Первый тайм

47' Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

47' Ринне Якоб взял и забрал мяч на выходе

47' Вайле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

46' Вайле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

46' Теландер Расмус выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

45' Вайле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

45' Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

45' [player1] из команды [team] играет слишком грубо. [player2] оказался на газоне.

44' Арбнор Муколли выносит мяч и сбавляет давление на ворота

44' Тобиас Мельгаард предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

43' Удар от ворот произведет Ольборг

43' Вахид Фагир оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

42' Удар от ворот произведет Вайле

42' Матч возобновлен

40' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

39' ОТМЕНЕННЫЙ ГОЛ! Вахид Фагир рано отмечает, но гол будет отменен!

38' Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

38' Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

37' Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

36' Удар от ворот произведет Ольборг

36' Вайле вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

36' После штрафного удара,который нанес Эзатолахи Саид мяч отбивается вратарем и возвращается в игру

35' Хильемарк Оскар получил желтую карточку от судьи

34' Удар от ворот произведет Вайле

34' Матч возобновлен

34' VAR - ПРОВЕРКА - Судья остановил игру. VAR проверяется.

32' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Вайле будет все-таки засчитан.

31' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

30' Г О О О О Л - Аллан Соуза изменил счет на табло!

29' Вайле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

29' Вайле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

29' Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

28' Вайле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

27' Матч возобновится спорным мячом

27' Матч возобновлен

27' Ох, нехорошо это выглядит. Мальте Амундсен получил травму и медбригада забирает его с поля.

26' Мальте Амундсен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

26' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

25' Окоре Жорес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

24' Кристоффер Паллесен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

24' Аллан Соуза навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

22' Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

22' Ояла Юхани выносит мяч и сбавляет давление на ворота

20' Вайле вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

20' Ринне Якоб взял и забрал мяч на выходе

19' Аллан Соуза навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

19' Кристоффер Паллесен получил желтую карточку от судьи

18' Андерсен Лукас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

17' Вайле вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

17' Ринне Якоб взял и забрал мяч на выходе

17' Альманн Якоб выносит мяч и сбавляет давление на ворота

16' Вайле вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

15' Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

12' Судья подбегает и показывает Эзатолахи Саид из команды Вайле отложенную желтую карточку за фол.

12' Г О О О О Л - Фредерик Бурстеринг изменил счет на табло!

12' Отличные скиллы показывает Альманн Якоб , обводя своих соперников

11' Теландер Расмус выносит мяч и сбавляет давление на ворота

11' Арбнор Муколли завершает атаку хорошим ударом, но мяч отбит с ленточки ворот!

9' Вайле вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

9' Вайле вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

8' Удар от ворот произведет Ольборг

8' Удар от ворот произведет Вайле

8' Отличные скиллы показывает Андерсен Лукас , обводя своих соперников

7' Вайле вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

6' Гротхёйзен Инди взял и забрал мяч на выходе

6' Андерсен Лукас из команды Ольборг сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

5' Ояла Юхани выносит мяч и сбавляет давление на ворота

5' Удар от ворот произведет Вайле

4' Андерсен Лукас оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

3' Ояла Юхани выносит мяч и сбавляет давление на ворота

3' Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

3' Вайле вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

2' Гротхёйзен Инди взял и забрал мяч на выходе

2' Альманн Якоб из команды Ольборг плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Ольборг начинает с центра поля