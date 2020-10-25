Второй тайм

96' Кастровилли Гаэтано из команды Фиорентина сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча

96' Обе команды могли выиграть сегодня, но Фиорентина вырывает победу

96' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

95' Удинезе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

94' Фиорентина вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

94' Фиорентина вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

94' Фиорентина вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

93' Фиорентина вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

93' Удар от ворот произведет Фиорентина

92' Удинезе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

92' Удинезе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

91' Касерес Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

90' Фиорентина вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

89' Миленкович Никола выносит мяч и сбавляет давление на ворота

88' Фиорентина вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

88' Фиорентина вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

85' Бекао Родриго получил желтую карточку от судьи

84' Выглядело как неплохой момент. Делофеу Херард из команды Удинезе закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было

84' Удинезе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

84' Игрок команды Удинезе совершает фол

83' Венути Лоренцо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

83' Удинезе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

81' Удинезе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

79' Бонавентура Джакомо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

77' Удинезе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

77' Матч возобновлен

77' Ох, нехорошо это выглядит. Лирола Поль получил травму и медбригада забирает его с поля.

76' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

75' Делофеу Херард из команды Удинезе направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

73' Удар от ворот произведет Фиорентина

73' Мартинес Лукас II выносит мяч и сбавляет давление на ворота

71' Удар от ворот произведет Фиорентина

71' Удинезе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

71' Удар от ворот произведет Фиорентина

70' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

70' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

69' Пуссетто Игнасио из команды Удинезе навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

66' Пуссетто Игнасио получил желтую карточку от судьи

66' Мартинес Лукас II выносит мяч и сбавляет давление на ворота

64' Дронговски Бартломей взял и забрал мяч на выходе

64' Ох, нехорошо это выглядит. Пуссетто Игнасио получил травму и медбригада забирает его с поля.

63' Кастровилли Гаэтано получил желтую карточку от судьи

63' Пуссетто Игнасио на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

62' Удар от ворот произведет Фиорентина

62' Миленкович Никола выносит мяч и сбавляет давление на ворота

61' Де Пауль Родриго навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

60' Миленкович Никола выносит мяч и сбавляет давление на ворота

60' Удинезе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

59' Ласанья Кевин из команды Удинезе сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

58' Удинезе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

58' Удинезе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

58' Матч возобновлен

57' Матч остановлен

56' Фиорентина вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

56' Дронговски Бартломей взял и забрал мяч на выходе

55' Матч возобновлен

54' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

51' Г О О О О Л - Кастровилли Гаэтано изменил счет на табло!

51' Фиорентина вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

51' Удар от ворот произведет Фиорентина

50' Касерес Мартин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

49' Удинезе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

48' Удар от ворот произведет Удинезе

48' Фиорентина вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

46' Фиорентина вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

46' Бекао Родриго выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Игрок из команды Фиорентина вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

46' Фиорентина вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля