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  3. Италия
Фиорентина
3:2
Конец матча

Стадион:
Удинезе
0'
1:0
11' Гол
Кастровилли Гаэтано
2:0
21' Гол
Миленкович Никола
41' Желтая карточка
Арслан Толгай-Али
2:1
43' Гол
Окака Стефано
3:1
51' Гол
Кастровилли Гаэтано
63' Желтая карточка
Кастровилли Гаэтано
66' Желтая карточка
Пуссетто Игнасио
85' Желтая карточка
Бекао Родриго
3:2
86' Гол
Окака Стефано
90'+6
69
Дронговски
Бартломей
4
Миленкович
Никола
20
Песселья
Херман
22
Касерес
Мартин
21
Лирола
Поль
5
Бонавентура
Джакомо
34
Амрабат
Софьян
10
Кастровилли
Гаэтано
3
Бираги
Кристиано
77
Кальехон
Хосе
9
Влахович
Душан
88
Николас
Андраде
50
Бекао
Родриго
87
Де
Майо
Себастьян
3
Самир
Каэтано
16
Лусеро
Молина
10
Де
Пауль
Родриго
22
Арслан
Толгай-Али
37
Перейра
Роберто
5
Оуведжан
Томас
15
Ласанья
Кевин
7
Окака
Стефано
Фиорентина
3-5-2
Удинезе
3-5-2

Ход матча

11'
Кастровилли Гаэтано
(Бираги Кристиано)
1:0
21'
Миленкович Никола
(Кастровилли Гаэтано)
2:0
38'
Мартинес Лукас II
Песселья Херман
 
41'
 
Арслан Толгай-Али
43'
2:1
Окака Стефано
51'
Кастровилли Гаэтано
(Бираги Кристиано)
3:1
55'
 
Уолас Соуза
Арслан Толгай-Али
55'
 
Пуссетто Игнасио
Оуведжан Томас
63'
Кастровилли Гаэтано
 
66'
Куаме Кристиан
Влахович Душан
 
66'
Кутроне Патрик
Кальехон Хосе
 
66'
 
Пуссетто Игнасио
70'
 
Делофеу Херард
Ласанья Кевин
80'
Венути Лоренцо
Лирола Поль
 
80'
Пульгар Эрик
Бонавентура Джакомо
 
82'
 
Форестьери Фернандо
Перейра Роберто
82'
 
Бонифаци Кевин
Самир Каэтано
85'
 
Бекао Родриго
86'
3:2
Окака Стефано
(Форестьери Фернандо)

Статистика матча

  • 3 Голы 2
  • 1 Удары по воротам 5
  • 3 Удары в створ 7
  • 2 Угловые 7
  • 1 Офсайды 7
  • 16 Нарушения правил 14
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 47 Владение мячом, % 53

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Фиорентина
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кастровилли Гаэтано 4 0.8
2. Бираги Кристиано 1 0.2
3. Кьеза Федерико 1 0.2
4. Миленкович Никола 1 0.2
5. Песселья Херман 1 0.2
6. Влахович Душан 1 0.2
7. Куаме Кристиан 1 0.2
8. Рибери Франк 0 0
9. Бонавентура Джакомо 0 0
10. Лирола Поль 0 0
Удинезе
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Окака Стефано 2 0.4
2. Самир Каэтано 1 0.2
3. Пуссетто Игнасио 1 0.2
4. Форестьери Фернандо 0 0
5. Оуведжан Томас 0 0

Карточки

Фиорентина
# Игрок      
1. Чеккерини Федерико 2 0
2. Бонавентура Джакомо 1 0
3. Бираги Кристиано 1 0
4. Кастровилли Гаэтано 1 0
5. Миленкович Никола 1 0
6. Лирола Поль 1 0
Удинезе
# Игрок      
1. Арслан Толгай-Али 2 0
2. Бекао Родриго 2 0
3. Окака Стефано 1 0
4. Пуссетто Игнасио 1 0
5. Макенго Жан-Виктор 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Фиорентина 42.86% (3) 0 0 14.29% (1) 28.57% (2) 14.29% (1)
 Удинезе 0 50% (1) 0 0 0 50% (1)

Предыдущие игры

Фиорентина Последние 20 матчей: + = -
Специя 2:2 Фиорентина Фиорентина 1:2 Сампдория Интер Милан 4:3 Фиорентина Фиорентина 1:0 Торино
Фиорентина 5:1 Реджана 1915 Фиорентина 5:1 Реджана Фиорентина 5:0 Луккьезе СПАЛ 2013 1:3 Фиорентина Фиорентина 4:0 Болонья Рома 2:1 Фиорентина Интер Милан 0:0 Фиорентина Фиорентина 2:0 Торино Лечче 1:3 Фиорентина Фиорентина 1:1 Верона Фиорентина 0:0 Кальяри Парма 1:2 Фиорентина Фиорентина 1:3 Сассуоло Лацио 2:1 Фиорентина Фиорентина 1:1 Брешия Удинезе 0:0 Фиорентина
Удинезе Последние 20 матчей: + = -
Удинезе 3:2 Парма Удинезе 0:1 Рома Удинезе 0:2 Специя Верона 1:0 Удинезе
Удинезе 0:1 СПАЛ 2013 Удинезе 0:1 Спал II Удинезе 0:1 Венеция Удинезе 3:0 Леньяго Салус Удинезе 3:2 Виченца Виртус Удинезе 3:2 Виченца Сассуоло 0:1 Удинезе Удинезе 1:2 Лечче Кальяри 0:1 Удинезе Удинезе 2:1 Ювентус Наполи 2:1 Удинезе Удинезе 0:0 Лацио Удинезе 1:3 Сампдория СПАЛ 2013 0:3 Удинезе Удинезе 2:2 Дженоа Рома 0:2 Удинезе

Последние игры между собой

Фиорентина: победы: 12, ничьи: 4, поражения: 4
Удинезе: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 12
Удинезе 0:0 Фиорентина Серия A Фиорентина 1:0 Удинезе Серия A Удинезе 1:1 Фиорентина Серия A Фиорентина 1:0 Удинезе Серия A
Удинезе 0:2 Фиорентина Серия A Фиорентина 2:1 Удинезе Серия A Фиорентина 3:0 Удинезе Серия A Удинезе 2:2 Фиорентина Серия A Удинезе 2:1 Фиорентина Серия A Фиорентина 3:0 Удинезе Серия A Удинезе 2:2 Фиорентина Серия A Фиорентина 3:0 Удинезе Серия A Фиорентина 2:1 Удинезе Серия A Фиорентина 2:0 Удинезе Кубок Удинезе 2:1 Фиорентина Кубок Удинезе 1:0 Фиорентина Серия A Удинезе 3:1 Фиорентина Серия A Удинезе 0:1 Фиорентина Кубок Фиорентина 2:1 Удинезе Серия A Фиорентина 3:2 Удинезе Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 4 4 0 0 9 - 1 12
2. Наполи Заявка 5 4 0 1 14 - 5 11
3. Сассуоло Заявка 5 3 2 0 16 - 9 11
4. Интер Милан Заявка 5 3 1 1 13 - 8 10
5. Аталанта Заявка 5 3 0 2 15 - 12 9
6. Сампдория Заявка 5 3 0 2 10 - 8 9
7. Ювентус Заявка 4 2 2 0 9 - 3 8
8. Верона Заявка 4 2 1 1 4 - 1 7
9. Рома Заявка 4 2 1 1 8 - 7 7
10. Фиорентина 3:2 Заявка 5 2 1 2 10 - 10 7
11. Кальяри Заявка 5 2 1 2 10 - 12 7
12. Лацио Заявка 5 2 1 2 6 - 9 7
13. Беневенто Заявка 5 2 0 3 9 - 14 6
14. Специя Заявка 5 1 2 2 7 - 11 5
15. Дженоа Заявка 4 1 1 2 4 - 9 4
16. Парма Заявка 5 1 1 3 6 - 11 4
17. Болонья Заявка 5 1 0 4 8 - 10 3
18. Удинезе 2:3 Заявка 5 1 0 4 5 - 9 3
19. Торино Заявка 4 0 1 3 7 - 11 1
20. Кротоне Заявка 5 0 1 4 5 - 15 1
Новости матча
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Прогнозы
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Artemio Franchi, Firenze. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 154
Фиорентина 92.2% (142)
X 5.8% (9)
Удинезе 1.9% (3)
Все прогнозы
1.89 Прогноз на матч от Liveresult
Новости

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
1.04 4.60 99.00
1.02 16.00 140.00
1.98 3.72 3.98
1.45 4.08 9.42

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.25 5.25 5.5 5.5 6.5 6.5 7.5 7.5
12.50 1.01 9.40 1.04 9.00 1.05 3.05 1.37 7.20 1.09 1.85 2.02 1.62 2.39 4.20 1.22 1.19 4.80 2.18 1.68 1.04 9.30 1.04 4.44 1.16 5.10 1.03 12.00
12.25 1.03 10.75 1.05 3.94 1.26 3.00 1.40 2.08 1.83 1.58 2.41 1.40 3.00 1.19 4.90 1.15 5.70 1.05 11.00
4.11 1.26 3.11 1.41 2.43 1.62 6.37 1.13 2.82 1.46 2.41 1.61 3.00 1.41 2.36 1.63 2.04 1.84 3.09 1.40 2.18 1.73 1.93 1.94 1.60 2.42 2.09 1.79 1.68 2.26 1.49 2.72
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3.5 3.5
2.08 1.75 2.33 1.60 1.16 5.30 1.60 2.33 1.07 8.40
3.20 1.35 2.09 1.73 1.49 2.62 1.17 5.15 1.11 6.40
3.28 1.38 2.70 1.52 2.11 1.81 1.67 2.32 2.21 1.71 1.81 2.07 1.41 3.04 1.28 3.88 1.36 3.26 1.20 4.84
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.90 1.38 1.77 1.98 1.33 3.10
4.20 1.23 2.91 1.41 1.76 2.06 1.33 3.32 1.22 4.30

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.55 2.45
Букмекер Да Нет
4.20 1.45
Букмекер Да Нет
3.15 1.36
Где смотреть матч Фиорентина 3:2 Удинезе онлайн

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Прогнозы на матч Фиорентина 3:2 Удинезе

Исход игры
Фиорентина
92.2% (142)
Ничья
5.8% (9)
Удинезе
1.9% (3)
Тотал 2.5
Больше
52.94% (81)
Меньше
47.06% (72)
Обе команды забьют
Да
57.52% (88)
Нет
42.48% (65)
Популярный счёт
2:1 Фиорентина
46.8% (72)
1:0 Фиорентина
25.3% (39)
2:0 Фиорентина
16.2% (25)
1:1 Ничья
5.2% (8)
3:1 Фиорентина
1.9% (3)
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