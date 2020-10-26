Ольборг
1:1
Первый тайм: 45+'
Стадион: Aalborg Portland Park
Вайле
1:0
12' ГолFrederik Boersting
12' Желтая карточкаЭзатолахи Саид
19' Желтая карточкаKristoffer Pallesen
1:1
30' ГолAllan Sousa
35' Желтая карточкаХильемарк Оскар
77
Ямга
Кевин
15
Греве
Мадс
50
Allan
Sousa
20
Скооп
Якоб
18
Вахид
Фагир
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
11 Прица ТимНападающий
- Нападающий
-
17 Куск КасперНападающий
-
-
-
Главный тренер: Jacob Friis
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
77 Ямга КевинЗащитник
-
15 Греве МадсЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
50 Allan SousaПолузащитник
-
20 Скооп ЯкобПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Вахид ФагирНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
17 Lucas JensenПолузащитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Константин Гылкэ
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Ход матча
12'
12'
30'
1:1
35'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
2 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 5
-
1 Угловые 0
-
1 Офсайды 1
-
7 Нарушения правил 8
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 1
-
54 Владение мячом, % 46
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Фоссум Ивер
|2
|0.33
|2.
|Frederik Boersting
|2
|0.33
|3.
|Ван Веерт Том
|2 (1)
|0.33
|4.
|Альманн Якоб
|0
|0
|5.
|Куск Каспер
|0
|0
|6.
|Окоре Жорес
|0
|0
|7.
|Андерсен Лукас
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Allan Sousa
|4 (2)
|0.67
|2.
|Двамена Рафаэль
|2
|0.33
|3.
|Arbnor Mucolli
|2
|0.33
|4.
|Скооп Якоб
|1
|0.17
|5.
|Греве Мадс
|1
|0.17
|6.
|Ояла Юхани
|1
|0.17
|7.
|Эзатолахи Саид
|1
|0.17
|8.
|Malte Amundsen
|1
|0.17
|9.
|Diego Montiel II
|0
|0
|10.
|Вахид Фагир
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Pedro Ferreira2
|3
|0
|2.
|Хильемарк Оскар
|2
|0
|3.
|Прица Тим
|0
|1
|4.
|Kristoffer Pallesen
|1
|0
|5.
|Окоре Жорес
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Скооп Якоб
|2
|0
|2.
|Эзатолахи Саид
|2
|0
|3.
|Двамена Рафаэль
|2
|0
|4.
|Ояла Юхани
|1
|0
|5.
|Милошевич Александер
|1
|0
|6.
|Рамадани Юльбер
|1
|0
|7.
|Луис Энрике II
|1
|0
|8.
|Allan Sousa
|1
|0
|9.
|Lundrim Hetemi
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ольборг
|0
|0
|40% (2)
|20% (1)
|20% (1)
|20% (1)
|Вайле
|0
|0
|16.67% (2)
|0
|41.67% (5)
|41.67% (5)
Предыдущие игры
Ольборг Последние 20 матчей: + = -Копенгаген 1:2 Ольборг Ольборг 1:1 Орхус Сённерйюск 3:1 Ольборг Ольборг 1:0 Хорсенс
Люнгбю 0:0 Ольборг Ольборг 2:1 Оденсе Ольборг 4:3 Раннерс Ольборг 1:2 Силькеборг Эсбьерг 2:1 Ольборг Митьюлланд 1:2 Ольборг Ольборг 0:1 Копенгаген Брондбю 0:1 Ольборг Нордшелланн 0:0 Ольборг Ольборг 1:0 Орхус Ольборг 2:0 Брондбю Ольборг 0:2 Сённерйюск Орхус 1:4 Ольборг Ольборг 0:4 Нордшелланн Копенгаген 2:0 Ольборг Ольборг 0:2 Митьюлланд
Вайле Последние 20 матчей: + = -Вайле 3:2 Люнгбю Хобро 0:3 Вайле Оденсе 0:1 Вайле Вайле 2:2 Копенгаген
Вайле 4:1 Сённерйюск Орхус 4:2 Вайле Вайле 1:0 Раннерс Вайле 3:1 Нордшелланн Вайле 4:0 Сюдвест Вайле 3:4 Виборг Вайле 0:1 Хобро Вайле 3:2 Орхус Фремад Фремад Амагер 4:1 Вайле Вайле 1:1 Виборг Вайле 1:0 Нюкёбинг Веннсюссель 0:2 Вайле Вайле 4:1 Роскилле Кёге 2:1 Вайле Вайле 2:0 Фредерисия Нествед 1:1 Вайле
Последние игры между собой
Ольборг: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 1
Вайле: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сённерйюск
|6
|4
|1
|1
|12 - 8
|13
|2.
|Митьюлланд
|6
|4
|1
|1
|10 - 7
|13
|3.
|Брондбю
|6
|4
|0
|2
|11 - 10
|12
|4.
|Орхус
|6
|3
|2
|1
|13 - 7
|11
|5.
|Вайле
|1:1
|6
|3
|2
|1
|13 - 10
|11
|6.
|Ольборг
|1:1
|6
|2
|3
|1
|6 - 6
|9
|7.
|Нордшелланн
|6
|2
|2
|2
|11 - 9
|8
|8.
|Копенгаген
|6
|2
|1
|3
|10 - 11
|7
|9.
|Оденсе
|6
|2
|1
|3
|10 - 11
|7
|10.
|Раннерс
|6
|1
|1
|4
|6 - 7
|4
|11.
|Люнгбю
|6
|0
|2
|4
|5 - 13
|2
|12.
|Хорсенс
|6
|0
|2
|4
|4 - 12
|2
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.25
|4.25
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|—
|—
|9.30
|1.04
|7.20
|1.07
|2.95
|1.37
|—
|—
|5.10
|1.14
|1.81
|2.00
|1.59
|2.37
|—
|—
|2.01
|1.75
|—
|—
|1.17
|4.70
|—
|—
|1.31
|3.25
|1.04
|9.40
|1.08
|7.00
|10.50
|1.01
|9.50
|1.03
|3.78
|1.22
|3.04
|1.38
|—
|—
|2.08
|1.83
|—
|—
|1.61
|2.34
|—
|—
|1.39
|2.90
|—
|—
|1.16
|4.65
|—
|—
|1.12
|5.10
|1.02
|9.20
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|7.66
|1.10
|3.11
|1.40
|2.41
|1.61
|5.39
|1.17
|2.23
|1.70
|1.88
|1.99
|2.59
|1.53
|2.09
|1.79
|1.81
|2.07
|1.53
|2.60
|1.40
|3.07
|1.32
|3.53
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3.5
|3.5
|—
|—
|—
|—
|2.06
|1.76
|—
|—
|2.05
|1.72
|—
|—
|1.14
|5.10
|1.42
|2.75
|—
|—
|1.03
|10.00
|3.45
|1.31
|—
|—
|2.12
|1.72
|—
|—
|1.50
|2.59
|—
|—
|1.17
|5.05
|1.14
|5.65
|—
|—
|—
|—
|3.22
|1.38
|2.66
|1.52
|2.10
|1.81
|1.68
|2.29
|1.92
|1.97
|1.58
|2.48
|1.25
|4.16
|1.34
|3.39
|1.18
|5.08
|—
|—