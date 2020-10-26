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  3. Дания
Ольборг
1:1
Первый тайм: 45+'

Стадион:
Вайле
0'
1:0
12' Гол
Frederik Boersting
12' Желтая карточка
Эзатолахи Саид
19' Желтая карточка
Kristoffer Pallesen
1:1
30' Гол
Allan Sousa
35' Желтая карточка
Хильемарк Оскар
45'+3
1
Ринне
Якоб
5
Окоре
Жорес
26
Теландер
Расмус
4
Mathias
Ross
Jensen
2
Kristoffer
Pallesen
6
Pedro
Ferreira2
7
Хильемарк
Оскар
3
Альманн
Якоб
10
Андерсен
Лукас
25
Frederik
Boersting
8
Фоссум
Ивер
21
Гротхёйзен
Инди
77
Ямга
Кевин
15
Греве
Мадс
4
Ояла
Юхани
2
Malte
Amundsen
6
Эзатолахи
Саид
16
Рамадани
Юльбер
50
Allan
Sousa
20
Скооп
Якоб
11
Arbnor
Mucolli
18
Вахид
Фагир
Ольборг
3-4-3
Вайле
4-2-3-1

Ход матча

12'
Frederik Boersting
(Альманн Якоб)
1:0
12'
 
Эзатолахи Саид
19'
Kristoffer Pallesen
 
20'
 
Tobias Moelgaard
Ямга Кевин
30'
1:1
Allan Sousa
(Скооп Якоб)
35'
Хильемарк Оскар
 

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 5
  • 1 Угловые 0
  • 1 Офсайды 1
  • 7 Нарушения правил 8
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 54 Владение мячом, % 46

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Ольборг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фоссум Ивер 2 0.33
2. Frederik Boersting 2 0.33
3. Ван Веерт Том 2 (1) 0.33
4. Альманн Якоб 0 0
5. Куск Каспер 0 0
6. Окоре Жорес 0 0
7. Андерсен Лукас 0 0
Вайле
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Allan Sousa 4 (2) 0.67
2. Двамена Рафаэль 2 0.33
3. Arbnor Mucolli 2 0.33
4. Скооп Якоб 1 0.17
5. Греве Мадс 1 0.17
6. Ояла Юхани 1 0.17
7. Эзатолахи Саид 1 0.17
8. Malte Amundsen 1 0.17
9. Diego Montiel II 0 0
10. Вахид Фагир 0 0

Карточки

Ольборг
# Игрок      
1. Pedro Ferreira2 3 0
2. Хильемарк Оскар 2 0
3. Прица Тим 0 1
4. Kristoffer Pallesen 1 0
5. Окоре Жорес 1 0
Вайле
# Игрок      
1. Скооп Якоб 2 0
2. Эзатолахи Саид 2 0
3. Двамена Рафаэль 2 0
4. Ояла Юхани 1 0
5. Милошевич Александер 1 0
6. Рамадани Юльбер 1 0
7. Луис Энрике II 1 0
8. Allan Sousa 1 0
9. Lundrim Hetemi 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ольборг 0 0 40% (2) 20% (1) 20% (1) 20% (1)
 Вайле 0 0 16.67% (2) 0 41.67% (5) 41.67% (5)

Предыдущие игры

Ольборг Последние 20 матчей: + = -
Копенгаген 1:2 Ольборг Ольборг 1:1 Орхус Сённерйюск 3:1 Ольборг Ольборг 1:0 Хорсенс
Люнгбю 0:0 Ольборг Ольборг 2:1 Оденсе Ольборг 4:3 Раннерс Ольборг 1:2 Силькеборг Эсбьерг 2:1 Ольборг Митьюлланд 1:2 Ольборг Ольборг 0:1 Копенгаген Брондбю 0:1 Ольборг Нордшелланн 0:0 Ольборг Ольборг 1:0 Орхус Ольборг 2:0 Брондбю Ольборг 0:2 Сённерйюск Орхус 1:4 Ольборг Ольборг 0:4 Нордшелланн Копенгаген 2:0 Ольборг Ольборг 0:2 Митьюлланд
Вайле Последние 20 матчей: + = -
Вайле 3:2 Люнгбю Хобро 0:3 Вайле Оденсе 0:1 Вайле Вайле 2:2 Копенгаген
Вайле 4:1 Сённерйюск Орхус 4:2 Вайле Вайле 1:0 Раннерс Вайле 3:1 Нордшелланн Вайле 4:0 Сюдвест Вайле 3:4 Виборг Вайле 0:1 Хобро Вайле 3:2 Орхус Фремад Фремад Амагер 4:1 Вайле Вайле 1:1 Виборг Вайле 1:0 Нюкёбинг Веннсюссель 0:2 Вайле Вайле 4:1 Роскилле Кёге 2:1 Вайле Вайле 2:0 Фредерисия Нествед 1:1 Вайле

Последние игры между собой

Ольборг: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 1
Вайле: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 5
Ольборг 5:3 Вайле Товарищеские матчи Вайле 1:1 Ольборг Суперлига Дании Ольборг 1:1 Вайле Суперлига Дании Вайле 0:1 Ольборг Кубок
Вайле 1:3 Ольборг Товарищеские матчи Ольборг 0:0 Вайле САС Лигаен Вайле 0:3 Ольборг САС Лигаен Вайле 2:3 Ольборг САС Лигаен Вайле 0:0 Ольборг Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сённерйюск 6 4 1 1 12 - 8 13
2. Митьюлланд 6 4 1 1 10 - 7 13
3. Брондбю 6 4 0 2 11 - 10 12
4. Орхус 6 3 2 1 13 - 7 11
5. Вайле 1:1 6 3 2 1 13 - 10 11
6. Ольборг 1:1 6 2 3 1 6 - 6 9
7. Нордшелланн 6 2 2 2 11 - 9 8
8. Копенгаген 6 2 1 3 10 - 11 7
9. Оденсе 6 2 1 3 10 - 11 7
10. Раннерс 6 1 1 4 6 - 7 4
11. Люнгбю 6 0 2 4 5 - 13 2
12. Хорсенс 6 0 2 4 4 - 12 2
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Aalborg Portland Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Ольборг
Ничья
Вайле
2.41
3.70
4.00
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
1.90 3.40 4.00
2.25 2.75 3.70
1.98 3.70 3.64
2.41 2.83 3.69

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
9.30 1.04 7.20 1.07 2.95 1.37 5.10 1.14 1.81 2.00 1.59 2.37 2.01 1.75 1.17 4.70 1.31 3.25 1.04 9.40 1.08 7.00
10.50 1.01 9.50 1.03 3.78 1.22 3.04 1.38 2.08 1.83 1.61 2.34 1.39 2.90 1.16 4.65 1.12 5.10 1.02 9.20
7.66 1.10 3.11 1.40 2.41 1.61 5.39 1.17 2.23 1.70 1.88 1.99 2.59 1.53 2.09 1.79 1.81 2.07 1.53 2.60 1.40 3.07 1.32 3.53
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3.5 3.5
2.06 1.76 2.05 1.72 1.14 5.10 1.42 2.75 1.03 10.00
3.45 1.31 2.12 1.72 1.50 2.59 1.17 5.05 1.14 5.65
3.22 1.38 2.66 1.52 2.10 1.81 1.68 2.29 1.92 1.97 1.58 2.48 1.25 4.16 1.34 3.39 1.18 5.08
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.00 1.38 1.75 1.96 1.35 3.05
4.25 1.22 2.95 1.40 1.78 2.04 1.33 3.30 1.27 3.76

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.58 2.30
Букмекер Да Нет
3.20 1.32
Букмекер Да Нет
3.15 1.33
Где смотреть матч Ольборг 1:1 Вайле онлайн

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