.40
|—
|—
|2.08
|1.83
|—
|—
|1.58
|2.41
|—
|—
|1.40
|3.00
|1.19
|4.90
|1.15
|5.70
|1.05
|11.00
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|4.11
|1.26
|3.11
|1.41
|2.43
|1.62
|2.06
|1.83
|1.85
|2.07
|1.61
|2.45
|1.49
|2.79
|1.40
|3.11
|—
|—
|1.15
|6.23
|—
|—
|—
|—
|—
|—
Прогнозы на матч Фиорентина 1:0 Удинезе
Исход игры
Фиорентина
92.2% (142)
Ничья
5.8% (9)
Удинезе
1.9% (3)
Тотал 2.5
Больше
52.94% (81)
Меньше
47.06% (72)
Обе команды забьют
Да
57.52% (88)
Нет
42.48% (65)
Популярный счёт
2:1 Фиорентина
46.8% (72)
1:0 Фиорентина
25.3% (39)
2:0 Фиорентина
16.2% (25)
1:1 Ничья
5.2% (8)
3:1 Фиорентина
1.9% (3)
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