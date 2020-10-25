Фиорентина
3:2
Конец матча
Стадион: Артемио Франки
Удинезе
1:0
11' ГолКастровилли Гаэтано
2:0
21' ГолМиленкович Никола
41' Желтая карточкаАрслан Толгай-Али
2:1
43' ГолОкака Стефано
3:1
51' ГолКастровилли Гаэтано
63' Желтая карточкаКастровилли Гаэтано
66' Желтая карточкаПуссетто Игнасио
85' Желтая карточкаБекао Родриго
3:2
86' ГолОкака Стефано
21
Лирола
Поль
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Лирола ПольПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
98 Роша Игор IIЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
78 Пульгар ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Якини Джузеппе
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Уолас СоузаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Готти Лука
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
11'
21'
43'
2:1
51'
66'
85'
86'
Статистика матча
-
3 Голы 2
-
1 Удары по воротам 5
-
3 Удары в створ 7
-
2 Угловые 7
-
1 Офсайды 7
-
16 Нарушения правил 14
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
47 Владение мячом, % 53
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кастровилли Гаэтано
|4
|0.8
|2.
|Бираги Кристиано
|1
|0.2
|3.
|Кьеза Федерико
|1
|0.2
|4.
|Миленкович Никола
|1
|0.2
|5.
|Песселья Херман
|1
|0.2
|6.
|Влахович Душан
|1
|0.2
|7.
|Куаме Кристиан
|1
|0.2
|8.
|Рибери Франк
|0
|0
|9.
|Бонавентура Джакомо
|0
|0
|10.
|Лирола Поль
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Окака Стефано
|2
|0.4
|2.
|Самир Каэтано
|1
|0.2
|3.
|Пуссетто Игнасио
|1
|0.2
|4.
|Форестьери Фернандо
|0
|0
|5.
|Оуведжан Томас
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Чеккерини Федерико
|2
|0
|2.
|Бонавентура Джакомо
|1
|0
|3.
|Бираги Кристиано
|1
|0
|4.
|Кастровилли Гаэтано
|1
|0
|5.
|Миленкович Никола
|1
|0
|6.
|Лирола Поль
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Арслан Толгай-Али
|2
|0
|2.
|Бекао Родриго
|2
|0
|3.
|Окака Стефано
|1
|0
|4.
|Пуссетто Игнасио
|1
|0
|5.
|Макенго Жан-Виктор
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Фиорентина
|42.86% (3)
|0
|0
|14.29% (1)
|28.57% (2)
|14.29% (1)
|Удинезе
|0
|50% (1)
|0
|0
|0
|50% (1)
Предыдущие игры
Фиорентина Последние 20 матчей: + = -Специя 2:2 Фиорентина Фиорентина 1:2 Сампдория Интер Милан 4:3 Фиорентина Фиорентина 1:0 Торино
Фиорентина 5:1 Реджана 1915 Фиорентина 5:1 Реджана Фиорентина 5:0 Луккьезе СПАЛ 2013 1:3 Фиорентина Фиорентина 4:0 Болонья Рома 2:1 Фиорентина Интер Милан 0:0 Фиорентина Фиорентина 2:0 Торино Лечче 1:3 Фиорентина Фиорентина 1:1 Верона Фиорентина 0:0 Кальяри Парма 1:2 Фиорентина Фиорентина 1:3 Сассуоло Лацио 2:1 Фиорентина Фиорентина 1:1 Брешия Удинезе 0:0 Фиорентина
Удинезе Последние 20 матчей: + = -Удинезе 3:2 Парма Удинезе 0:1 Рома Удинезе 0:2 Специя Верона 1:0 Удинезе
Удинезе 0:1 СПАЛ 2013 Удинезе 0:1 Спал II Удинезе 0:1 Венеция Удинезе 3:0 Леньяго Салус Удинезе 3:2 Виченца Виртус Удинезе 3:2 Виченца Сассуоло 0:1 Удинезе Удинезе 1:2 Лечче Кальяри 0:1 Удинезе Удинезе 2:1 Ювентус Наполи 2:1 Удинезе Удинезе 0:0 Лацио Удинезе 1:3 Сампдория СПАЛ 2013 0:3 Удинезе Удинезе 2:2 Дженоа Рома 0:2 Удинезе
Последние игры между собой
Фиорентина: победы: 12, ничьи: 4, поражения: 4
Удинезе: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 12
Удинезе 0:2 Фиорентина Серия A Фиорентина 2:1 Удинезе Серия A Фиорентина 3:0 Удинезе Серия A Удинезе 2:2 Фиорентина Серия A Удинезе 2:1 Фиорентина Серия A Фиорентина 3:0 Удинезе Серия A Удинезе 2:2 Фиорентина Серия A Фиорентина 3:0 Удинезе Серия A Фиорентина 2:1 Удинезе Серия A Фиорентина 2:0 Удинезе Кубок Удинезе 2:1 Фиорентина Кубок Удинезе 1:0 Фиорентина Серия A Удинезе 3:1 Фиорентина Серия A Удинезе 0:1 Фиорентина Кубок Фиорентина 2:1 Удинезе Серия A Фиорентина 3:2 Удинезе Серия A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|9 - 1
|12
|2.
|Наполи
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|14 - 5
|11
|3.
|Сассуоло
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|16 - 9
|11
|4.
|Интер Милан
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|13 - 8
|10
|5.
|Аталанта
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|15 - 12
|9
|6.
|Сампдория
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|10 - 8
|9
|7.
|Ювентус
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|9 - 3
|8
|8.
|Верона
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 1
|7
|9.
|Рома
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 7
|7
|10.
|Фиорентина
|3:2 Заявка
|5
|2
|1
|2
|10 - 10
|7
|11.
|Кальяри
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|10 - 12
|7
|12.
|Лацио
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 9
|7
|13.
|Беневенто
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|9 - 14
|6
|14.
|Специя
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|7 - 11
|5
|15.
|Дженоа
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 9
|4
|16.
|Парма
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 11
|4
|17.
|Болонья
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|8 - 10
|3
|18.
|Удинезе
|2:3 Заявка
|5
|1
|0
|4
|5 - 9
|3
|19.
|Торино
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|7 - 11
|1
|20.
|Кротоне
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|5 - 15
|1
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.25
|4.25
|4.5
|4.5
|4.75
|4.75
|5
|5
|5.25
|5.25
|5.5
|5.5
|6.5
|6.5
|7.5
|7.5
|12.50
|1.01
|9.40
|1.04
|9.00
|1.05
|3.05
|1.37
|—
|—
|7.20
|1.09
|1.85
|2.02
|1.62
|2.39
|—
|—
|4.20
|1.22
|—
|—
|1.19
|4.80
|—
|—
|2.18
|1.68
|—
|—
|1.04
|9.30
|—
|—
|1.04
|4.44
|1.16
|5.10
|1.03
|12.00
|12.25
|1.03
|10.75
|1.05
|3.94
|1.26
|3.00
|1.40
|—
|—
|2.08
|1.83
|—
|—
|1.58
|2.41
|—
|—
|1.40
|3.00
|—
|—
|1.19
|4.90
|—
|—
|1.15
|5.70
|—
|—
|1.05
|11.00
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|4.11
|1.26
|3.11
|1.41
|2.43
|1.62
|6.37
|1.13
|2.82
|1.46
|2.41
|1.61
|3.00
|1.41
|2.36
|1.63
|2.04
|1.84
|3.09
|1.40
|2.18
|1.73
|1.93
|1.94
|1.60
|2.42
|2.09
|1.79
|1.68
|2.26
|1.49
|2.72
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3.5
|3.5
|—
|—
|—
|—
|2.08
|1.75
|—
|—
|2.33
|1.60
|—
|—
|1.16
|5.30
|—
|—
|1.60
|2.33
|—
|—
|1.07
|8.40
|3.20
|1.35
|—
|—
|2.09
|1.73
|—
|—
|1.49
|2.62
|—
|—
|1.17
|5.15
|—
|—
|1.11
|6.40
|—
|—
|—
|—
|3.28
|1.38
|2.70
|1.52
|2.11
|1.81
|1.67
|2.32
|2.21
|1.71
|1.81
|2.07
|1.41
|3.04
|1.28
|3.88
|1.36
|3.26
|1.20
|4.84
|—
|—
Прогнозы на матч Фиорентина 3:2 Удинезе
Исход игры
Фиорентина
92.2% (142)
Ничья
5.8% (9)
Удинезе
1.9% (3)
Тотал 2.5
Больше
52.94% (81)
Меньше
47.06% (72)
Обе команды забьют
Да
57.52% (88)
Нет
42.48% (65)
Популярный счёт
2:1 Фиорентина
46.8% (72)
1:0 Фиорентина
25.3% (39)
2:0 Фиорентина
16.2% (25)
1:1 Ничья
5.2% (8)
3:1 Фиорентина
1.9% (3)
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